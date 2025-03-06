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Сродных Михаил
Сродных Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1018 3
|Куйвашев Евгений 21 3
|Орлов Алексей 20 2
|Мраморов Дмитрий 29 2
|Филатов Евгений 28 2
|Тян Андрей 3 2
|Паршин Максим 316 1
|Степанов Владимир 76 1
|Бобровников Борис 103 1
|Касперская Наталья 294 1
|Одинцов Дмитрий 114 1
|Черников Алексей 53 1
|Федюкин Юрий 9 1
|Зеленский Владимир 22 1
|Христенко Павел 15 1
|Жмурко Анастасия 5 1
|Бублик Владимир 4 1
|Рустамов Рустам 418 1
|Покровский Иван 119 1
|Ермолаев Дмитрий 3 1
|Пашин Дмитрий 4 1
|Делицын Леонид 129 1
|Добровольский Михаил 24 1
|Бублик Илья 24 1
|Биктуганов Юрий 2 1
|Пичугин Иван 31 1
|Винокурова Кира 5 1
|Петухов Игнат 2 1
|Толпейкин Денис 7 1
|Ивасенко Михаил 1 1
|Пятигор Александр 7 1
|Ермаков Валерий 128 1
|Чугунов Евгений 14 1
|Антонян Эмин 10 1
|Тарновский Александр 12 1
|Марков Михаил 6 1
|Хрущалев Дмитрий 4 1
|Джанаев Борис 2 1
|Васильев Владимир 38 1
|Анфиногенов Андрей 1 1
|Ведомости 1033 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11266 1
|Forbes - Форбс 837 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3233 3
|CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 51 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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