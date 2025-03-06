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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сродных Михаил


06.03.2025 «Контур» запускает электронный документооборот с Белоруссией 1
06.03.2025 «Контур.Доступ» станет кроссплатформой для управления корпоративными устройствами 1
06.03.2025 «Контур.Толк» теперь готовит резюме встречи автоматически 1
06.03.2025 «СКБ Контур» стал первым негосударственным оператором ГосЭДО 1
06.03.2025 ГК «СКБ Контур» увеличила долю в Moneyplace до 100% 1
06.03.2025 Выручка «СКБ Контур» в 2024 г. выросла на 24% 2
24.10.2024 «СКБ Контур» присоединился к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта 1
24.10.2024 «СКБ Контур» и правительство Свердловской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ЭДО 1
19.09.2024 Подписано первое соглашение о признании ЭП между Россией и Китаем 1
10.09.2024 В России создадут 10 типовых информационных систем, на базе которых будут строить ГИС 1
09.09.2024 Онлайн-доски и бесплатная версия: представлены ключевые обновления «Контур.Толка» 1
04.09.2024 СКБ «Контур» и ЦБТ будут развивать биометрические сервисы​ 1
12.07.2024 «СКБ Контур», Уральский федеральный университет и Yandex Cloud заключили стратегическое партнерство по подготовке ИТ-специалистов 1
12.07.2024 СКБ Контур поможет АО «Смак» настроить скоринговую проверку контрагентов ​ 1
12.07.2024 «СКБ Контур» внедряет в гостиничный бизнес биометрические технологии ​ 1
11.07.2024 «СКБ Контур» и УрФУ разработают модель ускоренного развития специалистов 1
11.07.2024 «СКБ Контур» поможет уральским разработчикам создавать новые инфокоммуникационные продукты для бизнеса ​ 1
10.07.2024 «СКБ Контур» и Российская гильдия риэлторов договорились о партнерстве по цифровизации рынка недвижимости 1
10.07.2024 В банке УБРиР перевели корпоративные мероприятия и онлайн-встречи в «Контур.Толк» ​ 1
10.07.2024 Синхронный перевод и групповые звонки в «Чатах»: обновления «Контур.Толка» 1
09.07.2024 «СКБ Контур» и Ассоциация инновационных регионов России заключили соглашение о сотрудничестве 1
09.07.2024 «СКБ Контур» создала интернет-банк для бизнеса со встроенной онлайн-бухгалтерией и с «открытием счета по клику мышки» 1
09.07.2024 «СКБ Контур» и банк «Синара» подписали соглашение о сотрудничестве ​ 1
08.07.2024 «СКБ Контур» и группа «Синара» договорились о совместной работе по масштабируемости бизнес-процессов 1
08.07.2024 «СКБ Контур» и «Уральская палата недвижимости» заключили соглашение о партнерстве ​ 1
08.07.2024 «СКБ Контур» и «Уральский горнопромышленный холдинг» стали стратегическими партнерами ​ 1
08.07.2024 «СКБ Контур» заключил соглашение со «Специализированной автобазой» 1
10.06.2024 Глава Минцифры России поддержал предложение «СКБ Контур» об интеграции МЭДО и систем ЭДО для бизнеса ​ 2
10.06.2024 «СКБ Контур» поможет университету ИТМО готовить высококвалифицированные кадры ​ 1
07.06.2024 «СКБ Контур» будет развивать ИТ в Северной Осетии 1
07.06.2024 ​ «СКБ Контур» и Торгово-промышленная палата России запланировали общие проекты по цифровой трансформации и развитию ИT-компетенций ​ 1
06.06.2024 «СКБ Контур» и «ПромМаш Тест» будут развивать совместные проекты в области защиты информации и безопасности труда ​ 1
06.06.2024 «СКБ Контур» и «Кросс Технолоджис» модернизируют цифровую инфраструктуру для противодействия киберугрозам ​ 1
06.06.2024 «СКБ Контур» и «МегаФон» договорились о партнерстве для развития цифровых сервисов ​ 1
06.06.2024 «СКБ Контур» и «Деловые Линии» договорились совместно развивать направление электронного документооборота в сфере логистики ​ 1
05.06.2024 Страховой Дом ВСК и «СКБ Контур» займутся развитием рынка отечественного ПО для бизнеса 2
05.06.2024 «СКБ Контур» и «Ростелеком» объединили усилия для защиты информационной безопасности 1
05.06.2024 «СКБ Контур» и «Эталон» объединили усилия для создания инициатив по цифровому импортозамещению 1
28.05.2024 «СКБ Контур» и «Аметист Капитал» договорились о реализации инициатив в области импортозамещения 1
24.05.2024 Образование, ИТ и бизнес-услуги: названы отрасли-лидеры по переходу на российские сервисы видеосвязи 1

Публикаций - 69, упоминаний - 73

Сродных Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1078 69
СКБ Контур - Moneyplace - Маниплейс 6 3
Yandex - Яндекс 7463 2
Ростелеком 9780 2
Аметист Групп - Amethyst Capital - Аметист Кэпитал - Аметист ИК 4 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 455 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4931 1
Крок - Croc 1778 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 859 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 52 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1217 1
TrueConf - ТруКонф 401 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3974 1
Google Russia - Гугл Россия 181 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 291 1
ЦТП АНО - Цифровые Технологии Производительности АНО - Эффективность.рф 10 1
8292 1
Код Безопасности 626 1
Т1 Иннотех 178 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1475 1
ХайТэк - Hi-Tech 202 1
Ред Софт - Red Soft 734 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 920 1
InfoWatch - Инфовотч 1026 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 240 1
Базальт СПО - BaseALT 665 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 416 1
Merlion - Мерлион 815 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 119 1
Аметист Групп - Amethyst Group 10 1
МегаФон 8993 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 51 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 112 1
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 19 1
Газинформсервис - ГИС 283 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 76 1
СКБ Контур - Контур.Банк - Банк Екатеринбург - Екатеринбургский муниципальный банк 19 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 2
Airbnb 90 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 2
Синара ГК - Sinara Group 102 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Unilever - Юнилевер Русь 155 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Мечел БизнесСервис 4 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 1
Газпром нефть 625 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 592 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 64 1
Проспект ГК 1 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 83 1
SBI Holdings - SBI Group 24 1
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 1
ЦРЭТ - Центр Электронных Торгов - Торги223 ЭТП - Электронная торговая площадка 5 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1095 1
Kari - Кари - сеть магазинов 72 1
Динамо-Москва - футбольный клуб 8 1
Synergetic - Синергетик 5 1
ПромМаш Тест 2 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 200 1
Деловые Линии ГК 69 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group 13 1
Спецавтобаза ЕМУП 2 1
УГПХ - Уральский горнопромышленный холдинг 1 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2913 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11774 4
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5983 3
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 50 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5005 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 837 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2192 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1408 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 26 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 30 1
Президент Украины 123 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 38 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 100 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2765 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4559 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 726 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 314 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 676 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 133 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 17 1
РГР - Российская Гильдия Риэлторов 6 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 29 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 47
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12635 36
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Новые облачные технологии - МойОфис 792 1
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СКБ Контур - Контур.Доступ 21 1
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СКБ Контур - Сегмент+ - Контур.Сервис реактивации клиентской базы - Scena.one 2 1
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Google Android 14094 1
Apple iOS 7861 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 837 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 73 1
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MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 74 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
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Куйвашев Евгений 21 3
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Мраморов Дмитрий 29 2
Филатов Евгений 28 2
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Васильев Владимир 38 1
Анфиногенов Андрей 1 1
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2967 12
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Россия - УФО - Свердловская область 1527 10
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Беларусь - Белоруссия 5733 3
Казахстан - Республика 5577 2
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1475 1
Россия - УФО - Курганская область 512 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14233 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1746 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2998 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 616 1
Таиланд - Королевство 826 1
Израиль 2740 1
Италия - Итальянская Республика 4364 1
Грузия 1247 1
Аргентина - Аргентинская Республика 588 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 506 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2936 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17525 1
Индия - Bharat 5480 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 999 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29414 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51549 15
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6012 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13709 10
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8631 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7685 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4701 5
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 890 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4865 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2509 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3980 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14559 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24321 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6197 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5052 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5130 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2414 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11035 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1335 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 388 2
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3056 2
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5480 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 305 2
Образование в России 2222 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5834 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7065 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1962 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 278 2
Паспорт - Паспортные данные 2530 2
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 148 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 152 1
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Ведомости 1033 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11266 1
Forbes - Форбс 837 1
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CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 51 2
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СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 855 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 445 3
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 135 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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