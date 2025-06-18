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Колтыпин Петр
УПОМИНАНИЯ
|18.06.2025
|«Сбер» и «Контур» планируют совместно развивать цифровые сервисы 2
|13.04.2021
|«Сбер» откроет контактный центр в Казани 1
|08.07.2020
|В 35 больницах Мордовии применят технологию распознавания речи, разработанную ЦРТ 1
Колтыпин Петр и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7658 2
|Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 50 2
|Левина Елена 10 1
|Коннов Юрий 1 1
|Дырмовский Дмитрий 139 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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