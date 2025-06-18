Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177055
ИКТ 13779
Организации 10723
Ведомства 1470
Ассоциации 1002
Технологии 3467
Системы 25796
Персоны 75885
География 2875
Статьи 1528
Пресса 1224
ИАА 702
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2651
Мероприятия 856

Колтыпин Петр


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 «Сбер» и «Контур» планируют совместно развивать цифровые сервисы 2
13.04.2021 «Сбер» откроет контактный центр в Казани 1
08.07.2020 В 35 больницах Мордовии применят технологию распознавания речи, разработанную ЦРТ 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Колтыпин Петр и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1131 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 466 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7658 2
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 50 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68619 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3140 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11925 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4119 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2136 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24968 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3551 1
Микрофон - Microphone 2609 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10851 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2128 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32094 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15208 1
ЦРТ Voice2Med 38 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 793 1
Левина Елена 10 1
Коннов Юрий 1 1
Дырмовский Дмитрий 139 1
Россия - РФ - Российская федерация 149805 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 617 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 308 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3109 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3035 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44347 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49412 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24889 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10226 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9129 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4532 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3710 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366329, в очереди разбора - 750749.
Создано именных указателей - 177055.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще