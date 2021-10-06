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ЦРТ ГК
Центр речевых технологий


06.10.2021 На Урале заработал виртуальный голосовой ассистент для пациентов 1
23.09.2021 Петербург включает искусственный интеллект 1
22.09.2021 Сбербанк хочет продать долю VisionLabs, чтобы не ссорить свои биометрические компании 2
07.09.2021 В иркутском онкодиспансере внедрена технология голосового заполнения медицинских документов группы ЦРТ 1
16.08.2021 Голосовой робот группы ЦРТ информирует тюменцев о мерах социальной поддержки 4
13.08.2021 ЦРТ представила новый релиз Voice2Med 1
21.07.2021 В Москве появятся «Умные дома» от «Сбера» и ГК «Инград» 1
01.07.2021 SPIRIT интегрировала VideoMost с Нестор.BRIEF 3
01.07.2021 TrueConf и ГК ЦРТ интегрировали свои решения 2
01.07.2021 Группа компаний ЦРТ представляет AI-решение для протоколирования корпоративных совещаний 3
23.06.2021 Группа ЦРТ создала голосового робота, который напомнит о записи на приём к врачу и расскажет о правильной подготовке к процедурам 1
04.06.2021 «Сбер» представил SmartBadge — технологическое решение для повышения уровня клиентского сервиса 1
01.06.2021 Технология синтеза речи группы ЦРТ помогла озвучить детские сказки 5
21.05.2021 «Почта России» четырехкратно нарастит многомиллиардные инвестиции в российские ИТ 2
21.04.2021 Речевая аналитика группы ЦРТ внедрена в контактном центре МКБ 1
14.04.2021 Робот «Сабина» на базе платформы группы ЦРТ снизил нагрузку на контактный центр Сбербанка в Казахстане до 26% 3
07.04.2021 «Евромед» внедрил ИИ-решение Voice2Med группы компаний ЦРТ 6
17.03.2021 Разработчик мессенджера Dialog Enterprise представил платформу для создания коммуникационных инструментов 2
17.03.2021 В Ассоциации «Отечественный софт» создали комитеты по цифровой трансформации, искусственному интеллекту и телекоммуникациям 2
17.03.2021 Речевые технологии группы ЦРТ помогли заговорить голосовому ассистенту ВТБ 1
11.03.2021 Девелопмент начал внедрять голосовую биометрию 1
25.02.2021 ИИ-система группы ЦРТ помогает медработникам Бурятии заполнять документы 2
20.02.2021 В клиниках СамГМУ появится система голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med 3
19.02.2021 В Хабаровске запустили систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med от группы ЦРТ 2
11.02.2021 В СтГАУ внедрена биометрическая система распознавания лиц группы ЦРТ 2
10.02.2021 Группа ЦРТ стала ключевым поставщиком мессенджера Dialog Enterprise для крупного бизнеса 2
13.01.2021 Более 10 отечественных цифровых решений выбрано для внедрения в отрасль физической культуры и спорта Кузбасса 1
28.12.2020 Виртуальный ассистент метро Москвы автоматизировал более 88% обращений и появился в новых каналах 1
23.12.2020 Синтез речи группы ЦРТ стал новой моделью потребления контента на медиаресурсах 2
21.12.2020 Группа ЦРТ внедряет речевую аналитику в отдел продаж группы «Самолет» 6
16.12.2020 20 цифровых решений выбрано на «прокачке» спорта и физической культуры Республики Коми 1
07.12.2020 Медучреждения Курганской области внедряют систему голосового заполнения протоколов группы ЦРТ 3
04.12.2020 Сбербанк и SberCloud открыли свое суперкомпьютерное облако для всех разработчиков 2
03.12.2020 Чат-бот, разработанный Сбером для Московского метрополитена, обрабатывает 88% запросов без перевода на оператора 5
02.12.2020 Райффайзенбанк внедрил речевую аналитику группы ЦРТ 1
26.11.2020 Синтез группы ЦРТ помог озвучить детские сказки 3
11.11.2020 ИИ-технология голосового заполнения медпротоколов ЦРТ включена в AI Russia 1
11.11.2020 В России собрали библиотеку эффективных примеров внедрения искусственного интеллекта 2
09.11.2020 Система видеоидентификации группы ЦРТ внедрена на 70 транспортных объектах России 2
29.10.2020 Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки 4

Публикаций - 231, упоминаний - 582

ЦРТ ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 14
Yandex - Яндекс 4099 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 10
Microsoft Corporation 11017 10
Google LLC 7128 9
Крок 1219 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 7
VK - Mail.ru Group 2482 7
3727 7
СберДевайсы - SberDevices 47 6
InfoWatch - Инфовотч 603 6
Samsung Electronics 5633 6
Apple Inc - Эппл Рус 7680 6
NVision Group - Энвижн Груп 545 5
Ланит ГК 1155 5
Abbyy 793 5
СКБ Контур 416 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
VisionLabs - ВижнЛабс 101 5
SAP SE 3207 4
Naumen - Наумен 341 4
Сбербанк Технологии - СберТех 203 4
Код Безопасности 365 4
Philips 695 4
Nvidia Corp 2011 4
Компьюлинк ГК - Compulink 209 4
Аплана Группа компаний 101 4
Cisco Systems 2037 4
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 3
IBM 3527 3
Т8 НТЦ 58 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Барс груп 402 3
SimbirSoft - СимбирСофт 19 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 3
Softline - Софтлайн 1473 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 62
Газпромбанк - ГПБ 692 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
ВТБ24 583 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 5
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 4
Digital Horizon - Диджитал Горизонт 8 4
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 6 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Почта Банк 289 4
НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы 11 3
Почта России ПАО 1570 3
Открытие ФК 538 2
ДелоБанк 10 2
Сбербанк Московский банк 68 2
Airbus Group 71 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 2
Мосэнергосбыт АО 77 2
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига 9 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
Приорбанк 9 2
Газпром ПАО 518 2
ВТБ - Транскредитбанк 74 2
BMW 248 2
Новосибирскэнергосбыт 4 1
Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети 2 1
Георезонанс 2 1
СберАвто 18 1
ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н.Бурденко - Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко 2 1
HeadHunter Group - Job.ru 16 1
Санкт-Петербургская электротехническая компания НПО 1 1
Герофарм - Geropharm 8 1
Самолёт ГК 14 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 3 1
Прима НПП - Научно-производственное предприятие 1 1
Биоамид - Bioamid 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 13
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 2
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
МЦД - Московские центральные диаметры 21 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Правительство Сахалинской области 19 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Правительство РФ 2200 1
Министерство связи и информационных технологий Египта 1 1
ДРКБ Казани - Детская республиканская клиническая больница города Казани 1 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 6 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
ГКУ СО СОЦИ - Сахалинской областной центр информатизации - Региональной Цифровой Трансформации 2 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Росинфокоминвест 39 1
Правительство Москвы 649 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Руссофт - Russoft 250 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 5
СКУД - Системы контроля и управления доступом 160 4
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 24 4
Субтехнологии 8 4
Безопасный город 347 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 4
Big Data - Большие данные 1136 3
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 3
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 2
FRT - Facial recognition technology - Технология распознавания лиц 11 2
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Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant 26 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
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ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
Stafory - робот Вера 24 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 2
БАРС.Alpha BI 32 2
Microsoft Azure Databricks 5 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
Google Gmail 600 2
Microsoft Power BI 113 2
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 37 1
Цифровая прокачка региона 22 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 6 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Intel Experience Day 1 1
CCW - CC Week - Customer Contacts Week - Международная неделя контактных центров 3 1
Цифровая среда онлайн 5 1
AI Russia Awards 4 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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