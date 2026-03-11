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ЦРТ ГК Центр речевых технологий
Группа компаний ЦРТ — разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения. Технологический эксперт в области речевых технологий, лицевой и голосовой биометрии. Группа ЦРТ реализовала более 5 тыс. AI-проектов по всему миру, в том числе — национального масштаба — в Мексике, Эквадоре, на Ближнем Востоке. В России решения ЦРТ работают в крупнейших банках, телеком-компаниях, ТЭК, госсекторе, применяют для реализации концепции Safe&Smart City.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 14 дел, на cумму 945 828 579 ₽*
СОБЫТИЯ
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|11.03.2026
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Российский пионер распознавания речи вложит 200 миллионов в ИИ-фабрику на базе Nvidia H200. Эти процессоры запрещали в Китае
вшая дочерняя компания Сбербанка, чьи совладельцы с 2022 г. скрыты, ООО «Центр речевых технологий» (ЦРТ), планирует направить 210 млн руб. на приобретение пяти комплектов серверного оборудовани
|12.02.2026
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Речевая аналитика группы ЦРТ оптимизировала более 80% рутины по аналитике коммуникаций в TruckMotors
Группа компаний ЦРТ запустила сервис облачной речевой аналитики SpeechXplore с искусственным интеллектом в Tr
|19.06.2025
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«Сбер» и группа ЦРТ реализуют проект по внедрению генеративного искусственного интеллекта в Центре Алмазова
Группа компаний ЦРТ в партнерстве с центром индустрии здоровья «Сбера» реализуют проект по внедрению нейросет
|02.06.2025
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«Сбер», «Цифра» и ЦРТ создадут промышленную экосистему с помощью искусственного интеллекта
«Сбер», «Цифра» и группа компаний ЦРТ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Партнерство направлено на внедрение технологий генеративного искусственного интеллекта в промышленность с целью повы
|02.06.2025
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Группа ЦРТ разработала платформу AgentNavigator, которая более чем на 60% ускоряет и упрощает создание ИИ-агентов
Группа компаний ЦРТ презентовала платформу AgentNavigator. Решение позволяет быстро без специальных навыков программирования собирать мощных ИИ-агентов с применением передовых возможностей отечественной нейрос
|02.06.2025
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Группа ЦРТ представила голосового помощника для промышленности с искусственным интеллектом GigaChat
Группа компаний ЦРТ интегрировала собственную универсальную платформу голосового ввода Voice2X c нейросетевой моделью GigaChat. На базе решений создан виртуальный ассистент, который поддерживает диалог на есте
|23.05.2025
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Разработкой голоса на основе нейросетей для чат-бота московского метро «Александры» занималась группа ЦРТ
Группа компаний ЦРТ, российский разработчик речевых технологий, применила разработки в области нейросетей и искусственного интеллекта для создания голоса виртуального помощника московского метрополитена — чат-
|24.04.2025
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Группа ЦРТ начала внедрение умной камеры со встроенной видеоаналитикой в АПК «Безопасный город»
Группа компаний ЦРТ и НПО «Взор» разработали умную камеру со встроенной видеоаналитикой на базе своих продукт
|23.04.2025
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Группа ЦРТ представила обновленную версию «Визирь.СКУД», интегрированную с биометрической системой Сбербанка
Группа компаний ЦРТ представила обновленную версию биометрической системы контроля и управления доступом с ра
|19.03.2025
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Группа ЦРТ обновила решение для анализа и контроля качества коммуникаций Smart Logger
Группа компаний ЦРТ объявила о запуске новой версии Smart Logger — российского решения на основе искусственно
|27.02.2025
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Голосовой ввод, разработанный ЦРТ, оптимизировал более 20% времени специалистов ООО «Вега-ГАЗ»
Группа компаний ЦРТ реализовала проект по внедрению голосового ввода в ООО «Вега-ГАЗ» — российской компании, которая интегрирует системы автоматики на объекты топливно-энергетического комплекса страны. В основ
|30.01.2025
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Группа компаний ЦРТ осуществила более 500 проектов на базе компьютерного зрения
Группа компаний ЦРТ осуществила 513-ый проект по внедрению системы компьютерного зрения «Визирь», из них 120
|17.12.2024
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GigaChat поможет КАПИТАЛ LIFE трансформировать рынок страхования жизни и создать новые стандарты обслуживания клиентов
апитал Лайф Страхование Жизни» (КАПИТАЛ LIFE) Евгений Гуревич, генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский и вице-президент по развитию технологического бизнеса Сбербанка Сергей
|12.12.2024
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Группа ЦРТ разработала мобильного голосового обходчика для «ФосАгро»
Группа компаний ЦРТ разработала ИИ-решение для обслуживания транспортных объектов. На данный момент завершено
|12.12.2024
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Группа ЦРТ разработала мобильного голосового обходчика для «ФосАгро»
Группа компаний ЦРТ разработала ИИ-решение для обслуживания транспортных объектов. На данный момент завершено внедрение этого продукта в компании «ФосАгро», это первое в стране масштабное применение голосового
|25.10.2024
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Группа ЦРТ представила бот-платформу с генеративным искусственным интеллектом
Группа компаний ЦРТ интегрировала в собственную ИИ-платформу для создания текстовых и голосовых роботов LLM — нейросетевую модель GigaChat, а также усовершенствовала модуль аналитики диалогов. Обновленная ИИ-п
|13.09.2024
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В Саратовской области успешно завершен проект тестирования технологии компьютерного зрения группы ЦРТ
В Саратовской области успешно завершён проект тестирования технологии компьютерного зрения. Разработчиком выступает группа компаний ЦРТ. Тестирование новой цифровой технологии в регионе организовано управлением региональной безопасности правительства области совместно с ГУ МВД России по Саратовской области. Пилотный проект
|26.08.2024
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Под ковровые санкции США попали создатели Linux «Альт», ИБ-«дочка» МТС и бывшая «дочка» Сбербанка
Санкции против «Диасофт», «Атол», ЦРТ и ЦФТ США ввели новые санкции против российских физических и юридических лиц, связанные с
|19.07.2024
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Группа компаний ЦРТ объявила о разработке облачной версии SpeechXplore — ИИ-решения для анализа речи
Группа компаний ЦРТ объявила о разработке облачной версии SpeechXplore — нового отечественного решения с использованием нейросетевой модели GigaChat для онлайн-обработки, исследования и развития коммуникаций с
|17.07.2024
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Экс-«дочка» Сбербанка вложит 1,5 миллиарда в автоматический поиск преступников по походке и нетипичному поведению
тку интеллектуальной системы комплексной безопасности «Визирь» Компания «Центр речевых технологий» (ЦРТ) вложит 1,5 млрд руб. в доработку интеллектуальной системы комплексной безопасности «Визи
|17.07.2024
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Группа ЦРТ представила ИИ-решение для транспортных объектов — мобильного голосового обходчика
Группа компаний ЦРТ разработала мобильного голосового обходчика — решение на основе искусственного интеллекта для автоматизации регламентных работ и техосмотров на транспортных объектах различных отраслей. ИИ-
|23.05.2024
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GigaChat поможет трансформировать бизнес-процессы СИБУРа
СИБУР, Сбербанк и ЦРТ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, направленное на
|21.05.2024
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Группа ЦРТ разработала универсальную платформу голосового ввода для крупного бизнеса
Группа компаний ЦРТ, российский разработчик речевых технологий и технологический эксперт в области искусственного интеллекта, разработала Voice2X — универсальную платформу, которая является фундаментом для инт
|23.04.2024
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Группа компаний ЦРТ создала голос на основе нейросетей для героя фильма «Сто лет тому вперед»
Группа компаний ЦРТ, российский разработчик речевых технологий, применила новейшие разработки в области нейросетей и искусственного интеллекта для создания голоса героя фильма «Сто лет тому вперед» — робота Ве
|08.04.2024
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Московские рентгенологи заполнили более 400 тыс. протоколов с помощью голосового помощника
лучевого исследования. Это существенно экономит время врачей. Об этом CNews сообщили представители ЦРТ. Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «Благодаря единой ц
|20.03.2024
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Группа ЦРТ представила платформу для контакт-центров крупного бизнеса на основе ИИ-технологий
Группа компаний ЦРТ — российский разработчик и технологический эксперт в области речевых технологий, представила новый продукт — омниканальная коммуникационная платформа для контактных центров крупного бизнеса
|19.03.2024
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Новые ИИ-инструменты группы ЦРТ позволят бизнесу оптимизировать процессы
Группа компаний ЦРТ — российский разработчик и технологический эксперт в области речевых технологий, создает новые инструменты на основе искусственного интеллекта для улучшения бизнес-процессов крупного бизнес
|09.02.2024
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«Билайн» улучшает сервисы обслуживания клиентов с помощью речевой аналитики группы ЦРТ
ий анализ оценки качества консультации и клиентского опыта. Технология разработана группой компаний ЦРТ и работает в дирекции по обслуживанию клиентов «Билайн». Все поступающие в контактный цен
|07.02.2024
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Диалоговый ассистент проекта «Финуслуги» Московской биржи автоматизировал более 60% обращений клиентов
Группа компаний ЦРТ совместно с проектом «Финуслуги» Московской биржи разработала диалогового ассистента для
|19.01.2024
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ОС Astra Linux обеспечит информационную безопасность биометрическим системам «Визирь»
«Группа Астра» и группа компаний ЦРТ заключили партнерское соглашение, в рамках которого была проведена серия испытаний на сов
|29.12.2023
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Группа компаний ЦРТ осуществила 400 проектов на базе компьютерного зрения
Группа компаний ЦРТ осуществила 400-ый проект по внедрению системы компьютерного зрения «Визирь», из них 100
|13.11.2023
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Группа ЦРТ представила новый релиз продукта для протоколирования совещаний
Группа компаний ЦРТ представила новый релиз «Нестор.Brief» — решения на основе искусственного интеллекта для протоколирования совещаний и онлайн-встреч. Среди ключевых обновлений – внедрение технологии диариза
|08.11.2023
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Группа компаний ЦРТ представила синтез речи нового поколения
Группа ЦРТ разработала новое поколение синтеза речи с помощью искусственного интеллекта для контактн
|24.10.2023
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Группа компаний ЦРТ объявила о запуске ИИ-решения для исследования и развития коммуникаций с клиентами
Группа компаний ЦРТ усиливает компетенции в области речевых технологий и объявляет о разработке SpeechXplore
|29.09.2023
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«Мосэнергосбыт» улучшает клиентский опыт с помощью речевых технологий группы ЦРТ
Технологии синтеза и распознавания речи группы компаний ЦРТ помогли заговорить роботам АО «Мосэнергосбыт» — российской энергосбытовой компании. «Мосэ
|21.09.2023
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Группа ЦРТ проводит эксперименты по внедрению GigaChat
Группа компаний ЦРТ реализует эксперименты по применению LLM — больших языковых моделей, включая GigaChat, в речевой аналитике и диалоговых ассистентах для изучения возможностей их применения в контактных цент
|18.09.2023
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Представлен медицинский предрейсовый комплекс
Группа компаний ЦРТ и компания «Специальные технологии контроля» («СТК») представили медицинский предрейсовый комплекс — решение для прохождения удаленных медицинских осмотров на основе биометрической идентифи
|31.08.2023
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Речевая аналитика группы ЦРТ способствовала повышению уровня клиентского сервиса в контакт-центре ВТБ на 34%
ественной технологии распознавания речи на основе искусственного интеллекта и последующей аналитики ЦРТ позволили ВТБ увеличить на 34% уровень удовлетворённости клиентов контакт-центра. Об этом
|28.06.2023
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Группа ЦРТ вошла в топ крупнейших игроков рынка ИИ-решений
Группа компаний ЦРТ — разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта, машин
|08.06.2023
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Группа ЦРТ адаптировала биометрический СКУД для фитнес-центров под новые требования законодательства
Группа ЦРТ в партнерстве с Poсketkey объявила об адаптации биометрической СКУД — системы контроля и управления доступом под новые требования законодательства. Биометрический терминал, который интегрир
ЦРТ ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Дырмовский Дмитрий 149 147
|Хитров Михаил 26 26
|Бродянский Станислав 21 18
|Хрулев Андрей 17 12
|Зорин Александр 51 7
|Новиков Павел 113 6
|Закревский Алексей 7 6
|Путин Владимир 3454 6
|Собянин Сергей 538 5
|Волков Владимир 69 5
|Свириденко Андрей 99 5
|Семенова Ирина 43 5
|Горная Марина 10 5
|Стеценко Вадим 13 5
|Касперская Наталья 319 5
|Цыбульников Вячеслав 78 4
|Столбова Екатерина 20 4
|Левин Кирилл 4 4
|Мякишева Марина 84 4
|Никифоров Николай 1138 3
|Хасис Лев 105 3
|Беров Иван 44 3
|Делицын Леонид 137 3
|Романенко Андрей 94 3
|Круглов Константин 28 3
|Зайцев Андрей 50 3
|Настасенко Марина 9 3
|Морозов Сергей 61 3
|Паршин Константин 64 3
|Сульгин Сергей 47 3
|Колокольцев Владимир 44 3
|Беляков Алексей 30 3
|Малиновский Сергей 14 3
|Карпов Сергей 55 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Котов Александр 10 3
|Spears Britney - Спирс Бритни 65 3
|Поволоцкий Владислав 21 3
|Жданов Сергей 50 3
|Бочаров Виктор 3 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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