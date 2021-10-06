Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЦРТ ГК
Центр речевых технологий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 231, упоминаний - 582
ЦРТ ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дырмовский Дмитрий 76 39
|Хрулев Андрей 9 7
|Закревский Алексей 6 6
|Зорин Александр 49 4
|Касперская Наталья 197 3
|Морозов Сергей 47 2
|Малиновский Сергей 13 2
|Круглов Константин 21 2
|Зайцев Андрей 39 2
|Флоринский Алексей 3 2
|Путин Владимир 1820 2
|Цыбульников Вячеслав 35 2
|Аленьков Вячеслав 8 2
|Беров Иван 40 2
|Маркачев Алексей 2 2
|Хасис Лев 96 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Ваксман Олег 2 2
|Носков Константин 201 2
|Южаков Алексей 23 2
|Андреев Сергей 39 1
|Чернякова Елена 26 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Ванин Андрей 7 1
|Новиков Павел 67 1
|Кузнецов Станислав 64 1
|Новодворский Алексей 95 1
|Делицын Леонид 94 1
|Чибис Андрей 19 1
|Бунина Елена 27 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Русанов Сергей 44 1
|Попов Сергей 72 1
|Лящ Михаил 32 1
|Горбатько Александр 90 1
|Акимов Максим 167 1
|Бокова Людмила 80 1
|Кравченко Георгий 9 1
|Рустамов Рустам 169 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756370, в очереди разбора - 660060.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756370, в очереди разбора - 660060.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru