ЦРТ ГК - Центр речевых технологий

На Урале заработал виртуальный голосовой ассистент для пациентов 1

Петербург включает искусственный интеллект 1

В иркутском онкодиспансере внедрена технология голосового заполнения медицинских документов группы ЦРТ 1

Голосовой робот группы ЦРТ информирует тюменцев о мерах социальной поддержки 4

ЦРТ представила новый релиз Voice2Med 1

TrueConf и ГК ЦРТ интегрировали свои решения 2

Технология синтеза речи группы ЦРТ помогла озвучить детские сказки 5

Речевая аналитика группы ЦРТ внедрена в контактном центре МКБ 1

Разработчик мессенджера Dialog Enterprise представил платформу для создания коммуникационных инструментов 2

Речевые технологии группы ЦРТ помогли заговорить голосовому ассистенту ВТБ 1

Девелопмент начал внедрять голосовую биометрию 1

В клиниках СамГМУ появится система голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med 3

В Хабаровске запустили систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med от группы ЦРТ 2

В СтГАУ внедрена биометрическая система распознавания лиц группы ЦРТ 2

Группа ЦРТ стала ключевым поставщиком мессенджера Dialog Enterprise для крупного бизнеса 2

Более 10 отечественных цифровых решений выбрано для внедрения в отрасль физической культуры и спорта Кузбасса 1

Синтез речи группы ЦРТ стал новой моделью потребления контента на медиаресурсах 2

Медучреждения Курганской области внедряют систему голосового заполнения протоколов группы ЦРТ 3

Сбербанк и SberCloud открыли свое суперкомпьютерное облако для всех разработчиков 2

Райффайзенбанк внедрил речевую аналитику группы ЦРТ 1

Синтез группы ЦРТ помог озвучить детские сказки 3

В России собрали библиотеку эффективных примеров внедрения искусственного интеллекта 2

Система видеоидентификации группы ЦРТ внедрена на 70 транспортных объектах России 2