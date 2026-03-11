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ЦРТ ГК Центр речевых технологий

ЦРТ ГК - Центр речевых технологий

Группа компаний ЦРТ — разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения. Технологический эксперт в области речевых технологий, лицевой и голосовой биометрии. Группа ЦРТ реализовала более 5 тыс. AI-проектов по всему миру, в том числе — национального масштаба — в Мексике, Эквадоре, на Ближнем Востоке. В России решения ЦРТ работают в крупнейших банках, телеком-компаниях, ТЭК, госсекторе, применяют для реализации концепции Safe&Smart City

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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11.03.2026 Российский пионер распознавания речи вложит 200 миллионов в ИИ-фабрику на базе Nvidia H200. Эти процессоры запрещали в Китае

вшая дочерняя компания Сбербанка, чьи совладельцы с 2022 г. скрыты, ООО «Центр речевых технологий» (ЦРТ), планирует направить 210 млн руб. на приобретение пяти комплектов серверного оборудовани
12.02.2026 Речевая аналитика группы ЦРТ оптимизировала более 80% рутины по аналитике коммуникаций в TruckMotors

Группа компаний ЦРТ запустила сервис облачной речевой аналитики SpeechXplore с искусственным интеллектом в Tr
19.06.2025 «Сбер» и группа ЦРТ реализуют проект по внедрению генеративного искусственного интеллекта в Центре Алмазова

Группа компаний ЦРТ в партнерстве с центром индустрии здоровья «Сбера» реализуют проект по внедрению нейросет
02.06.2025 «Сбер», «Цифра» и ЦРТ создадут промышленную экосистему с помощью искусственного интеллекта

«Сбер», «Цифра» и группа компаний ЦРТ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Партнерство направлено на внедрение технологий генеративного искусственного интеллекта в промышленность с целью повы
02.06.2025 Группа ЦРТ разработала платформу AgentNavigator, которая более чем на 60% ускоряет и упрощает создание ИИ-агентов

Группа компаний ЦРТ презентовала платформу AgentNavigator. Решение позволяет быстро без специальных навыков программирования собирать мощных ИИ-агентов с применением передовых возможностей отечественной нейрос
02.06.2025 Группа ЦРТ представила голосового помощника для промышленности с искусственным интеллектом GigaChat

Группа компаний ЦРТ интегрировала собственную универсальную платформу голосового ввода Voice2X c нейросетевой моделью GigaChat. На базе решений создан виртуальный ассистент, который поддерживает диалог на есте
23.05.2025 Разработкой голоса на основе нейросетей для чат-бота московского метро «Александры» занималась группа ЦРТ

Группа компаний ЦРТ, российский разработчик речевых технологий, применила разработки в области нейросетей и искусственного интеллекта для создания голоса виртуального помощника московского метрополитена — чат-
24.04.2025 Группа ЦРТ начала внедрение умной камеры со встроенной видеоаналитикой в АПК «Безопасный город»

Группа компаний ЦРТ и НПО «Взор» разработали умную камеру со встроенной видеоаналитикой на базе своих продукт
23.04.2025 Группа ЦРТ представила обновленную версию «Визирь.СКУД», интегрированную с биометрической системой Сбербанка

Группа компаний ЦРТ представила обновленную версию биометрической системы контроля и управления доступом с ра
19.03.2025 Группа ЦРТ обновила решение для анализа и контроля качества коммуникаций Smart Logger

Группа компаний ЦРТ объявила о запуске новой версии Smart Logger — российского решения на основе искусственно
27.02.2025 Голосовой ввод, разработанный ЦРТ, оптимизировал более 20% времени специалистов ООО «Вега-ГАЗ»

Группа компаний ЦРТ реализовала проект по внедрению голосового ввода в ООО «Вега-ГАЗ» — российской компании, которая интегрирует системы автоматики на объекты топливно-энергетического комплекса страны. В основ
30.01.2025 Группа компаний ЦРТ осуществила более 500 проектов на базе компьютерного зрения

Группа компаний ЦРТ осуществила 513-ый проект по внедрению системы компьютерного зрения «Визирь», из них 120

17.12.2024 GigaChat поможет КАПИТАЛ LIFE трансформировать рынок страхования жизни и создать новые стандарты обслуживания клиентов

апитал Лайф Страхование Жизни» (КАПИТАЛ LIFE) Евгений Гуревич, генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский и вице-президент по развитию технологического бизнеса Сбербанка Сергей
12.12.2024 Группа ЦРТ разработала мобильного голосового обходчика для «ФосАгро»

Группа компаний ЦРТ разработала ИИ-решение для обслуживания транспортных объектов. На данный момент завершено
12.12.2024 Группа ЦРТ разработала мобильного голосового обходчика для «ФосАгро»

Группа компаний ЦРТ разработала ИИ-решение для обслуживания транспортных объектов. На данный момент завершено внедрение этого продукта в компании «ФосАгро», это первое в стране масштабное применение голосового
25.10.2024 Группа ЦРТ представила бот-платформу с генеративным искусственным интеллектом

Группа компаний ЦРТ интегрировала в собственную ИИ-платформу для создания текстовых и голосовых роботов LLM — нейросетевую модель GigaChat, а также усовершенствовала модуль аналитики диалогов. Обновленная ИИ-п
13.09.2024 В Саратовской области успешно завершен проект тестирования технологии компьютерного зрения группы ЦРТ

В Саратовской области успешно завершён проект тестирования технологии компьютерного зрения. Разработчиком выступает группа компаний ЦРТ. Тестирование новой цифровой технологии в регионе организовано управлением региональной безопасности правительства области совместно с ГУ МВД России по Саратовской области. Пилотный проект

26.08.2024 Под ковровые санкции США попали создатели Linux «Альт», ИБ-«дочка» МТС и бывшая «дочка» Сбербанка

Санкции против «Диасофт», «Атол», ЦРТ и ЦФТ США ввели новые санкции против российских физических и юридических лиц, связанные с
19.07.2024 Группа компаний ЦРТ объявила о разработке облачной версии SpeechXplore — ИИ-решения для анализа речи

Группа компаний ЦРТ объявила о разработке облачной версии SpeechXplore — нового отечественного решения с использованием нейросетевой модели GigaChat для онлайн-обработки, исследования и развития коммуникаций с
17.07.2024 Экс-«дочка» Сбербанка вложит 1,5 миллиарда в автоматический поиск преступников по походке и нетипичному поведению

тку интеллектуальной системы комплексной безопасности «Визирь» Компания «Центр речевых технологий» (ЦРТ) вложит 1,5 млрд руб. в доработку интеллектуальной системы комплексной безопасности «Визи
17.07.2024 Группа ЦРТ представила ИИ-решение для транспортных объектов — мобильного голосового обходчика

Группа компаний ЦРТ разработала мобильного голосового обходчика — решение на основе искусственного интеллекта для автоматизации регламентных работ и техосмотров на транспортных объектах различных отраслей. ИИ-
23.05.2024 GigaChat поможет трансформировать бизнес-процессы СИБУРа

СИБУР, Сбербанк и ЦРТ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, направленное на

21.05.2024 Группа ЦРТ разработала универсальную платформу голосового ввода для крупного бизнеса

Группа компаний ЦРТ, российский разработчик речевых технологий и технологический эксперт в области искусственного интеллекта, разработала Voice2X — универсальную платформу, которая является фундаментом для инт
23.04.2024 Группа компаний ЦРТ создала голос на основе нейросетей для героя фильма «Сто лет тому вперед»

Группа компаний ЦРТ, российский разработчик речевых технологий, применила новейшие разработки в области нейросетей и искусственного интеллекта для создания голоса героя фильма «Сто лет тому вперед» — робота Ве
08.04.2024 Московские рентгенологи заполнили более 400 тыс. протоколов с помощью голосового помощника

лучевого исследования. Это существенно экономит время врачей. Об этом CNews сообщили представители ЦРТ. Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «Благодаря единой ц
20.03.2024 Группа ЦРТ представила платформу для контакт-центров крупного бизнеса на основе ИИ-технологий

Группа компаний ЦРТ — российский разработчик и технологический эксперт в области речевых технологий, представила новый продукт — омниканальная коммуникационная платформа для контактных центров крупного бизнеса
19.03.2024 Новые ИИ-инструменты группы ЦРТ позволят бизнесу оптимизировать процессы

Группа компаний ЦРТ — российский разработчик и технологический эксперт в области речевых технологий, создает новые инструменты на основе искусственного интеллекта для улучшения бизнес-процессов крупного бизнес
09.02.2024 «Билайн» улучшает сервисы обслуживания клиентов с помощью речевой аналитики группы ЦРТ

ий анализ оценки качества консультации и клиентского опыта. Технология разработана группой компаний ЦРТ и работает в дирекции по обслуживанию клиентов «Билайн». Все поступающие в контактный цен
07.02.2024 Диалоговый ассистент проекта «Финуслуги» Московской биржи автоматизировал более 60% обращений клиентов

Группа компаний ЦРТ совместно с проектом «Финуслуги» Московской биржи разработала диалогового ассистента для

19.01.2024 ОС Astra Linux обеспечит информационную безопасность биометрическим системам «Визирь»

«Группа Астра» и группа компаний ЦРТ заключили партнерское соглашение, в рамках которого была проведена серия испытаний на сов
29.12.2023 Группа компаний ЦРТ осуществила 400 проектов на базе компьютерного зрения

Группа компаний ЦРТ осуществила 400-ый проект по внедрению системы компьютерного зрения «Визирь», из них 100

13.11.2023 Группа ЦРТ представила новый релиз продукта для протоколирования совещаний

Группа компаний ЦРТ представила новый релиз «Нестор.Brief» — решения на основе искусственного интеллекта для протоколирования совещаний и онлайн-встреч. Среди ключевых обновлений – внедрение технологии диариза
08.11.2023 Группа компаний ЦРТ представила синтез речи нового поколения

Группа ЦРТ разработала новое поколение синтеза речи с помощью искусственного интеллекта для контактн
24.10.2023 Группа компаний ЦРТ объявила о запуске ИИ-решения для исследования и развития коммуникаций с клиентами

Группа компаний ЦРТ усиливает компетенции в области речевых технологий и объявляет о разработке SpeechXplore

29.09.2023 «Мосэнергосбыт» улучшает клиентский опыт с помощью речевых технологий группы ЦРТ

Технологии синтеза и распознавания речи группы компаний ЦРТ помогли заговорить роботам АО «Мосэнергосбыт» — российской энергосбытовой компании. «Мосэ
21.09.2023 Группа ЦРТ проводит эксперименты по внедрению GigaChat

Группа компаний ЦРТ реализует эксперименты по применению LLM — больших языковых моделей, включая GigaChat, в речевой аналитике и диалоговых ассистентах для изучения возможностей их применения в контактных цент
18.09.2023 Представлен медицинский предрейсовый комплекс

Группа компаний ЦРТ и компания «Специальные технологии контроля» («СТК») представили медицинский предрейсовый комплекс — решение для прохождения удаленных медицинских осмотров на основе биометрической идентифи
31.08.2023 Речевая аналитика группы ЦРТ способствовала повышению уровня клиентского сервиса в контакт-центре ВТБ на 34%

ественной технологии распознавания речи на основе искусственного интеллекта и последующей аналитики ЦРТ позволили ВТБ увеличить на 34% уровень удовлетворённости клиентов контакт-центра. Об этом
28.06.2023 Группа ЦРТ вошла в топ крупнейших игроков рынка ИИ-решений

Группа компаний ЦРТ — разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта, машин
08.06.2023 Группа ЦРТ адаптировала биометрический СКУД для фитнес-центров под новые требования законодательства

Группа ЦРТ в партнерстве с Poсketkey объявила об адаптации биометрической СКУД — системы контроля и управления доступом под новые требования законодательства. Биометрический терминал, который интегрир

Публикаций - 489, упоминаний - 795

ЦРТ ГК и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРТ Инновации 71 66
ЦРТ Сервис - Централизованный региональный технический сервис 77 62
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 61
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 45
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 43
Beorg - Биорг 130 43
Vocord - Вокорд 185 42
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 42
С-Инновации 45 41
Ростелеком 10948 41
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 34
9594 23
МегаФон 10742 22
Yandex - Яндекс 9216 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 18
Microsoft Corporation 25775 18
Google LLC 12688 17
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 17
Naumen - Наумен 752 14
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 13
Крок - Croc 1964 13
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 12
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
Samsung Electronics 11064 11
Cisco Systems 5372 11
InfoWatch - Инфовотч 1185 11
Softline - Софтлайн 3743 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 11
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 10
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 10
Apple Inc 13154 10
VK - Mail.ru Group 3602 10
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 9
Spirit DSP - Спирит Корп 482 9
Intel Corporation 12811 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 129
ЯКласс 69 42
Рапид Био 102 42
Гепатера - Hepatera 46 41
ГПБ - Газпромбанк 1273 22
Почта России ПАО 2370 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 9
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 9
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 8
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 7
Газпром нефть 725 7
ВТБ - ВТБ24 671 7
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 45 7
ВТБ - Почта Банк 514 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 6
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Digital Horizon - Диджитал Горизонт 10 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 33 5
РВК - Российская венчурная компания 571 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Спортмастер - Sportmaster 201 4
ФосАгро 176 4
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 4
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 27 4
Сбер - Еаптека 59 4
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 3
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 118 3
Группа Самолет 106 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 65
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 34
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 6
Судебная власть - Judicial power 2500 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Мосгордума - Московская городская Дума 148 3
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 3
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Международная академия связи - МАС 46 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 174
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 123
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 119
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 108
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 96
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 90
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 88
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 87
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 79
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 76
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 75
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1212 74
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 73
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 67
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СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 25
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Linux OS 11533 17
Apple iOS 8583 16
Google Android 15243 15
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 9
Microsoft Windows 16882 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 8
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ЦРТ ChatNavigator - омниканальная диалоговая платформа для создания интеллектуальных виртуальных помощников 8 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 7
Apple - App Store 3109 7
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 6
C/C++ - Язык программирования 894 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
ЦРТ Нестор.BRIEF 6 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Rakuten Viber 665 6
Apple iPhone 6 4861 5
Сбер - Салют для бизнеса - Dialog - Диалог - Мессенджер 82 5
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 114 5
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 45 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 5
ЦРТ Инновации - OnePass 11 5
Microsoft Office 4170 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 4
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 4
Реестр добросовестных экспортеров 213 4
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Дырмовский Дмитрий 149 147
Хитров Михаил 26 26
Бродянский Станислав 21 18
Хрулев Андрей 17 12
Зорин Александр 51 7
Новиков Павел 113 6
Закревский Алексей 7 6
Путин Владимир 3454 6
Собянин Сергей 538 5
Волков Владимир 69 5
Свириденко Андрей 99 5
Семенова Ирина 43 5
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Левин Кирилл 4 4
Мякишева Марина 84 4
Никифоров Николай 1138 3
Хасис Лев 105 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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