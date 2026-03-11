Российский пионер распознавания речи вложит 200 миллионов в ИИ-фабрику на базе Nvidia H200. Эти процессоры запрещали в Китае вшая дочерняя компания Сбербанка, чьи совладельцы с 2022 г. скрыты, ООО «Центр речевых технологий» (ЦРТ), планирует направить 210 млн руб. на приобретение пяти комплектов серверного оборудовани

Речевая аналитика группы ЦРТ оптимизировала более 80% рутины по аналитике коммуникаций в TruckMotors Группа компаний ЦРТ запустила сервис облачной речевой аналитики SpeechXplore с искусственным интеллектом в Tr

«Сбер» и группа ЦРТ реализуют проект по внедрению генеративного искусственного интеллекта в Центре Алмазова Группа компаний ЦРТ в партнерстве с центром индустрии здоровья «Сбера» реализуют проект по внедрению нейросет

«Сбер», «Цифра» и ЦРТ создадут промышленную экосистему с помощью искусственного интеллекта «Сбер», «Цифра» и группа компаний ЦРТ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Партнерство направлено на внедрение технологий генеративного искусственного интеллекта в промышленность с целью повы

Группа ЦРТ разработала платформу AgentNavigator, которая более чем на 60% ускоряет и упрощает создание ИИ-агентов Группа компаний ЦРТ презентовала платформу AgentNavigator. Решение позволяет быстро без специальных навыков программирования собирать мощных ИИ-агентов с применением передовых возможностей отечественной нейрос

Группа ЦРТ представила голосового помощника для промышленности с искусственным интеллектом GigaChat Группа компаний ЦРТ интегрировала собственную универсальную платформу голосового ввода Voice2X c нейросетевой моделью GigaChat. На базе решений создан виртуальный ассистент, который поддерживает диалог на есте

Разработкой голоса на основе нейросетей для чат-бота московского метро «Александры» занималась группа ЦРТ Группа компаний ЦРТ, российский разработчик речевых технологий, применила разработки в области нейросетей и искусственного интеллекта для создания голоса виртуального помощника московского метрополитена — чат-

Группа ЦРТ начала внедрение умной камеры со встроенной видеоаналитикой в АПК «Безопасный город» Группа компаний ЦРТ и НПО «Взор» разработали умную камеру со встроенной видеоаналитикой на базе своих продукт

Группа ЦРТ представила обновленную версию «Визирь.СКУД», интегрированную с биометрической системой Сбербанка Группа компаний ЦРТ представила обновленную версию биометрической системы контроля и управления доступом с ра

Группа ЦРТ обновила решение для анализа и контроля качества коммуникаций Smart Logger Группа компаний ЦРТ объявила о запуске новой версии Smart Logger — российского решения на основе искусственно

Голосовой ввод, разработанный ЦРТ, оптимизировал более 20% времени специалистов ООО «Вега-ГАЗ» Группа компаний ЦРТ реализовала проект по внедрению голосового ввода в ООО «Вега-ГАЗ» — российской компании, которая интегрирует системы автоматики на объекты топливно-энергетического комплекса страны. В основ

Группа компаний ЦРТ осуществила более 500 проектов на базе компьютерного зрения Группа компаний ЦРТ осуществила 513-ый проект по внедрению системы компьютерного зрения «Визирь», из них 120

GigaChat поможет КАПИТАЛ LIFE трансформировать рынок страхования жизни и создать новые стандарты обслуживания клиентов апитал Лайф Страхование Жизни» (КАПИТАЛ LIFE) Евгений Гуревич, генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский и вице-президент по развитию технологического бизнеса Сбербанка Сергей

Группа ЦРТ разработала мобильного голосового обходчика для «ФосАгро» Группа компаний ЦРТ разработала ИИ-решение для обслуживания транспортных объектов. На данный момент завершено

Группа ЦРТ разработала мобильного голосового обходчика для «ФосАгро» Группа компаний ЦРТ разработала ИИ-решение для обслуживания транспортных объектов. На данный момент завершено внедрение этого продукта в компании «ФосАгро», это первое в стране масштабное применение голосового

Группа ЦРТ представила бот-платформу с генеративным искусственным интеллектом Группа компаний ЦРТ интегрировала в собственную ИИ-платформу для создания текстовых и голосовых роботов LLM — нейросетевую модель GigaChat, а также усовершенствовала модуль аналитики диалогов. Обновленная ИИ-п

В Саратовской области успешно завершен проект тестирования технологии компьютерного зрения группы ЦРТ В Саратовской области успешно завершён проект тестирования технологии компьютерного зрения. Разработчиком выступает группа компаний ЦРТ. Тестирование новой цифровой технологии в регионе организовано управлением региональной безопасности правительства области совместно с ГУ МВД России по Саратовской области. Пилотный проект

Под ковровые санкции США попали создатели Linux «Альт», ИБ-«дочка» МТС и бывшая «дочка» Сбербанка Санкции против «Диасофт», «Атол», ЦРТ и ЦФТ США ввели новые санкции против российских физических и юридических лиц, связанные с

Группа компаний ЦРТ объявила о разработке облачной версии SpeechXplore — ИИ-решения для анализа речи Группа компаний ЦРТ объявила о разработке облачной версии SpeechXplore — нового отечественного решения с использованием нейросетевой модели GigaChat для онлайн-обработки, исследования и развития коммуникаций с

Экс-«дочка» Сбербанка вложит 1,5 миллиарда в автоматический поиск преступников по походке и нетипичному поведению тку интеллектуальной системы комплексной безопасности «Визирь» Компания «Центр речевых технологий» (ЦРТ) вложит 1,5 млрд руб. в доработку интеллектуальной системы комплексной безопасности «Визи

Группа ЦРТ представила ИИ-решение для транспортных объектов — мобильного голосового обходчика Группа компаний ЦРТ разработала мобильного голосового обходчика — решение на основе искусственного интеллекта для автоматизации регламентных работ и техосмотров на транспортных объектах различных отраслей. ИИ-

GigaChat поможет трансформировать бизнес-процессы СИБУРа СИБУР, Сбербанк и ЦРТ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, направленное на

Группа ЦРТ разработала универсальную платформу голосового ввода для крупного бизнеса Группа компаний ЦРТ, российский разработчик речевых технологий и технологический эксперт в области искусственного интеллекта, разработала Voice2X — универсальную платформу, которая является фундаментом для инт

Группа компаний ЦРТ создала голос на основе нейросетей для героя фильма «Сто лет тому вперед» Группа компаний ЦРТ, российский разработчик речевых технологий, применила новейшие разработки в области нейросетей и искусственного интеллекта для создания голоса героя фильма «Сто лет тому вперед» — робота Ве

Московские рентгенологи заполнили более 400 тыс. протоколов с помощью голосового помощника лучевого исследования. Это существенно экономит время врачей. Об этом CNews сообщили представители ЦРТ. Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «Благодаря единой ц

Группа ЦРТ представила платформу для контакт-центров крупного бизнеса на основе ИИ-технологий Группа компаний ЦРТ — российский разработчик и технологический эксперт в области речевых технологий, представила новый продукт — омниканальная коммуникационная платформа для контактных центров крупного бизнеса

Новые ИИ-инструменты группы ЦРТ позволят бизнесу оптимизировать процессы Группа компаний ЦРТ — российский разработчик и технологический эксперт в области речевых технологий, создает новые инструменты на основе искусственного интеллекта для улучшения бизнес-процессов крупного бизнес

«Билайн» улучшает сервисы обслуживания клиентов с помощью речевой аналитики группы ЦРТ ий анализ оценки качества консультации и клиентского опыта. Технология разработана группой компаний ЦРТ и работает в дирекции по обслуживанию клиентов «Билайн». Все поступающие в контактный цен

Диалоговый ассистент проекта «Финуслуги» Московской биржи автоматизировал более 60% обращений клиентов Группа компаний ЦРТ совместно с проектом «Финуслуги» Московской биржи разработала диалогового ассистента для

ОС Astra Linux обеспечит информационную безопасность биометрическим системам «Визирь» «Группа Астра» и группа компаний ЦРТ заключили партнерское соглашение, в рамках которого была проведена серия испытаний на сов

Группа компаний ЦРТ осуществила 400 проектов на базе компьютерного зрения Группа компаний ЦРТ осуществила 400-ый проект по внедрению системы компьютерного зрения «Визирь», из них 100

Группа ЦРТ представила новый релиз продукта для протоколирования совещаний Группа компаний ЦРТ представила новый релиз «Нестор.Brief» — решения на основе искусственного интеллекта для протоколирования совещаний и онлайн-встреч. Среди ключевых обновлений – внедрение технологии диариза

Группа компаний ЦРТ представила синтез речи нового поколения Группа ЦРТ разработала новое поколение синтеза речи с помощью искусственного интеллекта для контактн

Группа компаний ЦРТ объявила о запуске ИИ-решения для исследования и развития коммуникаций с клиентами Группа компаний ЦРТ усиливает компетенции в области речевых технологий и объявляет о разработке SpeechXplore

«Мосэнергосбыт» улучшает клиентский опыт с помощью речевых технологий группы ЦРТ Технологии синтеза и распознавания речи группы компаний ЦРТ помогли заговорить роботам АО «Мосэнергосбыт» — российской энергосбытовой компании. «Мосэ

Группа ЦРТ проводит эксперименты по внедрению GigaChat Группа компаний ЦРТ реализует эксперименты по применению LLM — больших языковых моделей, включая GigaChat, в речевой аналитике и диалоговых ассистентах для изучения возможностей их применения в контактных цент

Представлен медицинский предрейсовый комплекс Группа компаний ЦРТ и компания «Специальные технологии контроля» («СТК») представили медицинский предрейсовый комплекс — решение для прохождения удаленных медицинских осмотров на основе биометрической идентифи

Речевая аналитика группы ЦРТ способствовала повышению уровня клиентского сервиса в контакт-центре ВТБ на 34% ественной технологии распознавания речи на основе искусственного интеллекта и последующей аналитики ЦРТ позволили ВТБ увеличить на 34% уровень удовлетворённости клиентов контакт-центра. Об этом

Группа ЦРТ вошла в топ крупнейших игроков рынка ИИ-решений Группа компаний ЦРТ — разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта, машин