Группа компаний ЦРТ создала голос на основе нейросетей для героя фильма «Сто лет тому вперед»

Группа компаний ЦРТ, российский разработчик речевых технологий, применила новейшие разработки в области нейросетей и искусственного интеллекта для создания голоса героя фильма «Сто лет тому вперед» — робота Вертера.

Александр Андрющенко, режиссер, автор сценария, сказал: «На произведениях Кира Булычёва выросли миллионы. У нас возникло желание познакомить с полюбившимися героями и новое поколение, при этом сделать это понятным современному зрителю киноязыком. Поэтому, работая над фильмом "Сто лет тому вперед", мы стремились не только создать визуально богатый мир, существующий по вечным законам дружбы, любви, борьбы добра со злом, способный увлечь самого разного зрителя — детей, подростков и взрослых, но и привнести актуальные современные технологии. Робота Вертера озвучил Федор Бондарчук, а для того, чтобы зрители смогли услышать не только знакомый всем голос Федора, но и голос в образе героя — робота, некоторые фразы были созданы с помощью технологии синтеза речи на базе самых современных AI-решений».

Дмитрий Дырмовский, CEO группы компаний ЦРТ, сказал: «Группа ЦРТ создает речевые технологии мирового уровня, синтез речи — одна из них. В этом проекте мы создали нейросетевой персонализированный синтез речи Федора Бондарчука, применили технологии клонирования и модификации голоса, реализовали гибридный синтез — изменение и удаление слов, добавление пауз хезитации — заминок в устной речи. Используя технологии Voice Cloning и Voice Conversion, команде ЦРТ удалось разработать модель синтеза речи, которая позволила менять характеристики голоса, влиять на интонации, ломать ритмическую картину речи, создавать неестественные, но типичные для робота эффекты. При этом нам удалось реализовать главное — сохранить оригинальный и узнаваемый тембр голоса Федора Сергеевича, его неповторимый стиль, эмоции. Для этого все фразы синтезировались заново с опорой на исходные реплики и переносом всех их характеристик».

Федор Бондарчук, продюсер, актер озвучивания робота Вертера, сказал: «Мой герой, как настоящий робот, создан при участии искусственного интеллекта. Благодаря коллегам из компании Flysound и группы компаний ЦРТ было придумано уникальное звучание этого персонажа: нейросетевая модель голоса Вертера может по запросу ускорять или замедлять его речь, менять порядок букв в словах, добавлять щелчки, эффекты заикания, повторов… В общем удовлетворить любую фантазию — при этом соблюдая правила конфиденциальности голоса. Было невероятно увлекательно за этим наблюдать и в этом участвовать».

В традиционных для разработчиков проектах, как правило, стоит задача создать модель синтеза, максимально соответствующую голосу оригинала, а в данном случае задача была не стандартной, обратной — создать синтез речи со специфическим эффектом, когда очень похожий на человека голос формирует у зрителя ощущение, что этот голос не настоящий. Осложняло работу и то, что голос Федора был клонирован из четырех минут уникального материала, записанного в стилистике героя фильма, а также стояла задача внедрить в голос специфические речевые эффекты по заданным характеристикам — таким, где стандартные средства звукорежиссеров не работают.

Новая картина — совместный проект компаний «Водород», Art Pictures Studio, «Национальной Медиа Группы», «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»), при участии телеканала «Россия» и при поддержке Фонда кино, Okko и студии «Союзмультфильм». Генеральный партнёр — «Сбер».

Продюсерами фильма стали Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Фёдор Бондарчук, Денис Баглай, Вадим Верещагин и Антон Златопольский, режиссёром и одним из авторов сценария — Александр Андрющенко, сценаристами выступили Андрей Золотарёв и Ксения Мирошник.

В основе сценария картины — повесть Кира Булычёва «Сто лет тому вперед», с которой многие знакомы с детских лет. В широкий прокат картина вышла 18 апреля 2024 г.