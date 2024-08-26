Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сбер Okko Окко онлайн-кинотеатр
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 10 дел, на cумму 1 932 532 138 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|26.08.2024
|
Okko объявил о росте интереса к киберспорту
Число зрителей киберспорта в Okko в августе 2024 г. выросло в 10 раз по сравнению с августом 2023 г. Суммарное время смотрения киберспортивных соревнований в Okko выросло в пять раз. Об этом CNews сообщили представи
|29.12.2023
|
Виртуальный ассистент «Салют» стал героем нового сериала онлайн-кинотеатра Okko
С 31 декабря 2023 г. в онлайн-кинотеатре Okko стартует премьера фантастического комедийного сериала «Умнее, чем я». Одним из героев киноленты стал виртуальный ассистент «Салют». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. В сюжете
|28.12.2023
|
Спорт в Okko стали смотреть на 61% больше
В 2023 г. число пользователей, смотрящих спорт в Okko, выросло на 25%. Общее время смотрения спортивного контента при этом выросло на 61%, что говорит не только о росте базы любителей спорта, но и об увеличении интереса пользователей. Об этом
|27.12.2022
|
Okko запускает новую систему рекомендаций для разного настроения и ситуаций
Okko запускает новую систему рекомендаций – сервис будет учитывать не только персональные предпочтения пользователя, но и настроение и контекст просмотра. Новая функция стала очередным шагом Okko по улучшению пользовательского опыта – прогрессивная система быстрых рекомендаций значительно снизит время, которое пользователь тратит на поиск, и подобрать идеально подходящий фильм, сер
|09.12.2022
|
Okko и ВШЭ заключили соглашение о сотрудничестве
Онлайн-кинотеатр Okko и Высшая школа экономики подписали соглашение о сотрудничестве в области создания и распространения образовательного контента. Первым проектом НИУ ВШЭ, размещенным в Okko, стал ориг
|21.11.2022
|
Онлайн-кинотеатр «Рамблера» и Сбербанка отдали его менеджменту
Новый владелец Okko Онлайн-кинотеатр Okko сменил собственника. Как сообщило агентство «Интерфакс» со
|20.05.2022
|
Сбербанк тихо и срочно распродал свои знаменитые «цифровые» активы
ое акционерное участие в ряде активов. «В настоящий момент Сбербанк не является акционером компании Okko, SberCloud, «Эвотор» и ЦРТ, - заявили в банке. – Сделка совершена на рыночных условиях.
|12.04.2021
|
Yota обнулит трафик на Okko
Клиенты Yota теперь могут оплатить доступ к онлайн-кинотеатру Okko с помощью мобильного телефона и получить безлимитный трафик для просмотра контента. Сервис можно подключить в мобильном приложении Yota. При подключении клиент сможет выбрать один из двух
|03.03.2021
|
Group-IB предотвратила ущерб на 40 млн рублей для правообладателя трансляций футбольных матчей
Group-IB совместно с Okko Спорт, официальным вещателем Английской Премьер-лиги (АПЛ) в России, выявила и заблокиро
|26.01.2021
|
Режиссер «Турецкого гамбита» станет генеральным продюсером Okko
Джаник Файзиев войдет в команду топ-менеджеров Okko в должности генерального продюсера. Джаник Файзиев — сценарист, актер, режиссер и продюсер. С 1995 г. начал свою карьеру на телевидении. На протяжении восьми лет был директором дирекции ки
|12.01.2021
|
Okko открыл доступ к 8K-контенту в рамках подписки
Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему «Сбера», объявил о том, что первым из российских VOD-сервисов открывает доступ в рамках подписки к премиальному контенту в самом высоком на данный момент разрешении
|23.09.2020
|
Пять молодых режиссеров при поддержке Microsoft, Bazelevs и Театра на Таганке сняли альманах о технологиях для Okko
Microsoft, кинокомпания Bazelevs Тимура Бекмамбетова, Театр на Таганке, Высшая школа кино «Арка» и мультимедийный сервис Okko представили совместный уникальный проект – альманах с элементами screenlife «Будущее, я люблю тебя». Свои короткометражные художественные фильмы в рамках него сняли пять студентов киношкол
|28.08.2020
|
Okko улучшает технологии потоковой передачи видео
уры для цифровых медиакомпаний, и Teleport Media, разработчиком децентрализованных технологий доставки видео. Партнёрство позволит реализовать широкий спектр инновационных технологических решений для Okko. Okko вместе с опытом и инструментами Bitmovin и Teleport Media сможет обеспечить ещё более технологичную потоковую передачу данных. Bitmovin предоставит решения, позволяющие переда
|20.08.2020
|
SberDevices вышли на AliExpress
SberDevices (входит в экосистему Сбербанка), которая специализируется на проектировании и производстве умных устройств. Ее первой разработкой стала медиаприставка с интеллектуальным голосовым поиском Okko Smart Box, созданная специально для расширения мультимедийных возможностей телевизора. В будущем в магазине SberDevices на AliExpress будет представлена вся линейка продуктов компании по м
|11.08.2020
|
Сбербанк начал продавать медиаприставку Okko Smart Box в своих офисах
Медиаприставку Okko Smart Box теперь можно купить в 1,9 тыс. офисов Сбербанка по всей России (за исключением Дальнего Востока и Восточной Сибири). Заявка оформляется прямо в отделении, заказ привозит курьер —
|10.08.2020
|
Онлайн-кинотеатр Okko запустил сервис для совместного просмотра фильмов
Онлайн-кинотеатр Okko объявил о запуске сервиса Okko Party, позволяющего делить радость от кинопросмотра с друзьями. Теперь смотреть фильмы и сериалы с друзьями можно в любое удобное время – нужно только
|10.07.2020
|
В Okko теперь можно использовать бонусы «Спасибо» от Сбербанка
Мультимедийный сервис Okko и программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» объявляют о расширении сотрудничества – те
|01.06.2020
|
Okko и ViacomCBS запускают международный сервис Paramount+ в России
nal, международное подразделение глобальной развлекательной компании ViacomCBS, запускают 1 июня 2020 г. международный стриминговый сервис Paramount+ впервые в России. Благодаря сервису у подписчиков Okko появится возможность смотреть любимый контент в удобном формате. Paramount+ будет доступен в сервисе Okko как отдельной подпиской, так и в рамках пакетов подписок и будет включать в
|16.03.2020
|
Okko запустил чат-бота с бесплатными подписками
Онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бот Okkobro, который выдает промокод на пакет подписок «Оптимум» на 14 дней бесплатно всем тем, кто вынужден сидеть на карантине, и тем, кто самостоятельно принял решение оста
|18.02.2020
|
Сбербанк выпустил свой первый гаджет
Первый гаджет уже в рознице Компания «Сбердевайсы», входящая в экосистему Сбербанка, начала продажи компактной ТВ-приставки с пультом ДУ для онлайн-кинотеатра Okko. Особенностью устройства является интегрированная в пульт ДУ функция голосового управления. Первым о запуске новинки сообщило издание РБК со ссылкой на информацию от руководства компании «
|04.02.2020
|
Mail.ru Group добавила в подписку Combo доступ к онлайн-кинотеатру Okko
Сервис Combo от Mail.ru Group расширил список партнеров: подписчики смогут смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Okko. Теперь у пользователей будет выбор между двумя видеосервисами — Okko и «МегаФон ТВ». Стоимость подписки не изменится. Доступ к пакету из 10 тысяч фильмов и сериалов на Okko
|10.01.2020
|
Где смотреть кино и сериалы онлайн: легальный контент в России
Okko Каталог Okko содержит 35 000 фильмов, сериалов и мультфильмов. Доступны разные варианты просмотра — можно купить фильм (в этом случае он будет доступен в библиотеке все время), взять напрокат (доступ н
|06.06.2019
|
Сбербанк и Rambler договорились о единой аутентификации, приоритетном эквайринге и продвижении Okko
ом партнерстве по реализации приоритетных проектов, в частности, подключении ресурсов Rambler Group к «Сбербанк ID», приоритетном использовании эквайринга и продвижении в сети банка онлайн-кинотеатра Okko. В рамках подключения к «Сбербанк ID» стороны намереваются обеспечивать информационное и технологическое взаимодействие для аутентификации пользователей при доступе к информационным ресурс
|18.04.2017
|
Онлайн-кинотеатр Okko запустил дополнительный канал продаж контента
Онлайн-кинотеатр Okko объявил о перезапуске сайта okko.tv. Новая версия станет полноценным каналом прод
|04.04.2017
|
Онлайн-кинотеатр Okko обзавелся большой коллекцией голливудских блокбастеров в формате 4K HDR
Онлайн-кинотеатр Okko приобрел у Sony Pictures права на трансляцию 39 голливудских фильмов в формате 4K, 30 из
|11.04.2016
|
«Спутник/Кино» пополнился фильмотекой сервиса Окко
Команда сервиса «Спутник/Кино» встретила апрель с новым партнером - онлайн-кинотеатром Okko. Общая библиотека Okko включает более 5 000 фильмов, мультфильмов и сериалов Full HD и HD, более 250 картин в 3D и даже первые релизы Ultra HD. Понравившуюся картину можно приобрест
|09.03.2016
|
Okko подпишет своих пользователей на сериалы «Амедиатеки»
Онлайн-кинотеатры Okko и «Амедиатека» объявили о начале стратегического сотрудничества. С марта этого года поль
|29.09.2014
|
Видеосервис Okko представил решение для трансляции видео в формате 4K на телевизорах LG Smart TV
Видеосервис Okko (ранее — Play) представил технологическое решение, позволяющее показывать голливудские н
|05.09.2014
|
Оборот видеосервиса Okko в первом полугодии 2014 г. вырос в 4 раза
Сервис Okko (ранее Play) объявил о результатах деятельности за первое полугодие 2014 г. Выручка серв
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Мамут Александр 131 12
|Путин Владимир 3349 12
|Лапшина Екатерина 17 9
|Хасис Лев 105 7
|Бардинцева Яна 6 6
|Греф Герман 465 5
|Круглов Константин 28 5
|Абрамян Рафаэль 11 5
|Паршин Максим 321 4
|Бырдин Алексей 31 4
|Соколов Александр 47 3
|Гродецкий Иван 3 3
|Потанин Владимир 78 3
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 127 3
|Пюскюлян Ирина 19 3
|Бальмонт Елена 5 3
|Мишустин Михаил 734 3
|Кирсанова Светлана 70 2
|Худавердян Тигран 91 2
|Горелкин Антон 108 2
|Кузнецов Дмитрий 70 2
|Николаев Вячеслав 103 2
|Клячин Александр 16 2
|Гуськов Антон 43 2
|Туманов Олег 12 2
|Шишкин Сергей 9 2
|Тулубьев Павел 25 2
|Болецкая Ксения 3 2
|Соколов Игорь 23 2
|Михайлов Николай 11 2
|Митрофанова Софья 15 2
|Портных Татьяна 2 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
|Вермишян Геворк 65 1
|Иванов Алексей 152 1
|Волин Алексей 122 1
|Кузяев Андрей 69 1
|Усманов Алишер 304 1
|Кузнецов Сергей 161 1
|Малышев Сергей 99 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.