Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр

Okko объявил о росте интереса к киберспорту Число зрителей киберспорта в Okko в августе 2024 г. выросло в 10 раз по сравнению с августом 2023 г. Суммарное время смотрения киберспортивных соревнований в Okko выросло в пять раз. Об этом CNews сообщили представи

Виртуальный ассистент «Салют» стал героем нового сериала онлайн-кинотеатра Okko С 31 декабря 2023 г. в онлайн-кинотеатре Okko стартует премьера фантастического комедийного сериала «Умнее, чем я». Одним из героев киноленты стал виртуальный ассистент «Салют». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. В сюжете

Спорт в Okko стали смотреть на 61% больше В 2023 г. число пользователей, смотрящих спорт в Okko, выросло на 25%. Общее время смотрения спортивного контента при этом выросло на 61%, что говорит не только о росте базы любителей спорта, но и об увеличении интереса пользователей. Об этом

Okko запускает новую систему рекомендаций для разного настроения и ситуаций Okko запускает новую систему рекомендаций – сервис будет учитывать не только персональные предпочтения пользователя, но и настроение и контекст просмотра. Новая функция стала очередным шагом Okko по улучшению пользовательского опыта – прогрессивная система быстрых рекомендаций значительно снизит время, которое пользователь тратит на поиск, и подобрать идеально подходящий фильм, сер

Okko и ВШЭ заключили соглашение о сотрудничестве Онлайн-кинотеатр Okko и Высшая школа экономики подписали соглашение о сотрудничестве в области создания и распространения образовательного контента. Первым проектом НИУ ВШЭ, размещенным в Okko, стал ориг

Онлайн-кинотеатр «Рамблера» и Сбербанка отдали его менеджменту Новый владелец Okko Онлайн-кинотеатр Okko сменил собственника. Как сообщило агентство «Интерфакс» со

Сбербанк тихо и срочно распродал свои знаменитые «цифровые» активы ое акционерное участие в ряде активов. «В настоящий момент Сбербанк не является акционером компании Okko, SberCloud, «Эвотор» и ЦРТ, - заявили в банке. – Сделка совершена на рыночных условиях.

Yota обнулит трафик на Okko Клиенты Yota теперь могут оплатить доступ к онлайн-кинотеатру Okko с помощью мобильного телефона и получить безлимитный трафик для просмотра контента. Сервис можно подключить в мобильном приложении Yota. При подключении клиент сможет выбрать один из двух

Group-IB предотвратила ущерб на 40 млн рублей для правообладателя трансляций футбольных матчей Group-IB совместно с Okko Спорт, официальным вещателем Английской Премьер-лиги (АПЛ) в России, выявила и заблокиро

Режиссер «Турецкого гамбита» станет генеральным продюсером Okko Джаник Файзиев войдет в команду топ-менеджеров Okko в должности генерального продюсера. Джаник Файзиев — сценарист, актер, режиссер и продюсер. С 1995 г. начал свою карьеру на телевидении. На протяжении восьми лет был директором дирекции ки

Okko открыл доступ к 8K-контенту в рамках подписки Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему «Сбера», объявил о том, что первым из российских VOD-сервисов открывает доступ в рамках подписки к премиальному контенту в самом высоком на данный момент разрешении

Пять молодых режиссеров при поддержке Microsoft, Bazelevs и Театра на Таганке сняли альманах о технологиях для Okko Microsoft, кинокомпания Bazelevs Тимура Бекмамбетова, Театр на Таганке, Высшая школа кино «Арка» и мультимедийный сервис Okko представили совместный уникальный проект – альманах с элементами screenlife «Будущее, я люблю тебя». Свои короткометражные художественные фильмы в рамках него сняли пять студентов киношкол

Okko улучшает технологии потоковой передачи видео уры для цифровых медиакомпаний, и Teleport Media, разработчиком децентрализованных технологий доставки видео. Партнёрство позволит реализовать широкий спектр инновационных технологических решений для Okko. Okko вместе с опытом и инструментами Bitmovin и Teleport Media сможет обеспечить ещё более технологичную потоковую передачу данных. Bitmovin предоставит решения, позволяющие переда

SberDevices вышли на AliExpress SberDevices (входит в экосистему Сбербанка), которая специализируется на проектировании и производстве умных устройств. Ее первой разработкой стала медиаприставка с интеллектуальным голосовым поиском Okko Smart Box, созданная специально для расширения мультимедийных возможностей телевизора. В будущем в магазине SberDevices на AliExpress будет представлена вся линейка продуктов компании по м

Сбербанк начал продавать медиаприставку Okko Smart Box в своих офисах Медиаприставку Okko Smart Box теперь можно купить в 1,9 тыс. офисов Сбербанка по всей России (за исключением Дальнего Востока и Восточной Сибири). Заявка оформляется прямо в отделении, заказ привозит курьер —

Онлайн-кинотеатр Okko запустил сервис для совместного просмотра фильмов Онлайн-кинотеатр Okko объявил о запуске сервиса Okko Party, позволяющего делить радость от кинопросмотра с друзьями. Теперь смотреть фильмы и сериалы с друзьями можно в любое удобное время – нужно только

В Okko теперь можно использовать бонусы «Спасибо» от Сбербанка Мультимедийный сервис Okko и программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» объявляют о расширении сотрудничества – те

Okko и ViacomCBS запускают международный сервис Paramount+ в России nal, международное подразделение глобальной развлекательной компании ViacomCBS, запускают 1 июня 2020 г. международный стриминговый сервис Paramount+ впервые в России. Благодаря сервису у подписчиков Okko появится возможность смотреть любимый контент в удобном формате. Paramount+ будет доступен в сервисе Okko как отдельной подпиской, так и в рамках пакетов подписок и будет включать в

Okko запустил чат-бота с бесплатными подписками Онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бот Okkobro, который выдает промокод на пакет подписок «Оптимум» на 14 дней бесплатно всем тем, кто вынужден сидеть на карантине, и тем, кто самостоятельно принял решение оста

Сбербанк выпустил свой первый гаджет Первый гаджет уже в рознице Компания «Сбердевайсы», входящая в экосистему Сбербанка, начала продажи компактной ТВ-приставки с пультом ДУ для онлайн-кинотеатра Okko. Особенностью устройства является интегрированная в пульт ДУ функция голосового управления. Первым о запуске новинки сообщило издание РБК со ссылкой на информацию от руководства компании «

Mail.ru Group добавила в подписку Combo доступ к онлайн-кинотеатру Okko Сервис Combo от Mail.ru Group расширил список партнеров: подписчики смогут смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Okko. Теперь у пользователей будет выбор между двумя видеосервисами — Okko и «МегаФон ТВ». Стоимость подписки не изменится. Доступ к пакету из 10 тысяч фильмов и сериалов на Okko

Где смотреть кино и сериалы онлайн: легальный контент в России Okko Каталог Okko содержит 35 000 фильмов, сериалов и мультфильмов. Доступны разные варианты просмотра — можно купить фильм (в этом случае он будет доступен в библиотеке все время), взять напрокат (доступ н

Сбербанк и Rambler договорились о единой аутентификации, приоритетном эквайринге и продвижении Okko ом партнерстве по реализации приоритетных проектов, в частности, подключении ресурсов Rambler Group к «Сбербанк ID», приоритетном использовании эквайринга и продвижении в сети банка онлайн-кинотеатра Okko. В рамках подключения к «Сбербанк ID» стороны намереваются обеспечивать информационное и технологическое взаимодействие для аутентификации пользователей при доступе к информационным ресурс

Онлайн-кинотеатр Okko запустил дополнительный канал продаж контента Онлайн-кинотеатр Okko объявил о перезапуске сайта okko.tv. Новая версия станет полноценным каналом прод

Онлайн-кинотеатр Okko обзавелся большой коллекцией голливудских блокбастеров в формате 4K HDR Онлайн-кинотеатр Okko приобрел у Sony Pictures права на трансляцию 39 голливудских фильмов в формате 4K, 30 из

«Спутник/Кино» пополнился фильмотекой сервиса Окко Команда сервиса «Спутник/Кино» встретила апрель с новым партнером - онлайн-кинотеатром Okko. Общая библиотека Okko включает более 5 000 фильмов, мультфильмов и сериалов Full HD и HD, более 250 картин в 3D и даже первые релизы Ultra HD. Понравившуюся картину можно приобрест

Okko подпишет своих пользователей на сериалы «Амедиатеки» Онлайн-кинотеатры Okko и «Амедиатека» объявили о начале стратегического сотрудничества. С марта этого года поль

Видеосервис Okko представил решение для трансляции видео в формате 4K на телевизорах LG Smart TV Видеосервис Okko (ранее — Play) представил технологическое решение, позволяющее показывать голливудские н