Сбер Okko Окко онлайн-кинотеатр

Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 10 дел, на cумму 1 932 532 138 ₽*

Судебные дела (10) на сумму 1 932 532 138 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 0 ₽*
в качестве ответчика (6) на сумму 153 500 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


26.08.2024 Okko объявил о росте интереса к киберспорту

Число зрителей киберспорта в Okko в августе 2024 г. выросло в 10 раз по сравнению с августом 2023 г. Суммарное время смотрения киберспортивных соревнований в Okko выросло в пять раз. Об этом CNews сообщили представи
29.12.2023 Виртуальный ассистент «Салют» стал героем нового сериала онлайн-кинотеатра Okko

С 31 декабря 2023 г. в онлайн-кинотеатре Okko стартует премьера фантастического комедийного сериала «Умнее, чем я». Одним из героев киноленты стал виртуальный ассистент «Салют». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. В сюжете
28.12.2023 Спорт в Okko стали смотреть на 61% больше

В 2023 г. число пользователей, смотрящих спорт в Okko, выросло на 25%. Общее время смотрения спортивного контента при этом выросло на 61%, что говорит не только о росте базы любителей спорта, но и об увеличении интереса пользователей. Об этом
27.12.2022 Okko запускает новую систему рекомендаций для разного настроения и ситуаций

Okko запускает новую систему рекомендаций – сервис будет учитывать не только персональные предпочтения пользователя, но и настроение и контекст просмотра. Новая функция стала очередным шагом Okko по улучшению пользовательского опыта – прогрессивная система быстрых рекомендаций значительно снизит время, которое пользователь тратит на поиск, и подобрать идеально подходящий фильм, сер
09.12.2022 Okko и ВШЭ заключили соглашение о сотрудничестве

Онлайн-кинотеатр Okko и Высшая школа экономики подписали соглашение о сотрудничестве в области создания и распространения образовательного контента. Первым проектом НИУ ВШЭ, размещенным в Okko, стал ориг
21.11.2022 Онлайн-кинотеатр «Рамблера» и Сбербанка отдали его менеджменту

Новый владелец Okko Онлайн-кинотеатр Okko сменил собственника. Как сообщило агентство «Интерфакс» со

20.05.2022 Сбербанк тихо и срочно распродал свои знаменитые «цифровые» активы

ое акционерное участие в ряде активов. «В настоящий момент Сбербанк не является акционером компании Okko, SberCloud, «Эвотор» и ЦРТ, - заявили в банке. – Сделка совершена на рыночных условиях.

12.04.2021 Yota обнулит трафик на Okko

Клиенты Yota теперь могут оплатить доступ к онлайн-кинотеатру Okko с помощью мобильного телефона и получить безлимитный трафик для просмотра контента. Сервис можно подключить в мобильном приложении Yota. При подключении клиент сможет выбрать один из двух

03.03.2021 Group-IB предотвратила ущерб на 40 млн рублей для правообладателя трансляций футбольных матчей

Group-IB совместно с Okko Спорт, официальным вещателем Английской Премьер-лиги (АПЛ) в России, выявила и заблокиро
26.01.2021 Режиссер «Турецкого гамбита» станет генеральным продюсером Okko

Джаник Файзиев войдет в команду топ-менеджеров Okko в должности генерального продюсера. Джаник Файзиев — сценарист, актер, режиссер и продюсер. С 1995 г. начал свою карьеру на телевидении. На протяжении восьми лет был директором дирекции ки
12.01.2021 Okko открыл доступ к 8K-контенту в рамках подписки

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему «Сбера», объявил о том, что первым из российских VOD-сервисов открывает доступ в рамках подписки к премиальному контенту в самом высоком на данный момент разрешении

23.09.2020 Пять молодых режиссеров при поддержке Microsoft, Bazelevs и Театра на Таганке сняли альманах о технологиях для Okko

Microsoft, кинокомпания Bazelevs Тимура Бекмамбетова, Театр на Таганке, Высшая школа кино «Арка» и мультимедийный сервис Okko представили совместный уникальный проект – альманах с элементами screenlife «Будущее, я люблю тебя». Свои короткометражные художественные фильмы в рамках него сняли пять студентов киношкол
28.08.2020 Okko улучшает технологии потоковой передачи видео

уры для цифровых медиакомпаний, и Teleport Media, разработчиком децентрализованных технологий доставки видео. Партнёрство позволит реализовать широкий спектр инновационных технологических решений для Okko. Okko вместе с опытом и инструментами Bitmovin и Teleport Media сможет обеспечить ещё более технологичную потоковую передачу данных. Bitmovin предоставит решения, позволяющие переда
20.08.2020 SberDevices вышли на AliExpress

SberDevices (входит в экосистему Сбербанка), которая специализируется на проектировании и производстве умных устройств. Ее первой разработкой стала медиаприставка с интеллектуальным голосовым поиском Okko Smart Box, созданная специально для расширения мультимедийных возможностей телевизора. В будущем в магазине SberDevices на AliExpress будет представлена вся линейка продуктов компании по м
11.08.2020 Сбербанк начал продавать медиаприставку Okko Smart Box в своих офисах

Медиаприставку Okko Smart Box теперь можно купить в 1,9 тыс. офисов Сбербанка по всей России (за исключением Дальнего Востока и Восточной Сибири). Заявка оформляется прямо в отделении, заказ привозит курьер —
10.08.2020 Онлайн-кинотеатр Okko запустил сервис для совместного просмотра фильмов

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о запуске сервиса Okko Party, позволяющего делить радость от кинопросмотра с друзьями. Теперь смотреть фильмы и сериалы с друзьями можно в любое удобное время – нужно только
10.07.2020 В Okko теперь можно использовать бонусы «Спасибо» от Сбербанка

Мультимедийный сервис Okko и программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» объявляют о расширении сотрудничества – те
01.06.2020 Okko и ViacomCBS запускают международный сервис Paramount+ в России

nal, международное подразделение глобальной развлекательной компании ViacomCBS, запускают 1 июня 2020 г. международный стриминговый сервис Paramount+ впервые в России. Благодаря сервису у подписчиков Okko появится возможность смотреть любимый контент в удобном формате. Paramount+ будет доступен в сервисе Okko как отдельной подпиской, так и в рамках пакетов подписок и будет включать в
16.03.2020 Okko запустил чат-бота с бесплатными подписками

Онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бот Okkobro, который выдает промокод на пакет подписок «Оптимум» на 14 дней бесплатно всем тем, кто вынужден сидеть на карантине, и тем, кто самостоятельно принял решение оста
18.02.2020 Сбербанк выпустил свой первый гаджет

Первый гаджет уже в рознице Компания «Сбердевайсы», входящая в экосистему Сбербанка, начала продажи компактной ТВ-приставки с пультом ДУ для онлайн-кинотеатра Okko. Особенностью устройства является интегрированная в пульт ДУ функция голосового управления. Первым о запуске новинки сообщило издание РБК со ссылкой на информацию от руководства компании «
04.02.2020 Mail.ru Group добавила в подписку Combo доступ к онлайн-кинотеатру Okko

Сервис Combo от Mail.ru Group расширил список партнеров: подписчики смогут смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Okko. Теперь у пользователей будет выбор между двумя видеосервисами — Okko и «МегаФон ТВ». Стоимость подписки не изменится. Доступ к пакету из 10 тысяч фильмов и сериалов на Okko

10.01.2020 Где смотреть кино и сериалы онлайн: легальный контент в России

Okko Каталог Okko содержит 35 000 фильмов, сериалов и мультфильмов. Доступны разные варианты просмотра — можно купить фильм (в этом случае он будет доступен в библиотеке все время), взять напрокат (доступ н
06.06.2019 Сбербанк и Rambler договорились о единой аутентификации, приоритетном эквайринге и продвижении Okko

ом партнерстве по реализации приоритетных проектов, в частности, подключении ресурсов Rambler Group к «Сбербанк ID», приоритетном использовании эквайринга и продвижении в сети банка онлайн-кинотеатра Okko. В рамках подключения к «Сбербанк ID» стороны намереваются обеспечивать информационное и технологическое взаимодействие для аутентификации пользователей при доступе к информационным ресурс
18.04.2017 Онлайн-кинотеатр Okko запустил дополнительный канал продаж контента

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о перезапуске сайта okko.tv. Новая версия станет полноценным каналом прод
04.04.2017 Онлайн-кинотеатр Okko обзавелся большой коллекцией голливудских блокбастеров в формате 4K HDR

Онлайн-кинотеатр Okko приобрел у Sony Pictures права на трансляцию 39 голливудских фильмов в формате 4K, 30 из
11.04.2016 «Спутник/Кино» пополнился фильмотекой сервиса Окко

Команда сервиса «Спутник/Кино» встретила апрель с новым партнером - онлайн-кинотеатром Okko. Общая библиотека Okko включает более 5 000 фильмов, мультфильмов и сериалов Full HD и HD, более 250 картин в 3D и даже первые релизы Ultra HD. Понравившуюся картину можно приобрест
09.03.2016 Okko подпишет своих пользователей на сериалы «Амедиатеки»

Онлайн-кинотеатры Okko и «Амедиатека» объявили о начале стратегического сотрудничества. С марта этого года поль
29.09.2014 Видеосервис Okko представил решение для трансляции видео в формате 4K на телевизорах LG Smart TV

Видеосервис Okko (ранее — Play) представил технологическое решение, позволяющее показывать голливудские н
05.09.2014 Оборот видеосервиса Okko в первом полугодии 2014 г. вырос в 4 раза

Сервис Okko (ранее Play) объявил о результатах деятельности за первое полугодие 2014 г. Выручка серв

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8434 56
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 38
Ростелеком 10306 35
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 964 27
VK - Mail.ru Group 3532 24
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 384 21
Samsung Electronics 10625 20
МегаФон 9892 20
Apple Inc 12628 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 18
Telegram Group 2571 17
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 348 16
Google LLC 12255 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 12
Microsoft Corporation 25236 12
Xiaomi 1971 12
Триколор - Национальная спутниковая компания 353 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 9
LG Electronics 3675 9
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 199 8
Huawei 4221 8
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 520 8
Sony 6634 8
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 7
Эвотор - Evotor 206 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 712 6
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 122 6
Amlogic 54 6
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 157 6
DEXP 59 6
Код Безопасности 702 5
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 367 5
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 5
Amazon Inc - Amazon.com 3132 5
Meta Platforms - Facebook 4531 5
Цифровые активы 148 4
Leff 7 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 880 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 102
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 82
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 285 62
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 39
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 140 34
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 42 25
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 25
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 16
Era Capital - Ера Капитал 15 13
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 13
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 74 12
НМГ - Национальная Медиа Группа 118 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 11
A&NN 15 10
Ситимобил - Citimobil - Служба такси 164 9
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 268 9
Hyundai Motor Company 419 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 7
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 39 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 7
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 7
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 182 6
Visa International 1972 6
Лента - Сеть розничной торговли 2267 5
Warner Bros. International Television Distribution 281 5
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 54 5
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 68 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 132 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 5
ГПБ - Газпромбанк 1174 5
Walt Disney Company 636 4
Сбер - СберЛогистика 70 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 180 4
Сбер - Еаптека 38 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 4
Альфа-Банк 1868 4
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 115 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 270 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 20
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 187 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 393 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 546 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 305 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 140 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 75 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 485 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 53 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 31 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 123 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 4
Интернет-видео - ассоциация 20 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 137 2
Единая Россия - Политическая партия 316 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 350 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 2
ЛДПР 110 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 22 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
АВК - Ассоциация владельцев кинотеатров 2 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
Федерация фигурного катания на коньках России 4 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 90
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 74
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1096 60
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7371 60
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3710 53
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 52
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 51
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 50
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 38
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 37
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 36
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 34
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 34
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 30
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 30
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1850 29
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 28
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 533 28
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 27
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1165 26
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 26
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4031 26
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 24
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 23
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 23
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 23
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 22
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 22
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 21
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4201 21
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 20
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 846 20
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3081 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 20
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2654 19
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 18
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 18
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3343 17
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 16
Google YouTube - Видеохостинг 2885 45
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 342 45
Google Android 14679 33
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 20
Сбер - СберПрайм 58 19
Apple iOS 8242 19
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 249 18
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 18
Яндекс.Плюс 221 16
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 66 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 15
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 15
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 840 13
Microsoft Windows 16327 13
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 101 12
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 12
Google Android TV 350 11
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4091 11
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 308 11
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 71 11
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 127 10
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 421 10
Apple - App Store 3008 10
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 313 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 10
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 103 9
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 128 9
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 331 9
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 9
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 166 9
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 188 8
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 228 8
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 83 8
Apple macOS 2248 8
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 468 7
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 189 7
Rambler Group - Рамблер Касса 23 7
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 60 7
Kaspersky Internet Security 472 7
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 137 6
Мамут Александр 131 12
Путин Владимир 3349 12
Лапшина Екатерина 17 9
Хасис Лев 105 7
Бардинцева Яна 6 6
Греф Герман 465 5
Круглов Константин 28 5
Абрамян Рафаэль 11 5
Паршин Максим 321 4
Бырдин Алексей 31 4
Соколов Александр 47 3
Гродецкий Иван 3 3
Потанин Владимир 78 3
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 127 3
Пюскюлян Ирина 19 3
Бальмонт Елена 5 3
Мишустин Михаил 734 3
Кирсанова Светлана 70 2
Худавердян Тигран 91 2
Горелкин Антон 108 2
Кузнецов Дмитрий 70 2
Николаев Вячеслав 103 2
Клячин Александр 16 2
Гуськов Антон 43 2
Туманов Олег 12 2
Шишкин Сергей 9 2
Тулубьев Павел 25 2
Болецкая Ксения 3 2
Соколов Игорь 23 2
Михайлов Николай 11 2
Митрофанова Софья 15 2
Портных Татьяна 2 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
Вермишян Геворк 65 1
Иванов Алексей 152 1
Волин Алексей 122 1
Кузяев Андрей 69 1
Усманов Алишер 304 1
Кузнецов Сергей 161 1
Малышев Сергей 99 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 163
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 24
Европа 24634 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 16
Украина 7793 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 9
Южная Корея - Республика 6858 8
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 7
Беларусь - Белоруссия 6023 7
Турция - Турецкая республика 2486 7
Армения - Республика 2368 6
Казахстан - Республика 5792 5
Грузия 1282 4
Индия - Bharat 5697 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1353 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 4
Япония 13547 4
Польша - Республика 2001 4
Нидерланды 3631 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 3
Германия - Федеративная Республика 12936 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1392 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 2
Малайзия 898 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 2
Германия - Берлин 729 2
Туркмения - Туркменистан 445 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 480 2
Европа Восточная 3121 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 2
Италия - Итальянская Республика 4429 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 84
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 49
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 31
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 25
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 25
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 24
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 19
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 18
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 18
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 18
Английский язык 6876 17
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 17
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 15
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 14
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 11
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 10
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1049 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 9
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 790 9
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 8
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 8
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 7
AdTech - AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 20 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 7
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 7
Федеральный закон 425-ФЗ - Закон о предустановке российского ПО 33 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 659 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 28
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 15
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 12
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 12
Ведомости 1233 10
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 10
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 148 10
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 10
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 195 9
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 8
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 7
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 7
VK - Mail.ru Новости 33 7
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 6
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 5
Рен ТВ - телеканал 74 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 4
CNews - ZOOM.CNews 1854 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 4
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 3
Paramount Streaming - CBS Digital Media Group - CBS Interactive - FindArticles - ViacomCBS Streaming - Paramount+ - Pluto TV - SkyShowtime - BET+ - Showtime - CBS News Streaming Network - CBS Sports HQ - Noggin 20 3
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 65 3
Forbes - Форбс 910 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 2
Известия ИД 704 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 131 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 2
Variety 24 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ4 - телеканал 11 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
23ABC News 173 1
Digital Trends - Издание 33 1
TorrentFreak (TF) 147 1
Ars Technica 435 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 86 1
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 14 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 3
IDC - International Data Corporation 4943 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Counterpoint Research 97 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 3
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 2
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 2
Открытое образование 11 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 229 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
TED Talks 35 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 36 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 11 1
Ultimate Education - Bang Bang Education 10 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 150 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 39 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Burning Man - фестиваль 7 1
Международный женский день - 8 марта 371 1
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 8 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Золотой Орел - национальная кинонаграда России 1 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
South HUB 1 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
