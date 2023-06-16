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Ростелеком Wink Zabava онлайн-кинотеатр цифровой видеосервис

Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере. Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.


16.06.2023 «Ростелеком» и хозяева СТС завершили слияние своих онлайн-кинотеатров

«Ростелеком» и НМГ завершили слияния своих онлайн-кинотеатров «Ростелеком» и «Национальная медиагруппа» объявили о завершении сделки по объединению видеосервисов Wink и more.tv. Документы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и гендиректор НМГ Светлана Баланова. Объединенн
26.04.2023 «Ростелеком» потратит больше миллиарда, чтобы сделать бесплатным онлайн-кинотеатр Wink

«Ростелеком» инвестирует в Wink «Ростелеком» в 2021-2024 гг. вложит 1,17 млрд руб. в развитие принадлежащего ему онлайн-кинотеатра Wink. Это следует из дорожной карты «Новое общесистемное программное обеспечение»,
08.02.2023 Новые детские умные часы ELARI 4G Wink с «Марусей», KidGram и интеграцией с Wink.

VK, «Ростелеком» и ELARI представляют совместно разработанную модель умных детских часов ELARI 4G Wink — они не только позволяют родителям не волноваться за местонахождение детей, но и обеспечивают ребенка только безопасным контентом. Впервые в детском девайсе объединены сервисы и возможнос
21.09.2022 «Ростелеком» обеспечил технологическую независимость цифровых сервисов для населения

«Ростелеком» получил официальное подтверждение российского происхождения ключевых цифровых платформ для оказания услуг населению. Видеосервис Wink, цифровые платформы для управления многоквартирными домами «Ростелеком. ключ» и квартирами «Умный дом» в 2022 г. включены в реестр отечественного программного обеспечения (ПО), который вед
04.07.2022 «Ростелеком» и хозяева СТС объединяют свои онлайн-кинотеатры

Слияние Wink и More.tv «Ростелеком» заключил с «Национальной медиагруппой» (НМГ) соглашению о намерениях по слиянию видеосервисов Wink и More.tv. В будущем совместном предприятии «Ростелеком» бу
20.05.2022 Wink включен в реестр отечественного программного обеспечения

Цифровая мультимедийная платформа Wink после успешного завершения технического аудита включена в реестр российского программного обеспечения (ПО), который ведет Минцифры России. Платформа с нуля создана силами внутренней команд
01.03.2022 Tele2 запускает тариф c безлимитом на YouTube и доступом к Wink

атор мобильной связи, запустил новый премиальный тариф. Его пользователям доступно 50 ГБ мобильного интернета, безлимитный контент на YouTube, мессенджеры и соцсети, фильмы от мультимедийного сервиса Wink. Помимо этого, оператор предложил обновленный Premium, который теперь включает еще больше привилегий и дополнительных опций. Новый тариф Black ориентирован на активных пользователей видеоп
23.08.2021 Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома»

Санкции властей Украины против онлайн-кинотеатра Wink Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о включении в санкционные списки ряда российских и украинских физичес
13.08.2021 В VK Combo появилась подписка на видеосервис Wink

Подписка VK Combo, которая входит в экосистему VK, расширилась за счет контента видеосервиса Wink компании «Ростелеком». Это продолжение стратегического партнерства VK и «Ростелекома». Новый тариф включает ‎110 телеканалов и 25 тыс. фильмов и сериалов от ведущих мировых и российских ст
31.05.2021 Видеосервис Wink запустил бесплатную услугу «Обмен фильма»

Видеосервис Wink представляет новую бесплатную услугу «Обмен фильма». Часто трудно предсказать, понравится ли фильм после покупки. Жанр, литературная основа и актеры известны по синопсису, но конкретно это
02.03.2021 Tele2 предложил абонентам обновленную услугу с доступом к онлайн-кинотеатру Wink

Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с онлайн-кинотеатром Wink запустил обновленную услугу «Wink трансформер». Теперь в тематических подборках а
04.02.2021 Активная аудитория видеосервиса Wink в 2020 году выросла в 4 раза

леком» подвел итоги развития видеосервиса. Активная аудитория выросла в четыре раза благодаря новым подключениям и массовому переходу подписчиков интерактивного телевидения «Ростелекома» на платформу Wink (мигрировало уже более 70% абонентов). Условиями для стремительного роста стали изоляция людей дома из-за пандемии и активная позиция компании в этот период. Wink первым из видеосер
18.01.2021 На новогодних каникулах Wink смотрели в 1,7 раза больше, чем в 2020 году

Видеосервисы стали одним из главных новогодних развлечений. Во время новогодних каникул 2021 г. количество просмотров в видеосервисе Wink на 70% превысило аналогичный период прошлого года. Поскольку продолжают действовать ограничения на другие виды развлечений и сократилось количество туристических поездок, многие семьи восп
12.01.2021 «Яндекс», видеосервис Wink и «Матч ТВ» покажут сезон НХЛ 2020/21

«Яндекс» договорился с партнерами о трансляциях сезона 2020/21 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). С 14 января 2021 г. матчи можно будет смотреть на «Яндексе», в видеосервисе Wink и на канале «Матч ТВ». Пользователи подписки «Яндекс.Плюс» и подписчики Wink смогут посмотреть все матчи регулярного чемпионата, плей-офф НХЛ и финала Кубка Стэнли без рекламы, «Мат
18.12.2020 Wink и «Эверест» запустили умную рекламу и бесплатное кино для зрителей

«Ростелеком» и «Эверест», сейлз-хаус «Национальной медиа группы» (НМГ), объявили о партнерстве для внедрения рекламной модели продажи контента (AVOD) в видеосервисе Wink. Для рекламодателей это доступ к привлекательной аудитории, с которой можно выстраивать эффективные рекламные коммуникации исходя из данных о предпочтениях и интересах зрителей. «Для нашег
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино

нлайн» могут жители 29 регионов. Новый тариф без дополнительных плат включает мультимедийный сервис Wink, который позволит смотреть более 20 тыс. фильмов, сериалов и 100 телевизионных каналов.

03.11.2020 Нескучные каникулы: «Ростелеком» предлагает южноуральским школьникам сервисы для обучения и досуга

огут пройти различные обучающие уроки в сервисе «Ростелеком Лицей», почитать и прослушать аудиокниги в «Ростелеком Книги», посмотреть любимые мультфильмы, концерты, фильмы и телеканалы в видеосервисе Wink. Провайдер дает возможность бесплатно использовать цифровые сервисы на срок от 14 до 30 дней. Воспользоваться предложениями можно на онлайн-платформе «Детидома» и официальных ресурсах «Рос
02.09.2020 Tele2 запускает кинотариф для любителей фильмов и сериалов

Tele2 предлагает жителям Москвы и Санкт-Петербурга уникальный для телеком-рынка продукт – кинотариф с включенной подпиской к мультимедийному сервису Wink. Обновленный тарифный план «Везде онлайн» открывает абонентам доступ к более 20 000 фильмов, сериалов и 100 телевизионных каналов от Wink без дополнительной платы, а также предостав
03.06.2020 Mail.ru Group и «Ростелеком» научили голосового ассистента управлять «умным домом» и онлайн-кинотеатром

ассистент «Маруся» MRG в настоящее время поддерживает полноценное управление цифровым видеосервисом Wink и «Умным домом». Умные колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» можно приобрес
24.03.2020 Wink открыл бесплатный доступ к телеканалам о театрах, музеях и концертах

В онлайн-видеосервисе Wink и интерактивном ТВ «Ростелекома» можно бесплатно смотреть пять отличных телеканалов о культуре и искусстве — классическая музыка, концерты разных жанров, театральные постановки, экскурсии

16.03.2020 Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент

Видеосервис Wink и интерактивное ТВ «Ростелекома» с 17 марта предоставляет всем клиентам возможность бесплатно смотреть отечественные фильмы и сериалы, а также детский и образовательный контент. Решение пр
30.01.2020 Wink получил эксклюзивные цифровые права на показ новых фильмов Федора Бондарчука

Три новых фильма Федора Бондарчука «Вторжение», «Лед 2» и «Спутник» после завершения кинопроката будут представлены в онлайн-кинотеатре Wink. «Вторжение» уже сейчас можно посмотреть в Wink. Действие разворачивается спустя два года после событий первого фильма — «Притяжение». В центре сюжета оказывается девушка Юля Лебеде
02.12.2019 «Ростелеком» запустил праздничный тариф с месяцем бесплатной подписки на популярные фильмы и сериалы в Wink

«Ростелеком» представил новогодний тариф «Для праздников» и дарит месяц подписки на популярные фильмы, мультфильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Wink и «Интерактивном ТВ». В новом тарифе собрана лучшая коллекция видеоконтента для семейного просмотра в праздники. Принять участие в акции могут абоненты компании и новые клиенты. По подписк
14.03.2019 «Ростелеком»: сервис Wink подключили 645 тысяч жителей ЦФО

Сервис Wink «Ростелекома» в Центральной России подключили почти 650 тыс. уникальных пользователей. Об этом CNews сообщили в департаменте внешних коммуникаций «Ростелекома». Жители Москвы установили пр
19.02.2015 «Ростелеком» представил приложение Zabava для Samsung Smart TV

«Ростелеком» представил приложение Zabava для телевизоров Samsung Smart TV, в котором доступен телевизионный и видеоконтент услуги «Интерактивное ТВ». Подписчики приложения могут смотреть более 120 общедоступных и тематических к
19.02.2015 «Ростелеком» представил сервис «Мультискрин»

зличные экраны для просмотра ТВ и видеоконтента: телевизор с приставкой «Интерактивного ТВ», портал Zabava (компьютеры и ноутбуки), приложения Zabava для планшетов с операционными систем
14.10.2013 В «умных» телевизорах LG появилось приложение Zabava со 120 ТВ-каналами от «Ростелекома»

Мультимедийное приложение «Ростелекома» Zabava появилось в «умных» телевизорах LG. Обладатели телевизоров LG с функцией Smart TV теперь без специального оборудования могут смотреть более 120 общедоступных и тематических телеканалов в
18.06.2013 «Ростелеком» выпустил приложение Zabava для Android

Компания «Ростелеком» разработала приложение Zabava для операционной системы Android, с помощью которого в одно касание можно получить доступ к самым популярным ТВ-каналам и видеотеке, в которой более тысячи фильмов, сериалов и мультфильм
18.02.2013 «Ростелеком» запускает комплексные федеральные тарифы «Интернет + ТВ-онлайн»

вляется возможность со скидкой подключить высокоскоростной интернет и услугу «ТВ-онлайн» на портале zabava.ru, в которую входит до 100 ТВ-каналов с возможностью управления просмотром. Стоимость
18.01.2013 «Ростелеком» запустил сезонную продажу сериалов для клиентов «Интерактивного ТВ» и Zabava.ru

«Ростелеком» запустил новое пакетное предложение: сезонную продажу сериалов в рамках услуги «Видеопрокат» для клиентов «Интерактивного телевидения», а также на развлекательном портале Zabava.ru. Теперь для всех клиентов «Ростелекома» есть доступ к широкой подборке сериалов с возможностью их покупки по сезонам с неограниченным количеством просмотров на протяжении двух месяцев
25.12.2012 «Ростелеком» включил в онлайн-вещание на Zabava.ru каналы Discovery Networks

«Ростелеком» включил в рамках телевизионного онлайн-вещания на медиа-портале Zabava.ru и приложении Zabava.ru для iPad группу каналов телекомпании Discovery Networ
17.12.2012 "Ростелеком" запустил приложение Zabava для пользователей iPad

медийными активами Андрея Холодного, «Мы продолжаем расширять аудиторию пользователей медиа-портала Zabava.ru. Теперь и обладатели планшетов iPad смогут пользоваться всеми преимуществами этого

17.12.2012 «Ростелеком» запустил приложение Zabava для пользователей iPad

«Ростелеком» запустил мобильное приложение медиа-портала Zabava.ru для iPad. Приложение Zabava интегрировано с популярными социальными сетями,

11.07.2012 «Ростелеком» обеспечит прямые трансляции Олимпийских игр из Лондона на ТВ и в интернете

Клиенты «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома», а также пользователи развлекательного медиа-портала Zabava.ru смогут в прямом эфире наблюдать за трансляциями Олимпийских игр 2012 г. из Лондона

03.08.2010 LG выпускает линейку телефонов для поколения "Z"

Компания LG Electronics представила новую линейку тачфонов LG Wink, ориентированную на пользователей так называемого поколения "Z" (рожденных в последнее десятилетие 20 века). Устройства имеют соответствующий стильный дизайн в мультипликационном виде и ра
07.12.1998 Пол Аллен вложит 10 миллионов долларов в Wink Communications

Компания интерактивных телевизионных коммуникаций Wink Communications заявила, что фирма Vulcan Ventures, которая находится в собственности соучредителя Microsoft Пола Аллена (Paul Allen), готова предоставить ей инвестиции на сумму 10 миллионо

Публикаций - 186, упоминаний - 209

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10434 144
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2612 47
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3042 45
Yandex - Яндекс 6150 35
VK - Mail.ru Group 3261 26
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4379 19
Apple Inc 11478 14
Samsung Electronics 9885 12
Telegram Group 1294 12
Meta Platforms - Facebook 4363 11
Google LLC 11224 9
Xiaomi 1425 8
7387 7
5nine Software 1873 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 646 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7400 6
Триколор - Национальная спутниковая компания 306 6
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 326 6
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 218 6
Huawei 3623 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 180 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8247 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10114 4
Новые облачные технологии (НОТ) 420 4
Nvidia Corp 3270 4
LG Electronics 3563 4
Microsoft Corporation 23886 4
Bookmate 26 4
TrueConf - ТруКонф 341 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6502 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 277 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 565 3
4A Games 790 3
Код Безопасности 505 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2986 3
Alibaba Group 398 2
Rambler Group - Рамблер ГК 862 2
TP-Link - ТП-Линк 193 2
МФ технологии - МФТ 33 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5636 2
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 173 35
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 34
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 30 17
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 92 14
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6223 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6379 9
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 143 9
НМГ - Национальная Медиа Группа 71 9
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 196 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 457 8
Walt Disney Company 575 8
ГПБ - Газпромбанк 981 7
Газпром ПАО 1197 6
О2О Холдинг 51 5
Россети Ленэнерго 2418 5
Sony Pictures Entertainment 140 5
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2542 5
Warner Bros. International Television Distribution 273 5
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 5
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 419 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1019 4
Лента - Сеть розничной торговли 1814 3
Storytel - Сторител 8 3
Coursera 48 3
Совкомбанк Совесть 271 3
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 63 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 437 3
Walt Disney - 20th Century Fox 78 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 173 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 242 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 145 2
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 66 2
UMG - Universal Music Group 263 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 405 2
Visa International 1898 2
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 47 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 126 2
Русагро Группа Компаний 222 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9883 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5433 12
Президент Российской Федерации 3938 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3120 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2463 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 310 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1627 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 996 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3979 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 732 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 156 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2597 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1670 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4780 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 205 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 239 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2894 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 130 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 362 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 1
Правительство Челябинской области 44 1
Президент Украины 120 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 222 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 710 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 257 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 38 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4721 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 132 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 121 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1101 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 198 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 231 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 194 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1285 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1768 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 298 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1272 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2090 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2508 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 110 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 99 4
4CIO 757 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 486 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 602 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 256 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 103 2
Единая Россия - Политическая партия 276 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1390 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 1
Интернет-видео - ассоциация 18 1
ЛДПР 100 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 96 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 10 1
Союз пенсионеров России 7 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42054 88
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 1779 80
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 1960 61
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9215 60
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56555 43
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22216 41
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 849 41
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11562 35
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8967 34
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3384 33
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1431 33
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6797 32
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 451 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13938 29
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17981 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18468 25
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26115 25
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9382 25
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13022 25
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3601 24
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5241 24
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2426 24
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6696 23
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10087 22
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