Ростелеком Wink Zabava онлайн-кинотеатр цифровой видеосервис

«Ростелеком» и хозяева СТС завершили слияние своих онлайн-кинотеатров «Ростелеком» и НМГ завершили слияния своих онлайн-кинотеатров «Ростелеком» и «Национальная медиагруппа» объявили о завершении сделки по объединению видеосервисов Wink и more.tv. Документы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и гендиректор НМГ Светлана Баланова. Объединенн

«Ростелеком» потратит больше миллиарда, чтобы сделать бесплатным онлайн-кинотеатр Wink «Ростелеком» инвестирует в Wink «Ростелеком» в 2021-2024 гг. вложит 1,17 млрд руб. в развитие принадлежащего ему онлайн-кинотеатра Wink. Это следует из дорожной карты «Новое общесистемное программное обеспечение»,

Новые детские умные часы ELARI 4G Wink с «Марусей», KidGram и интеграцией с Wink. VK, «Ростелеком» и ELARI представляют совместно разработанную модель умных детских часов ELARI 4G Wink — они не только позволяют родителям не волноваться за местонахождение детей, но и обеспечивают ребенка только безопасным контентом. Впервые в детском девайсе объединены сервисы и возможнос

«Ростелеком» обеспечил технологическую независимость цифровых сервисов для населения «Ростелеком» получил официальное подтверждение российского происхождения ключевых цифровых платформ для оказания услуг населению. Видеосервис Wink, цифровые платформы для управления многоквартирными домами «Ростелеком. ключ» и квартирами «Умный дом» в 2022 г. включены в реестр отечественного программного обеспечения (ПО), который вед

«Ростелеком» и хозяева СТС объединяют свои онлайн-кинотеатры Слияние Wink и More.tv «Ростелеком» заключил с «Национальной медиагруппой» (НМГ) соглашению о намерениях по слиянию видеосервисов Wink и More.tv. В будущем совместном предприятии «Ростелеком» бу

Wink включен в реестр отечественного программного обеспечения Цифровая мультимедийная платформа Wink после успешного завершения технического аудита включена в реестр российского программного обеспечения (ПО), который ведет Минцифры России. Платформа с нуля создана силами внутренней команд

Tele2 запускает тариф c безлимитом на YouTube и доступом к Wink атор мобильной связи, запустил новый премиальный тариф. Его пользователям доступно 50 ГБ мобильного интернета, безлимитный контент на YouTube, мессенджеры и соцсети, фильмы от мультимедийного сервиса Wink. Помимо этого, оператор предложил обновленный Premium, который теперь включает еще больше привилегий и дополнительных опций. Новый тариф Black ориентирован на активных пользователей видеоп

Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома» Санкции властей Украины против онлайн-кинотеатра Wink Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о включении в санкционные списки ряда российских и украинских физичес

В VK Combo появилась подписка на видеосервис Wink Подписка VK Combo, которая входит в экосистему VK, расширилась за счет контента видеосервиса Wink компании «Ростелеком». Это продолжение стратегического партнерства VK и «Ростелекома». Новый тариф включает ‎110 телеканалов и 25 тыс. фильмов и сериалов от ведущих мировых и российских ст

Видеосервис Wink запустил бесплатную услугу «Обмен фильма» Видеосервис Wink представляет новую бесплатную услугу «Обмен фильма». Часто трудно предсказать, понравится ли фильм после покупки. Жанр, литературная основа и актеры известны по синопсису, но конкретно это

Tele2 предложил абонентам обновленную услугу с доступом к онлайн-кинотеатру Wink Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с онлайн-кинотеатром Wink запустил обновленную услугу «Wink трансформер». Теперь в тематических подборках а

Активная аудитория видеосервиса Wink в 2020 году выросла в 4 раза леком» подвел итоги развития видеосервиса. Активная аудитория выросла в четыре раза благодаря новым подключениям и массовому переходу подписчиков интерактивного телевидения «Ростелекома» на платформу Wink (мигрировало уже более 70% абонентов). Условиями для стремительного роста стали изоляция людей дома из-за пандемии и активная позиция компании в этот период. Wink первым из видеосер

На новогодних каникулах Wink смотрели в 1,7 раза больше, чем в 2020 году Видеосервисы стали одним из главных новогодних развлечений. Во время новогодних каникул 2021 г. количество просмотров в видеосервисе Wink на 70% превысило аналогичный период прошлого года. Поскольку продолжают действовать ограничения на другие виды развлечений и сократилось количество туристических поездок, многие семьи восп

«Яндекс», видеосервис Wink и «Матч ТВ» покажут сезон НХЛ 2020/21 «Яндекс» договорился с партнерами о трансляциях сезона 2020/21 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). С 14 января 2021 г. матчи можно будет смотреть на «Яндексе», в видеосервисе Wink и на канале «Матч ТВ». Пользователи подписки «Яндекс.Плюс» и подписчики Wink смогут посмотреть все матчи регулярного чемпионата, плей-офф НХЛ и финала Кубка Стэнли без рекламы, «Мат

Wink и «Эверест» запустили умную рекламу и бесплатное кино для зрителей «Ростелеком» и «Эверест», сейлз-хаус «Национальной медиа группы» (НМГ), объявили о партнерстве для внедрения рекламной модели продажи контента (AVOD) в видеосервисе Wink. Для рекламодателей это доступ к привлекательной аудитории, с которой можно выстраивать эффективные рекламные коммуникации исходя из данных о предпочтениях и интересах зрителей. «Для нашег

Tele2 запустил тариф для любителей кино нлайн» могут жители 29 регионов. Новый тариф без дополнительных плат включает мультимедийный сервис Wink, который позволит смотреть более 20 тыс. фильмов, сериалов и 100 телевизионных каналов.

Нескучные каникулы: «Ростелеком» предлагает южноуральским школьникам сервисы для обучения и досуга огут пройти различные обучающие уроки в сервисе «Ростелеком Лицей», почитать и прослушать аудиокниги в «Ростелеком Книги», посмотреть любимые мультфильмы, концерты, фильмы и телеканалы в видеосервисе Wink. Провайдер дает возможность бесплатно использовать цифровые сервисы на срок от 14 до 30 дней. Воспользоваться предложениями можно на онлайн-платформе «Детидома» и официальных ресурсах «Рос

Tele2 запускает кинотариф для любителей фильмов и сериалов Tele2 предлагает жителям Москвы и Санкт-Петербурга уникальный для телеком-рынка продукт – кинотариф с включенной подпиской к мультимедийному сервису Wink. Обновленный тарифный план «Везде онлайн» открывает абонентам доступ к более 20 000 фильмов, сериалов и 100 телевизионных каналов от Wink без дополнительной платы, а также предостав

Mail.ru Group и «Ростелеком» научили голосового ассистента управлять «умным домом» и онлайн-кинотеатром ассистент «Маруся» MRG в настоящее время поддерживает полноценное управление цифровым видеосервисом Wink и «Умным домом». Умные колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» можно приобрес

Wink открыл бесплатный доступ к телеканалам о театрах, музеях и концертах В онлайн-видеосервисе Wink и интерактивном ТВ «Ростелекома» можно бесплатно смотреть пять отличных телеканалов о культуре и искусстве — классическая музыка, концерты разных жанров, театральные постановки, экскурсии

Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент Видеосервис Wink и интерактивное ТВ «Ростелекома» с 17 марта предоставляет всем клиентам возможность бесплатно смотреть отечественные фильмы и сериалы, а также детский и образовательный контент. Решение пр

Wink получил эксклюзивные цифровые права на показ новых фильмов Федора Бондарчука Три новых фильма Федора Бондарчука «Вторжение», «Лед 2» и «Спутник» после завершения кинопроката будут представлены в онлайн-кинотеатре Wink. «Вторжение» уже сейчас можно посмотреть в Wink. Действие разворачивается спустя два года после событий первого фильма — «Притяжение». В центре сюжета оказывается девушка Юля Лебеде

«Ростелеком» запустил праздничный тариф с месяцем бесплатной подписки на популярные фильмы и сериалы в Wink «Ростелеком» представил новогодний тариф «Для праздников» и дарит месяц подписки на популярные фильмы, мультфильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Wink и «Интерактивном ТВ». В новом тарифе собрана лучшая коллекция видеоконтента для семейного просмотра в праздники. Принять участие в акции могут абоненты компании и новые клиенты. По подписк

«Ростелеком»: сервис Wink подключили 645 тысяч жителей ЦФО Сервис Wink «Ростелекома» в Центральной России подключили почти 650 тыс. уникальных пользователей. Об этом CNews сообщили в департаменте внешних коммуникаций «Ростелекома». Жители Москвы установили пр

«Ростелеком» представил приложение Zabava для Samsung Smart TV «Ростелеком» представил приложение Zabava для телевизоров Samsung Smart TV, в котором доступен телевизионный и видеоконтент услуги «Интерактивное ТВ». Подписчики приложения могут смотреть более 120 общедоступных и тематических к

«Ростелеком» представил сервис «Мультискрин» зличные экраны для просмотра ТВ и видеоконтента: телевизор с приставкой «Интерактивного ТВ», портал Zabava (компьютеры и ноутбуки), приложения Zabava для планшетов с операционными систем

В «умных» телевизорах LG появилось приложение Zabava со 120 ТВ-каналами от «Ростелекома» Мультимедийное приложение «Ростелекома» Zabava появилось в «умных» телевизорах LG. Обладатели телевизоров LG с функцией Smart TV теперь без специального оборудования могут смотреть более 120 общедоступных и тематических телеканалов в

«Ростелеком» выпустил приложение Zabava для Android Компания «Ростелеком» разработала приложение Zabava для операционной системы Android, с помощью которого в одно касание можно получить доступ к самым популярным ТВ-каналам и видеотеке, в которой более тысячи фильмов, сериалов и мультфильм

«Ростелеком» запускает комплексные федеральные тарифы «Интернет + ТВ-онлайн» вляется возможность со скидкой подключить высокоскоростной интернет и услугу «ТВ-онлайн» на портале zabava.ru, в которую входит до 100 ТВ-каналов с возможностью управления просмотром. Стоимость

«Ростелеком» запустил сезонную продажу сериалов для клиентов «Интерактивного ТВ» и Zabava.ru «Ростелеком» запустил новое пакетное предложение: сезонную продажу сериалов в рамках услуги «Видеопрокат» для клиентов «Интерактивного телевидения», а также на развлекательном портале Zabava.ru. Теперь для всех клиентов «Ростелекома» есть доступ к широкой подборке сериалов с возможностью их покупки по сезонам с неограниченным количеством просмотров на протяжении двух месяцев

«Ростелеком» включил в онлайн-вещание на Zabava.ru каналы Discovery Networks «Ростелеком» включил в рамках телевизионного онлайн-вещания на медиа-портале Zabava.ru и приложении Zabava.ru для iPad группу каналов телекомпании Discovery Networ

"Ростелеком" запустил приложение Zabava для пользователей iPad медийными активами Андрея Холодного, «Мы продолжаем расширять аудиторию пользователей медиа-портала Zabava.ru. Теперь и обладатели планшетов iPad смогут пользоваться всеми преимуществами этого

«Ростелеком» запустил приложение Zabava для пользователей iPad «Ростелеком» запустил мобильное приложение медиа-портала Zabava.ru для iPad. Приложение Zabava интегрировано с популярными социальными сетями,

«Ростелеком» обеспечит прямые трансляции Олимпийских игр из Лондона на ТВ и в интернете Клиенты «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома», а также пользователи развлекательного медиа-портала Zabava.ru смогут в прямом эфире наблюдать за трансляциями Олимпийских игр 2012 г. из Лондона

LG выпускает линейку телефонов для поколения "Z" Компания LG Electronics представила новую линейку тачфонов LG Wink, ориентированную на пользователей так называемого поколения "Z" (рожденных в последнее десятилетие 20 века). Устройства имеют соответствующий стильный дизайн в мультипликационном виде и ра