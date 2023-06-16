Ростелеком Wink Zabava онлайн-кинотеатр цифровой видеосервис
Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере. Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.
|16.06.2023
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«Ростелеком» и хозяева СТС завершили слияние своих онлайн-кинотеатров
«Ростелеком» и НМГ завершили слияния своих онлайн-кинотеатров «Ростелеком» и «Национальная медиагруппа» объявили о завершении сделки по объединению видеосервисов Wink и more.tv. Документы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и гендиректор НМГ Светлана Баланова. Объединенн
|26.04.2023
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«Ростелеком» потратит больше миллиарда, чтобы сделать бесплатным онлайн-кинотеатр Wink
«Ростелеком» инвестирует в Wink «Ростелеком» в 2021-2024 гг. вложит 1,17 млрд руб. в развитие принадлежащего ему онлайн-кинотеатра Wink. Это следует из дорожной карты «Новое общесистемное программное обеспечение»,
|08.02.2023
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Новые детские умные часы ELARI 4G Wink с «Марусей», KidGram и интеграцией с Wink.
VK, «Ростелеком» и ELARI представляют совместно разработанную модель умных детских часов ELARI 4G Wink — они не только позволяют родителям не волноваться за местонахождение детей, но и обеспечивают ребенка только безопасным контентом. Впервые в детском девайсе объединены сервисы и возможнос
|21.09.2022
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«Ростелеком» обеспечил технологическую независимость цифровых сервисов для населения
«Ростелеком» получил официальное подтверждение российского происхождения ключевых цифровых платформ для оказания услуг населению. Видеосервис Wink, цифровые платформы для управления многоквартирными домами «Ростелеком. ключ» и квартирами «Умный дом» в 2022 г. включены в реестр отечественного программного обеспечения (ПО), который вед
|04.07.2022
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«Ростелеком» и хозяева СТС объединяют свои онлайн-кинотеатры
Слияние Wink и More.tv «Ростелеком» заключил с «Национальной медиагруппой» (НМГ) соглашению о намерениях по слиянию видеосервисов Wink и More.tv. В будущем совместном предприятии «Ростелеком» бу
|20.05.2022
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Wink включен в реестр отечественного программного обеспечения
Цифровая мультимедийная платформа Wink после успешного завершения технического аудита включена в реестр российского программного обеспечения (ПО), который ведет Минцифры России. Платформа с нуля создана силами внутренней команд
|01.03.2022
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Tele2 запускает тариф c безлимитом на YouTube и доступом к Wink
атор мобильной связи, запустил новый премиальный тариф. Его пользователям доступно 50 ГБ мобильного интернета, безлимитный контент на YouTube, мессенджеры и соцсети, фильмы от мультимедийного сервиса Wink. Помимо этого, оператор предложил обновленный Premium, который теперь включает еще больше привилегий и дополнительных опций. Новый тариф Black ориентирован на активных пользователей видеоп
|23.08.2021
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Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома»
Санкции властей Украины против онлайн-кинотеатра Wink Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о включении в санкционные списки ряда российских и украинских физичес
|13.08.2021
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В VK Combo появилась подписка на видеосервис Wink
Подписка VK Combo, которая входит в экосистему VK, расширилась за счет контента видеосервиса Wink компании «Ростелеком». Это продолжение стратегического партнерства VK и «Ростелекома». Новый тариф включает 110 телеканалов и 25 тыс. фильмов и сериалов от ведущих мировых и российских ст
|31.05.2021
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Видеосервис Wink запустил бесплатную услугу «Обмен фильма»
Видеосервис Wink представляет новую бесплатную услугу «Обмен фильма». Часто трудно предсказать, понравится ли фильм после покупки. Жанр, литературная основа и актеры известны по синопсису, но конкретно это
|02.03.2021
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Tele2 предложил абонентам обновленную услугу с доступом к онлайн-кинотеатру Wink
Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с онлайн-кинотеатром Wink запустил обновленную услугу «Wink трансформер». Теперь в тематических подборках а
|04.02.2021
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Активная аудитория видеосервиса Wink в 2020 году выросла в 4 раза
леком» подвел итоги развития видеосервиса. Активная аудитория выросла в четыре раза благодаря новым подключениям и массовому переходу подписчиков интерактивного телевидения «Ростелекома» на платформу Wink (мигрировало уже более 70% абонентов). Условиями для стремительного роста стали изоляция людей дома из-за пандемии и активная позиция компании в этот период. Wink первым из видеосер
|18.01.2021
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На новогодних каникулах Wink смотрели в 1,7 раза больше, чем в 2020 году
Видеосервисы стали одним из главных новогодних развлечений. Во время новогодних каникул 2021 г. количество просмотров в видеосервисе Wink на 70% превысило аналогичный период прошлого года. Поскольку продолжают действовать ограничения на другие виды развлечений и сократилось количество туристических поездок, многие семьи восп
|12.01.2021
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«Яндекс», видеосервис Wink и «Матч ТВ» покажут сезон НХЛ 2020/21
«Яндекс» договорился с партнерами о трансляциях сезона 2020/21 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). С 14 января 2021 г. матчи можно будет смотреть на «Яндексе», в видеосервисе Wink и на канале «Матч ТВ». Пользователи подписки «Яндекс.Плюс» и подписчики Wink смогут посмотреть все матчи регулярного чемпионата, плей-офф НХЛ и финала Кубка Стэнли без рекламы, «Мат
|18.12.2020
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Wink и «Эверест» запустили умную рекламу и бесплатное кино для зрителей
«Ростелеком» и «Эверест», сейлз-хаус «Национальной медиа группы» (НМГ), объявили о партнерстве для внедрения рекламной модели продажи контента (AVOD) в видеосервисе Wink. Для рекламодателей это доступ к привлекательной аудитории, с которой можно выстраивать эффективные рекламные коммуникации исходя из данных о предпочтениях и интересах зрителей. «Для нашег
|10.12.2020
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Tele2 запустил тариф для любителей кино
нлайн» могут жители 29 регионов. Новый тариф без дополнительных плат включает мультимедийный сервис Wink, который позволит смотреть более 20 тыс. фильмов, сериалов и 100 телевизионных каналов.
|03.11.2020
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Нескучные каникулы: «Ростелеком» предлагает южноуральским школьникам сервисы для обучения и досуга
огут пройти различные обучающие уроки в сервисе «Ростелеком Лицей», почитать и прослушать аудиокниги в «Ростелеком Книги», посмотреть любимые мультфильмы, концерты, фильмы и телеканалы в видеосервисе Wink. Провайдер дает возможность бесплатно использовать цифровые сервисы на срок от 14 до 30 дней. Воспользоваться предложениями можно на онлайн-платформе «Детидома» и официальных ресурсах «Рос
|02.09.2020
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Tele2 запускает кинотариф для любителей фильмов и сериалов
Tele2 предлагает жителям Москвы и Санкт-Петербурга уникальный для телеком-рынка продукт – кинотариф с включенной подпиской к мультимедийному сервису Wink. Обновленный тарифный план «Везде онлайн» открывает абонентам доступ к более 20 000 фильмов, сериалов и 100 телевизионных каналов от Wink без дополнительной платы, а также предостав
|03.06.2020
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Mail.ru Group и «Ростелеком» научили голосового ассистента управлять «умным домом» и онлайн-кинотеатром
ассистент «Маруся» MRG в настоящее время поддерживает полноценное управление цифровым видеосервисом Wink и «Умным домом». Умные колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» можно приобрес
|24.03.2020
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Wink открыл бесплатный доступ к телеканалам о театрах, музеях и концертах
В онлайн-видеосервисе Wink и интерактивном ТВ «Ростелекома» можно бесплатно смотреть пять отличных телеканалов о культуре и искусстве — классическая музыка, концерты разных жанров, театральные постановки, экскурсии
|16.03.2020
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Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент
Видеосервис Wink и интерактивное ТВ «Ростелекома» с 17 марта предоставляет всем клиентам возможность бесплатно смотреть отечественные фильмы и сериалы, а также детский и образовательный контент. Решение пр
|30.01.2020
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Wink получил эксклюзивные цифровые права на показ новых фильмов Федора Бондарчука
Три новых фильма Федора Бондарчука «Вторжение», «Лед 2» и «Спутник» после завершения кинопроката будут представлены в онлайн-кинотеатре Wink. «Вторжение» уже сейчас можно посмотреть в Wink. Действие разворачивается спустя два года после событий первого фильма — «Притяжение». В центре сюжета оказывается девушка Юля Лебеде
|02.12.2019
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«Ростелеком» запустил праздничный тариф с месяцем бесплатной подписки на популярные фильмы и сериалы в Wink
«Ростелеком» представил новогодний тариф «Для праздников» и дарит месяц подписки на популярные фильмы, мультфильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Wink и «Интерактивном ТВ». В новом тарифе собрана лучшая коллекция видеоконтента для семейного просмотра в праздники. Принять участие в акции могут абоненты компании и новые клиенты. По подписк
|14.03.2019
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«Ростелеком»: сервис Wink подключили 645 тысяч жителей ЦФО
Сервис Wink «Ростелекома» в Центральной России подключили почти 650 тыс. уникальных пользователей. Об этом CNews сообщили в департаменте внешних коммуникаций «Ростелекома». Жители Москвы установили пр
|19.02.2015
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«Ростелеком» представил приложение Zabava для Samsung Smart TV
«Ростелеком» представил приложение Zabava для телевизоров Samsung Smart TV, в котором доступен телевизионный и видеоконтент услуги «Интерактивное ТВ». Подписчики приложения могут смотреть более 120 общедоступных и тематических к
|19.02.2015
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«Ростелеком» представил сервис «Мультискрин»
зличные экраны для просмотра ТВ и видеоконтента: телевизор с приставкой «Интерактивного ТВ», портал Zabava (компьютеры и ноутбуки), приложения Zabava для планшетов с операционными систем
|14.10.2013
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В «умных» телевизорах LG появилось приложение Zabava со 120 ТВ-каналами от «Ростелекома»
Мультимедийное приложение «Ростелекома» Zabava появилось в «умных» телевизорах LG. Обладатели телевизоров LG с функцией Smart TV теперь без специального оборудования могут смотреть более 120 общедоступных и тематических телеканалов в
|18.06.2013
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«Ростелеком» выпустил приложение Zabava для Android
Компания «Ростелеком» разработала приложение Zabava для операционной системы Android, с помощью которого в одно касание можно получить доступ к самым популярным ТВ-каналам и видеотеке, в которой более тысячи фильмов, сериалов и мультфильм
|18.02.2013
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«Ростелеком» запускает комплексные федеральные тарифы «Интернет + ТВ-онлайн»
вляется возможность со скидкой подключить высокоскоростной интернет и услугу «ТВ-онлайн» на портале zabava.ru, в которую входит до 100 ТВ-каналов с возможностью управления просмотром. Стоимость
|18.01.2013
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«Ростелеком» запустил сезонную продажу сериалов для клиентов «Интерактивного ТВ» и Zabava.ru
«Ростелеком» запустил новое пакетное предложение: сезонную продажу сериалов в рамках услуги «Видеопрокат» для клиентов «Интерактивного телевидения», а также на развлекательном портале Zabava.ru. Теперь для всех клиентов «Ростелекома» есть доступ к широкой подборке сериалов с возможностью их покупки по сезонам с неограниченным количеством просмотров на протяжении двух месяцев
|25.12.2012
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«Ростелеком» включил в онлайн-вещание на Zabava.ru каналы Discovery Networks
«Ростелеком» включил в рамках телевизионного онлайн-вещания на медиа-портале Zabava.ru и приложении Zabava.ru для iPad группу каналов телекомпании Discovery Networ
|17.12.2012
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"Ростелеком" запустил приложение Zabava для пользователей iPad
медийными активами Андрея Холодного, «Мы продолжаем расширять аудиторию пользователей медиа-портала Zabava.ru. Теперь и обладатели планшетов iPad смогут пользоваться всеми преимуществами этого
|17.12.2012
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«Ростелеком» запустил приложение Zabava для пользователей iPad
«Ростелеком» запустил мобильное приложение медиа-портала Zabava.ru для iPad. Приложение Zabava интегрировано с популярными социальными сетями,
|11.07.2012
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«Ростелеком» обеспечит прямые трансляции Олимпийских игр из Лондона на ТВ и в интернете
Клиенты «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома», а также пользователи развлекательного медиа-портала Zabava.ru смогут в прямом эфире наблюдать за трансляциями Олимпийских игр 2012 г. из Лондона
|03.08.2010
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LG выпускает линейку телефонов для поколения "Z"
Компания LG Electronics представила новую линейку тачфонов LG Wink, ориентированную на пользователей так называемого поколения "Z" (рожденных в последнее десятилетие 20 века). Устройства имеют соответствующий стильный дизайн в мультипликационном виде и ра
|07.12.1998
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Пол Аллен вложит 10 миллионов долларов в Wink Communications
Компания интерактивных телевизионных коммуникаций Wink Communications заявила, что фирма Vulcan Ventures, которая находится в собственности соучредителя Microsoft Пола Аллена (Paul Allen), готова предоставить ей инвестиции на сумму 10 миллионо
Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Осеевский Михаил 288 14
|Путин Владимир 2852 9
|Кириенко Владимир 137 8
|Самошкина Диана 33 7
|Анохин Сергей 46 7
|Решетин Олег 42 7
|Сергеев Михаил 101 5
|Холодный Андрей 11 4
|Меньшов Кирилл 99 4
|Чернышенко Дмитрий 509 3
|Бондарчук Федор 14 3
|Зайцев Павел 45 3
|Брылёв Кирилл 3 3
|Косарим Александр 7 3
|Паршин Максим 302 3
|Голещихин Денис 14 2
|Мишустин Михаил 547 2
|Худавердян Тигран 87 2
|Нурмагомедов Хабиб 8 2
|Усманов Алишер 298 2
|Басов Алексей 114 2
|Доброхотова Елена 6 2
|Кульбацкий Анатолий 12 2
|Пучков Дмитрий 39 2
|Гуськов Антон 24 2
|Жуковский Антон 9 2
|Годовиков Антон 9 2
|Добродеев Олег 15 2
|Шумейко Анна 20 2
|Добродеев Борис 95 2
|Василенко Сергей 5 2
|Ran Tony - Ран Тони 14 2
|Володькин Антон 9 2
|Голованов Андрей 9 2
|Патока Андрей 108 2
|Болецкая Ксения 3 2
|Николаев Айсен 28 1
|Логинов Александр 37 1
|Голикова Татьяна 53 1
|Карпушин Сергей 2 1
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