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Щелгачев Дмитрий



13.01.2025 «Ростелеком» увеличил оптическую сеть на Ямале на 150 километров 1
07.11.2024 «Ростелеком» на Ямале подключил интернет в Заполярной Венеции 1
01.10.2024 «Кружки» и «голосовухи» для внучат: «Ростелеком» на Ямале научит пенсионеров пользоваться современными гаджетами 1
24.09.2024 Связь на месте древнего стойбища: «Ростелеком» на Ямале подключит мобильный интернет в селе Зеленый Яр 1
11.09.2024 «Ростелеком» на Ямале интегрировал домофон в систему экстренного оповещения населения 1
23.08.2024 «Ростелеком» в Арктическом регионе расширяет цифровую систему весогабаритного контроля 1
03.07.2024 «Ростелеком» на Ямале обеспечил инфраструктурой почти 2000 квартир в многоэтажках Арктического региона 1
20.05.2024 Сдачу ОГЭ и ЕГЭ на Ямале будут транслировать более двух тысяч видеокамер «Ростелекома» 1
02.04.2024 «Ростелеком» на Ямале подключил интернет в селе Нори 1
15.02.2024 «Ростелеком» расширил границы системы уличного видеонаблюдения на Ямале 1
06.02.2024 Цифровой вайб: «Ростелеком» учит ямальских школьников безопасно скролить в сети 1
18.01.2024 «Ростелеком» на Ямале обеспечит оптикой дома в самом крупном жилом комплексе Тарко-Сале 1
27.12.2023 «Ростелеком» и правительство ЯНАО завершили крупный проект по строительству оптической магистрали до Красноселькупа 1
19.12.2023 Мужи с интеллектом: «Ростелеком» расширяет сеть умной домофонии в глубинке Ямала 1
16.11.2023 «Ростелеком» обеспечит связью и умными цифровыми сервисами тысячу домохозяйств в Новом Уренгое и Салехарде 1
08.11.2023 На Ямале мосты впервые оснастят комплексами систем обеспечения транспортной безопасности 1
02.11.2023 «Ростелеком» обеспечит оптикой сразу три удаленных поселка Надымского района на Ямале 1
11.09.2023 Торговля на высоком уровне: «Ростелеком» установил видеонаблюдение на новой ярмарочной площади в Ноябрьске 1
04.09.2023 «Ростелеком» в Арктическом регионе организует видеонаблюдение в единый день голосования 1
07.08.2023 «Ростелеком» увеличил скорость интернета в труднодоступном поселении Ямала 1
12.07.2023 «Ростелеком» запустил второй этап федерального проекта устранения цифрового неравенства на Ямале 1
08.06.2023 «Ростелеком» в Арктическом регионе создаст цифровую систему весогабаритного контроля 1
31.05.2023 «Ростелеком» установил систему видеонаблюдения в перинатальных центрах трех городов Ямала 1
23.05.2023 «Ростелеком» подключил беспроводной интернет в поликлинике удаленного района Ноябрьска 1
17.05.2023 «Ростелеком» организует видеонаблюдение за ЕГЭ и ОГЭ в ЯНАО 1
11.04.2023 «Ростелеком» подключил оптический интернет в удаленном поселении Ямала 1
05.04.2023 Жителя Нового Уренгоя привлекли к уголовной ответственности за порчу инфраструктуры «Ростелекома» 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

Щелгачев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 27
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Цифра ГК 2426 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 241 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
Новатэк Таркосаленефтегаз 3 1
Мосгортранс - Южные ворота - Международный автовокзал в Москве 7 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 172 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 25
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 19
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 18
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 16
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 9
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 8
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 7
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7620 4
Умный дом - Умный домофон, видеодомофон - IP/SIP-домофония - Smart intercom 41 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 3
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БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 3
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 2
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Ростелеком - Азбука интернета 28 1
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