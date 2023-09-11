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Торговля на высоком уровне: «Ростелеком» установил видеонаблюдение на новой ярмарочной площади в Ноябрьске

«Ростелеком» установил систему видеонаблюдения на новой ярмарочной площади «Южные ворота Ямала» в Ноябрьске. Ее построили на месте бывшего рынка «Солнечный» на улице 60 лет СССР в августе 2023 г. На территории возвели открытые и закрытые павильоны, оформленные в едином экостиле. По всему периметру площади связисты разместили 14 камер видеонаблюдения. Работы выполнены в рамках сотрудничества с «Центром развития предпринимательства ''Бизнесинергия'' города Ноябрьск». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Виктория Мякишева, директор МБУ «Центр развития предпринимательства ''Бизнесинергия'' города Ноябрьск»: «Новая современная и технологичная ярмарочная площадь станет одной из визитных карточек Ноябрьска. Уютное торговое пространство будет работать с мая по октябрь. ''Южные ворота Ямала'' уже распахнули двери для местных жителей. Цифровые камеры помогут нам защитить новую площадку от вандалов, а также сделают пребывание покупателей на ярмарке более комфортным в плане безопасности».

Для того чтобы запустить камеры в работу, связисты «Ростелекома» построили несколько метров оптических линий связи, установили на площадке необходимое телекоммуникационное оборудование, подключили интернет и настроили фокус записывающих цифровых устройств. Видео с них будет поступать в единую дежурно-диспетчерскую службу Ноябрьска и напрямую в единую систему видеонаблюдения ЯНАО.

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком»: «Губернатор ЯНАО поручил ответственным ведомствам расширить систему видеонаблюдения в Арктическом регионе. В том числе подключить торговые точки и социальные объекты к единой региональной системе видеофиксации. ''Ростелеком'' активно работает в этом направлении. На сегодня по всему округу функционирует более тысячи цифровых устройств, установленных нашей компанией. Важно отметить, что мы используем только отечественное оборудование, адаптированное для работы в сложных климатических условиях».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами компании «Ростелеком» на Урале: «Услуга видеонаблюдения набирает популярность на севере Урала. И наша задача – обеспечить работоспособность установленной системы круглый год в режиме реального времени. Сегодня количество пользователей услуги по сравнению с первым полугодием 2022 г выросло более чем на 80%. Мы видим тенденцию запросов на широкое применение искусственного интеллекта и нейросетевых технологий, которые позволят заказчикам легко достигать поставленных целей. Наша компания готова к решению этих задач».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.

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