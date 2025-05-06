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Телевидение кабельное Кабельное ТВ CATV Cable Television Платное ТВ Платное телевидение Pay TV Pay television



06.05.2025 На рынке платного ТВ в России второй год продолжается отток абонентов

до 107,9 млрд рублей. Доля выручки IPTV в структуре рынка составила 41% и стала крупнейшей, обогнав кабельное ТВ (КТВ, 40%). Конкуренция с онлайн-кинотеатрами Основной причиной оттока абонентов
07.05.2020 Выручка российского рынка платного ТВ в 2019 году превысила 100 млрд рублей

абонентов; продолжит уменьшаться количество подписчиков на услуги только спутникового и аналогового кабельного ТВ; пика проникновения – 79% российских домохозяйств – индустрия достигнет в 2022

06.05.2020 «Ростелеком» назвали лидером по числу абонентов платного ТВ в корпоративном сегменте

«Ростелеком» лидирует по количеству абонентов платного ТВ в корпоративном сегменте (B2B) в 2019 г. по данным независимого консалтингового агентства J’son & Partners Consulting. По оценкам агентства, в 2019 г. основной рост подключений сегм
30.07.2019 Число абонентов платного ТВ в России превысило 43,5 млн

Согласно данным ИАА TelecomDaily, общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам II кв. 2019 года составило 43,605 млн домохозяйств. Квартальный прирост составил 80 тыс. домохозяйств (для сравнения, по итогам I кв. прирост равнялся 150 тыс. до
23.04.2019 Количество абонентов платного ТВ в России достигло 43,5 млн

Информационно-аналитическое агентство Telecomdaily сообщило о том, что общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам I квартала 2019 г. составило 43,525 млн домохозяйств. Квартальный прирост составил 150 тыс. домохозяйств (по итогам 2018 г. число абонентов составляло 43,385 млн.
04.04.2019 Власти проникнут в кабельное ТВ, чтобы контролировать телеканалы изнутри

е к законопроекту, документ призван помочь Роскомнадзору контролировать вещание телеканалов, распространяющих свой сигнал исключительно в кабельной среде. Еще в 2009 г. Роскомнадзор обязал операторов кабельного ТВ транслировать исключительно те телеканалы, которые имеют вещательные лицензии в России. Как сейчас Роскомнадзор контролирует неэфирные телеканалы Для контроля работы телеканалов Р
30.01.2019 Telecomdaily: проникновение сервисов платного ТВ в России превысило 75%

По данным ИАА Telecomdaily, общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам 2018 г. составило 43,385 млн домохозяйств. Годовой прирост составил 1,255 млн домохозяйств (в 2017 г. прирост составлял 930 тыс.). Квартальный прирост составил 33
16.07.2018 Рынок российского платного ТВ во II кв. 2018 вырос на 190 тыс. абонентов

По данным ИАА TelecomDaily, общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам II квартала 2018 года составило 42,46 млн. Это на 190 тыс. абонентов больше, чем по итогам I квартала. Средний чек на одного абонента (ARPU) — 172 руб. в месяц. П
02.02.2018 GS Group представила концепцию «умного дома» для операторов платного ТВ

GS Group на выставке CSTB. Telecom & Media-2018 представила систему «умного дома» собственной разработки, построенную на основе цифровой телевизионной приставки. Решение предназначено для операторов платного ТВ, а первым, кто внедрит эту систему и будет предлагать на ее основе услуги своим абонентам, станет крупнейший российский оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ».Особенность ново
19.01.2018 Число абонентов платного ТВ в России превысило 42 млн

По данным предварительных итогов ИАА TelecomDaily за 2017 год, общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам 2017 года составило 42,13 млн. Таким образом, зафиксирован прирост на уровне всего лишь 250 тыс. новых подписчиков за квартал, за год число абонентов платного уве
24.07.2017 Аудитория платного ТВ в России прекратила расти навсегда

.По итогам первого полугодия 2017 г. проникновение сервисов платного телевидения достигло 73%. Доля кабельного ТВ в общем объеме услуг составляет 47%, за ним идет спутниковое ТВ. В среднем кажд
24.07.2017 Российский рынок платного ТВ по итогам I полугодия 2017 увеличился до 41,65 млн абонентов

Согласно данным исследования ИАА TelecomDaily, общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам I полугодия 2017 г. составило 41,65 млн абонентов, что составляет прирост на уровне всего лишь 0,27 млн. новых подписчиков за квартал. Проникновение сервисов п
30.05.2017 Как ТТК покоряет рынок интерактивного телевидения

вого ТВ. На 4,1% по сравнению с 2015 г. увеличилось число пользователей спутникового ТВ. В сегменте кабельного ТВ в большинстве случаев наблюдается переход от аналоговой к цифровой услуге, при

16.08.2016 ТТК запустил кабельное телевидение в Россоши Воронежской области

альные и т.д.), в том числе 9 каналов в формате высокого разрешения (HD). Абоненты могут подключить кабельное ТВ от «ТрансТелеКома» отдельно или в пакете с интернет-доступом. «Мы постоянно рабо
25.04.2016 В 2015 г. абонентская база платного ТВ в России выросла до 39,8 млн подписчиков

ативы вне городов, а IPTV - из-за увеличения проникновения широкополосного доступа в интернет. Доля кабельного ТВ будет снижаться, при этом внутри сегмента подписчики будут переходить с аналого
29.10.2015 Семь тысяч жителей Тамбова смотрят кабельное телевидение ТТК

тики, среди которых «Первый канал», «Россия 1», «Россия 2», «Россия 24», НТВ, ТНТ, СТС, «Домашний», National Geographic Channel, РБК, «Пятница», «Кино ТВ», «Спорт Плюс» и другие. Абонентская плата за кабельное телевидение составляет i100 в месяц. Кроме того, впервые подключившиеся жители Тамбова могут воспользоваться пакетным предложением от ТТК - подключить кабельное телевидение и б
06.10.2015 J&P оценила возможную степень влияния цифрового эфирного вещания на деятельность операторов платного ТВ

упных городах России. Цифровое эфирное телевидение (ЦЭТВ) является общедоступным телевидением, сигнал которого транслируется по наземным радиочастотам с использованием мультиплексов в формате DVB-T2. Платное телевидение (ПТВ) – услуги связи для целей телевизионного вещания, поставщиком которых выступает оператор, предоставляющий возможность просмотра 40 и более телеканалов с использованием

07.08.2015 ТТК запустил кабельное телевидение в Черногорске Республики Хакасия

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги «Кабельное телевидение» (КТВ) жителям города Черногорска Республики Хакасия. Кабельное телевидение от «ТТК-Сибирь», регионального предприятия ТТК, стало доступно жителям более 5 тыс. домо
28.07.2015 ТТК запустил кабельное телевидение в Нерюнгри

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги кабельного телевидения частным пользователям в Нерюнгри Республики Саха (Якутия). Кабельное телевидение от макрорегионального филиала «Байкал» компании ТТК («ТТК-Байкал») стало доступно жителям более 5 тыс. домохозяйств в 55 домах Нерюнгри. «Базовый» пакет кабельного телевид
04.03.2015 ТТК запустил кабельное телевидение в Тобольске Тюменской области

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги «Кабельное телевидение» (КТВ) жителям Тобольска Тюменской области. Кабельное телевидение от макрорегионального филиала «Урал» компании ТТК («ТТК-Урал») стало доступно жителям порядка 16 т
27.01.2015 Модернизация сети GPON от МГТС помогла продаже платного ТВ

Число подписчиков платного ТВ группы МТС вновь растет, отток абонентов, продолжавшийся уже два года, прекратился. По итогам 2014 г. база подписчиков платного телевидения выросла на 4% и составила 2,7 млн домохоз
21.10.2014 По итогам 1 полугодия 2014 г. абонентская база платного ТВ в России составила 37,1 млн домохозяйств

раза, в то время как сегмент IPTV увеличится в 1,7 раза. Наибольший рост продемонстрирует цифровое кабельное телевидение, его абонентская база к 2018 г. увеличится в 3 раза. По оценкам J’son &
07.07.2014 Крымский телеком «взлетит» на российских сетях

ьная связь (73%). Значительно меньшие и почти равные части приходятся на ШПД, платное спутниковое и кабельное телевидение, фиксированную телефонию и на беспроводный ШПД. Такие данные приводит i
26.02.2014 ТТК запустил услугу кабельного ТВ в Калининграде

ю пользователя предоставляется как в качестве самостоятельной услуги, так и комплексно - интернет и кабельное ТВ, а также интернет, кабельное ТВ и телефония, что позволяет сделать более

03.02.2014 3 тыс. жителей Якутска смотрят кабельное телевидение ТТК

Компания ТТК за три месяца с момента запуска кабельного телевидения в Якутске подключила порядка 3 тыс. пользователей. Предоставлять кабельное телевидение в Якутске «ТТК-Байкал», региональное предприятие компании ТТК, начал в октябре 2013 г. На данный момент услуга доступна порядка 46 тыс. домохозяйств в 546 многоквартирных

11.12.2013 4 тыс. жителей Тамбова смотрят кабельное телевидение ТТК

Компания ТТК за год с момента запуска кабельного телевидения в Тамбове, подключила порядка 4 тыс. пользователей. Предоставлять кабельное телевидение и доступ в интернет в Тамбове, «ТТК-Юго-Восток» (ТТК-ЮВ), региональное предприятие компании ТТК, начал в декабре 2012 г. На данный момент услуга доступна порядка 25 тыс. д
03.06.2013 МТС включила кабельное ТВ в роддомах Великого Новгорода

сударственное областное бюджетное учреждение здравоохранения (ГОБУЗ) «Областной клинический родильный дом», чтобы пациентки роддомов могли смотреть любимые передачи в любое время. На сегодняшний день кабельное ТВ проведено в палаты роддомов и на ул. Тихвинская, 9, и на ул. Державина, 1. «Беременность – важное событие в жизни каждой женщины, поэтому для будущей мамы в это время очень важны з
17.04.2013 Количество абонентов платного ТВ в России по итогам 1 квартала 2013 г. составило 31,7 млн

Количество абонентов платного ТВ в России по итогам 1 квартала 2013 г. составило 31,7 млн (26,6 млн – по итогам 1 квартала 2012 г., 30,5 млн - по итогам 2012 г.). Уровень проникновения сервиса достиг 59 % (годом ра
26.02.2013 Более 30 млн абонентов пользуются платным ТВ в России

ейки каналов у операторов будет осуществляться за счет HD-пакетов и каналов цифрового ТВ. Для рынка кабельного ТВ в течение ближайших лет будет свойственно снижение темпов прироста во всех реги
22.02.2013 К 2017 г. проникновение услуги платного ТВ в России достигнет 74%

ым сервисам. Лидерами на рынке IPTV являются операторы «Ростелеком», «ВымпелКом» и МТС. Темпы роста кабельного ТВ замедляются. При этом в сегменте кабельного телевидения происходит активная тра
31.01.2013 Frost & Sullivan: концепция «телевидение повсюду» меняет облик рынка защиты контента платного ТВ

грать важную роль в обеспечении безопасной доставки и монетизации контента платного телевидения для управляемых и неуправляемых устройств. Согласно результатам исследования компании Frost & Sullivan «Мировой рынок защиты контента платного телевидения» (Global Pay TV Content Protection Market), объем выручки предприятий на этом рынке составил $1,63 млрд в 2011 г. и, по прогнозам, достигнет о
30.07.2012 «ТТК-Западная Сибирь» запустила услугу кабельного ТВ в Мысках и Новокузнецке

омпания «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, сообщила о начале предоставления услуги кабельного телевидения частным пользователям в Новокузнецке и Мысках Кемеровской области. Кабельное телевидение предоставляется жителям Новокузнецка и Мысков в качестве самостоятельной услуги и в пакете с доступом в интернет. В пакетное предложение, стоимостью от 649 до 1090 руб., в
25.07.2012 «Триколор» обрушил рынок платного ТВ

гих операторов, - говорит один из собеседников CNews. - Каналы надеются заработать за счет показа рекламы большой аудитории «Триколор ТВ». Но такой отровенный демпинг может привести к обрушению рынка платного ТВ и образовании монополии».
12.07.2012 Объем рынка цифрового платного ТВ в России за первую половину 2012 г. превысил 9 млрд руб.

м» также начал предоставлять отдельную услугу цифрового ТВ во многих филиалах. По данным TelecomDaily, уже в IV квартале 2012 г. в России цифровое ТВ сможет достичь доли в 50% в общей структуре рынка платного ТВ.
11.05.2012 «Санкт-Петербургское кабельное телевидение» внедряет Directum

Компания Avis Expert выполняет проект внедрения системы электронного документооборота и управления взаимодействием Directum в телекомпании «Санкт-Петербургское кабельное телевидение» (ТКТ). Как ожидается, комплексное использование бизнес-решений Directum позволит сделать процессы в компании более гибкими и управляемыми. Для создания единых правил дело
13.03.2012 «Триколор ТВ» прогнозирует рост российского рынка платного ТВ на ближайшие 3 года

пности для потребителя». По данным исследовательской компании J’son & Partners, по итогам 2011 года кабельное телевидение занимает 49 % рынка платного ТВ, спутниковое – 45 %, а IPTV – 6 %. При

13.01.2012 Абонентская база платного ТВ МТС достигла 3 млн

ь предлагать своим клиентам наиболее выгодные тарифы и скидки и самые актуальные сервисы, – отметил директор по развитию фиксированного регионального бизнеса МТС Дмитрий Багдасарян. – Среди абонентов платного ТВ все большую популярность приобретают дополнительные интерактивные сервисы, и уже сейчас МТС расширяет функционал своих услуг, встраивая медиа-сервис Omlet.ru в телевизоры с возможно
12.01.2012 Microsoft планировала запустить сервис платного ТВ, но передумала

Компания Microsoft обдумывала возможность запуска нового сервиса платного ТВ по подписке в рамках своей службы Xbox Live, однако решила не делать этого из-за высоких затрат на лицензирование контента. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомл
25.10.2011 МТС приобрел монополиста кабельного ТВ Татарстана

ка ТВТ составила 1,247 млрд руб., показатель EBITDA - 600 млн руб. (вырос за год на 15%), рентабельность по EBITDA – 48%, чистая прибыль – 291 млн руб. (рост – 47%). Больше всего доходов ТВТ принесло кабельное телевидение – 32%, на втором месте находится доступ в интернет – 26%, на третьем – магистральный бизнес с 12%. Дивидендов за прошлый год было начислено на 59 млн руб. Перед продажей к
12.05.2011 Первый рейтинг функциональности платного ТВ в Москве

х услуг. Именно на последнем критерии CNews и сконцентрировался при составлении рейтинга операторов платного ТВ. Методика рейтинга следующая: за наличие у оператора какой-либо услуги ему ставит

Публикаций - 1585, упоминаний - 1719

Телевидение кабельное и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13126 573
Ростелеком 9888 329
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 842 103
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 75
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8866 71
Триколор - Национальная спутниковая компания 331 69
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 65
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2947 61
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2056 60
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 332 57
МегаФон 9204 53
Ростелеком - Связьинвест 1708 45
Microsoft Corporation 24809 41
AT&T Inc 1683 39
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 37
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 209 36
Samsung Electronics 10361 35
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 34
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 33
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 242 32
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1585 31
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 110 31
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 475 31
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 107 30
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 28
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 320 24
Apple Inc 12248 24
Comcast 222 23
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 22
Cisco Systems 5147 22
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 20
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 251 19
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 18
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 17
Google LLC 11927 17
Цифра ГК 2466 17
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 16
Sony 6568 16
Lenovo Motorola 3505 16
AT&T Broadband 62 16
МТС Трэвел - MTS Travel 287 46
НМГ - Национальная Медиа Группа 112 45
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 147 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7546 27
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 84 23
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1677 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 22
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 20
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2865 14
Россети Ленэнерго 1700 13
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 12
Почта России ПАО 2152 12
Газпром ПАО 1361 12
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 12
Walt Disney Company 626 10
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 243 9
101Hotels.com 456 9
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1958 8
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 8
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 7
Warner 534 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 489 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 493 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 7
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 258 7
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1100 6
Альфа-Банк 1792 6
РЖД - Российские железные дороги 1938 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 487 6
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 134 6
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 424 6
Dixis - Диксис 359 5
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 5
Нафта Москва - Инвестиционная компания 12 5
ПФП-группа - Пермская финансово-производственная группа 10 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2489 5
Связной ГК 1373 5
ГПБ - Газпромбанк 1104 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 728 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11972 81
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5052 37
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2806 27
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4609 23
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6059 23
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2203 22
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 638 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2571 13
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1405 12
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3402 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4926 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5553 10
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 591 9
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1022 8
Судебная власть - Judicial power 2335 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3031 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2744 6
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 158 6
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 202 6
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 81 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3324 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1927 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1415 5
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 272 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3200 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 684 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2959 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2020 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3106 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 854 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1378 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 622 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 430 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 270 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 258 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 29
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 22
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 458 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 4
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 299 3
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 3
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 244 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1449 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 256 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 2
ФНЛ - Футбольная национальная лига 6 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 55 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 147 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 68 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 64 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 15 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 79 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
Электрокабель 10 1
NCTA - The Internet Television Association - Национальная кабельная и телекоммуникационная ассоциация США 9 1
СКТУ - Союз кабельного телевидения Украины 2 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 25 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52376 913
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16295 714
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67547 681
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28202 655
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9391 582
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2963 513
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1385 490
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21707 486
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11464 443
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5866 424
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5412 418
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2572 412
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9452 399
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2138 298
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21049 298
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10907 267
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24853 240
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8275 225
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8047 223
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4006 206
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8551 182
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4722 142
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7037 129
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7166 120
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4129 117
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24625 96
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2873 96
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14072 95
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8277 93
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2124 90
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16129 90
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12820 87
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28734 82
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12566 81
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11307 79
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3276 77
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20433 74
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7375 74
Аналоговые технологии 2788 73
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14634 72
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 325 71
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5412 48
МТС Big Data 285 44
Google Android 14215 33
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 29
Apple iOS 7940 22
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 211 20
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 19
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 151 19
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 308 18
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 16
Microsoft Windows 2000 8661 15
Google Android TV 328 14
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1720 14
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 13
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 63 13
Google Play - Google Store - Android Market 3340 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7162 11
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 44 9
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 80 9
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 78 9
Apple - App Store 2927 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 145 8
Apple iPhone 6 4863 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 240 8
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 34 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 8
Microsoft Windows 15864 7
Xperi TiVo 82 7
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 7
Samsung Galaxy S24 - смартфон 54 7
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 26 7
МТС Premium 52 7
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 377 6
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 164 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5019 6
Google YouTube - Видеохостинг 2802 6
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 82 6
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 856 6
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 271 6
Исхизова Александра 85 35
Осеевский Михаил 322 27
Щелгачев Дмитрий 28 18
Калугин Сергей 168 17
Кусков Денис 221 16
Припачкин Юрий 66 16
Сысоева Евгения 81 16
Путин Владимир 3233 15
Брюквин Юрий 299 15
Сергеев Михаил 108 15
Вексельберг Виктор 153 14
Макагонов Евгений 28 14
Кореш Виктор 82 13
Семериков Андрей 37 13
Силин Михаил 27 13
Кайгородова Оксана 61 13
Соловенчук Александр 113 12
Ермаков Валерий 128 12
Барвинский Владимир 31 12
Губанов Андрей 96 12
Махновский Кирилл 23 11
Евсеев Руслан 14 11
Анохин Сергей 79 11
Пичугин Иван 32 11
Помозов Алексей 54 11
Бобиков Дмитрий 34 10
Приданцев Сергей 147 10
Смагин Дмитрий 38 10
Зимин Константин 57 10
Пахомов Александр 74 10
Провоторов Александр 157 9
Багдасарян Дмитрий 24 9
Никифоров Николай 1136 9
Кашников Артемий 32 9
Ляк Александр 51 9
Кузяев Андрей 65 8
Щеголев Игорь 698 8
Лукошков Дмитрий 43 8
Быков Алексей 44 8
Савушкин Алексей 46 8
Россия - РФ - Российская федерация 148145 982
Беларусь - Белоруссия 5808 433
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44014 297
Армения - Республика 2315 263
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17763 212
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52511 142
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3003 98
Европа 21897 91
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7682 73
Россия - УФО - Екатеринбург 4043 72
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14275 59
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14230 56
Россия - СФО - Новосибирск 4408 51
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1595 50
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2734 49
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2986 48
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3063 48
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17394 47
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2556 44
Россия - УФО - Тюменская область 1193 44
Россия - УФО - Челябинская область 1261 44
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1516 44
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1515 43
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13395 42
Япония 13355 41
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3190 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1173 40
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1211 40
Германия - Федеративная Республика 12772 34
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1726 33
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2031 33
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 884 32
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2497 32
Россия - ПФО - Нижегородская область 1939 32
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1850 31
Россия - УФО - Свердловская область 1566 30
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1234 29
Россия - СФО - Кемеровская область 933 29
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1434 29
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 976 28
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5885 555
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52338 354
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49006 191
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24671 132
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10140 132
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6489 118
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16648 112
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19100 111
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6537 107
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29952 106
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7620 104
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1276 93
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6012 90
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2748 72
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5148 71
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 765 68
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3611 67
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4753 67
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3036 67
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 456 48
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4530 45
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5678 45
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7892 42
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6245 40
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3593 38
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10111 38
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7128 38
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4971 38
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11100 37
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11174 36
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1778 36
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2460 36
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8976 35
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1630 34
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2171 31
Кредитование - Сrediting - Заём 6837 30
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4963 29
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6319 29
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1824 29
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8194 29
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11297 51
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 54 50
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 492 49
Стрим-ТВ - телекомпания 166 44
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 640 33
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 420 29
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 25
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 18
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 286 17
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 142 13
Liberty Media 67 13
National Geographic 95 11
Рен ТВ - телеканал 72 10
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 10
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 278 9
Total Telecom 613 9
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 8
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5947 8
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1019 7
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 7
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 6
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 63 6
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 6
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 6
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 125 5
News Corp 187 5
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 109 5
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 4
Юность - радиостанция 41 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1291 4
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 4
The Register - The Register Hardware 1598 4
Bloomberg 1315 4
РБК ТВ - телеканал 81 4
Известия ИД 651 4
Русский роман - телеканал 15 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 994 59
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8196 33
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 123 17
Рустелеком ТК 304 15
IDC - International Data Corporation 4916 9
Gartner - Гартнер 3569 6
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3284 5
Forrester Research 822 4
IHS Infonetics Research 102 4
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 716 3
TeleGeography Research 40 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 184 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 134 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 246 2
Frost & Sullivan 203 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
comScore 379 2
Gartner - Dataquest 353 2
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 57 2
In-Stat/MDR 70 1
Thomson Financial - Thomson First Call 384 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 133 1
Harris Interactive 81 1
Moody's Investors Service 136 1
CNews Fast рейтинг 46 1
НМГ - Медиалогия 31 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 76 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
Discovery Research Group 22 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 24 1
NPD DisplaySearch 284 1
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
In-Stat 115 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 338 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1135 8
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 874 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 466 5
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 66 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 619 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 238 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1555 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 157 3
Государственный Русский музей 48 3
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 40 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 366 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 243 2
European Audiovisual Observatory - Европейская аудиовизуальная обсерватория 3 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 164 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 79 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 272 2
ЮГУ - Югорский государственный университет 22 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 184 2
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 31 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 100 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 103 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 226 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 125 1
ТГУ - Томский государственный университет 182 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 180 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 153 1
ВымпелКом - Билайн Университет - корпоративный образовательный центр 10 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 128 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 219 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 58 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
КГАСУ - Казанский государственный архитектурно-строительный университет 9 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 52 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 100 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 123 1
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Columbia University - Колумбийский университет 157 1
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