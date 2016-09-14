Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Орион ГК
Российский спутниковый оператор
Орион-Экспресс
Телекарта
Континент ТВ
Stargate TV
Публикаций - 180, упоминаний - 390
Орион ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Махновский Кирилл 18 17
|Дубровский Михаил 10 9
|Жилина Мария 7 7
|Бельская Яна 9 7
|Истомин Максим 26 7
|Салтыков Константин 6 6
|Кусков Денис 212 6
|Ставропольцев Сергей 9 3
|Прохоров Алексей 5 3
|Макаров Александр 37 2
|Рычка Денис 17 2
|Алымов Сергей 23 2
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 169 2
|Богатов Антон 79 2
|Журавлев Алексей 10 2
|Зверев Андрей 57 2
|Рейман Леонид 1008 2
|Каплинский Александр 2 2
|Ермаков Валерий 81 2
|Hawass Zahi - Хавасс Захи 9 2
|Холодов Алексей 11 2
|Кроль Алексей 8 2
|Березовский Борис 19 1
|Кореш Виктор 81 1
|Крылова Елена 27 1
|Ковальский Александр 2 1
|Воловник Александр 1 1
|Романченко Андрей 20 1
|Мордачев Вячеслав 13 1
|Фетисов Глеб 16 1
|Добродеев Олег 14 1
|Callahan Lisa - Каллахан Лиса 1 1
|Rubenson Aaron - Робинсон Аарон 1 1
|Древняя Греция - Древнегреческая мифология 24 1
|Ульянкин Сергей 5 1
|Чапман Анна 5 1
|Дворяненко Вадим 5 1
|Абрамов Евгений 5 1
|Ким Иван 5 1
|Чебан Юрий 11 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2745 5
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 928 4
|GfK Rus - ГФК-Русь 189 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 69 1
|IHS Infonetics Research 90 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173596, в очереди разбора - 999729.
Создано именных указателей - 69577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1173596, в очереди разбора - 999729.
Создано именных указателей - 69577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru