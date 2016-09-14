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Орион ГК
Российский спутниковый оператор
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Stargate TV

Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV


14.09.2016 Мультискрин-сервис «Телекарты» пополнился детским пакетом
12.07.2016 Абонентская база «Ориона» по итогам 6 месяцев 2016 г. выросла на 3%
18.04.2016 «Орион» запустил программу лояльности для абонентов «Телекарты»
16.12.2015 «Орион Экспресс» запустил сервис «Мультскрин» для абонентов спутникового телевидения «Телекарта»
02.12.2015 «Орион Экспресс» расширяет линейку приемников
20.10.2015 «Орион Экспресс»: спрос на услуги спутникового ТВ остается стабильным
12.10.2015 «Орион Экспресс» представил мобильное приложение для абонентов «Телекарты»
07.10.2015 Viasat перевел свои каналы на спутниковую платформу «Орион Экспресс»
18.08.2015 Пакеты спутникового ТВ «Телекарта» пополнились четырьмя телеканалами
06.08.2015 «Орион Экспресс» установил оборудование VSAT в Денисовой пещере
24.07.2015 «Орион Экспресс» завершил формирование собственной сети дистрибуции
23.07.2015 Абонентская база «Орион Экспресс» достигла 2,7 млн домохозяйств
12.05.2015 «Орион Экспресс» начинает вещание телеканала голливудского кино Paramount Channel
13.04.2015 Абонентская база «Орион Экспресс» по итогам 1 квартала 2015 г. увеличилась на 75 тыс. домохозяйств
03.04.2015 «Орион Экспресс» значительно увеличивает контентное предложение
03.03.2015 «Орион Экспресс» поднял на платформу канал History
19.02.2015 Совет директоров «Орион Экспресс» возглавит Виталий Студитских
12.01.2015 «Орион Экспресс» будет осуществлять доставку сигнала каналов Eurosport 1 HD и Eurosport 2 HD со спутника Horizons 2
28.10.2014 Коммерческим директором «Орион Экспресс» назначен Сергей Ставропольцев
24.10.2014 Абонентская база «Орион Экспресс» выросла на 37% за год
09.10.2014 Генеральным директором «Орион Экспресс» назначен Кирилл Махновский
09.10.2014 «Орион Экспресс» принимает на обслуживание абонентов «Рикор ТВ»
27.08.2014 Покупатели комплекта оборудования «Телекарта SD» смогут 3 года бесплатно смотреть спутниковое ТВ
22.04.2014 «Орион Экспресс» запускает двусторонний спутниковый интернет
16.10.2013 Число абонентов «Орион Экспресс» превысило 1,6 млн
14.10.2013 «Орион Экспресс» создает первый в России региональный мультиплекс
27.09.2013 «Орион Экспресс» начинает вещание в Киргизии
25.01.2013 «Орион Экспресс» открыл интернет-магазин для партнеров
14.01.2013 «Орион Экспресс» запустил телепакет «Кругозор»
14.12.2012 Число абонентов «Орион Экспресс» достигло 1 млн человек
13.12.2012 «Орион Экспресс» начинает сотрудничество с «Русским Экстримом»
29.11.2012 «Орион Экспресс» предлагает 2 года бесплатно смотреть HD-каналы
23.11.2012 «Орион Экспресс» приступил к продаже пакета «Мультирум 2 в 1»
15.11.2012 Каждый третий партнер «Орион Экспресс» получит приз
26.10.2012 «Орион Экспресс» будет транслировать татарский музканал «Майдан»
25.10.2012 Подписчики «Континент ТВ» смогут смотреть фильмы с 6-канальным звуком
17.10.2012 «Орион Экспресс» запускает новые пакеты телеканалов
08.10.2012 «Орион Экспресс» объявил о коммерческом запуске спутника Horizons 2
05.10.2012 «Орион Экспресс» бесплатно заменит спутниковые комплекты жертвам наводнения в Крымске
26.09.2012 «Орион Экспресс» предлагает смотреть 16 телеканалов на языке оригинала

Публикаций - 180, упоминаний - 390

Орион ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Триколор - Национальная спутниковая компания 257 39
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 299 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8611 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7913 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7602 16
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 776 14
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 711 13
Космическая связь ФГУП ГПКС 459 13
Eutelsat 139 10
Галактика - Корпорация 1044 10
Irdeto 27 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6383 7
Ростех - Ростехнологии 2414 6
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 86 6
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 97 5
Viasat 75 5
Cisco Systems 4676 5
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 196 5
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 103 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 327 4
Globecast 8 4
Синтерра Медиа - Телеком-центр 102 4
NEC Electronics 60 3
Ростелеком - РТКомм.РУ 338 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1855 3
MX 1 3 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 739 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2283 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1271 3
Samsung Electronics 9139 3
Telstra Corporation Limited 191 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1267 2
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр 47 2
МФИ Софт 116 2
Ситроникс - Sitronics 920 2
SAP SE 4415 2
Беркут НПФ 106 2
НСК - Наша Сервисная Компания 41 2
Сателлит ЛТД 9 2
Т8 НТЦ 61 2
Walt Disney Company 546 7
Карусель - Сеть гипермаркетов 160 6
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 5
Paramount Pictures Corporation 116 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 157 4
Восточный Банк 199 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 200 3
MIG - Metromedia International Group 57 2
Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 39 2
Amedia TV - Амедиа 36 2
Lockheed Martin 713 2
Лукойл Информ 75 2
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 2
Космическая связь - Евпаторийский центр дальней космической связи 2 2
Газпром ГПМ Ред Медиа 15 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1607 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 191 2
Honda Motor Company 218 1
Synterra Cyprus 12 1
Subaru - Субару Мотор 45 1
Эконика - Женская обувная сеть 19 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 1
Sony Pictures Television 18 1
Alternativa Capital 2 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer 61 1
КАРО - Сеть кинотеатров 10 1
Мать и дитя 17 1
NASA Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 27 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Shopping Live 5 1
Credit Suisse First Boston (CSFB) 207 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 71 1
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 1 1
Спортмастер 132 1
Auchan Holding - Ашан 176 1
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 159 1
Торий НПП 22 1
Техносила - СервисТрейд 226 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2012 1
Газпром ПАО 869 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2171 11
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3291 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7548 7
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 212 4
Правительство Москвы 1480 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 562 3
Президент Российской Федерации 3003 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6832 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 984 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 336 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1548 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 544 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2230 2
U.S. Navy - Военно-морские силы США 433 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2316 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1553 1
Кабинет министров Украины - Министерство экономики Украины - Минэкономики Украины - Минэкономразвития и торговли Украины 8 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 149 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 199 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 13 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 1
Счётная палата РФ 579 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1818 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 604 1
Правительство РФ 6983 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 70 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 224 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1165 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2601 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2910 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 173 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1739 7
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 4
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 3
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1823 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 119 29
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5942 28
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6741 13
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1418 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30469 11
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4968 8
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2102 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7181 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 833 6
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1349 6
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 288 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2077 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7338 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 2360 4
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1044 4
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 64 4
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 222 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4213 4
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 122 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 832 3
Мобильное приложение - Mobile app 2552 3
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 56 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10213 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 541 3
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 117 2
QWERTY-клавиатура 638 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1099 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3109 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 337 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1614 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 472 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 857 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 130 2
Родительский контроль - Детский режим 454 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 561 2
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 114 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3054 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 154 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3030 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4979 2
Intelsat - телекоммуникационные спутники 104 22
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 252 6
Intelsat Horizons 5 4
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 63 4
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 113 3
NASA Spitzer - Спитцер - космический телескоп 128 3
Google Android 11654 3
Apple iOS 6284 3
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 242 2
Яндекс.Ровер 17 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 313 2
Apple - App Store 2374 2
Google Play - Google Store - Android Market 2660 2
Linux OS 7438 2
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 294 2
Microsoft Skype 1891 2
Космодром Байконур 1024 2
NASA Deep Space Network 3 1
Amedia Premium HD 28 1
NASA Artemis - НАСА Артемида (космическая программа) 37 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1480 1
Viasat Premium HD 17 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 440 1
Softline DeskWork 55 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
Wallet One - Единый кошелек 52 1
Intel Evo 45 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
Яндекс.Пробки 41 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 133 1
Microsoft Windows Media Player 525 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 28 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1355 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 997 1
Samsung Galaxy 546 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 624 1
Google YouTube - Видеохостинг 2196 1
Cisco Webex 148 1
Amazon Alexa 170 1
Google Maps - Карты Google 625 1
Махновский Кирилл 18 17
Дубровский Михаил 10 9
Жилина Мария 7 7
Бельская Яна 9 7
Истомин Максим 26 7
Салтыков Константин 6 6
Кусков Денис 212 6
Ставропольцев Сергей 9 3
Прохоров Алексей 5 3
Макаров Александр 37 2
Рычка Денис 17 2
Алымов Сергей 23 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 169 2
Богатов Антон 79 2
Журавлев Алексей 10 2
Зверев Андрей 57 2
Рейман Леонид 1008 2
Каплинский Александр 2 2
Ермаков Валерий 81 2
Hawass Zahi - Хавасс Захи 9 2
Холодов Алексей 11 2
Кроль Алексей 8 2
Березовский Борис 19 1
Кореш Виктор 81 1
Крылова Елена 27 1
Ковальский Александр 2 1
Воловник Александр 1 1
Романченко Андрей 20 1
Мордачев Вячеслав 13 1
Фетисов Глеб 16 1
Добродеев Олег 14 1
Callahan Lisa - Каллахан Лиса 1 1
Rubenson Aaron - Робинсон Аарон 1 1
Древняя Греция - Древнегреческая мифология 24 1
Ульянкин Сергей 5 1
Чапман Анна 5 1
Дворяненко Вадим 5 1
Абрамов Евгений 5 1
Ким Иван 5 1
Чебан Юрий 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 101143 116
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44274 26
Земля - планета Солнечной системы 6896 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12237 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31733 17
Россия - Сибирь 1433 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2076 14
Европа 9824 14
Солнечная система 2161 13
Млечный путь - Наша Галактика 469 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12415 8
Солнце - звезда Солнечной системы 1125 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2005 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10778 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1830 7
Германия - Федеративная Республика 8226 7
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 974 6
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 661 6
Россия - УФО - Челябинская область 907 6
Луна 1170 5
Азербайджан - Азербайджанская Республика 817 5
Грузия 1036 5
Казахстан - Республика 4364 5
Россия - УФО - Свердловская область 1075 5
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 304 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11920 4
Европа Восточная 2892 4
Италия - Итальянская Республика 3063 4
Россия - Восточная Сибирь 236 4
Франция - Французская Республика 5390 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12397 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 637 4
Армения - Республика 1060 4
Россия - СФО - Новосибирск 3146 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 858 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2054 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 919 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 625 3
Ирак - Республика 658 3
Созвездие Ориона - Ориониды - метеорный поток 5 3
Абонентская база 869 19
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 577 10
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 236 8
Русский язык 3848 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 307 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2084 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4110 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5815 2
Пиратство - Авторское право 321 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 519 2
Астрономия - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 613 2
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1127 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 569 2
Астероид 58 1
Star Trek - американская научно-фантастическая медиафраншиза 46 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 1
Геминиды - метеорный поток 4 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 206 1
Персеиды - метеорный поток 8 1
Воссоединение Крыма с Россией - Присоединение Крыма к Российской Федерации 9 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 441 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 248 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 164 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 80 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 784 1
Федеральное законодательство 1060 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1889 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 272 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1601 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 344 16
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 285 14
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 8
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 243 8
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 261 8
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 67 7
Future - Space.com 195 5
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 5
National Geographic 72 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 545 5
КХЛ HD - телеканал 22 4
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 43 4
Viacom - Video & Audio Communications 117 4
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 3
Eurovision 4 3
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 47 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 3
Пятый канал - Телеканал 46 3
Россия 24 - телеканал 94 3
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 117 3
Муз ТВ - Телеканал 17 2
Стрим-ТВ - телекомпания 143 2
Discovery Channel 33 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
CNews RND - R&D.CNews 2111 2
Россия-1 - телеканал 20 2
Times 404 2
Space Weather 117 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 193 2
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 2
Fashionbox - телеканал об индустрии моды 2 2
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 131 1
NBC Universal Media 71 1
Playboy 48 1
Первый Ярославский областной телеканал 1 1
Radio Canada International (RCI) - Международного канадского радио - Радио Канада 3 1
Первый информационный кавказский - телеканал 7 1
Русский роман - телеканал 12 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2240 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2745 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 928 4
GfK Rus - ГФК-Русь 189 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 69 1
IHS Infonetics Research 90 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 128 2
Сириус - Образовательный центр 112 2
University of Toronto - Университет Торонто 94 2
University of Hawaiʻi System - Гавайский университет 37 1
РАН - Российская академия наук 1266 1
Академгородок Новосибирск 75 1
NSF USA - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 88 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 178 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 10 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 1
Columbia University - Колумбийский университет 138 1
CSTB Telecom & Media 51 10
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 165 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 17 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173596, в очереди разбора - 999729.
Создано именных указателей - 69577.
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