Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV

«Орион» оказывает техническую поддержку жителям Дальнего Востока, оставшимся без спутникового телевизионного вещания спутниковое телевидение «Телекарта». Для обеспечения телевидением всех абонентов на Дальнем Востоке ГК «Орион» разработала и запустила программу оперативного перевода затронутых аварией пользов

«Орион» оказал техническую поддержку телеканалам, вещание которых прервалось на спутнике ABS-2A авила российским телеканалам, вещание которых было прекращено на спутнике ABS-2A, возможность распространения сигнала со своей спутниковой платформы в режиме FTA. Об этом CNews сообщили представители ГК «Орион». ABS-2A — геостационарный телекоммуникационный спутник, принадлежащий компании ABS (Asia Broadcast Satellite). Он предназначен для предоставления услуг связи и вещания на территории

«Телеканал 360» (HD) перешел на спутниковую платформу «Ориона» твлял вещание со спутника ABS-2A (75° в.д.). Андрей Труфанов, коммерческий директор направления B2b ГК «Орион»: «Тренды развития рынка платного телевидения указывают на то, что без спутниковой

«Орион» и «Медиа-Телеком» расширяют сотрудничество ого комплекса доставки телевизионного сигнала Orion.Broadcast. Об этом CNews сообщили представители ГК «Орион». ГК «Орион» и компания «Медиа-Телеком» являются партнерами с 2019 г. В рамк

Американцы отключили россиянам доступ к российскому ТВ НТВ. Блокировка вещания Intelsat каналов ВГТРК коснулась спутникового распространения через пакеты ГК «Орион», которая арендует емкости на указанных спутниках. В связи с этим компания приняла

«Орион» и Eutelsat предложат абонентам высокоскоростной спутниковый интернет венное широкополосное соединение. Услуга будет предложена существующим абонентам «Телекарты» (бренд ГК «Орион»), проживающим в зоне покрытия спутникового оператора Konnect, Россия: на европейск

Неожиданный поворот: у звезд есть конкуренция в росте В основу исследования легла сверхчеткая карта скопления звезд в туманности Ориона, созданная на основе данных американского интерферометра CARMA и 45-метрового телескопа Нобеямской обсерватории в Японии. Туманность Ориона расположена примерно в 1350 световых г

ГК «Орион» запускает услуги по проведению прямых телетрансляций рансляций, а наибольший объем будет получен в сегменте прямых телетрансляций от рекламы и подписок. ГК «Орион» проводит прямые трансляции крупных событий с 2016 года. В портфолио компании совме

ГК «Орион» вышла на международный рынок услуг телевещателям щателей. Продукт призван стать одним из векторов развития B2B портфеля компании в 2018 году.Сегодня ГК «Орион» оказывает услуги Play Out порядка 50 телеканалам в России и СНГ. Клиентами компани

«Орион» по итогам первого квартала 2017 года увеличил показатель ARPU для бюджетного пакета на 13% пакета и 6% для среднеценового по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщили CNews в ГК «Орион». Так, средний ARPU оператора за первый квартал 2017 г. составил 104 руб. для бюдже

«Нашлись» владельцы российского спутникового оператора ьцами оператора спутникового телевидения «Орион экспресс» (группа компаний «Орион», торговая марка «Телекарта»). Как сообщил изданию источник на телекоммуникационном рынке, это банкиры Александ

Мультискрин-сервис «Телекарты» пополнился детским пакетом «Орион» объявил о расширении мультискрин-сервиса «Телекарта Онлайн» пакетом «Детский Онлайн», созданным специально для юных телезрителей. Как пояснили CNews в компании, пакет включает только детские телеканалы и обладает всеми преимуществами с

Абонентская база «Ориона» по итогам 6 месяцев 2016 г. выросла на 3% полугодии 2016 г. было реализовано 15,6 Мгц спутниковой емкости. В пакеты спутникового телевидения «Телекарта» добавилось 23 новых телеканала, среди которых — 7 спортивных каналов семейства «Ма

ГК «Орион» запустила два новых телеканала собственного производства вых телеканалов: «Тайны галактики» и «IQ Shop». Телеканалы вошли в пакеты спутникового телевидения «Телекарта» для жителей западноевропейской части России. С их появлением число собственных кан

«Орион» запускает в продажу телевизионный пульт для детей Федеральный спутниковый оператор «Орион» представил новинку для юных телезрителей – детский пульт «Телекарта». Стильный дизайн и яркая упаковка делают гаджет похожим на детскую игрушку. В расп

«Орион» запустил программу лояльности для абонентов «Телекарты» Федеральный спутниковый оператор «Орион» запустил программу лояльности для абонентов - «Телекарта Бонус». Программа позволяет участникам подключать услуги по более выгодным тарифам,

«Орион» установил функцию быстрой настройки в телевизоры LG и Samsung России, на этапе сборки устанавливают функцию быстрой настройки на каналы спутникового телевидения «Телекарта» (операторский профиль). Это позволяет существенно упростить абонентам «Телекарты»

«Орион Экспресс» запустил сервис «Мультскрин» для абонентов спутникового телевидения «Телекарта» «Орион Экспресс» запустил новый сервис «Мультскрин» для абонентов своего спутникового телевидения «Телекарта». Специальное мобильное приложение «Телекарта Онлайн» доступно для скачивани

«Орион Экспресс» расширяет линейку приемников ания «Орион Экспресс» расширила линейку рекомендованного оборудования для спутникового телевидения «Телекарта» новой моделью приемника – EVO 08 HD с технологией усиленной безопасности Irdeto Se

«Орион Экспресс»: спрос на услуги спутникового ТВ остается стабильным ктов по запуску дополнительных сервисов для абонентов. Разработано и запущено мобильное приложение «Телекарта» для IOS и Android, позволяющее как установщику, так и абоненту пользоваться «Личны

«Орион Экспресс» представил мобильное приложение для абонентов «Телекарты» р «Орион Экспресс» запустил бесплатное мобильное приложение для абонентов спутникового телевидения «Телекарта». Оно позволяет следить за состоянием своего счета, управлять дополнительными пакет

Viasat перевел свои каналы на спутниковую платформу «Орион Экспресс» Федеральный спутниковый оператор «Орион Экспресс» и компания Viasat подписали договор о сотрудничестве. Вещание всех SD-каналов

Пакеты спутникового ТВ «Телекарта» пополнились четырьмя телеканалами С 17 августа пакеты спутникового телевидения «Телекарта» пополнились сразу четырьмя телеканалами. В пакетах «Стандарт» и «Безлимитный» появ

«Орион Экспресс» установил оборудование VSAT в Денисовой пещере Федеральный спутниковый оператор «Орион Экспресс» реализовал проект по установке малой спутниковой земной станции (VSAT) в Денисовой пещере, на месте археологических раскопок, где были найдены останки древнейшего человека. Зака

«Орион Экспресс» завершил формирование собственной сети дистрибуции управленческие преимущества - минимизация орграсходов, большие возможности для продвижения бренда «Телекарта», поскольку мы можем брендировать площадки на местах», - отмечает коммерческий дире

Абонентская база «Орион Экспресс» достигла 2,7 млн домохозяйств е снижение покупательской активности, прирост абонентской базы федерального спутникового оператора «Орион Экспресс» по итогам первого полугодия 2015 г. составил 5%. Результатом работы по развит

«Орион Экспресс» начинает вещание телеканала голливудского кино Paramount Channel orks (VIMN). С мая 2015 г. телеканал входит в состав пакета «Безлимитный» спутникового телевидения «Телекарта» (бренд оператора «Орион Экспресс»). Теперь абонентам будет доступна подборка блокб

Абонентская база «Орион Экспресс» по итогам 1 квартала 2015 г. увеличилась на 75 тыс. домохозяйств 5 г. оператор внес изменения в систему скидок на абонентскую оплату услуг спутникового телевидения «Телекарта». Размер скидки при оплате годовой подписки составил 25-33%, в зависимости от выбра

«Орион Экспресс» значительно увеличивает контентное предложение Оператор спутникового телевидения «Орион Экспресс» объявил о рекордном единовременном увеличении своего базового контентного пре

«Орион Экспресс» поднял на платформу канал History .) и «Экспресс-АМ5» (140° в.д.). Телеканал также стал доступен абонентам в пакетах спутникового ТВ «Телекарта» (бренд оператора «Орион Экспресс»), включающих в себя более 160 телеканалов. Аудит

Совет директоров «Орион Экспресс» возглавит Виталий Студитских Совет директоров федерального спутникового оператора «Орион Экспресс» принял решение об избрании своим председателем Виталия Студитских. С 18 февраля 2015 г. он будет заниматься вопросами, связанными с корпоративным управлением и развитием компани

«Орион Экспресс» будет осуществлять доставку сигнала каналов Eurosport 1 HD и Eurosport 2 HD со спутника Horizons 2 Оператор спутникового телевидения «Орион Экспресс» и Discovery Networks CEEMEA заключили новое соглашение о сотрудничестве. Согласно контракту, доставка сигналов каналов Eurosport 1 HD и Eurosport 2 HD кабельным операторам Росси

Коммерческим директором «Орион Экспресс» назначен Сергей Ставропольцев Приказом генерального директора коммерческим директором «Орион Экспресс» назначен Сергей Ставропольцев, который будет отвечать за развитие DTH-направления компании. Услуги платного телевидения для абонентов – одно из ключевых бизнес-направлений компа

Абонентская база «Орион Экспресс» выросла на 37% за год увеличилось количество телеканалов для абонентов Дальневосточного региона спутникового телевидении «Телекарта» (бренд оператора «Орион Экспресс»). В регионе сегодня доступно 90 каналов, 10 из к

Генеральным директором «Орион Экспресс» назначен Кирилл Махновский Решением общего собрания участников «Орион Экспресс» генеральным директором назначен Кирилл Махновский, ранее занимавший должность директора департамента телекоммуникационных услуг. Кирилл Махновский назначен на должность генераль

«Орион Экспресс» принимает на обслуживание абонентов «Рикор ТВ» Оператор спутникового телевидения «Орион Экспресс» принимает на обслуживание абонентов компании «Рикор ТВ». Стороны достигли договоренности о переводе абонентов с 9 октября 2014 г. в связи с прекращением деятельности «Рикор ТВ»

Покупатели комплекта оборудования «Телекарта SD» смогут 3 года бесплатно смотреть спутниковое ТВ Спутниковое телевидение «Телекарта» объявила о запуске акции, в рамках которой при покупке комплекта оборудования «

«Орион Экспресс» запускает двусторонний спутниковый интернет путникового интернета (VSAT). Новая услуга, запущенная в дополнение к спутниковому телевидению (ТМ «Телекарта» и «Континент»), доступна как для индивидуальных клиентов, так и для юридических ли

Число абонентов «Орион Экспресс» превысило 1,6 млн Оператор спутникового телевидения «Орион Экспресс» подвел итоги работы по подключению абонентов в январе-сентябре текущего года. На начало октября 2013 г. число абонентов компании составило 1 млн 610 тыс. человек, год назад их б