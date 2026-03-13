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Орион ГК Российский спутниковый оператор Орион-Экспресс Телекарта Континент ТВ Stargate TV

Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV

СОБЫТИЯ

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13.03.2026 «Орион» оказывает техническую поддержку жителям Дальнего Востока, оставшимся без спутникового телевизионного вещания

спутниковое телевидение «Телекарта». Для обеспечения телевидением всех абонентов на Дальнем Востоке ГК «Орион» разработала и запустила программу оперативного перевода затронутых аварией пользов
28.03.2025 «Орион» оказал техническую поддержку телеканалам, вещание которых прервалось на спутнике ABS-2A

авила российским телеканалам, вещание которых было прекращено на спутнике ABS-2A, возможность распространения сигнала со своей спутниковой платформы в режиме FTA. Об этом CNews сообщили представители ГК «Орион». ABS-2A — геостационарный телекоммуникационный спутник, принадлежащий компании ABS (Asia Broadcast Satellite). Он предназначен для предоставления услуг связи и вещания на территории

11.04.2024 «Телеканал 360» (HD) перешел на спутниковую платформу «Ориона»

твлял вещание со спутника ABS-2A (75° в.д.). Андрей Труфанов, коммерческий директор направления B2b ГК «Орион»: «Тренды развития рынка платного телевидения указывают на то, что без спутниковой

19.03.2024 «Орион» и «Медиа-Телеком» расширяют сотрудничество

ого комплекса доставки телевизионного сигнала Orion.Broadcast. Об этом CNews сообщили представители ГК «Орион». ГК «Орион» и компания «Медиа-Телеком» являются партнерами с 2019 г. В рамк
22.06.2022 Американцы отключили россиянам доступ к российскому ТВ

НТВ. Блокировка вещания Intelsat каналов ВГТРК коснулась спутникового распространения через пакеты ГК «Орион», которая арендует емкости на указанных спутниках. В связи с этим компания приняла

14.12.2021 «Орион» и Eutelsat предложат абонентам высокоскоростной спутниковый интернет

венное широкополосное соединение. Услуга будет предложена существующим абонентам «Телекарты» (бренд ГК «Орион»), проживающим в зоне покрытия спутникового оператора Konnect, Россия: на европейск
12.05.2021 Неожиданный поворот: у звезд есть конкуренция в росте

В основу исследования легла сверхчеткая карта скопления звезд в туманности Ориона, созданная на основе данных американского интерферометра CARMA и 45-метрового телескопа Нобеямской обсерватории в Японии.  Туманность Ориона расположена примерно в 1350 световых г
13.12.2018 ГК «Орион» запускает услуги по проведению прямых телетрансляций

рансляций, а наибольший объем будет получен в сегменте прямых телетрансляций от рекламы и подписок. ГК «Орион» проводит прямые трансляции крупных событий с 2016 года. В портфолио компании совме
07.12.2017 ГК «Орион» вышла на международный рынок услуг телевещателям

щателей. Продукт призван стать одним из векторов развития B2B портфеля компании в 2018 году.Сегодня ГК «Орион» оказывает услуги Play Out порядка 50 телеканалам в России и СНГ. Клиентами компани
17.04.2017 «Орион» по итогам первого квартала 2017 года увеличил показатель ARPU для бюджетного пакета на 13%

пакета и 6% для среднеценового по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщили CNews в ГК «Орион». Так, средний ARPU оператора за первый квартал 2017 г. составил 104 руб. для бюдже
25.10.2016 «Нашлись» владельцы российского спутникового оператора

ьцами оператора спутникового телевидения «Орион экспресс» (группа компаний «Орион», торговая марка «Телекарта»). Как сообщил изданию источник на телекоммуникационном рынке, это банкиры Александ
14.09.2016 Мультискрин-сервис «Телекарты» пополнился детским пакетом

«Орион» объявил о расширении мультискрин-сервиса «Телекарта Онлайн» пакетом «Детский Онлайн», созданным специально для юных телезрителей. Как пояснили CNews в компании, пакет включает только детские телеканалы и обладает всеми преимуществами с
12.07.2016 Абонентская база «Ориона» по итогам 6 месяцев 2016 г. выросла на 3%

полугодии 2016 г. было реализовано 15,6 Мгц спутниковой емкости. В пакеты спутникового телевидения «Телекарта» добавилось 23 новых телеканала, среди которых — 7 спортивных каналов семейства «Ма
30.06.2016 ГК «Орион» запустила два новых телеканала собственного производства

вых телеканалов: «Тайны галактики» и «IQ Shop». Телеканалы вошли в пакеты спутникового телевидения «Телекарта» для жителей западноевропейской части России. С их появлением число собственных кан
25.04.2016 «Орион» запускает в продажу телевизионный пульт для детей

Федеральный спутниковый оператор «Орион» представил новинку для юных телезрителей – детский пульт «Телекарта». Стильный дизайн и яркая упаковка делают гаджет похожим на детскую игрушку. В расп
18.04.2016 «Орион» запустил программу лояльности для абонентов «Телекарты»

Федеральный спутниковый оператор «Орион» запустил программу лояльности для абонентов - «Телекарта Бонус». Программа позволяет участникам подключать услуги по более выгодным тарифам,
10.02.2016 «Орион» установил функцию быстрой настройки в телевизоры LG и Samsung

России, на этапе сборки устанавливают функцию быстрой настройки на каналы спутникового телевидения «Телекарта» (операторский профиль). Это позволяет существенно упростить абонентам «Телекарты»

16.12.2015 «Орион Экспресс» запустил сервис «Мультскрин» для абонентов спутникового телевидения «Телекарта»

«Орион Экспресс» запустил новый сервис «Мультскрин» для абонентов своего спутникового телевидения «Телекарта». Специальное мобильное приложение «Телекарта Онлайн» доступно для скачивани
02.12.2015 «Орион Экспресс» расширяет линейку приемников

ания «Орион Экспресс» расширила линейку рекомендованного оборудования для спутникового телевидения «Телекарта» новой моделью приемника – EVO 08 HD с технологией усиленной безопасности Irdeto Se
20.10.2015 «Орион Экспресс»: спрос на услуги спутникового ТВ остается стабильным

ктов по запуску дополнительных сервисов для абонентов. Разработано и запущено мобильное приложение «Телекарта» для IOS и Android, позволяющее как установщику, так и абоненту пользоваться «Личны
12.10.2015 «Орион Экспресс» представил мобильное приложение для абонентов «Телекарты»

р «Орион Экспресс» запустил бесплатное мобильное приложение для абонентов спутникового телевидения «Телекарта». Оно позволяет следить за состоянием своего счета, управлять дополнительными пакет
07.10.2015 Viasat перевел свои каналы на спутниковую платформу «Орион Экспресс»

Федеральный спутниковый оператор «Орион Экспресс» и компания Viasat подписали договор о сотрудничестве. Вещание всех SD-каналов
18.08.2015 Пакеты спутникового ТВ «Телекарта» пополнились четырьмя телеканалами

С 17 августа пакеты спутникового телевидения «Телекарта» пополнились сразу четырьмя телеканалами. В пакетах «Стандарт» и «Безлимитный» появ
06.08.2015 «Орион Экспресс» установил оборудование VSAT в Денисовой пещере

Федеральный спутниковый оператор «Орион Экспресс» реализовал проект по установке малой спутниковой земной станции (VSAT) в Денисовой пещере, на месте археологических раскопок, где были найдены останки древнейшего человека. Зака
24.07.2015 «Орион Экспресс» завершил формирование собственной сети дистрибуции

управленческие преимущества - минимизация орграсходов, большие возможности для продвижения бренда «Телекарта», поскольку мы можем брендировать площадки на местах», - отмечает коммерческий дире
23.07.2015 Абонентская база «Орион Экспресс» достигла 2,7 млн домохозяйств

е снижение покупательской активности, прирост абонентской базы федерального спутникового оператора «Орион Экспресс» по итогам первого полугодия 2015 г. составил 5%. Результатом работы по развит
12.05.2015 «Орион Экспресс» начинает вещание телеканала голливудского кино Paramount Channel

orks (VIMN). С мая 2015 г. телеканал входит в состав пакета «Безлимитный» спутникового телевидения «Телекарта» (бренд оператора «Орион Экспресс»). Теперь абонентам будет доступна подборка блокб
13.04.2015 Абонентская база «Орион Экспресс» по итогам 1 квартала 2015 г. увеличилась на 75 тыс. домохозяйств

5 г. оператор внес изменения в систему скидок на абонентскую оплату услуг спутникового телевидения «Телекарта». Размер скидки при оплате годовой подписки составил 25-33%, в зависимости от выбра
03.04.2015 «Орион Экспресс» значительно увеличивает контентное предложение

Оператор спутникового телевидения «Орион Экспресс» объявил о рекордном единовременном увеличении своего базового контентного пре
03.03.2015 «Орион Экспресс» поднял на платформу канал History

.) и «Экспресс-АМ5» (140° в.д.). Телеканал также стал доступен абонентам в пакетах спутникового ТВ «Телекарта» (бренд оператора «Орион Экспресс»), включающих в себя более 160 телеканалов. Аудит
19.02.2015 Совет директоров «Орион Экспресс» возглавит Виталий Студитских

Совет директоров федерального спутникового оператора «Орион Экспресс» принял решение об избрании своим председателем Виталия Студитских. С 18 февраля 2015 г. он будет заниматься вопросами, связанными с корпоративным управлением и развитием компани
12.01.2015 «Орион Экспресс» будет осуществлять доставку сигнала каналов Eurosport 1 HD и Eurosport 2 HD со спутника Horizons 2

Оператор спутникового телевидения «Орион Экспресс» и Discovery Networks CEEMEA заключили новое соглашение о сотрудничестве. Согласно контракту, доставка сигналов каналов Eurosport 1 HD и Eurosport 2 HD кабельным операторам Росси
28.10.2014 Коммерческим директором «Орион Экспресс» назначен Сергей Ставропольцев

Приказом генерального директора коммерческим директором «Орион Экспресс» назначен Сергей Ставропольцев, который будет отвечать за развитие DTH-направления компании. Услуги платного телевидения для абонентов – одно из ключевых бизнес-направлений компа
24.10.2014 Абонентская база «Орион Экспресс» выросла на 37% за год

увеличилось количество телеканалов для абонентов Дальневосточного региона спутникового телевидении «Телекарта» (бренд оператора «Орион Экспресс»). В регионе сегодня доступно 90 каналов, 10 из к
09.10.2014 Генеральным директором «Орион Экспресс» назначен Кирилл Махновский

Решением общего собрания участников «Орион Экспресс» генеральным директором назначен Кирилл Махновский, ранее занимавший должность директора департамента телекоммуникационных услуг. Кирилл Махновский назначен на должность генераль
09.10.2014 «Орион Экспресс» принимает на обслуживание абонентов «Рикор ТВ»

Оператор спутникового телевидения «Орион Экспресс» принимает на обслуживание абонентов компании «Рикор ТВ». Стороны достигли договоренности о переводе абонентов с 9 октября 2014 г. в связи с прекращением деятельности «Рикор ТВ»

27.08.2014 Покупатели комплекта оборудования «Телекарта SD» смогут 3 года бесплатно смотреть спутниковое ТВ

Спутниковое телевидение «Телекарта» объявила о запуске акции, в рамках которой при покупке комплекта оборудования «
22.04.2014 «Орион Экспресс» запускает двусторонний спутниковый интернет

путникового интернета (VSAT). Новая услуга, запущенная в дополнение к спутниковому телевидению (ТМ «Телекарта» и «Континент»), доступна как для индивидуальных клиентов, так и для юридических ли
16.10.2013 Число абонентов «Орион Экспресс» превысило 1,6 млн

Оператор спутникового телевидения «Орион Экспресс» подвел итоги работы по подключению абонентов в январе-сентябре текущего года. На начало октября 2013 г. число абонентов компании составило 1 млн 610 тыс. человек, год назад их б
14.10.2013 «Орион Экспресс» создает первый в России региональный мультиплекс

ns-2, размещенном на геостационарной орбите в т.с. 85° в.д., для трансляции контента на платформах «Телекарта», «Телекарта HD» и «Континент ТВ» в базовых пакетах с последующим включением

Публикаций - 220, упоминаний - 367

Орион ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Триколор - Национальная спутниковая компания 389 54
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 28
Ростелеком 10948 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 21
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 18
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 17
Галактика - Корпорация 1545 15
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 15
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 13
МегаФон 10742 11
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 96 8
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 8
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 8
Irdeto Access B.V. 39 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 7
iFellow - АйФэлл 45 6
РуСат 65 6
Рикор ТВ - Актив ТВ 15 6
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 6
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н 143 5
Globecast 9 5
Контур-М 13 5
ТелКо Групп 21 5
Cisco Systems 5372 5
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 4
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 107 4
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 121 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
НСК - Наша Сервисная Компания 56 4
Рикор Холдинг - Rikor 173 4
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 3
MX 1 3 3
Питерская группа связистов 441 3
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 18
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 13
Газпром ПАО 1493 7
Walt Disney Company 647 7
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 5
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 4
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Первая портовая компания - Конвей плюс ТК 8 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 40 3
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 2
Роскосмосбанк АО - Фондсервисбанк 12 2
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Lockheed Martin 777 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 2
Новый век 27 2
MTG - Modern Times Group - Модерн Таймс Групп 25 2
Мир увлечений 3 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
ПромСвязьКапитал 85 2
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 1
Black Sea Telecom 4 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 1
Castorama - Касторама 32 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 1
ЕКА Топливная компания 148 1
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 57 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
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iFellow Орион ERP-платформа 6 3
Linux OS 11533 3
Apple - App Store 3109 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 49 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория - Спектр-М, Миллиметрон 31 2
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NASA Gravity Probe 10 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Apple iPhone 6 4861 2
Космодром Байконур 1072 2
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 2
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 169 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 25 1
Махновский Кирилл 26 25
Бельская Яна 11 9
Дубровский Михаил 10 9
Кусков Денис 221 8
Жилина Мария 8 8
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 157
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 34
Земля - планета Солнечной системы 10865 29
Европа 24964 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 26
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 20
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 19
Солнечная система - Solar system 2569 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 18
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 16
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 11
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Франция - Французская Республика 8177 10
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Казахстан - Республика 6048 6
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 6
Япония 13807 6
Украина 7928 6
Россия - УФО - Челябинская область 1512 6
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 481 6
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Азия - Азиатский регион 5920 5
Россия - УФО - Свердловская область 1951 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Грузия 1332 5
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 5
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Испания - Канарские острова - Канарский архипелаг 45 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
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Европа Восточная 3138 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 62
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 47
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 37
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 36
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 26
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 22
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 18
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 14
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 14
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 10
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 10
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 8
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 7
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 6
Аренда 2687 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 6
Молекула - Molecula 1102 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 5
Английский язык 7030 4
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 4
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 4
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 4
Дача - Дачный сезон - Дачники 1142 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 34
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 20
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 13
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 10
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 10
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 7
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 6
National Geographic 95 6
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 6
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 6
Future - Space.com 200 5
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 5
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 4
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 4
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 4
Eurovision 5 4
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 4
Стрим-ТВ - телекомпания 166 4
Viacom - Video & Audio Communications 117 4
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
Спорт 1 HD - телеканал 44 4
Da Vinci Learning - телеканал 5 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 4
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 3
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 36 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Ведомости 1466 3
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 3
Fashionbox - телеканал об индустрии моды 2 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 2
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 2
Bridge Media - Бридж Медиа - Bridge TV - Бридж ТВ - музыкальный телеканал 18 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Space Weather 117 2
Times 661 2
VOA - Voice of America - Голос Америки 36 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Euroconsult - Евроконсалт 7 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Рустелеком ТК 305 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 3
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 3
University of Manchester - Манчестерский университет 77 2
Vrije Universiteit Brussel - Брюссельский свободный университет 9 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 1
ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 18 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 1
NAOJ - National Astronomical Observatory of Japan - 国立天文台, kokuritsu tenmondai - Национальная астрономическая обсерватория Японии - Mizusawa VLBI Kansokusho - Subaru Telescope 11 1
Минобороны РФ - ЕкСВУ - Екатеринбургское суворовское военное училище 3 1
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
UNLV - University of Nevada, Las Vegas - Университет Невады в Лас-Вегасе - Невадский университет в Лас-Вегасе 9 1
Syracuse University - Сиракузский университет - Сиракьюсский университет 12 1
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 13 1
University of Toledo - Университет Толедо 4 1
Paul Scherrer Institute - Институт Пауля Шеррера 13 1
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
CSTB Telecom & Media 83 15
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
Связь-Экспокомм 276 1
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