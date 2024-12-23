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Индексная книга (каталог) CNews*
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Яндекс.Доставка Яндекс.Ровер

Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер


23.12.2024 На ВДНХ появились автономные роверы 1
27.11.2024 «Спутникс» создала учебную модель лунной базы для космического образования 1
14.05.2024 «Яндекс» запустил доставку роботами в жилых районах Москвы 1
06.02.2024 Школьники проверят свои ИТ-навыки и получат дополнительные баллы ЕГЭ в олимпиаде по информатике от «Яндекс Учебника» 1
13.06.2023 Умер основатель легендарного российского компьютерного бренда Rover Computers 1
11.11.2022 Рободоставка «Почты России» теперь доступна на iPhone 1
01.08.2022 «Яндекс» выпустил промышленных роботов 1
03.12.2021 Главные новости мира ИТ и техники за 2021 год: подводим итоги 1
19.08.2021 Роботы «Яндекса начали доставлять еду в кампусе Университета штата Огайо 1
02.08.2021 Разработан ИИ-ровер для сбора мусора на пляжах 1
07.07.2021 Роботы «Яндекса» займутся доставкой еды в кампусах американских университетов 1
16.04.2021 Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне? 1
20.03.2021 Могут ли роботы-курьеры заменить людей? 2
09.12.2020 «Яндекс» выпустил своих роботов-доставщиков на улицы городов 2
09.12.2020 Заказы из ресторанов в «Яндекс.Еде» начали доставлять роботы 2
04.09.2020 «Яндекс» выделяет беспилотники в отдельный бизнес и выдает ему $150 млн 1
17.08.2020 На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем? 1
29.04.2020 В «Сколково» начал работать робот-курьер «Яндекс.Ровер» 2
07.11.2019 «Яндекс» создал беспилотного робота-курьера. Видео 3
12.02.2013 Curiosity пробурил первое отверстие в скале Марса 1
09.01.2013 НАСА планирует перетащить астероид на орбиту Луны 1
22.11.2012 "Экзомарс": вместо США полетит Россия 1
11.10.2012 Робот-полярник будет искать воду на Луне 1
26.07.2011 Марсоход Curiosity будет "искать жизнь" в кратере Гейла 1
11.04.2011 США и Европа собираются строить марсоход "два в одном" 1
18.11.2010 Британцы предлагают сделать реактивный марсоход на на углекислоте 1
05.02.2007 ПК в "каждый дом" поставит тайный консорциум 1
05.02.2007 Kraftway и «Компьюлинк» поставят ПК в каждый дом 1
26.01.2007 Минсвязи выбирает поставщиков «ПК в каждый дом» 1
25.08.2005 Европа обрисовала контуры проекта по запуску аппарата на Марс 1
03.06.2003 "Марс-Экспресс" движется к Красной планете 1
03.06.2003 "Марс-Экспресс" движется к Красной планете 1
17.09.2002 Робот-исследователь пирамид не проник за тайную дверь 1
17.09.2002 Робот-исследователь пирамид не проник за тайную дверь 1
27.08.2002 Робот разгадает тайну пирамид 1
27.08.2002 Робот разгадает тайну пирамид 1
21.08.2002 Испытания марсохода прошли успешно 1
21.08.2002 Марсоход успешно завершил испытания 1
21.08.2002 Испытания марсохода прошли успешно 1
21.08.2002 Марсоход успешно завершил испытания 1

Публикаций - 40, упоминаний - 46

Яндекс.Доставка и организации, системы, технологии, персоны:

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NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 5
РАН - Российская академия наук 1870 3
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 104 3
Ohio State University - Университет штата Огайо 95 1
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University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 45 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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