Яндекс Роботикс Yandex Robotics
|18.12.2024
|В России создана компания, которая заменит роботами тех, кто зарабатывает больше программистов 2
|12.09.2024
|«Яндекс Маркет» и «Лемана Про» запускают совместный проект по автоматизации складских процессов 1
Яндекс Роботикс и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7340 2
|Яндекс.Лавка 231 1
|Яндекс.Маркет - Роборука 7 1
|Яндекс.Маркет 937 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
|Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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