«Яндекс Роботикс» начал автоматизировать складские операции Х5

Сеть супермаркетов «Перекресток» (входит в X5 Group) начала использовать на своем складе в Софьине робота-инвентаризатора «Яндекс Роботикс». Робот занимается автоматизацией учета товаров и помогает пересчитывать палеты. Благодаря этому компания повысила объем ежедневной инвентаризации в четыре раза и снизила нагрузку на сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Для движения по складу робот использует лазерный дальномер, сенсоры и камеры. В зоне стеллажей он сканирует палетные этикетки на товарах и отправляет данные в систему складского учета. За час робот проверяет до 30 тыс. палет — это в 500 раз быстрее человека. Система также выявляет расхождения между данными в складской системой учета и фактическим расположением палет на складе и сразу исправляет ошибки. Такой подход помогает избежать дефицита товаров на полках и, как следствие, денежных потерь. При помощи такого робота компании могут сэкономить от 30% расходов, связанных с проведением инвентаризации.

Робот начал работать на складе «Перекрестка» на постоянной основе после пилотного запуска на складе в 2024 г. Тогда благодаря роботу-инвентаризатору удалось полностью исключить ошибки при размещении товара в ячейки хранения. Помимо этого автоматизация позволила сократить время плановой инвентаризации палетной зоны складского блока с 8 до 2 часов, что увеличило продуктивность других операций на складе.