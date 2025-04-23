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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЦФО Московская область Раменский район Софьино

Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Софьино


23.04.2025 Логопарк «Софьино» пополнился маркетплейсом 1
03.02.2025 «Яндекс Маркет» внедрил систему управления конвейером на крупнейшем складе в Софьино 2
20.12.2024 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование 1
29.10.2024 «Айтеко» завершила проект по созданию офисного пространства для логистического центра Lamoda 1
17.10.2024 «Яндекс Маркет» начал использовать автономные грузовики для доставки коммерческих грузов 1
24.07.2024 «Яндекс Маркет» представил систему планирования поставок по регионам для продавцов 1
13.06.2024 Московские продавцы «Яндекс Маркета» получили девять новых точек для отгрузки товаров 1
13.03.2024 «Яндекс Маркет» представил «Роборуку» — новую модель складского робота со встроенной нейросетью 2
28.02.2024 Новый этап сотрудничества: как Lazurit и AXELOT совместно автоматизировали распределительный центр в Софьино 1
05.12.2023 «Яндекс маркет» внедрил собственные системы управления конвейером на новом складе 2
21.08.2023 Новый складской робот «Яндекс маркета» будет собирать заказы вместе с сотрудниками 1
18.07.2023 «Яндекс маркет» поручил инвентаризацию крупногабаритных товаров собственным роботам 1
19.05.2023 «Яндекс» открыл свой робототехнический центр 1
19.04.2023 «Яндекс» открыл центр робототехники 1
12.12.2022 Золотуха, Кашары и еще пять небольших сёл Липецкой области получили мобильный интернет LTE 1
01.08.2022 «Яндекс» выпустил промышленных роботов 1
01.08.2022 Роботы «Яндекса» избавят сотрудников складов от монотонных задач 1
10.02.2022 «Яндекс.маркет» сэкономит 157 тонн упаковочной бумаги за год 1
26.11.2021 «Яндекс.маркет» расширил географию продаж одежды и обуви 1
10.11.2021 На «Яндекс.маркете» теперь можно купить одежду и обувь известных брендов 1
14.10.2021 Курьеры «Почты» доставят заказы с «Яндекс.маркета» в дальние регионы страны 1
18.03.2021 Lamoda откроет в Подмосковье распределительный центр 1
18.03.2021 Dematic автоматизирует московский распределительный центр «Яндекс.Маркета» 1
24.09.2020 Яндекс Go открывает сеть складов и новый сервис доставки для партнеров Яндекса на рынке e-commerce 1
19.02.2020 Выручка «Яндекс.Маркета» в 2019 г. выросла в 2,5 раза 1
14.11.2019 «Беру» открыл логистический комплекс в Софьине 1
26.07.2019 Квартальная выручка «Яндекс.Маркета» достигла 3,9 млрд рублей 1
21.12.2016 На флагманском складе «Перекрестка» внедрена система электронной очереди Neuroniq 1

Публикаций - 28, упоминаний - 31

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7620 19
Цифра ГК 2459 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 179 1
Ростелеком 9868 1
Ростех - Автоматика Концерн 1657 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 1
Canon 1403 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 127 1
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 121 1
Nikon 623 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 56 1
Технологии Будущего 150 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 170 1
KION - Dematic - Дематик 4 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 89 1
Лассард 13 1
Беспилотные авиационные системы 56 1
Яндекс Роботикс - Yandex Robotics 6 1
Планар НПО 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 3
GFG - Lamoda - Купишуз 169 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1058 2
АТ-недвижимость - Софьино Логопарк - Софьино Логистический технопарк 3 2
Логопарк менеджмент 3 2
Почта России ПАО 2148 1
O’STIN - Остин 11 1
Finn Flare - ФФ Стайл 43 1
Zolla - Золла 17 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 72 1
РЖД - Российские железные дороги 1934 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1217 1
X5 Group - Перекрёсток 565 1
Лента - Сеть розничной торговли 2127 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 675 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 50 1
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод 24 1
Rockwool - Роквул 6 1
Unsplash 947 1
Lazurit - Лазурит ТД 6 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3010 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6050 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2742 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3025 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 116 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Правительство Республики Ингушетия - органы государственной власти 15 1
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 22 1
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Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 603 6
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 4
Яндекс.Лавка 240 4
Google Android 14195 4
Apple iOS 7927 4
Яндекс.Маркет - Роборука 7 3
Суперчек 5 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 658 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 83 1
Яндекс.Маркет Аналитика 11 1
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