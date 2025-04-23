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Россия ЦФО Московская область Раменский район Софьино
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Гришаков Максим 32 2
|Балахнин Александр 4 2
|Костин Александр 11 2
|Naouri Gabriel - Наури Габриэль 2 1
|Золотухина Дарья 7 1
|Белозеров Олег 28 1
|Мишустин Михаил 692 1
|Шадаев Максут 1035 1
|Чернышенко Дмитрий 570 1
|Белоусов Андрей 141 1
|Мантуров Денис 111 1
|Шпак Василий 237 1
|Алиханов Антон 19 1
|Григоренко Дмитрий 126 1
|Юнусов Руслан 20 1
|Сальников Алексей 5 1
|Бойко Анна 20 1
|Долженко Евгения 34 1
|Тищенко Павел 3 1
|Buchmann Rainer - Бухманн Райнер 2 1
|Самусенко Максим 1 1
|Калинов Иван 2 1
|Фадеева Екатерина 3 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8187 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3278 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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