Фулфилмент Fulfillment комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки
FBS (Fulfillment by Seller)- продавец хранит товары на своем складе, сам упаковывает их, передает маркетплейсу, а тот доставляет покупателям
|08.02.2023
|
«Почта России» автоматизировала фулфилмент-центры с помощью отечественной WMS-системы TopLog
«Почта России» автоматизировала свои фулфилмент-центры с помощью отечественной Warehouse Management System (WMS) компании TopLog. Благодаря новой WMS «Почта» предложит как крупному бизнесу, так и индивидуальным предпринимателям не
|20.06.2022
|
«Почта России» протестировала роботизацию фулфилмент-центров
«Почта России» провела пилотный проект по использованию роботизированных стеллажей в своем фулфилмент-центре во Внуково. Применение технологии позволяет до двух раз снизить стоимость обработки одного заказа. Об этом CNews сообщили представители «Почты России». Высокие темпы роста эле
|07.02.2022
|
«Aliexpress Россия» начала строительство фулфилмент-центра в Екатеринбурге
Олег Чемезов провели рабочую встречу, на которой обсудили начало строительства нового собственного фулфилмент-центра в Екатеринбурге. Объект площадью 74 тыс. кв. м. планируется ввести в эксплу
|27.10.2021
|
Lamoda внедрила Infor WFM в своем фулфилмент-центре
Infor объявила о внедрении решения Infor WFM в фулфилмент-центре Lamoda. Infor WFM предоставит Lamoda весь необходимый набор инструментов дл
|02.09.2021
|
«Aliexpress Россия» откроет собственный фулфилмент-центр в Подмосковье
«Aliexpress Россия» объявила об открытии своего собственного фулфилмент-центра на базе складского комплекса «PLT Чехов» площадью 55 тыс. квадратных метров
|07.06.2019
|
Почта России и Lamoda Group объединят усилия в развитии фулфилмента
Почта России и Lamoda Group договорились о партнерстве в развитии фулфилмента. Меморандум о намерениях был подписан в рамках ПМЭФ CEO и сооснователем Lamoda Group Флорианом Янсеном и генеральным директором Почты России Николаем Подгузовым. Крупнейший fashion-
|30.10.2017
|
Юлмарт будет расширять услугу фулфилмента
итории Санкт-Петербурга и Москвы — в этих городах располагаются пригородные центры исполнения заказов (ПЦИЗ) компании общей площадью свыше 100 тыс. м2. На этом этапе онлайн-ретейлер тестировал услугу фулфилмента: партнеры получили возможность размещать свои товары в каталоге ulmart.ru, использовать складские ресурсы «Юлмарта» для хранения своего ассортимента, а также пользоваться маркетинго
|22.09.2016
|
Сеть гипермаркетов детских товаров «Бубль Гум» оптимизирует складское планирование с помощью решений JDA
Российская компания розничной торговли детских товаров «Бубль Гум» начинает внедрение решений JDA Intelligent Fulfillment, включая JDA Demand, JDA Fulfillment, JDA Order Optimization, JDA Demand Classification, JDA Demand 360, JDA Slow Mover Forecasting & Replenishment, JDA Monitor, JDA Platform
Фулфилмент и организации, системы, технологии, персоны:
