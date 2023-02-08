«Почта России» автоматизировала фулфилмент-центры с помощью отечественной WMS-системы TopLog «Почта России» автоматизировала свои фулфилмент-центры с помощью отечественной Warehouse Management System (WMS) компании TopLog. Благодаря новой WMS «Почта» предложит как крупному бизнесу, так и индивидуальным предпринимателям не

«Почта России» протестировала роботизацию фулфилмент-центров «Почта России» провела пилотный проект по использованию роботизированных стеллажей в своем фулфилмент-центре во Внуково. Применение технологии позволяет до двух раз снизить стоимость обработки одного заказа. Об этом CNews сообщили представители «Почты России». Высокие темпы роста эле

«Aliexpress Россия» начала строительство фулфилмент-центра в Екатеринбурге Олег Чемезов провели рабочую встречу, на которой обсудили начало строительства нового собственного фулфилмент-центра в Екатеринбурге. Объект площадью 74 тыс. кв. м. планируется ввести в эксплу

Lamoda внедрила Infor WFM в своем фулфилмент-центре Infor объявила о внедрении решения Infor WFM в фулфилмент-центре Lamoda. Infor WFM предоставит Lamoda весь необходимый набор инструментов дл

«Aliexpress Россия» откроет собственный фулфилмент-центр в Подмосковье «Aliexpress Россия» объявила об открытии своего собственного фулфилмент-центра на базе складского комплекса «PLT Чехов» площадью 55 тыс. квадратных метров

Почта России и Lamoda Group объединят усилия в развитии фулфилмента Почта России и Lamoda Group договорились о партнерстве в развитии фулфилмента. Меморандум о намерениях был подписан в рамках ПМЭФ CEO и сооснователем Lamoda Group Флорианом Янсеном и генеральным директором Почты России Николаем Подгузовым. Крупнейший fashion-

Юлмарт будет расширять услугу фулфилмента итории Санкт-Петербурга и Москвы — в этих городах располагаются пригородные центры исполнения заказов (ПЦИЗ) компании общей площадью свыше 100 тыс. м2. На этом этапе онлайн-ретейлер тестировал услугу фулфилмента: партнеры получили возможность размещать свои товары в каталоге ulmart.ru, использовать складские ресурсы «Юлмарта» для хранения своего ассортимента, а также пользоваться маркетинго