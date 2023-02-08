Разделы

Фулфилмент Fulfillment комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки


FBS (Fulfillment by Seller)-  продавец хранит товары на своем складе, сам упаковывает их, передает маркетплейсу, а тот доставляет покупателям

СОБЫТИЯ


08.02.2023 «Почта России» автоматизировала фулфилмент-центры с помощью отечественной WMS-системы TopLog

«Почта России» автоматизировала свои фулфилмент-центры с помощью отечественной Warehouse Management System (WMS) компании TopLog. Благодаря новой WMS «Почта» предложит как крупному бизнесу, так и индивидуальным предпринимателям не
20.06.2022 «Почта России» протестировала роботизацию фулфилмент-центров

«Почта России» провела пилотный проект по использованию роботизированных стеллажей в своем фулфилмент-центре во Внуково. Применение технологии позволяет до двух раз снизить стоимость обработки одного заказа. Об этом CNews сообщили представители «Почты России». Высокие темпы роста эле
07.02.2022 «Aliexpress Россия» начала строительство фулфилмент-центра в Екатеринбурге

Олег Чемезов провели рабочую встречу, на которой обсудили начало строительства нового собственного фулфилмент-центра в Екатеринбурге. Объект площадью 74 тыс. кв. м. планируется ввести в эксплу
27.10.2021 Lamoda внедрила Infor WFM в своем фулфилмент-центре

Infor объявила о внедрении решения Infor WFM в фулфилмент-центре Lamoda. Infor WFM предоставит Lamoda весь необходимый набор инструментов дл
02.09.2021 «Aliexpress Россия» откроет собственный фулфилмент-центр в Подмосковье

«Aliexpress Россия» объявила об открытии своего собственного фулфилмент-центра на базе складского комплекса «PLT Чехов» площадью 55 тыс. квадратных метров
07.06.2019 Почта России и Lamoda Group объединят усилия в развитии фулфилмента

Почта России и Lamoda Group договорились о партнерстве в развитии фулфилмента. Меморандум о намерениях был подписан в рамках ПМЭФ CEO и сооснователем Lamoda Group Флорианом Янсеном и генеральным директором Почты России Николаем Подгузовым. Крупнейший fashion-
30.10.2017 Юлмарт будет расширять услугу фулфилмента

итории Санкт-Петербурга и Москвы — в этих городах располагаются пригородные центры исполнения заказов (ПЦИЗ) компании общей площадью свыше 100 тыс. м2. На этом этапе онлайн-ретейлер тестировал услугу фулфилмента: партнеры получили возможность размещать свои товары в каталоге ulmart.ru, использовать складские ресурсы «Юлмарта» для хранения своего ассортимента, а также пользоваться маркетинго
22.09.2016 Сеть гипермаркетов детских товаров «Бубль Гум» оптимизирует складское планирование с помощью решений JDA

Российская компания розничной торговли детских товаров «Бубль Гум» начинает внедрение решений JDA Intelligent Fulfillment, включая JDA Demand, JDA Fulfillment, JDA Order Optimization, JDA Demand Classification, JDA Demand 360, JDA Slow Mover Forecasting & Replenishment, JDA Monitor, JDA Platform

Публикаций - 173, упоминаний - 207

Фулфилмент и организации, системы, технологии, персоны:

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

