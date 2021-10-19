Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ДФО
Приморский край
Владивосток
Публикаций - 880, упоминаний - 1158
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1437 10
|Путин Владимир 1840 9
|Ушацкий Андрей 101 9
|Балаценко Андрей 29 7
|Щеголев Игорь 676 7
|Мотовилов Олег 58 6
|Егоров Игорь 40 6
|Пушкарев Игорь 5 5
|Суровцева Евгения 5 5
|Малышев Сергей 46 5
|Кастильо Игорь 24 5
|Прозоровский Василий 40 5
|Земской Николай 14 5
|Гафаров Евгений 5 5
|Шилов Сергей 61 5
|Котов Виталий 38 5
|Потемин Павел 7 5
|Горшков Павел 6 5
|Иванов Евгений 33 5
|Карпинский Алексей 37 4
|Бызов Дмитрий 31 4
|Патока Андрей 96 4
|Вирцер Евгений 22 4
|Евраев Михаил 222 4
|Дмитриев Алексей 23 4
|Курьянов Сергей 147 4
|Теличева Наталья 125 4
|Дяблов Роман 11 4
|Коновалов Роман 20 3
|Hughes Oliver - Хьюз Оливер 21 3
|Дворкович Аркадий 169 3
|Елистратов Николай 90 3
|Бондаренко Михаил 53 3
|Тулаганов Руслан 19 3
|Лукьянчук Евгений 5 3
|Страшнов Дмитрий 111 3
|Сысоев Александр 18 3
|Мельников Александр 63 3
|Подгузов Николай 27 3
|Семенов Дмитрий 11 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru