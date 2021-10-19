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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток


19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1
06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
06.09.2021 В России учатся вживлять в мозг нейрочипы, чтобы бороться с болезнью Альцгеймера 1
26.08.2021 Как помогали клиентам, партнерам, предпринимателям в пандемию: Tele2 выпустила социальный отчет 1
25.08.2021 ГК «Русский холод» внедрила технологию учета оборудования при помощи QR-кодов 1
25.08.2021 Минвостокразвития защищает данные с помощью «КИБ Серчинформ» 1
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 2
11.08.2021 «Ростелеком» подключил к облачному видеонаблюдению более 300 магазинов сети «Юничел» 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 2
03.08.2021 Николай Ульянов, Россельхозбанк: Новая core-система банка имеет уникальную конфигурацию 1
28.07.2021 На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 1
28.07.2021 «М.видео-Эльдорадо» откроет распределительные центры на Юге, в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке 2
26.07.2021 Названы самые необычные ИТ-вакансии России 2
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
08.07.2021 «Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в 2021 году 1
05.07.2021 МТС купила дата-центр GreenBushDC в Зеленограде 1
01.07.2021 Облачная платформа NGENIX поддержит масштабный рост «Сбермаркета» 1
01.07.2021 В результате проекта «Первого Бита» автоматизировано 300 рабочих мест в компании «Фреш 25» 2
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 2
18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 1
15.06.2021 «Корус консалтинг» ускорила открытие новых складов торговой сети «Галамарт» 1
03.06.2021 МТС и «Морсвязьспутник» договорились о сотрудничестве для использования возможностей подводной трансарктической ВОЛС 1
12.05.2021 ВТБ и «Сумитек интернейшнл» запустили оплату заказов с использованием СБП 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 2
28.04.2021 Спутниковые решения РТКОММ совместимы с ВКС Vinteo 1
28.04.2021 Экспертиза: зачем российским компаниям нужны технологии аварийного восстановления 1
20.04.2021 Названы самые редкие и экзотичные ИТ-вакансии в России 2
15.04.2021 МТС завершила покупку шести региональных активов фиксированного оператора «Зелёная точка» 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 2
23.03.2021 «Сберлогистика» открыла в столичном регионе новый центр для хранения продуктов 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
22.03.2021 Mail.ru Group открывает молодежи путь в ИТ 1
19.03.2021 Vivo расширяет сеть официальных сервисных центров в России 2
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
12.03.2021 Названы зарплатные максимумы для сисадминов Unix в России 3
11.03.2021 Одни из самых высоких зарплат в России на удаленке у программистов на Java и «1С-Битрикс» 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1

Публикаций - 880, упоминаний - 1158

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 137
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 88
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 77
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 65
Microsoft Corporation 11628 37
Yandex - Яндекс 4129 28
3934 27
Huawei 2750 24
Samsung Electronics 5878 22
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 22
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 21
SAP SE 3272 19
HP Inc. 3043 18
Cisco Systems 2158 18
Ростелеком Дальсвязь 228 17
VMware 1839 17
VK - Mail.ru Group 2508 16
Синтерра - Synterra 602 16
Ланит ГК 1185 15
IBM 3677 14
NVision Group - Энвижн Груп 552 14
Docsvision - ДоксВижн 814 14
Yota - Скартел 623 14
Softline - Софтлайн 1507 12
Крок 1230 11
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 11
Ростелеком Связьинвест 773 11
Apple Inc - Эппл Рус 7861 11
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 11
Астерос - Asteros 531 11
Google LLC 7439 10
Ростех - Ростехнологии 2230 10
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 10
Facebook 3796 9
Oracle Corporation 3466 9
Nokia Corporation 2546 9
Intel Corporation 4335 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 416 8
Ericsson 899 8
AT Consulting - Группа ЭйТи 278 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 28
Почта России ПАО 1586 23
РЖД - Российские железные дороги 1093 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 10
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 9
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 162 8
Связной ГК 897 8
Аэрофлот 496 8
СберАвто 18 8
Альфа-Банк 1135 7
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 7
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 82 7
РВК - Российская венчурная компания 482 7
Почта Банк 289 6
HeadHunter Group - HH Group 339 6
Евросеть 939 6
СберЛогистика 42 6
Росбанк ПАО - Societe Generale 330 5
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 5
Полипластик 11 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 5
X5 Group 601 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 5
Бинбанк 184 5
Paulig Group - Паулиг РУС 24 5
Газпром ПАО 538 5
Славянка ГК 18 5
СтройТрансНефтеГаз 7 5
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 4
Роснефть НК 372 4
Россети ПАО 168 4
Visa International 1358 4
ВТБ24 587 4
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 4
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 75 4
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 4
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 4
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 4
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 48
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 17
Президент Российской Федерации 1447 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 13
Правительство РФ 2226 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 12
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 9
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 8
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 7
Федеральное казначейство России 766 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 5
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 154 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 5
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 521 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 260 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 3
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 29 3
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 3
Счётная палата РФ 464 3
Роснано 456 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 3
Мосгорсуд - Московский городской суд 296 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 2
Linux Foundation 159 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 281 1
Союз машиностроителей России 26 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 43 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 3 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 57 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 4 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
АРБ - Ассоциация российских банков 84 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 460 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 155 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 1
Руссофт - Russoft 269 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 89
3G - Стандарт мобильной связи 3835 74
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 65
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 46
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 38
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 27
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 19
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 17
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 14
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 11
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Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 10
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Apple iOS 5744 27
Microsoft Windows 10 6810 27
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Microsoft Azure 1171 17
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Apple iPad 3263 12
Java - Язык программирования 1221 12
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Microsoft Skype 1501 11
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ЭОС Дело СЭД 649 10
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1034 10
Apple - App Store 2199 10
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PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 595 8
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 8
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1327 170
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Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 323 33
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 31
Русский язык 1028 25
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 13
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 661 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 7
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