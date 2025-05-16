FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант

ITSM 365 внедрили в FESCO сервисную платформу д внедрили service desk для «Cервисного центра ФЕСКО» (общий центр обслуживания Транспортной группы FESCO), чтобы создать единую основу для выстраивания, оцифровки и масштабирования бизнес-проц

Fesco и NtechLab завершили внедрение ИИ-видеоаналитики в ВМТП Транспортная группа Fesco и компания NtechLab завершили внедрение мультиобъектной видеоаналитики на базе искусств

FESCO поможет детям из Приморского края освоить 3D-инжиниринг Обучение цифровым компетенциям по программе nранспортной группы FESCO в 2024 г. бесплатно прошли 126 юных жителей Приморского края. В их числе — оставшиеся б

FESCO строит централизованное хранилище данных на базе Arenadata DB Транспортная группа FESCO, одна из крупнейших транспортно-логистических компаний в России и предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом», строит централизованное хранилище данных на базе продукта отече

Content AI поставила решение для серверной обработки документов транспортной группе FESCO российский ИИ-разработчик решений для интеллектуальной обработки информации, осуществил поставку серверного решения для распознавания и конвертации документов ContentReader Server транспортной группе FESCO. Об этом CNews сообщили представители Content AI. FESCO — российская транспортно-логистическая компания с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистичес

Fesco и «Калуга Астрал» протестируют передачу электронных перевозочных документов в ГИС ЭПД Транспортная группа Fesco и АО «Калуга Астрал» организуют интермодальную перевозку, во время которой протестируют

CorpSoft24 и компания «Бином» реализовали миграцию почтовых сервисов Fesco в российское облако CorpSoft24 совместно с компанией «Бином» реализовали локализацию в российском облаке электронной почты логистической компании Fesco: теперь ее пользователи могут использовать корпоративные сервисы в безопасной и защищенной среде. Fesco — российская транспортно-логистическая компания. Большая часть операций груп

Fesco и Sitronics Group займутся цифровым развитием водного транспорта и портовой инфраструктуры Транспортная группа Fesco и компания Sitronics Group на полях Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о намерениях, направленных на сотрудничество в области цифровой трансформации

«Контур» помог транспортной группе Fesco перейти на ЭДО «Контур» помог транспортной группе Fesco перейти на электронный документооборот. Внедрение электронного документооборота в Fe

Fesco, Ntechlab и «Бином» приступают к реализации проекта «умного порта» во Владивостокском морском торговом порту Транспортная группа Fesco, компания Ntechlab, технологический партнёр госкорпорации «Ростех», специалист в област

FESCO и NtechLab внедрят компьютерное зрение в порту Владивостока Транспортная группа FESCO и NtechLab, технологический партнёр госкорпорации Ростех, договорились об использовании

Fesco и «СКБ Контур» будут сотрудничать в сфере электронного документооборота Транспортная группа Fesco и ИТ-компания «СКБ Контур» договорились сотрудничать в сфере электронного документооборота (ЭДО). С помощью сервисов «СКБ Контур» Fesco планирует развивать ЭДО как с клиентами внут

FESCO автоматизировала обработку документации с помощью технологий Abbyy на сотрудникам в электронном архиве, а сроки проведения транзакций сократились до трех дней. Группа FESCO организует более 13 тыс. грузовых перевозок в неделю по России и ближнему зарубежью, в

FESCO оптимизировала управление КИК с помощью «1С:Управление холдингом» нным компаниям) на базе «1С:Управление холдингом» в ДВМП – управляющей компании Транспортной группы FESCO. Новая система помогла унифицировать правила подготовки налоговой отчетности, сократить

Falcongaze поможет Fesco с разработкой корпоративных стандартов по повышению уровня ИБ Компания Falcongaze подписала соглашение о сотрудничестве с транспортной группой Fesco. Стороны договорились активно взаимодействовать в области разработки корпоративных стан

«Техносерв Консалтинг» построит КАСУ на базе решений SAP для FESCO Компания «Техносерв Консалтинг» реализует проект по комплексной автоматизации транспортной группы FESCO на базе решений SAP. Национальный транспортный оператор FESCO владеет собственны

«Микротест» автоматизировал отчетность железнодорожного оператора «Трансгарант» жного подвижного состава по перевозке грузов промышленного назначения (входит в транспортную группу FESCO). Для соблюдения принципа прозрачности ведения деятельности, принятого в транспортной г

«Крок» создал корпоративный портал для FESCO Компания «Крок» завершила проект по созданию корпоративного портала транспортной группы FESCO. Корпоративный портал решает бизнес-задачи холдинга по увеличению эффективности и в нас