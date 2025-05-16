FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант

Разделы

FESCO – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний в России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса, которые позволяют Группе осуществлять доставку грузов «от двери до двери» и контролировать все этапы интермодальной цепочки. FESCO принадлежит «Владивостокский морской торговый порт», интермодальный оператор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт», оператор рефрижераторных контейнеров «Дальрефтранс», а также компании «Трансгарант» и «ФЕСКО Транс». Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.

 

 

16.05.2025 ITSM 365 внедрили в FESCO сервисную платформу

д внедрили service desk для «Cервисного центра ФЕСКО» (общий центр обслуживания Транспортной группы FESCO), чтобы создать единую основу для выстраивания, оцифровки и масштабирования бизнес-проц
02.04.2025 Fesco и NtechLab завершили внедрение ИИ-видеоаналитики в ВМТП

Транспортная группа Fesco и компания NtechLab завершили внедрение мультиобъектной видеоаналитики на базе искусств
03.02.2025 FESCO поможет детям из Приморского края освоить 3D-инжиниринг

Обучение цифровым компетенциям по программе nранспортной группы FESCO в 2024 г. бесплатно прошли 126 юных жителей Приморского края. В их числе — оставшиеся б
02.10.2024 FESCO строит централизованное хранилище данных на базе Arenadata DB

Транспортная группа FESCO, одна из крупнейших транспортно-логистических компаний в России и предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом», строит централизованное хранилище данных на базе продукта отече
15.07.2024 Content AI поставила решение для серверной обработки документов транспортной группе FESCO

российский ИИ-разработчик решений для интеллектуальной обработки информации, осуществил поставку серверного решения для распознавания и конвертации документов ContentReader Server транспортной группе FESCO. Об этом CNews сообщили представители Content AI. FESCO — российская транспортно-логистическая компания с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистичес
22.03.2024 Fesco и «Калуга Астрал» протестируют передачу электронных перевозочных документов в ГИС ЭПД

Транспортная группа Fesco и АО «Калуга Астрал» организуют интермодальную перевозку, во время которой протестируют
20.06.2023 CorpSoft24 и компания «Бином» реализовали миграцию почтовых сервисов Fesco в российское облако

CorpSoft24 совместно с компанией «Бином» реализовали локализацию в российском облаке электронной почты логистической компании Fesco: теперь ее пользователи могут использовать корпоративные сервисы в безопасной и защищенной среде. Fesco — российская транспортно-логистическая компания. Большая часть операций груп
15.06.2023 Fesco и Sitronics Group займутся цифровым развитием водного транспорта и портовой инфраструктуры

Транспортная группа Fesco и компания Sitronics Group на полях Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о намерениях, направленных на сотрудничество в области цифровой трансформации

08.12.2022 «Контур» помог транспортной группе Fesco перейти на ЭДО

«Контур» помог транспортной группе Fesco перейти на электронный документооборот. Внедрение электронного документооборота в Fe
02.09.2021 Fesco, Ntechlab и «Бином» приступают к реализации проекта «умного порта» во Владивостокском морском торговом порту

Транспортная группа Fesco, компания Ntechlab, технологический партнёр госкорпорации «Ростех», специалист в област
12.04.2021 FESCO и NtechLab внедрят компьютерное зрение в порту Владивостока

Транспортная группа FESCO и NtechLab, технологический партнёр госкорпорации Ростех, договорились об использовании
06.09.2019 Fesco и «СКБ Контур» будут сотрудничать в сфере электронного документооборота

Транспортная группа Fesco и ИТ-компания «СКБ Контур» договорились сотрудничать в сфере электронного документооборота (ЭДО). С помощью сервисов «СКБ Контур» Fesco планирует развивать ЭДО как с клиентами внут
22.08.2019 FESCO автоматизировала обработку документации с помощью технологий Abbyy

на сотрудникам в электронном архиве, а сроки проведения транзакций сократились до трех дней. Группа FESCO организует более 13 тыс. грузовых перевозок в неделю по России и ближнему зарубежью, в

16.05.2017 FESCO оптимизировала управление КИК с помощью «1С:Управление холдингом»

нным компаниям) на базе «1С:Управление холдингом» в ДВМП – управляющей компании Транспортной группы FESCO. Новая система помогла унифицировать правила подготовки налоговой отчетности, сократить
27.08.2014 Falcongaze поможет Fesco с разработкой корпоративных стандартов по повышению уровня ИБ

Компания Falcongaze подписала соглашение о сотрудничестве с транспортной группой Fesco. Стороны договорились активно взаимодействовать в области разработки корпоративных стан
16.07.2012 «Техносерв Консалтинг» построит КАСУ на базе решений SAP для FESCO

Компания «Техносерв Консалтинг» реализует проект по комплексной автоматизации транспортной группы FESCO на базе решений SAP. Национальный транспортный оператор FESCO владеет собственны
27.02.2012 «Микротест» автоматизировал отчетность железнодорожного оператора «Трансгарант»

жного подвижного состава по перевозке грузов промышленного назначения (входит в транспортную группу FESCO). Для соблюдения принципа прозрачности ведения деятельности, принятого в транспортной г
02.12.2009 «Крок» создал корпоративный портал для FESCO

Компания «Крок» завершила проект по созданию корпоративного портала транспортной группы FESCO. Корпоративный портал решает бизнес-задачи холдинга по увеличению эффективности и в нас
03.07.2008 Oracle E-Business Suite поможет FESCO управлять перевозками

Представительство Oracle СНГ объявило о том, что транспортная группа FESCO, российский контейнерный оператор, по итогам тендера выбрала решение Oracle E-Business


