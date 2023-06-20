CorpSoft24 и компания «Бином» реализовали миграцию почтовых сервисов Fesco в российское облако

CorpSoft24 совместно с компанией «Бином» реализовали локализацию в российском облаке электронной почты логистической компании Fesco: теперь ее пользователи могут использовать корпоративные сервисы в безопасной и защищенной среде.

Fesco — российская транспортно-логистическая компания. Большая часть операций группы сосредоточена на Дальнем Востоке.

Логистическая компания Fesco обладает развитой и сложной ИТ-инфраструктурой. Однако санкционное давление создало риски для критических сервисов компании, поэтому было принято решение локализовать почтовый сервис в России. Кроме того, было запланировано дополнительное резервирование данных в связи с растущими угрозами для российского бизнеса в сфере ИБ.

Специалистами CorpSoft24 был собран облачный кластер серверов почтового сервиса, обеспечена бесперебойность работы за счет кластеризации и репликации данных, также собрана схема по резервированию данных. Решения реализованы на платформе VMWare, Veeam и MS Exchange в качестве почтовой службы. Также выполнена миграция корпоративного почтового сервиса с Microsoft 365 на облачное решение от CorpSoft24.

«Информационные сервисы — это нервная система логистического бизнеса, любой сбой в работе вызовет критические последствия для всех процессов, поэтому они должны быть особенно надежными и отказоустойчивыми. Проект охватил 4 тыс. пользователей почтовой системы от Москвы до Владивостока», — сказал Денис Афанасьев, руководитель облачного направления CorpSoft24.

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На текущем этапе проекта выполнена локализация почтового сервиса в российском облаке, осуществляется техническая поддержка работы почтовой службы. Ведется работа над обеспечением защиты данных от взлома и утери, а также оптимизацией структуры затрат на указанные сервисы.

«Бином» – официальный стратегический партнер Fesco по реализации проектов цифровой трансформации.

