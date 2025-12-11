Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа

Рынок решений резервного копирования 2025 ств резервного копирования составляет более 50% Отечественный рынок средств резервного копирования (СРК) продолжает развиваться. Продукты бэкапа относятся к системному программному обеспечению,

Handy Backup: обновленный сертификат совместимости с «1С:Предприятие» Компания ООО «Новософт развитие» сообщает о продлении и обновлении сертификата совместимости Handy Backup с программой «1С:Предприятие 8.3». Сертификация подтверждает корректность работы решен

Atlas и «Береста РК» представляют решение для резервного копирования данных емкостью свыше 5 ПБ ь доступно российским компаниям», — сказал Дмитрий Пензов, технический директор Atlas. Интеграция с СРК «Береста» позволяет автоматизировать процесс создания резервных копий, быстрого восстанов

«Аэродиск» и «Киберпротект» подтвердили совместимость решений пешном завершении тестирования совместимости своих продуктов. Система резервного копирования «Кибер Бэкап», продемонстрировал корректную работу с линейкой систем хранения данных «Аэродиск Engin

Новые возможности для бизнеса: интеграция RuBackup и YDB обеспечивает резервное копирование для высоконагруженных систем работано при экспертной поддержке специалистов компании и обеспечивает удобный и безопасный процесс резервирования и восстановления данных для высоконагруженной распределенной СУБД YDB — реляци

«Софтлайн Решения» обеспечила защиту данных ритейлера с помощью российской СРК «Кибер Бэкап» ии и информационной безопасности, внедрила систему защиты данных на базе российского решения «Кибер Бэкап». Система компании-разработчика «Киберпротект» обеспечивает комплексную защиту инфрастр

ITGlobal.com запустил услугу по защите данных ИТ-инфраструктуры от программ-вымогателей чем зашифровать основные системы. Это полностью меняет подход к защите: недостаточно просто делать бэкапы, нужно гарантировать их неизменяемость и физическую изоляцию. Ведущие вендоры активно

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители лах корпоративной сети.Долгосрочное архивирование — перемещение критически важных данных («золотые» бэкапы, техническая документация, проекты) в «холодное» хранилище. На третьем уровне размещае

«Векторфарм» выстроила комплексную защиту данных при помощи «Кибер Бэкапа» манде информационно-технического отдела «Векторфарм». По совокупности требований к функциональности СРК в ИТ-команде «Векторфарм» сделали выбор в пользу флагманского продукта компании «Киберпро

Российские средства резервного копирования превращаются в платформы обеспечения киберустойчивости рупнейшие поставщики рынка резервного копирования №2024 №2022 Название организации Выручка на рынке СРК в 2024 г., ₽млн без НДС Выручка на рынке СРК в 2023 г., ₽млн без НДС Рост выручки

«Киберпротект» представил обновление своего флагманского решения — системы резервного копирования «Кибер Бэкап» ления «Кибер Бэкапа», выросло до 60 тысяч, а виртуальных машин — до 20 тысяч. Таким образом, «Кибер Бэкап» 18.0 может обеспечить централизованную защиту крупнейших инфраструктур в рамках единой

Что следует учесть при выборе системы резервного копирования для сложной ИТ-инфраструктуры ий. Разработчики «Кибер Бэкапа» следят за развитием поддерживаемых систем и тестируют совместимость СРК с их актуальными версиями, при необходимости дорабатывая компоненты. В новой версии агент

MIND Software и «РуБэкап» объединили решения для построения платформы эффективного хранения резервных копий ься к росту объемов данных и требованиям бизнеса. Совместное решение обеспечивает надежное хранение резервных копий, ускоряет процессы восстановления и минимизирует риски потери информации при

Atlas и «Береста» обеспечили технологическую совместимость решений для отказоустойчивого хранения и резервного копирования данных а» объявили о завершении сертификационных испытаний, подтвердивших полную совместимость СХД Atlas и СРК «Береста». Совместное использование решений позволит заказчикам повысить отказоустойчивос

BaaS-платформы 2025 ewsMarket опубликовал рейтинг BaaS-платформ CNewsMarket публикует обзор платформ для BaaS (облачное резервное копирование), предназначенных для обеспечения сохранности данных для всего комплекс

Облачное резервное копирование становится элементом стратегии киберустойчивости венность за доступность и безопасность данных берет на себя провайдер Зачем бизнесу именно облачный бэкап Переход компаний на облачные сервисы резервного копирования связан не только с удобство

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью? авления, высокая стоимость владения (TCO), доступность и надежность системы резервного копирования (СРК). По существу, это готовая платформа для развертывания и поддержки инфраструктуры СРК<

UDV Group и «Киберпротект» подтвердили совместимость решений для киберзащиты АСУ ТП и резервного копирования данных шие технологическую совместимость решения для резервного копирования и восстановления данных «Кибер Бэкап» 17.2 с системой зонтичного мониторинга UDV ITM и UDV DATAPK Industrial Kit — комплексн

Рейтинг провайдеров BaaS 2023 Рейтинг провайдеров BaaS 2023 Как говорится, или вы делаете резервное копирование информации, или вы уже делаете его. Варианта «не делать» просто нет. По

Рынок решений резервного копирования 2022 у рынка облачного резервного копирования и восстановления данных. Читать полностью Какой российский бэкап-сервис выбрать для создания резервных копий ИТ-инфраструктуры Сегодня отечественным ком

Рынок решений резервного копирования 2020 Читать полностью Экспертиза: почему резервное копирование набирает обороты и как выбрать поставщика бэкап-сервисов Создание резервных копий еще относительно недавно не считалось важной составля

Компания ДОК представила оборудование дуплексной связи 10GbE в диапазоне 60 ГГц для резервирования промышленного Wi-Fi тные беспроводные мосты «Мобибридж-V» для промышленных предприятий. Об этом CNews сообщили представители ДОК. Новое оборудование работает в диапазоне 60 ГГц и предназначено для замены или организации резервных каналов связи для технологического оборудования. Такие каналы востребованы в случаях, когда использование промышленного Wi-Fi (5–6 ГГц) или мобильного интернета (GSM-модемы в компонен

«Киберпротект» обновил «Кибер Бэкап Облачный» — российский облачный сервис резервного копирования го копирования с временной блокировкой учетной записи при превышении. Благодаря нововведению «Кибер Бэкап Облачный» и резервные копии становятся более защищенными от брутфорс-атак методом переб

Nexign и «Киберпротект» подтвердили совместимость СУБД Nexign Nord и СРК «Кибер Бэкап» й системы резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов-шифровальщиков «Кибер Бэкап». Об этом CNews сообщили представители Nexign. Nexign Nord — СУБД c высокой скоростью у

«Роскадастр» закупает отечественного ПО для виртуализации MS SQL, Oracle и PostgreSQL ания (ППК) «Роскадастр» покупает лицензии ПО виртуализации Zvirt и ПО резервного копирования «Кибер Бэкап» на сумму 448,2 млн руб. Также соответствующие сертификаты технической поддержки. Тенде

Бэкап-платформа от Vinchin вошла в продуктовую линейку MONT оглашение о партнерстве с международным вендором Vinchin и включила его флагманский продукт Vinchin Backup & Recovery в свой портфель для дистрибуции. Комплексное решение расширит возможности р

Selectel запускает хранилище S3 Vault — облачное решение для резервного копирования S3 бакетов ление о состоянии каждого бакета. «Перед бизнесом остро стоит проблема защиты данных — особенно сегодня, в условиях участившихся кибератак. S3 Vault создает независимый защищенный контур для хранения резервных копий. Это позволяет компаниям не просто подстраховаться на случай сбоев, но и обеспечить бесперебойную работу ключевых IT-систем и непрерывность бизнес-процессов. Для нас это стратег

Вышла новая версия системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup в. Зафиксирован рост производительности за счет оптимизации алгоритмов работы с данными. Ускоренное резервное копирование в блочный пул теперь использует интеллектуальную упаковку небольших бло

«Аэродиск» и «РуБэкап» подтвердили совместимость решений для бэкапа данных с СХД «Аэродиск Engine AQ» оступности целого ЦОДа. Совместная работа решений «Аэродиск» и RuBackup обеспечивает более надежное резервное копирование данных, включая поточную дедупликацию, что актуально для предприятий, т

«Кибер Бэкап Облачный» от «Киберпротекта» стал доступен на облачной платформе RCloud by 3data «Кибер Бэкап Облачный», сервис резервного копирования и восстановления данных (BaaS) от компании «Ки

Мгновенные снимки, права доступа и пароли-токены – обновилась система резервного копирования Tatlin.Backup Мгновенные снимки В версии Tatlin.Backup v1.3 технология мгновенных логических снимков (snapshots) реализована в трех режимах с разным уровнем доступа и защищенности – Basic, Secure и Locked. Basic-снимки позволяют задавать сро

Подтверждена совместимость «Кибер Бэкапа» и программного комплекса «Синоникс» ер Бэкапом» является большим и нужным рынку событием, позволяющим безопасно решать как задачи сбора резервных копий, так и восстановления из них», — отметил менеджер продукта компании «АйТи Бас

Троян-шифровальщик для Android обзавелся модулем безвозвратного удаления файлов, исключающим восстановление данных Дорога в один конец Шифровальщик Anubis обзавелся модулем безвозвратного удаления файлов, исключающим восстановление данных. Вредонос под тем же названием существует под ОС Android, и тоже снабжен модулем шифрования, однако в этом случае речь идет о другом вредоносе: это сравнительно новый шифр

Новая версия Handy Backup 8.6.3 Компания «Новософт развитие» объявляет о выпуске обновленной версии Handy Backup 8.6.3 — программного обеспечения для резервного копирования и восстановления данных на

«Мобиус Технологии» и «Береста РК» создадут комплексы промышленной мощности для резервного копирования данных РК» предоставит надежную и высокоскоростную систему резервного копирования и восстановления данных (СРК и ВД) полностью отечественной разработки. Тем самым партнеры ускорят темпы импортозамещен

Разработчик системы резервного копирования RuBackup меняет позиционирование. . Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». С RuBackup можно выстроить процессы создания резервных копий, защиты и управления данными, которые обрабатывает как российское, так и зару

Подтверждена совместимость программы резервного копирования Handy Backup с российской СУБД Postgres Pro ional официально объявили о завершении совместного тестирования, подтвердившего совместимость Handy Backup с СУБД Postgres Pro Standard версии 17. Программа Handy Backup прошла все этапы

Подтверждена совместимость программы резервного копирования Handy Backup с Postgres Pro Standard ООО «Новософт развитие» и компания Postgres Professional официально подтвердили совместимость решения для резервного копирования Handy Backup и последней версии СУБД Postgres Pro Standard 17. В ходе совместного тестирования, проведенного специалистами обеих компаний, был выдан официальный сертификат, который подтверждает стаби

Simply Linux 11 выйдет в 2025 г., в нем будет резервное копирование и PortProton для запуска популярных игр ловом менеджере Thunar увеличена скорость работы с большим количеством файлов; появились настройки ширины панели; улучшено управление питанием: появился гибридный спящий режим. TimeShift — сохранение резервных копий системы Добавлена программа для сохранения резервных копий TimeShift. Она позволяет делать снимки операционной системы вручную или автоматически с заданной периодичностью