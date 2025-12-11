Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Резервное копирование помогает сформировать защищённый архив данных и обеспечивает их восстановление. Если вы делаете бэкапы — вы минимизируете последствия внештатных ситуаций и снижаете вероятность потери данных из-за сбоев, кибератак и ошибок.
Рынок решений резервного копирования 2025
ств резервного копирования составляет более 50% Отечественный рынок средств резервного копирования (СРК) продолжает развиваться. Продукты бэкапа относятся к системному программному обеспечению,
|11.12.2025
|
Handy Backup: обновленный сертификат совместимости с «1С:Предприятие»
Компания ООО «Новософт развитие» сообщает о продлении и обновлении сертификата совместимости Handy Backup с программой «1С:Предприятие 8.3». Сертификация подтверждает корректность работы решен
|03.12.2025
|
Atlas и «Береста РК» представляют решение для резервного копирования данных емкостью свыше 5 ПБ
ь доступно российским компаниям», — сказал Дмитрий Пензов, технический директор Atlas. Интеграция с СРК «Береста» позволяет автоматизировать процесс создания резервных копий, быстрого восстанов
|28.11.2025
|
«Аэродиск» и «Киберпротект» подтвердили совместимость решений
пешном завершении тестирования совместимости своих продуктов. Система резервного копирования «Кибер Бэкап», продемонстрировал корректную работу с линейкой систем хранения данных «Аэродиск Engin
|25.11.2025
|
Новые возможности для бизнеса: интеграция RuBackup и YDB обеспечивает резервное копирование для высоконагруженных систем
работано при экспертной поддержке специалистов компании и обеспечивает удобный и безопасный процесс резервирования и восстановления данных для высоконагруженной распределенной СУБД YDB — реляци
|21.11.2025
|
«Софтлайн Решения» обеспечила защиту данных ритейлера с помощью российской СРК «Кибер Бэкап»
ии и информационной безопасности, внедрила систему защиты данных на базе российского решения «Кибер Бэкап». Система компании-разработчика «Киберпротект» обеспечивает комплексную защиту инфрастр
|19.11.2025
|
ITGlobal.com запустил услугу по защите данных ИТ-инфраструктуры от программ-вымогателей
чем зашифровать основные системы. Это полностью меняет подход к защите: недостаточно просто делать бэкапы, нужно гарантировать их неизменяемость и физическую изоляцию. Ведущие вендоры активно
|12.11.2025
|
Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители
лах корпоративной сети.Долгосрочное архивирование — перемещение критически важных данных («золотые» бэкапы, техническая документация, проекты) в «холодное» хранилище. На третьем уровне размещае
|07.11.2025
|
«Векторфарм» выстроила комплексную защиту данных при помощи «Кибер Бэкапа»
манде информационно-технического отдела «Векторфарм». По совокупности требований к функциональности СРК в ИТ-команде «Векторфарм» сделали выбор в пользу флагманского продукта компании «Киберпро
|30.10.2025
|
Российские средства резервного копирования превращаются в платформы обеспечения киберустойчивости
рупнейшие поставщики рынка резервного копирования №2024 №2022 Название организации Выручка на рынке СРК в 2024 г., ₽млн без НДС Выручка на рынке СРК в 2023 г., ₽млн без НДС Рост выручки
|30.10.2025
|
«Киберпротект» представил обновление своего флагманского решения — системы резервного копирования «Кибер Бэкап»
ления «Кибер Бэкапа», выросло до 60 тысяч, а виртуальных машин — до 20 тысяч. Таким образом, «Кибер Бэкап» 18.0 может обеспечить централизованную защиту крупнейших инфраструктур в рамках единой
|30.10.2025
|
Что следует учесть при выборе системы резервного копирования для сложной ИТ-инфраструктуры
ий. Разработчики «Кибер Бэкапа» следят за развитием поддерживаемых систем и тестируют совместимость СРК с их актуальными версиями, при необходимости дорабатывая компоненты. В новой версии агент
|21.10.2025
|
MIND Software и «РуБэкап» объединили решения для построения платформы эффективного хранения резервных копий
ься к росту объемов данных и требованиям бизнеса. Совместное решение обеспечивает надежное хранение резервных копий, ускоряет процессы восстановления и минимизирует риски потери информации при
|21.10.2025
|
Atlas и «Береста» обеспечили технологическую совместимость решений для отказоустойчивого хранения и резервного копирования данных
а» объявили о завершении сертификационных испытаний, подтвердивших полную совместимость СХД Atlas и СРК «Береста». Совместное использование решений позволит заказчикам повысить отказоустойчивос
|
BaaS-платформы 2025
ewsMarket опубликовал рейтинг BaaS-платформ CNewsMarket публикует обзор платформ для BaaS (облачное резервное копирование), предназначенных для обеспечения сохранности данных для всего комплекс
|15.10.2025
|
Облачное резервное копирование становится элементом стратегии киберустойчивости
венность за доступность и безопасность данных берет на себя провайдер Зачем бизнесу именно облачный бэкап Переход компаний на облачные сервисы резервного копирования связан не только с удобство
|13.10.2025
|
Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?
авления, высокая стоимость владения (TCO), доступность и надежность системы резервного копирования (СРК). По существу, это готовая платформа для развертывания и поддержки инфраструктуры СРК<
|24.09.2025
|
UDV Group и «Киберпротект» подтвердили совместимость решений для киберзащиты АСУ ТП и резервного копирования данных
шие технологическую совместимость решения для резервного копирования и восстановления данных «Кибер Бэкап» 17.2 с системой зонтичного мониторинга UDV ITM и UDV DATAPK Industrial Kit — комплексн
|
Рейтинг провайдеров BaaS 2023
Рейтинг провайдеров BaaS 2023 Как говорится, или вы делаете резервное копирование информации, или вы уже делаете его. Варианта «не делать» просто нет. По
|
Рынок решений резервного копирования 2022
у рынка облачного резервного копирования и восстановления данных. Читать полностью Какой российский бэкап-сервис выбрать для создания резервных копий ИТ-инфраструктуры Сегодня отечественным ком
|
Рынок решений резервного копирования 2020
Читать полностью Экспертиза: почему резервное копирование набирает обороты и как выбрать поставщика бэкап-сервисов Создание резервных копий еще относительно недавно не считалось важной составля
|02.09.2025
|
Компания ДОК представила оборудование дуплексной связи 10GbE в диапазоне 60 ГГц для резервирования промышленного Wi-Fi
тные беспроводные мосты «Мобибридж-V» для промышленных предприятий. Об этом CNews сообщили представители ДОК. Новое оборудование работает в диапазоне 60 ГГц и предназначено для замены или организации резервных каналов связи для технологического оборудования. Такие каналы востребованы в случаях, когда использование промышленного Wi-Fi (5–6 ГГц) или мобильного интернета (GSM-модемы в компонен
|28.08.2025
|
«Киберпротект» обновил «Кибер Бэкап Облачный» — российский облачный сервис резервного копирования
го копирования с временной блокировкой учетной записи при превышении. Благодаря нововведению «Кибер Бэкап Облачный» и резервные копии становятся более защищенными от брутфорс-атак методом переб
|28.08.2025
|
Nexign и «Киберпротект» подтвердили совместимость СУБД Nexign Nord и СРК «Кибер Бэкап»
й системы резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов-шифровальщиков «Кибер Бэкап». Об этом CNews сообщили представители Nexign. Nexign Nord — СУБД c высокой скоростью у
|01.08.2025
|
«Роскадастр» закупает отечественного ПО для виртуализации MS SQL, Oracle и PostgreSQL
ания (ППК) «Роскадастр» покупает лицензии ПО виртуализации Zvirt и ПО резервного копирования «Кибер Бэкап» на сумму 448,2 млн руб. Также соответствующие сертификаты технической поддержки. Тенде
|31.07.2025
|
Бэкап-платформа от Vinchin вошла в продуктовую линейку MONT
оглашение о партнерстве с международным вендором Vinchin и включила его флагманский продукт Vinchin Backup & Recovery в свой портфель для дистрибуции. Комплексное решение расширит возможности р
|29.07.2025
|
Selectel запускает хранилище S3 Vault — облачное решение для резервного копирования S3 бакетов
ление о состоянии каждого бакета. «Перед бизнесом остро стоит проблема защиты данных — особенно сегодня, в условиях участившихся кибератак. S3 Vault создает независимый защищенный контур для хранения резервных копий. Это позволяет компаниям не просто подстраховаться на случай сбоев, но и обеспечить бесперебойную работу ключевых IT-систем и непрерывность бизнес-процессов. Для нас это стратег
|15.07.2025
|
Вышла новая версия системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup
в. Зафиксирован рост производительности за счет оптимизации алгоритмов работы с данными. Ускоренное резервное копирование в блочный пул теперь использует интеллектуальную упаковку небольших бло
|14.07.2025
|
«Аэродиск» и «РуБэкап» подтвердили совместимость решений для бэкапа данных с СХД «Аэродиск Engine AQ»
оступности целого ЦОДа. Совместная работа решений «Аэродиск» и RuBackup обеспечивает более надежное резервное копирование данных, включая поточную дедупликацию, что актуально для предприятий, т
|08.07.2025
|
«Кибер Бэкап Облачный» от «Киберпротекта» стал доступен на облачной платформе RCloud by 3data
«Кибер Бэкап Облачный», сервис резервного копирования и восстановления данных (BaaS) от компании «Ки
|01.07.2025
|
Мгновенные снимки, права доступа и пароли-токены – обновилась система резервного копирования Tatlin.Backup
Мгновенные снимки В версии Tatlin.Backup v1.3 технология мгновенных логических снимков (snapshots) реализована в трех режимах с разным уровнем доступа и защищенности – Basic, Secure и Locked. Basic-снимки позволяют задавать сро
|18.06.2025
|
Подтверждена совместимость «Кибер Бэкапа» и программного комплекса «Синоникс»
ер Бэкапом» является большим и нужным рынку событием, позволяющим безопасно решать как задачи сбора резервных копий, так и восстановления из них», — отметил менеджер продукта компании «АйТи Бас
|17.06.2025
|
Троян-шифровальщик для Android обзавелся модулем безвозвратного удаления файлов, исключающим восстановление данных
Дорога в один конец Шифровальщик Anubis обзавелся модулем безвозвратного удаления файлов, исключающим восстановление данных. Вредонос под тем же названием существует под ОС Android, и тоже снабжен модулем шифрования, однако в этом случае речь идет о другом вредоносе: это сравнительно новый шифр
|05.06.2025
|
Новая версия Handy Backup 8.6.3
Компания «Новософт развитие» объявляет о выпуске обновленной версии Handy Backup 8.6.3 — программного обеспечения для резервного копирования и восстановления данных на
|04.06.2025
|
«Мобиус Технологии» и «Береста РК» создадут комплексы промышленной мощности для резервного копирования данных
РК» предоставит надежную и высокоскоростную систему резервного копирования и восстановления данных (СРК и ВД) полностью отечественной разработки. Тем самым партнеры ускорят темпы импортозамещен
|30.05.2025
|
Разработчик системы резервного копирования RuBackup меняет позиционирование.
. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». С RuBackup можно выстроить процессы создания резервных копий, защиты и управления данными, которые обрабатывает как российское, так и зару
|28.05.2025
|
Подтверждена совместимость программы резервного копирования Handy Backup с российской СУБД Postgres Pro
ional официально объявили о завершении совместного тестирования, подтвердившего совместимость Handy Backup с СУБД Postgres Pro Standard версии 17. Программа Handy Backup прошла все этапы
|22.05.2025
|
Подтверждена совместимость программы резервного копирования Handy Backup с Postgres Pro Standard
ООО «Новософт развитие» и компания Postgres Professional официально подтвердили совместимость решения для резервного копирования Handy Backup и последней версии СУБД Postgres Pro Standard 17. В ходе совместного тестирования, проведенного специалистами обеих компаний, был выдан официальный сертификат, который подтверждает стаби
|15.05.2025
|
Simply Linux 11 выйдет в 2025 г., в нем будет резервное копирование и PortProton для запуска популярных игр
ловом менеджере Thunar увеличена скорость работы с большим количеством файлов; появились настройки ширины панели; улучшено управление питанием: появился гибридный спящий режим. TimeShift — сохранение резервных копий системы Добавлена программа для сохранения резервных копий TimeShift. Она позволяет делать снимки операционной системы вручную или автоматически с заданной периодичностью
|15.05.2025
|
Минцифры Хабаровского края внедрило систему резервного копирования Yadro Tatlin.Backup
ния, а также наличие оборудования в реестре Минпромторга РФ. Решением стала система хранения Tatlin.Backup, которая была успешно внедрена в инфраструктуру заказчика и сейчас используется в прод
