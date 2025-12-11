Разделы

Backup and Recovery бэкап Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных СРК и ВД 31 марта Международный день резервного копирования World Backup Day День бэкапа

Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа

Резервное копирование помогает сформировать защищённый архив данных и обеспечивает их  восстановление. Если вы делаете бэкапы — вы минимизируете последствия внештатных ситуаций и снижаете вероятность потери данных из-за сбоев, кибератак и ошибок.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


Рынок решений резервного копирования 2025

ств резервного копирования составляет более 50% Отечественный рынок средств резервного копирования (СРК) продолжает развиваться. Продукты бэкапа относятся к системному программному обеспечению,
11.12.2025 Handy Backup: обновленный сертификат совместимости с «1С:Предприятие»

Компания ООО «Новософт развитие» сообщает о продлении и обновлении сертификата совместимости Handy Backup с программой «1С:Предприятие 8.3». Сертификация подтверждает корректность работы решен
03.12.2025 Atlas и «Береста РК» представляют решение для резервного копирования данных емкостью свыше 5 ПБ

ь доступно российским компаниям», — сказал Дмитрий Пензов, технический директор Atlas. Интеграция с СРК «Береста» позволяет автоматизировать процесс создания резервных копий, быстрого восстанов
28.11.2025 «Аэродиск» и «Киберпротект» подтвердили совместимость решений

пешном завершении тестирования совместимости своих продуктов. Система резервного копирования «Кибер Бэкап», продемонстрировал корректную работу с линейкой систем хранения данных «Аэродиск Engin
25.11.2025 Новые возможности для бизнеса: интеграция RuBackup и YDB обеспечивает резервное копирование для высоконагруженных систем

работано при экспертной поддержке специалистов компании и обеспечивает удобный и безопасный процесс резервирования и восстановления данных для высоконагруженной распределенной СУБД YDB — реляци
21.11.2025 «Софтлайн Решения» обеспечила защиту данных ритейлера с помощью российской СРК «Кибер Бэкап»

ии и информационной безопасности, внедрила систему защиты данных на базе российского решения «Кибер Бэкап». Система компании-разработчика «Киберпротект» обеспечивает комплексную защиту инфрастр
19.11.2025 ITGlobal.com запустил услугу по защите данных ИТ-инфраструктуры от программ-вымогателей

чем зашифровать основные системы. Это полностью меняет подход к защите: недостаточно просто делать бэкапы, нужно гарантировать их неизменяемость и физическую изоляцию. Ведущие вендоры активно

12.11.2025 Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

лах корпоративной сети.Долгосрочное архивирование — перемещение критически важных данных («золотые» бэкапы, техническая документация, проекты) в «холодное» хранилище. На третьем уровне размещае
07.11.2025 «Векторфарм» выстроила комплексную защиту данных при помощи «Кибер Бэкапа»

манде информационно-технического отдела «Векторфарм». По совокупности требований к функциональности СРК в ИТ-команде «Векторфарм» сделали выбор в пользу флагманского продукта компании «Киберпро
30.10.2025 Российские средства резервного копирования превращаются в платформы обеспечения киберустойчивости

рупнейшие поставщики рынка резервного копирования №2024 №2022 Название организации Выручка на рынке СРК в 2024 г., ₽млн без НДС Выручка на рынке СРК в 2023 г., ₽млн без НДС Рост выручки

30.10.2025 «Киберпротект» представил обновление своего флагманского решения — системы резервного копирования «Кибер Бэкап»

ления «Кибер Бэкапа», выросло до 60 тысяч, а виртуальных машин — до 20 тысяч. Таким образом, «Кибер Бэкап» 18.0 может обеспечить централизованную защиту крупнейших инфраструктур в рамках единой
30.10.2025 Что следует учесть при выборе системы резервного копирования для сложной ИТ-инфраструктуры

ий. Разработчики «Кибер Бэкапа» следят за развитием поддерживаемых систем и тестируют совместимость СРК с их актуальными версиями, при необходимости дорабатывая компоненты. В новой версии агент
21.10.2025 MIND Software и «РуБэкап» объединили решения для построения платформы эффективного хранения резервных копий

ься к росту объемов данных и требованиям бизнеса. Совместное решение обеспечивает надежное хранение резервных копий, ускоряет процессы восстановления и минимизирует риски потери информации при

21.10.2025 Atlas и «Береста» обеспечили технологическую совместимость решений для отказоустойчивого хранения и резервного копирования данных

а» объявили о завершении сертификационных испытаний, подтвердивших полную совместимость СХД Atlas и СРК «Береста». Совместное использование решений позволит заказчикам повысить отказоустойчивос
BaaS-платформы 2025

ewsMarket опубликовал рейтинг BaaS-платформ CNewsMarket публикует обзор платформ для BaaS (облачное резервное копирование), предназначенных для обеспечения сохранности данных для всего комплекс
15.10.2025 Облачное резервное копирование становится элементом стратегии киберустойчивости

венность за доступность и безопасность данных берет на себя провайдер Зачем бизнесу именно облачный бэкап Переход компаний на облачные сервисы резервного копирования связан не только с удобство
13.10.2025 Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?

авления, высокая стоимость владения (TCO), доступность и надежность системы резервного копирования (СРК). По существу, это готовая платформа для развертывания и поддержки инфраструктуры СРК<
24.09.2025 UDV Group и «Киберпротект» подтвердили совместимость решений для киберзащиты АСУ ТП и резервного копирования данных

шие технологическую совместимость решения для резервного копирования и восстановления данных «Кибер Бэкап» 17.2 с системой зонтичного мониторинга UDV ITM и UDV DATAPK Industrial Kit — комплексн
Рейтинг провайдеров BaaS 2023

Рейтинг провайдеров BaaS 2023 Как говорится, или вы делаете резервное копирование информации, или вы уже делаете его. Варианта «не делать» просто нет. По
Рынок решений резервного копирования 2022

у рынка облачного резервного копирования и восстановления данных. Читать полностью Какой российский бэкап-сервис выбрать для создания резервных копий ИТ-инфраструктуры Сегодня отечественным ком
Рынок решений резервного копирования 2020

Читать полностью Экспертиза: почему резервное копирование набирает обороты и как выбрать поставщика бэкап-сервисов Создание резервных копий еще относительно недавно не считалось важной составля
02.09.2025 Компания ДОК представила оборудование дуплексной связи 10GbE в диапазоне 60 ГГц для резервирования промышленного Wi-Fi

тные беспроводные мосты «Мобибридж-V» для промышленных предприятий. Об этом CNews сообщили представители ДОК. Новое оборудование работает в диапазоне 60 ГГц и предназначено для замены или организации резервных каналов связи для технологического оборудования. Такие каналы востребованы в случаях, когда использование промышленного Wi-Fi (5–6 ГГц) или мобильного интернета (GSM-модемы в компонен
28.08.2025 «Киберпротект» обновил «Кибер Бэкап Облачный» — российский облачный сервис резервного копирования

го копирования с временной блокировкой учетной записи при превышении. Благодаря нововведению «Кибер Бэкап Облачный» и резервные копии становятся более защищенными от брутфорс-атак методом переб
28.08.2025 Nexign и «Киберпротект» подтвердили совместимость СУБД Nexign Nord и СРК «Кибер Бэкап»

й системы резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов-шифровальщиков «Кибер Бэкап». Об этом CNews сообщили представители Nexign. Nexign Nord — СУБД c высокой скоростью у
01.08.2025 «Роскадастр» закупает отечественного ПО для виртуализации MS SQL, Oracle и PostgreSQL

ания (ППК) «Роскадастр» покупает лицензии ПО виртуализации Zvirt и ПО резервного копирования «Кибер Бэкап» на сумму 448,2 млн руб. Также соответствующие сертификаты технической поддержки. Тенде
31.07.2025 Бэкап-платформа от Vinchin вошла в продуктовую линейку MONT

оглашение о партнерстве с международным вендором Vinchin и включила его флагманский продукт Vinchin Backup & Recovery в свой портфель для дистрибуции. Комплексное решение расширит возможности р
29.07.2025 Selectel запускает хранилище S3 Vault — облачное решение для резервного копирования S3 бакетов

ление о состоянии каждого бакета. «Перед бизнесом остро стоит проблема защиты данных — особенно сегодня, в условиях участившихся кибератак. S3 Vault создает независимый защищенный контур для хранения резервных копий. Это позволяет компаниям не просто подстраховаться на случай сбоев, но и обеспечить бесперебойную работу ключевых IT-систем и непрерывность бизнес-процессов. Для нас это стратег
15.07.2025 Вышла новая версия системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup

в. Зафиксирован рост производительности за счет оптимизации алгоритмов работы с данными. Ускоренное резервное копирование в блочный пул теперь использует интеллектуальную упаковку небольших бло
14.07.2025 «Аэродиск» и «РуБэкап» подтвердили совместимость решений для бэкапа данных с СХД «Аэродиск Engine AQ»

оступности целого ЦОДа. Совместная работа решений «Аэродиск» и RuBackup обеспечивает более надежное резервное копирование данных, включая поточную дедупликацию, что актуально для предприятий, т
08.07.2025 «Кибер Бэкап Облачный» от «Киберпротекта» стал доступен на облачной платформе RCloud by 3data

«Кибер Бэкап Облачный», сервис резервного копирования и восстановления данных (BaaS) от компании «Ки
01.07.2025 Мгновенные снимки, права доступа и пароли-токены – обновилась система резервного копирования Tatlin.Backup

Мгновенные снимки В версии Tatlin.Backup v1.3 технология мгновенных логических снимков (snapshots) реализована в трех режимах с разным уровнем доступа и защищенности – Basic, Secure и Locked. Basic-снимки позволяют задавать сро
18.06.2025 Подтверждена совместимость «Кибер Бэкапа» и программного комплекса «Синоникс»

ер Бэкапом» является большим и нужным рынку событием, позволяющим безопасно решать как задачи сбора резервных копий, так и восстановления из них», — отметил менеджер продукта компании «АйТи Бас
17.06.2025 Троян-шифровальщик для Android обзавелся модулем безвозвратного удаления файлов, исключающим восстановление данных

Дорога в один конец Шифровальщик Anubis обзавелся модулем безвозвратного удаления файлов, исключающим восстановление данных. Вредонос под тем же названием существует под ОС Android, и тоже снабжен модулем шифрования, однако в этом случае речь идет о другом вредоносе: это сравнительно новый шифр
05.06.2025 Новая версия Handy Backup 8.6.3

Компания «Новософт развитие» объявляет о выпуске обновленной версии Handy Backup 8.6.3 — программного обеспечения для резервного копирования и восстановления данных на
04.06.2025 «Мобиус Технологии» и «Береста РК» создадут комплексы промышленной мощности для резервного копирования данных

РК» предоставит надежную и высокоскоростную систему резервного копирования и восстановления данных (СРК и ВД) полностью отечественной разработки. Тем самым партнеры ускорят темпы импортозамещен
30.05.2025 Разработчик системы резервного копирования RuBackup меняет позиционирование.

. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». С RuBackup можно выстроить процессы создания резервных копий, защиты и управления данными, которые обрабатывает как российское, так и зару
28.05.2025 Подтверждена совместимость программы резервного копирования Handy Backup с российской СУБД Postgres Pro

ional официально объявили о завершении совместного тестирования, подтвердившего совместимость Handy Backup с СУБД Postgres Pro Standard версии 17. Программа Handy Backup прошла все этапы
22.05.2025 Подтверждена совместимость программы резервного копирования Handy Backup с Postgres Pro Standard

ООО «Новософт развитие» и компания Postgres Professional официально подтвердили совместимость решения для резервного копирования Handy Backup и последней версии СУБД Postgres Pro Standard 17. В ходе совместного тестирования, проведенного специалистами обеих компаний, был выдан официальный сертификат, который подтверждает стаби
15.05.2025 Simply Linux 11 выйдет в 2025 г., в нем будет резервное копирование и PortProton для запуска популярных игр

ловом менеджере Thunar увеличена скорость работы с большим количеством файлов; появились настройки ширины панели; улучшено управление питанием: появился гибридный спящий режим. TimeShift — сохранение резервных копий системы Добавлена программа для сохранения резервных копий TimeShift. Она позволяет делать снимки операционной системы вручную или автоматически с заданной периодичностью
15.05.2025 Минцифры Хабаровского края внедрило систему резервного копирования Yadro Tatlin.Backup

ния, а также наличие оборудования в реестре Минпромторга РФ. Решением стала система хранения Tatlin.Backup, которая была успешно внедрена в инфраструктуру заказчика и сейчас используется в прод

Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1174
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1017
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15232 657
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10411 595
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 563
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 473
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 470
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3211 428
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 414
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5898 403
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 353
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6282 318
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 312
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 273
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2324 235
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 226
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2557 226
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 211
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 205
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 197
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 196
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 194
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 193
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3396 189
Аренда 2581 167
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 167
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 156
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 155
Аудит - аудиторский услуги 3113 152
Энергетика - Energy - Energetically 5528 151
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 149
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 143
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 137
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 134
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 131
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 130
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1780 129
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 127
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 126
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6684 119
