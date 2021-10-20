Microsoft Office 365

Windows 11 стала доступна для пользователей по всему миру 1

Легендарный российский интегратор покупает часть египетской компании по цифровой трансформации 1

Softline помогает Bonava внедрять новые информационные системы для взаимодействия внутри и между подразделениями 1

Microsoft представила новые функции для поддержки гибридной работы 1

Microsoft представила новые функции для поддержки гибридной работы 1

Zyxel представила Cloud Email Security для малого и среднего бизнеса 1

Хакеры захватывают ПК через критическую брешь в движке Microsoft Internet Explorer 1

Check Point Software Technologies приобретает Avanan 1

Испанская медиагруппа Atresmedia внедрила решение Commvault для защиты внутренних информационных ресурсов 3

Windows 11 будет официально доступна с 5 октября 1

Как работает экосистема сервисов в облачной аналитике 1

Выручка Microsoft резко взлетела вопреки сокращению продаж Windows 3

Navicon развивает свой бизнес в Европе в партнерстве с Microsoft 1

Microsoft поднимает цены в России 3

Varonis и Softline расширяют стратегическое партнерство 3

Выходит Microsoft Office с обновленным дизайном 2

Softline обеспечила ISAS решением на базе сервисов Microsoft Azure и служб Powerplaform 1

7 ошибок безопасности при переходе на облачные приложения 1

Microsoft меняет самую заметную часть своего ПО 3

Торговые сети продолжили внедрение инноваций в условиях пандемии 1

Microsoft представила анализ итогов года удаленной работы 2

На рынке резервного копирования появляются новые лидеры 1

Commvault представила Metallic Office 365 Backup для учебных заведений 5