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Microsoft Office 365


20.10.2021 Иранские хакеры ведут охоту на военные секреты США и Израиля, взламывая Office 365 3
12.10.2021 Microsoft представила новые функции Teams, Outlook и Office 365 для создания инклюзивных гибридных рабочих мест 2
05.10.2021 Windows 11 стала доступна для пользователей по всему миру 1
23.09.2021 Softline подключила Юго-Западный государственный университет к цифровым инструментам Microsoft 1
23.09.2021 Synology выпускает C2 Backup, облачное решение резервного копирования для Windows 1
21.09.2021 Легендарный российский интегратор покупает часть египетской компании по цифровой трансформации 1
20.09.2021 Softline помогает Bonava внедрять новые информационные системы для взаимодействия внутри и между подразделениями 1
15.09.2021 Microsoft представила новые функции для поддержки гибридной работы 1
14.09.2021 Microsoft представила новые функции для поддержки гибридной работы 1
14.09.2021 Zyxel представила Cloud Email Security для малого и среднего бизнеса 1
10.09.2021 Хакеры захватывают ПК через критическую брешь в движке Microsoft Internet Explorer 1
01.09.2021 Check Point Software Technologies приобретает Avanan 1
31.08.2021 Испанская медиагруппа Atresmedia внедрила решение Commvault для защиты внутренних информационных ресурсов 3
31.08.2021 Windows 11 будет официально доступна с 5 октября 1
28.07.2021 Как работает экосистема сервисов в облачной аналитике 1
28.07.2021 Выручка Microsoft резко взлетела вопреки сокращению продаж Windows 3
26.07.2021 Анна Балашова, Synology: Рынок сетевых СХД растет из-за интереса среднего бизнеса и роста объемов данных 2
21.07.2021 Navicon развивает свой бизнес в Европе в партнерстве с Microsoft 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 1
19.07.2021 Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу 1
15.07.2021 Microsoft выпустила вторую новую Windows за месяц. Видео 4
09.07.2021 Microsoft поднимает цены в России 3
08.07.2021 Varonis и Softline расширяют стратегическое партнерство 3
29.06.2021 Выходит Microsoft Office с обновленным дизайном 2
28.06.2021 Microsoft, Softline и Dell запускают сервис «Устройство как услуга» для бизнеса 1
15.06.2021 Softline обеспечила ISAS решением на базе сервисов Microsoft Azure и служб Powerplaform 1
02.06.2021 7 ошибок безопасности при переходе на облачные приложения 1
27.05.2021 Конференция VeeamON 2021: Veeam приглашает заглянуть в будущее технологий защиты данных 3
21.05.2021 Microsoft представила обновления своих ИБ-решений 4
12.05.2021 Veeam отчиталась о росте на 25% за I квартал 2021 года 2
29.04.2021 Microsoft меняет самую заметную часть своего ПО 3
26.04.2021 «Яндекс» создал «убийцу» Google Docs 2
21.04.2021 Microsoft вот-вот выпустит уникальную ОС для устаревших компьютеров 2
14.04.2021 Торговые сети продолжили внедрение инноваций в условиях пандемии 1
12.04.2021 Исследование Acronis: увеличение количества ИБ-решений не гарантирует улучшение защиты 1
24.03.2021 ИТ-консультант отомстил за увольнение, удалив важные профили сотрудников и обрушив работу компании 2
22.03.2021 Microsoft представила анализ итогов года удаленной работы 2
15.03.2021 На рынке резервного копирования появляются новые лидеры 1
11.03.2021 Commvault представила Metallic Office 365 Backup для учебных заведений 5
10.03.2021 Corel представила новую линейку продуктов CorelDRAW 2021 1

Публикаций - 769, упоминаний - 1763

Microsoft Office 365 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 543
Google LLC 7135 57
Softline - Софтлайн 1474 40
Veeam Software 250 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 27
Salesforce.com 272 26
Amazon Inc - Amazon.com 1469 26
SAP SE 3208 26
Apple Inc - Эппл Рус 7685 22
VMware 1829 21
3728 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 19
Dell EMC 2393 19
Cisco Systems 2037 18
Oracle Corporation 3333 17
GitHub 412 16
Facebook 3765 16
Samsung Electronics 5641 16
IBM 3530 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 15
Lenovo Group 1636 14
Box inc - box.com - box.net 76 14
Commvault 148 13
VK - Mail.ru Group 2482 13
NetApp 485 13
Новые облачные технологии (НОТ) 227 12
Citrix Systems 571 12
Twitter 2204 11
Acronis - Акронис 364 11
LanCloud - ЛанКлауд 36 11
Fortinet 286 10
Adobe Systems 805 10
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 10
Intel Corporation 4158 10
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 10
HP Inc. 2901 10
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 10
Yandex - Яндекс 4100 10
Крок 1219 9
SEC Consult Services 929 9
LinkedIn 520 17
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 11
Альфа-Банк 1123 8
Pony Express 55 6
Кораблик 33 6
X5 Group 599 5
Магнит - Сеть магазинов 269 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 4
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management 8 3
OMD OM Group 13 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 3
Аэрофлот 492 3
Газпром нефть 380 3
Интер РАО ПАО 158 3
Открытие ФК 538 2
X5 Group - Перекресток 203 2
Coursera 40 2
Лента - Сеть розничной торговли 188 2
Walmart - Wal-Mart Stores 151 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Норникель - Норильский никель 177 2
Фаберлик - Faberlic 63 2
UPS 36 2
Почта России ПАО 1570 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 2
Траско - Trasko 27 2
CPPIB - CPP Investment Board 4 2
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 2
Роснефть НК 367 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 2
EPIC Telecom Invest 69 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 5
ПФР Департамент информационных технологий 103 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 3
Федеральное казначейство России 766 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Министерство цифровой трансформации Украины 2 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
Президент США 105 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 1
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
МИД Бельгии - Министерство иностранных дел Бельгии 2 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 7 1
ЮРАКС - Южнорегиональная Ассоциация кредитных союзов 1 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 104
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 70
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 64
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 36
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 28
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 24
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 23
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 21
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 20
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 18
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 18
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 16
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 378 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 14
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 13
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 13
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 13
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 12
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 11
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 11
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 11
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 11
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1001 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 10
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 10
DevOps - Development и Operations 296 10
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 9
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 9
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 9
Kubernetes 307 9
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 9
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 19 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 8
Microsoft Windows 10 6622 191
Microsoft Azure 1171 142
Microsoft Office 1926 119
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 110
Google Android 10750 87
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 80
Apple iOS 5741 74
Microsoft Exchange 680 69
Microsoft Teams 214 66
Microsoft Outlook 641 56
Microsoft Skype 1465 53
Microsoft PowerPoint 396 49
Linux OS 4249 43
Microsoft Windows Phone OS 1472 37
Microsoft Windows 8 1228 36
AWS - Amazon Web Services 568 33
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 32
Microsoft Windows 7 1662 31
Microsoft Skype for Business 116 27
Microsoft SQL Server 790 27
Microsoft Windows 851 25
Microsoft Dynamics 365 92 24
Dropbox - Файловый хостинг 390 22
Microsoft Surface - Планшет 305 21
Apple iPad 3263 21
Microsoft Office OneNote 137 21
Microsoft Xbox - Игровая приставка 353 20
Microsoft Edge - Браузер 971 20
Veeam Backup&Replication 90 20
Microsoft Dynamics 193 19
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 19
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 18
Microsoft Power BI 113 18
Apple Mac 1455 18
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 177 17
Новые облачные технологии - МойОфис 311 17
Apple macOS X 901 17
Microsoft EMS - Microsoft Enterprise Mobility + Security 27 16
Apple macOS 922 15
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 15
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 29
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 19
Danny Allan - Дэнни Аллан 23 9
Лемешко Максим 13 7
Галушкин Олег 168 6
Сардарян Роберт 19 6
Комиссаров Дмитрий 157 6
Шевченко Владимир 135 5
Притула Павел 31 5
Басов Алексей 79 4
Чеглаков Андрей 40 4
Лигачев Глеб 60 4
Butterfield Stewart - Баттерфилд Стюарт 9 4
Захаров Юрий 13 4
Largent Bill - Ларджент Билл 7 4
Ерин Сергей 14 4
Аликошвили Георгий 11 4
Brockway Tad - Броквей Тед 6 4
Кириченко Игорь 41 4
Самойлов Юрий 55 4
Белоусов Сергей 217 4
Елистратов Николай 90 4
Gutmann Daniel - Гутман Даниэль 11 4
Тимашев Ратмир 58 4
McKay Peter - Маккей Питер 20 4
Гуральников Сергей 161 3
Марцынкьян Сергей 19 3
Maddison John - Мэддисон Джон 22 3
Клявин Владимир 26 3
Foley Mary Jo - Фоли Мэри Джо 18 3
Безруков Андрей 26 3
Guthrie Scott - Гатри Скотт 27 3
Марей Алексей 14 3
Монин Сергей 9 3
Hood Amy - Гуд Эми 11 3
Гаттаров Руслан 117 3
Халяпин Сергей 77 3
Канаметова Залина 4 3
Шеховцов Юрий 33 3
Опанасенко Всеволод 101 3
Россия - Российская федерация - РФ 57238 298
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 91
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 55
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 38
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 20
Германия - Федеративная Республика 3618 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 15
Украина 3353 13
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 13
Европа 3736 13
Франция - Французская Республика 2116 13
Индия - Республика 2165 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 12
Казахстан - Республика 2622 11
Австралия - Австралийский Союз 1121 10
Италия - Итальянская Республика 1377 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 9
Япония 2771 9
Беларусь - Белоруссия 2084 8
Восточная Европа 1674 8
Бразилия - Федеративная Республика 1122 7
Россия - ПФО - Казань 1510 7
Канада 1295 7
Латинская Америка 722 6
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 6
Грузия 690 5
Азия - Азиатский регион 1512 5
Польша - Республика 824 4
США - Флорида 142 4
Новая Зеландия 290 4
Россия - СФО - Новосибирск 1959 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 756 4
Северная Америка 1407 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 4
Сингапур - Республика 808 3
Южная Корея - Республика 1454 3
США - Лас Вегас - Las Vegas 402 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 59
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 41
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 38
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 31
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 25
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 16
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 16
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 12
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 10
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 9
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 8
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 6
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 3
Русский язык 976 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 2
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 25 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 52 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 1
Brexit - Выход Великобритании из Европейского союза 10 1
Марс - планета Солнечной системы 1 29 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 13 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 18 1
Банковский сектор 21 1
Whitebox 3 1
BLM - Black Lives Matter - правозащитное движение 2 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 58 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 1
The Verge - Издание 448 16
ZDnet 381 16
CNews - ZOOM.CNews 1089 10
Forbes - Форбс 441 5
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 5
Ars Technica 227 4
Bloomberg 785 4
Ведомости 259 4
NYT - The New York Times 506 4
TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
Thomson Reuters - Рейтер 1718 3
Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 19 2
Neowin 38 2
VentureBeat 79 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 2
China Daily 30 2
Business Insider 182 2
The Wall Street Journal 709 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 2
ComputerWorld 92 1
Chicago Sun-Times 9 1
ThreatPost 9 1
GeekWire 12 1
Apps4All 25 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
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Current Analysis 9 1
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Microsoft Security Intelligence Report 13 1
IDC Semiannual Software Tracker 1 1
Frost & Sullivan 101 1
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Juniper Research 278 1
Microsoft Learn 3 2
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
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Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 4 1
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Citrix Synergy 5 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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