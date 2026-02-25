Microsoft Office 365

Возродился знаменитый «убийца» Google Docs и MS Office 365 с открытым исходным кодом и презентациями. Иными словами, это бесплатный заменитель Google Docs и Microsoft 365 (в прошлом – Office 365), к тому же с открытыми сходным кодом. Как сообщал CNews, дебют LibreOffice Online

MaxPatrol SIEM контролирует безопасность ресурсов на облачных платформах Amazon и Microsoft ой безопасности MaxPatrol SIEM, интегрированная с ключевыми облачными решениями российских вендоров, пополнилась экспертизой для защиты ресурсов, размещенных на платформах Amazon Web Services (AWS) и Microsoft 365. Помимо этого, продукт теперь детектирует угрозы в сервисах «Яндекс 360», контейнерных средах и службе каталогов «Альт Домен», а также обнаруживает атаки с использованием хакерско

Windows тайно устанавливает на ПК бесполезное и шпионское ПО. Оно маскируется под супернужный и важный софт Нужно больше предустановленного ПО Windows 11 начала автоматически устанавливать приложения «Люди» (People), «Календарь» (Calendar) и «Файлы» (Files) из состава облачного сервиса Microsoft 365 на компьютеры и ноутбуки пользователей, пишет профильный портал Windows Latest. Разрешения на установку никто не спрашивает. Более того, они еще и появляются на панели задач в вид

«СерчИнформ FileAuditor» контролирует распределение прав доступа к данным в Microsoft 365 «СерчИнформ» расширяет возможности контроля для корпоративных облачных сред. Функционал DCAP-системы «СерчИнформ FileAuditor» пополнился детализированным аудитом операций с общими файлами и папками в Microsoft 365. Это усиливает защиту данных и предоставляет ИБ-специалистам полную видимость всех действий с документами, к которым есть общий доступ. Об этом CNews сообщили представители «СерчИ

Microsoft вырежет Teams из Office 365, чтобы не попасть под грандиозный штраф ЕС Выделить Teams из пакета Office 365 Microsoft выделит платформу Teams из пакета Office 365 чтобы избежать крупн

ИИ Microsoft разочаровал власти целой страны. Он справляется с узким кругом задач и редко бывает нужен ассистент Microsoft на основе искусственного интеллекта для приложений и служб Microsoft 365 (ранее Office 365), включающих в себя набор офисных приложений, таких как Word, Excel, PowerPoint и

Microsoft вновь переименует Office 365 ради продвижения ИИ-помощника кта на вкладку Copilot», – заявил представитель Microsoft в разговоре с Windows Latest. Превращение Office 365 в Microsoft 365 Ранее Microsoft уже проводила гораздо более масштабный ребрендинг

У пользователей Microsoft Office массово «слетает» активация. Виноваты баги и админы Microsoft Office теряет активацию Пользователи пакета Microsoft Office 365 столкнулись с необычной проблемой. Входящие в его состав приложения неожиданно тер

В ИТ-сервисах Microsoft хаос. Из-за ошибки в коде в Microsoft 365, Exchange Online, Outlook произошел мощный сбой rosoft 365. Сама ИТ-платформа представляет собой комплексное решение, которое объединяет приложения Office 365 в облачных версиях и продвинутую защиту данных на устройствах. Современный западны

Власти ЕС помогали США следить за европейцами через MS Office 365. Вина установлена само нарушение реализовано в виде регулярного использования Еврокомиссией программного обеспечения Office 365, разработанного американской корпорацией Microsoft. ЕК представляет собой наивысши

Microsoft отказывается от C#. Фундаментальный компонент Office 365 будет переписан на языке Rust, обожаемом хакерами # на Rust», следует из текста объявления. Фото: Microsoft Microsoft планирует переписать наследника Office 365 на Rust C# – это язык программирования с C-подобным синтаксисом, разработанный Mic

Efsol реализовала проект миграции из Office 365 для компании ПИР Основной задачей компании ПИР было осуществление переноса корпоративной почты из сервисов Office 365 на альтернативное решение. В результате проекта, предоставлено удобное решение и перенесены корпоративные почтовые ящики с архивом переписки. Об этом CNews сообщили представители Efs

Zoom создал «убийцу» Google Docs и Microsoft Office 365 енцию – в первую очередь, облачным сервисам компаний Microsoft и Google, которые доминируют в сфере инструментов для совместной работы. Первая предлагает универсальное решение для бизнеса под брендом Microsoft 365, включающее офисные приложения Word, Excel, PowerPoint и многофункциональный мессенджер Teams. Фото: Chris Montgomery / unsplash.com Возможности редактирования документов будут ин

Efsol реализовала проект миграции с Office 365 для компании «Астима» Компания «Астима» получила услугу экстренного переноса корпоративной почты из Office 365 в облако Efsol с сохранением всех данных. В дополнение специалисты Efsol настроили

Microsoft «сломала» всемирно известный почтовый сервис и предлагает «починить» его за деньги Меньше – не значит лучше Корпорация Microsoft ввела новые ограничения в своем облачном сервисе Microsoft 365 для бесплатных пользователей. Как пишет портал Windows Latest, это моментально сломало почтовый сервис Outlook, один из старейших и известнейших в мире. Он тоже принадлежит Micros

В Windows 10 появилась реклама на весь экран, которая отключается за деньги. Видео а было. Microsoft 365 – это облачный аналог классического Microsoft Office. Ранее он носил название Office 365. Сервис распространяется по модели подписки – за его пользование нужно регулярно о

Во французских школах запрещают Microsoft Office rosoft и Google Французские школы должны отказаться от использования бесплатных продуктов Microsoft Office 365 и Google Workspace. Такое заявление сделал министр национального просвещения и по

Microsoft тайно вернулась в Россию. Ее софт продается со скидкой зицией компании Microsoft. Ситуация на сегодня в Allsoft следующая: приобрести новую лицензию на MS Office 365 нельзя, однако в рамках действующих контрактов, заказчики могут продлевать существ

В Microsoft 365 обнаружены удобные для хакеров изъяны, которые софтверный гигант посчитал малозначительными Проблема в Microsoft 365 Исследователи компании Proofpoint выявили в офисном ПО Microsoft 365 функцию, которая может использоваться для вымогательства у пользователей сервиса. Эта функция, которую

Microsoft придумала, как без лишнего шума согнать пользователей с Windows 7 и заставить их работать на Windows 11 олжается Корпорация Microsoft нашла способ заставить пользователей как можно скорее перейти на ее современные версии Windows. По информации портала Neowin, для этого она задействует популярный сервис Microsoft 365 – облачный аналог классического Office. Чтобы пользователи поскорее перешли на Windows 11 или хотя бы на Windows 10, Microsoft в очень скором будущем поддержку более ранних систем

Varonis обнаружила уязвимость Power Automate в Microsoft 365 Команда аналитиков Varonis Systems обнаружила способ злоупотребления облачным сервисом Power Automate в Microsoft 365 — хакеры могут использовать его для кибератак. Power Automate дает возможность злоумышленникам автоматически извлекать данные, взаимодействовать с серверами C2 и уклоняться от сре

Microsoft переманивает к себе огромными скидками пользователей, которых обидела Google ce, потерявшим к нему бесплатный доступ по вине Google, подписаться на сервисы Microsoft 365 (ранее Office 365) на особых условиях. Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте корп

Заоблачные перспективы: СЭД на базе Microsoft 365 ассмотрены варианты размещения СЭД в экосистеме решений Microsoft, а конкретнее — на SaaS-платформе Microsoft 365. Также будет показано, какие возможности она предоставляет и какие преимущества

Обновленная платформа кибербезопасности Varonis 8.6 сокращает уязвимости данных в Microsoft 365 Компания Varonis Systems объявила о выпуске новой версии платформы кибербезопасности Varonis. Среди обновлений: расширенная защита данных в Microsoft 365 с удобными инструментами для обнаружения незащищенных файлов и папок, дополнительная защита от программ-вымогателей и автоматическая маркировка конфиденциальных файлов. Платформа

Microsoft поднимет цены на MS Office и MS Teams или заставит пользователей оформлять подписку на год За гибкость придется доплатить Microsoft вынудит бизнес-пользователей пакета облачных сервисов Microsoft 365 оформлять подписку на длительный срок, увеличив на 20% ценник для владельцев тарифов с помесячной оплатой, сообщает американский телеканал CNBC. В 2022 г. Microsoft планирует нача

Иранские хакеры ведут охоту на военные секреты США и Израиля, взламывая Office 365 Типичная иранская кампания Microsoft идентифицировала новую кибергруппировку, возможно, связанную с Ираном, которая атакует пользователей Office 365 в американских, европейских и израильских оборонных компаниях. Основным инструментом атаки является так называемое распыление паролей (password spraying). Это метод атаки, при которо

Microsoft представила новые функции Teams, Outlook и Office 365 для создания инклюзивных гибридных рабочих мест инклюзивные гибридные рабочие места. Компания анонсировала инновации для Microsoft Teams, Outlook и Office 365. Новые инклюзивные функции в Microsoft Teams: автоматические субтитры и расшифровк

Microsoft впервые за 10 лет резко повысит цены на ключевые продукты. В России будет два подорожания подряд разовательного сегмента останутся на прежнем уровне, по крайней мере, пока что. В то же время пакет Office 365 E1 подорожает с нынешних $8 (595 руб.) до $10 (744 руб.), Office 365 E3 буд

Commvault представила Metallic Office 365 Backup для учебных заведений тают с большими объемами данными, которые необходимо защищать. Теперь они могут приобрести Metallic Office 365 Backup по модели лицензирования, соответствующей модели лицензирования Microsoft 3

Microsoft представила новые возможности Microsoft 365 для Mac Microsoft анонсировала ряд улучшений для Mac, в частности новые версии приложений Microsoft 365 для компьютеров Mac на базе процессора M1. Благодаря этому повысится производительность офисных приложений Microsoft на последних моделях MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini. Новы

Veeam представила Veeam Backup для Microsoft Office 365 v5 щей доступности новейшей версии своего самого быстрорастущего продукта — Veeam Backup для Microsoft Office 365. В пятую версию добавлено специально-разработанное решение для резервного копирова

Trimble интегрировала платформу Connect для совместной работы с Microsoft 365 и BIMcollab Trimble объявила об интеграции своей облачной платформы для совместной работы Trimble Connect с Microsoft 365 и BIMcollab. Пользователи обеих платформ получат общий источник данных, который соединит всех участников проекта и предоставит им информацию для принятия решений и повышения эффек

Microsoft готовит «интерфейс будущего» для Word и Excel. Изменения будут радикальными. Видео рация Microsoft продемонстрировала концепцию графического интерфейса для офисных программ из пакета Office 365, недавно переименованного в Microsoft 365 и включающего в себя приложения Word, Ex

Сервис Microsoft 365 стал доступен по всему миру ние подписки Microsoft 365 стали доступны пользователям по всему миру. Microsoft 365 — это эволюция Office 365, использующая новые возможности искусственного интеллекта (ИИ), разнообразный конт

Microsoft переименовала Office 365 и добавила в него новые сервисы Ребрендинг домашнего Office 365 Домашние подписки Microsoft Office 365 будут переименованы в Microsoft 365.

Обновленное решение «Лаборатории Касперского» для защиты MS Office 365 будет бесплатным полгода Новая версия решения Kaspersky Security для Microsoft Office 365 будет доступна бесплатно 180 дней. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Лаборато

Злоумышленники удивили экспертов хитроумной атакой на MS Office 365 игинальную фишинговую кампанию, целью которой является получение контроля над аккаунтом в Microsoft Office 365. При этом вместо обычных в таких случаях попыток выманить логины и пароли злоумышл

Veeam представила решения резервного копирования для облачных платформ Microsoft о, штат Флорида, объявила о выпуске публичной бета-версии нового решения Veeam Backup для Microsoft Office 365 v4. Также компания представила участникам конференции новое облачное решение для з

Компьютеры можно больше не покупать: Microsoft запустила «ПК как сервис». Видео ивает пользователям настольных и мобильных систем полноценный доступ ко всем возможностям Windows и Office 365 через облачную платформу Microsoft Azure. Теоретически WVD дает возможность пользо