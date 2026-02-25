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Microsoft Office 365

Microsoft Office 365

СОБЫТИЯ

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25.02.2026 Возродился знаменитый «убийца» Google Docs и MS Office 365 с открытым исходным кодом

и презентациями. Иными словами, это бесплатный заменитель Google Docs и Microsoft 365 (в прошлом – Office 365), к тому же с открытыми сходным кодом. Как сообщал CNews, дебют LibreOffice Online
21.11.2025 MaxPatrol SIEM контролирует безопасность ресурсов на облачных платформах Amazon и Microsoft

ой безопасности MaxPatrol SIEM, интегрированная с ключевыми облачными решениями российских вендоров, пополнилась экспертизой для защиты ресурсов, размещенных на платформах Amazon Web Services (AWS) и Microsoft 365. Помимо этого, продукт теперь детектирует угрозы в сервисах «Яндекс 360», контейнерных средах и службе каталогов «Альт Домен», а также обнаруживает атаки с использованием хакерско
07.11.2025 Windows тайно устанавливает на ПК бесполезное и шпионское ПО. Оно маскируется под супернужный и важный софт

Нужно больше предустановленного ПО Windows 11 начала автоматически устанавливать приложения «Люди» (People), «Календарь» (Calendar) и «Файлы» (Files) из состава облачного сервиса Microsoft 365 на компьютеры и ноутбуки пользователей, пишет профильный портал Windows Latest. Разрешения на установку никто не спрашивает. Более того, они еще и появляются на панели задач в вид
31.10.2025 «СерчИнформ FileAuditor» контролирует распределение прав доступа к данным в Microsoft 365

«СерчИнформ» расширяет возможности контроля для корпоративных облачных сред. Функционал DCAP-системы «СерчИнформ FileAuditor» пополнился детализированным аудитом операций с общими файлами и папками в Microsoft 365. Это усиливает защиту данных и предоставляет ИБ-специалистам полную видимость всех действий с документами, к которым есть общий доступ. Об этом CNews сообщили представители «СерчИ
05.09.2025 Microsoft вырежет Teams из Office 365, чтобы не попасть под грандиозный штраф ЕС

Выделить Teams из пакета Office 365 Microsoft выделит платформу Teams из пакета Office 365 чтобы избежать крупн
13.02.2025 ИИ Microsoft разочаровал власти целой страны. Он справляется с узким кругом задач и редко бывает нужен

ассистент Microsoft на основе искусственного интеллекта для приложений и служб Microsoft 365 (ранее Office 365), включающих в себя набор офисных приложений, таких как Word, Excel, PowerPoint и

28.12.2024 Microsoft вновь переименует Office 365 ради продвижения ИИ-помощника

кта на вкладку Copilot», – заявил представитель Microsoft в разговоре с Windows Latest. Превращение Office 365 в Microsoft 365 Ранее Microsoft уже проводила гораздо более масштабный ребрендинг

20.12.2024 У пользователей Microsoft Office массово «слетает» активация. Виноваты баги и админы

Microsoft Office теряет активацию Пользователи пакета Microsoft Office 365 столкнулись с необычной проблемой. Входящие в его состав приложения неожиданно тер
26.11.2024 В ИТ-сервисах Microsoft хаос. Из-за ошибки в коде в Microsoft 365, Exchange Online, Outlook произошел мощный сбой

rosoft 365. Сама ИТ-платформа представляет собой комплексное решение, которое объединяет приложения Office 365 в облачных версиях и продвинутую защиту данных на устройствах. Современный западны
12.03.2024 Власти ЕС помогали США следить за европейцами через MS Office 365. Вина установлена

само нарушение реализовано в виде регулярного использования Еврокомиссией программного обеспечения Office 365, разработанного американской корпорацией Microsoft. ЕК представляет собой наивысши
01.02.2024 Microsoft отказывается от C#. Фундаментальный компонент Office 365 будет переписан на языке Rust, обожаемом хакерами

# на Rust», следует из текста объявления. Фото: Microsoft Microsoft планирует переписать наследника Office 365 на Rust C# – это язык программирования с C-подобным синтаксисом, разработанный Mic
19.10.2023 Efsol реализовала проект миграции из Office 365 для компании ПИР

Основной задачей компании ПИР было осуществление переноса корпоративной почты из сервисов Office 365 на альтернативное решение. В результате проекта, предоставлено удобное решение и перенесены корпоративные почтовые ящики с архивом переписки. Об этом CNews сообщили представители Efs
04.10.2023 Zoom создал «убийцу» Google Docs и Microsoft Office 365

енцию – в первую очередь, облачным сервисам компаний Microsoft и Google, которые доминируют в сфере инструментов для совместной работы. Первая предлагает универсальное решение для бизнеса под брендом Microsoft 365, включающее офисные приложения Word, Excel, PowerPoint и многофункциональный мессенджер Teams. Фото: Chris Montgomery / unsplash.com Возможности редактирования документов будут ин
25.08.2023 Efsol реализовала проект миграции с Office 365 для компании «Астима»

Компания «Астима» получила услугу экстренного переноса корпоративной почты из Office 365 в облако Efsol с сохранением всех данных. В дополнение специалисты Efsol настроили
12.04.2023 Microsoft «сломала» всемирно известный почтовый сервис и предлагает «починить» его за деньги

Меньше – не значит лучше Корпорация Microsoft ввела новые ограничения в своем облачном сервисе Microsoft 365 для бесплатных пользователей. Как пишет портал Windows Latest, это моментально сломало почтовый сервис Outlook, один из старейших и известнейших в мире. Он тоже принадлежит Micros
06.02.2023 В Windows 10 появилась реклама на весь экран, которая отключается за деньги. Видео

а было. Microsoft 365 – это облачный аналог классического Microsoft Office. Ранее он носил название Office 365. Сервис распространяется по модели подписки – за его пользование нужно регулярно о
23.11.2022 Во французских школах запрещают Microsoft Office

rosoft и Google Французские школы должны отказаться от использования бесплатных продуктов Microsoft Office 365 и Google Workspace. Такое заявление сделал министр национального просвещения и по

12.10.2022 Microsoft тайно вернулась в Россию. Ее софт продается со скидкой

зицией компании Microsoft. Ситуация на сегодня в Allsoft следующая: приобрести новую лицензию на MS Office 365 нельзя, однако в рамках действующих контрактов, заказчики могут продлевать существ
15.07.2022 В Microsoft 365 обнаружены удобные для хакеров изъяны, которые софтверный гигант посчитал малозначительными

Проблема в Microsoft 365 Исследователи компании Proofpoint выявили в офисном ПО Microsoft 365 функцию, которая может использоваться для вымогательства у пользователей сервиса. Эта функция, которую

12.07.2022 Microsoft придумала, как без лишнего шума согнать пользователей с Windows 7 и заставить их работать на Windows 11

олжается Корпорация Microsoft нашла способ заставить пользователей как можно скорее перейти на ее современные версии Windows. По информации портала Neowin, для этого она задействует популярный сервис Microsoft 365 – облачный аналог классического Office. Чтобы пользователи поскорее перешли на Windows 11 или хотя бы на Windows 10, Microsoft в очень скором будущем поддержку более ранних систем
28.02.2022 Varonis обнаружила уязвимость Power Automate в Microsoft 365

Команда аналитиков Varonis Systems обнаружила способ злоупотребления облачным сервисом Power Automate в Microsoft 365 — хакеры могут использовать его для кибератак. Power Automate дает возможность злоумышленникам автоматически извлекать данные, взаимодействовать с серверами C2 и уклоняться от сре
11.02.2022 Microsoft переманивает к себе огромными скидками пользователей, которых обидела Google

ce, потерявшим к нему бесплатный доступ по вине Google, подписаться на сервисы Microsoft 365 (ранее Office 365) на особых условиях. Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте корп
10.02.2022 Заоблачные перспективы: СЭД на базе Microsoft 365

ассмотрены варианты размещения СЭД в экосистеме решений Microsoft, а конкретнее — на SaaS-платформе Microsoft 365. Также будет показано, какие возможности она предоставляет и какие преимущества
01.02.2022 Обновленная платформа кибербезопасности Varonis 8.6 сокращает уязвимости данных в Microsoft 365

Компания Varonis Systems объявила о выпуске новой версии платформы кибербезопасности Varonis. Среди обновлений: расширенная защита данных в Microsoft 365 с удобными инструментами для обнаружения незащищенных файлов и папок, дополнительная защита от программ-вымогателей и автоматическая маркировка конфиденциальных файлов. Платформа

07.12.2021 Microsoft поднимет цены на MS Office и MS Teams или заставит пользователей оформлять подписку на год

За гибкость придется доплатить Microsoft вынудит бизнес-пользователей пакета облачных сервисов Microsoft 365 оформлять подписку на длительный срок, увеличив на 20% ценник для владельцев тарифов с помесячной оплатой, сообщает американский телеканал CNBC. В 2022 г. Microsoft планирует нача
20.10.2021 Иранские хакеры ведут охоту на военные секреты США и Израиля, взламывая Office 365

Типичная иранская кампания Microsoft идентифицировала новую кибергруппировку, возможно, связанную с Ираном, которая атакует пользователей Office 365 в американских, европейских и израильских оборонных компаниях. Основным инструментом атаки является так называемое распыление паролей (password spraying). Это метод атаки, при которо
12.10.2021 Microsoft представила новые функции Teams, Outlook и Office 365 для создания инклюзивных гибридных рабочих мест

инклюзивные гибридные рабочие места. Компания анонсировала инновации для Microsoft Teams, Outlook и Office 365. Новые инклюзивные функции в Microsoft Teams: автоматические субтитры и расшифровк
20.08.2021 Microsoft впервые за 10 лет резко повысит цены на ключевые продукты. В России будет два подорожания подряд

разовательного сегмента останутся на прежнем уровне, по крайней мере, пока что. В то же время пакет Office 365 E1 подорожает с нынешних $8 (595 руб.) до $10 (744 руб.), Office 365 E3 буд
11.03.2021 Commvault представила Metallic Office 365 Backup для учебных заведений

тают с большими объемами данными, которые необходимо защищать. Теперь они могут приобрести Metallic Office 365 Backup по модели лицензирования, соответствующей модели лицензирования Microsoft 3
16.12.2020 Microsoft представила новые возможности Microsoft 365 для Mac

Microsoft анонсировала ряд улучшений для Mac, в частности новые версии приложений Microsoft 365 для компьютеров Mac на базе процессора M1. Благодаря этому повысится производительность офисных приложений Microsoft на последних моделях MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini. Новы
03.12.2020 Veeam представила Veeam Backup для Microsoft Office 365 v5

щей доступности новейшей версии своего самого быстрорастущего продукта — Veeam Backup для Microsoft Office 365. В пятую версию добавлено специально-разработанное решение для резервного копирова
23.10.2020 Trimble интегрировала платформу Connect для совместной работы с Microsoft 365 и BIMcollab

Trimble объявила об интеграции своей облачной платформы для совместной работы Trimble Connect с Microsoft 365 и BIMcollab. Пользователи обеих платформ получат общий источник данных, который соединит всех участников проекта и предоставит им информацию для принятия решений и повышения эффек
22.07.2020 Microsoft готовит «интерфейс будущего» для Word и Excel. Изменения будут радикальными. Видео

рация Microsoft продемонстрировала концепцию графического интерфейса для офисных программ из пакета Office 365, недавно переименованного в Microsoft 365 и включающего в себя приложения Word, Ex
21.04.2020 Сервис Microsoft 365 стал доступен по всему миру

ние подписки Microsoft 365 стали доступны пользователям по всему миру. Microsoft 365 — это эволюция Office 365, использующая новые возможности искусственного интеллекта (ИИ), разнообразный конт
31.03.2020 Microsoft переименовала Office 365 и добавила в него новые сервисы

Ребрендинг домашнего Office 365 Домашние подписки Microsoft Office 365 будут переименованы в Microsoft 365.
26.03.2020 Обновленное решение «Лаборатории Касперского» для защиты MS Office 365 будет бесплатным полгода

Новая версия решения Kaspersky Security для Microsoft Office 365 будет доступна бесплатно 180 дней. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Лаборато
24.12.2019 Злоумышленники удивили экспертов хитроумной атакой на MS Office 365

игинальную фишинговую кампанию, целью которой является получение контроля над аккаунтом в Microsoft Office 365. При этом вместо обычных в таких случаях попыток выманить логины и пароли злоумышл
07.11.2019 Veeam представила решения резервного копирования для облачных платформ Microsoft

о, штат Флорида, объявила о выпуске публичной бета-версии нового решения Veeam Backup для Microsoft Office 365 v4. Также компания представила участникам конференции новое облачное решение для з
01.10.2019 Компьютеры можно больше не покупать: Microsoft запустила «ПК как сервис». Видео

ивает пользователям настольных и мобильных систем полноценный доступ ко всем возможностям Windows и Office 365 через облачную платформу Microsoft Azure. Теоретически WVD дает возможность пользо
11.09.2019 ActiveCloud запустил резервное копирование для Exchange и Office365

ActiveCloud дополнил портфель продуктов безопасности новой услугой: резервное копирование всех клиентских данных, хранящихся в Office365, а также в собственных on-premises инсталляциях Exchange и Sharepoint. Как показала практика, встроенные механизмы защиты данных в Оffice365 не учитывают всех потребностей российских


Публикаций - 1042, упоминаний - 1396

Microsoft Office 365 и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 789
Google LLC 12688 141
Softline - Софтлайн 3743 89
Amazon Inc - Amazon.com 3277 59
Apple Inc 13154 59
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 57
9594 53
Broadcom - VMware 2610 49
Salesforce 498 46
Cisco Systems 5372 40
Dropbox 527 39
SAP SE 5601 38
Yandex - Яндекс 9216 37
Veeam Software 345 37
Oracle Corporation 7074 37
HP Inc. 5883 36
Dell EMC 5180 35
Microsoft Corporation - GitHub 1075 32
Intel Corporation 12811 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 30
Meta Platforms - Facebook 4621 29
IBM - International Business Machines Corp 9699 29
Ростелеком 10948 26
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 25
X Corp - Twitter 2938 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 22
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 21
Lenovo Group 2446 21
Samsung Electronics 11064 20
Citrix Systems 868 20
NetApp - Network Appliance 667 19
Box inc - box.com - box.net 375 18
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 18
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 18
Commvault 187 18
Новые облачные технологии (НОТ) 485 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 17
Крок - Croc 1964 17
Microsoft - LinkedIn 699 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 18
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
Почта России ПАО 2370 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 8
Россети Ленэнерго 1699 8
Альфа-Банк 1979 8
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 7
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 7
Связной ГК 1401 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Carl Zeiss AG 307 6
Pony Express - Фрейт линк 73 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 6
Газпром нефть 725 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 5
Транснефть 335 5
Фаберлик - Faberlic 115 5
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 5
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 4
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 21 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 4
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
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Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 4
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Microsoft Inspire 4 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Microsoft Build - конференция 39 2
Citrix Synergy 6 2
VMworld 29 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
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Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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