Обновленное решение «Лаборатории Касперского» для защиты MS Office 365 будет бесплатным полгода

Новая версия решения Kaspersky Security для Microsoft Office 365 будет доступна бесплатно 180 дней. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

Теперь продукт защищает от киберугроз не только сервисы Exchange Online и Onedrive, но и хранилище Sharepoint Online, а также обеспечивает безопасный обмен файлами через Microsoft Teams. Это значит, что, даже если сотрудник попытается поделиться вредоносным файлом через чаты или каналы, другие пользователи его не откроют, так как защитный продукт немедленно отправит такой файл в карантинную зону.

В 2019 г. «Лаборатория Касперского» выявила по всему миру 186 млн вредоносных спам-сообщений, нацеленных на корпоративных пользователей. Это на 54 млн больше, чем в 2018 г. Одной из наиболее эффективных техник фишеров в 2019 г. стали почтовые рассылки под видом автоматических уведомлений от легитимных сервисов, в которых злоумышленники просили пользователей ввести данные для авторизации. Это делалось для того, чтобы собрать базу логинов и паролей от корпоративных аккаунтов, которую в дальнейшем можно использовать для атак на организации. Так, в первые два месяца 2020 г. решение Kaspersky Security для Microsoft Office 365 заблокировало в среднем одну попытку пройти по фишинговой ссылке из письма на каждом устройстве в мире, на котором оно установлено.

В новой версии улучшены антифишинговые возможности и добавлена новая функция, которая позволяет создавать список доверенных почтовых доменов. Теперь продукт может распознавать вредоносную рассылку, отправленную с фальшивого домена. Это сделано для того, чтобы защитить корпоративных пользователей от целевых фишинговых рассылок, приходящих под видом писем от коллег и субподрядчиков.

Кроме того, продукт Kaspersky Security для Microsoft Office 365 не допускает распространения вредоносных программ по корпоративной сети через хранилищe Sharepoint Online. Решение сканирует каждый файл сразу после его загрузки в Microsoft Teams и, если видит зловред, немедленно перемещает его в карантинную зону, а сотрудник ИТ-отдела получает отчет о результатах детектирования и статистику. Также администраторы могут вручную настроить список сканируемых сайтов.

«Переходя на облачные сервисы и средства онлайн-коммуникации, компании хотят быть уверены, что данные остаются под защитой и совместная работа в удаленном режиме соответствует требованиям безопасности. Отвечая на этот запрос, мы усилили возможности нашего решения, и теперь оно защищает от киберугроз все инструменты и каналы пакета Microsoft Office 365», — сказал Сергей Марцынкьян, руководитель отдела продуктового маркетинга для корпоративного бизнеса «Лаборатории Касперского».