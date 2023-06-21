Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies

Knowledge management по-русски: создаем базу знаний без Confluence омпании в России привыкли использовать в качестве базы знаний зарубежные решения вроде Confluence и Sharepoint. Однако сейчас это не лучшее решение. Рассмотрим причины и альтернативу среди росс

«Лаборатории Касперского»: злоумышленники начали вставлять фишинговые ссылки в уведомления SharePoint Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили новую фишинговую схему с использованием легитимных серверов SharePoint. Цель злоумышленников — украсть логины и пароли к различным почтовым аккаунтам, в том числе Yahoo!, AOL, Outlook, Office 365. Схема нацелена на сотрудников компаний по всему миру, в

Суперпроект российских ядерщиков за 50 миллионов переедет с Microsoft SharePoint на независимое ПО Переезд «Прорыва» Как выяснил CNews, кураторы российского амбициозного ядерного проекта «Прорыв» готовы потратить 51 млн руб. на замещение программной платформы его портала Microsoft SharePoint 2013 на импортонезависимое решение. Информацию об этом можно найти на сайте госзакупок. На сайте проекта говорится, что он реализуется госкорпорацией «Росатом» и нацелен на

Softline помогает Bonava внедрять новые информационные системы для взаимодействия внутри и между подразделениями мплексную поддержку работы бизнес-подразделений компании с информацией, выстроенной на базе решений Microsoft SharePoint Online и SharePoint Server. В рамках проекта уже разработаны системы упр

«Корус консалтинг» поможет технологично управлять изменениями на производстве решение категории Change Management System «КОРУС Five | Управление изменениями» на базе Microsoft SharePoint. Инструмент поможет производственным компаниям контролировать операционную и орган

«КОРУС Консалтинг» перевел «Юнифарм» на облачный электронный документооборот на базе инфраструктуры «ИТ-ГРАД» ана на базе модуля договорного документооборота «КОРУС Five Документооборот» на платформе Microsoft SharePoint и предоставляется по модели SaaS. Решение реализовано на основе инфраструктуры обл

«Корус консалтинг» провел аудит корпоративной ИТ-системы на базе Sharepoint для Avito «Корус консалтинг» завершил аудит системы Inavito на платформе Microsoft Sharepoint 2013 для компании «КEX Екоммерц», владельца торговой площадки частных объявлений A

Softline помогла автоматизировать процесс ежегодной оценки персонала на заводе Nissan дников в автоматизированном режиме. Подсистема разработана на базе портального решения на платформе Microsoft SharePoint 2013, реализованного ранее при участии компании Softline и расположенног

Softline разработала для «Алерс» систему согласования договоров на основе MS Office365 стему согласования договоров, построенную на основе cloud-технологий Microsoft: PowerApps, MS Flow, Sharepoint Online. Уникальность решения заключается в том, что в России аналогичные проекты р

Veeam обновила решение для резервного копирования под Microsoft Office 365 формацию в Office 365, обеспечивая безопасное резервное копирование для Office 365 Exchange Online, SharePoint Online OneDrive for Business и Microsoft Teams, позволяя восстанавливать отдельные

«Корус консалтинг» занялся развитием корпоративного портала фармацевтической компании «Сервье» ержке и развитию корпоративного портала компании «Сервье». Внутренний портал на платформе Microsoft SharePoint объединяет более тысячи сотрудников российского подразделения «Сервье». Внутренний

«Корус консалтинг» автоматизировал тендерные процессы на базе Microsoft SharePoint 2016 в компании «Борец» ной документацией в производственной компании «Борец». Доработка реализована на платформе Microsoft SharePoint 2016. Руководство производственной компании столкнулось с проблемой больших трудоз

«ДЛЛ Лизинг» выполнила требования российского законодательства с помощью облака LanCloud LanCloud предоставил сервис Cloud SharePoint для локализации персональных данных DLL. В результате DLL в кратчайшие сроки перен

EOS for SharePoint пробует себя в пивоварении теряться. Не было четко обозначено и не могло быть спрогнозировано время, необходимое для согласования. О решении Для автоматизации внутреннего документооборота в ЗАО «МПК» выбрали платформу EOS for SharePoint, разработку компании «Электронные Офисные Системы», руководствуясь несколькими критериями. «В первую очередь это должно было быть коробочное решение, которое можно приобрести и быстр

«Аквион» снизил затраты на документооборот SharePoint на 40% «Аквион», российская фармацевтическая компания, перенесла СЭД в облачный SaaS-сервис Cloud SharePoint LanCloud Долгое время компания использовала внутреннюю систему документооборота, р

Портал на базе Microsoft SharePoint Online объединил сотрудников Bonava Bonava, шведский девелопер, модернизировал корпоративный портал Bonava на платформе Microsoft SharePoint Online. Проект реализован специалистами «Диджитал Дизайн», одной из крупнейших рос

Microsoft добавила в SharePoint возможность совместной работы в смешанной реальности На мероприятии SharePoint Virtual Summit Microsoft объявила о новых функциях для бизнеса в SharePoint

Компания «Заодно» автоматизировала бизнес-процессы при помощи DocTrix Platform сей семьи, включающая 122 магазина в 20 регионах России, внедрила платформу DocTrix Platform for MS SharePoint, для автоматизации внутренних бизнес-процессов. В 2017 г. компания поставила перед

Корпоративный портал на базе EOS for SharePoint для инжиниринговой компании пании. Ранее при непосредственной поддержке поставщика решения по системе электронного документооборота «Северин девелопмент» осуществила переход на более удобную и функциональную ECM-систему на базе SharePoint, что дало положительные результаты (был автоматизирован процесс согласования документов, создано электронное хранилище, обеспечен удобный доступ в систему для внешних пользователей).

Инжиниринговая компания «Северин» выбрала решение для корпоративного портала – EOS for SharePoint оекта по автоматизации внутренних бизнес-процессов в «Северин». Так, в конце 2015 г. компания перешла на новую систему управления информационными ресурсами предприятия (ECM-системы) на базе платформы SharePoint. Поставщиком программного обеспечения выступила компания ЭОС, интегратором – ее партнер – компания «Юниксофт». Итогом запуска ECM-решений стали автоматизация процессов согласования д

«Аплана.ЦР» и ЭОС будут совместно продвигать EOS for SharePoint ГК «АйТи») заключили соглашение о сотрудничестве по продвижению на российском рынке решения EOS for SharePoint. Программный продукт создан на базе платформы Microsoft SharePoint и включа

«ЭвриТег» интегрировала систему защиты от утечек ILD с Microsoft SharePoint рующее утечки конфиденциальных документов, с платформой для организации совместной работы Microsoft SharePoint. Благодаря интеграции все функции системы защиты бумажных документов ILD становятс

«Корус Консалтинг» автоматизировала управление проектами в «дочке» Росатома ила проект по созданию методологии и автоматизации процессов проектного управления на базе платформ Microsoft SharePoint 2016 и Microsoft Project 2016 в Rusatom Overseas. Rusatom Overseas — доч

«ЭОС» поставит Российской академии образования СЭД EOS for SharePoint «Электронные офисные системы» (ЭОС) объявила о том, что ее система документооборота EOS for SharePoint выбрана ФГБУ «Российская академия образования». ФГБУ «Российская академия образования» – одна из четырех отечественных государственных академий наук. До недавнего времени подавляющее

i-Sys представила редактор бизнес-процессов ZFlow на базе MS SharePoint ии разработки нового продукта ZFlow – графического редактора рабочих процессов на базе платформы MS SharePoint.Продукт расширяет возможности по настройке бизнес-процессов в Microsoft SharePo

i-Sys представила СЭД DocTrix DocFlow на SharePoint с доступом по сервисной модели i-Sys представила систему электронного документооборота DocTrix DocFlow на SharePoint, доступную как сервис. Как рассказали CNews в компании, разработчики надеются, что

Merz Russia создала новый внутренний портал на базе Microsoft SharePoint Merz единое информационное пространство для хранения и доступа к информации на платформе Microsoft SharePoint. Об этом CNews сообщили в «Консист Бизнес Групп». Merz Russia — один из филиалов н

Список Единого реестра российского ПО пополнила ЕСМ-система EOS for SharePoint зации совместной работы с документами, которое может работать в том числе и на бесплатной платформе SharePoint Foundation.Всего на текущий момент в Реестр включены сведения о 34 программных про

«Борец» внедрил решение для управления жизненным циклом продукта на базе Microsoft SharePoint ых продуктов на рынок в производственной компании «Борец». Система, реализованная на базе Microsoft SharePoint, затрагивает все этапы управления жизненным циклом продукта — от идеи до производс

i-Sys представила первый официальный релиз DocTrix Platform 2016 DocTrix Platform. Как рассказали CNews в компании, платформа для создания сложных бизнес-решений на SharePoint без программирования теперь совместима с Microsoft SharePoint 2016 и Nintex

Softline модернизировала корпоративный портал в «Евразийском банке» о переносу некоторых сервисов корпоративного портала «Евразийского банка» на новую версию Microsoft SharePoint. В результате заказчик упростил корпоративное взаимодействие, предоставив персонал

Eset представила новое поколение защиты серверов совместной работы Компания Eset представила новую версию продукта Eset Security для Microsoft SharePoint Server. Новый продукт специально разработан для антивирусной защиты серверов совме

Олеся Филатова: Уже на начальных этапах внедрения EOS for SharePoint горы бумажных копий стали резко уменьшаться которым даются различные поручения. CNews: Почему было принято решение в качестве платформы выбрать SharePoint? Олеся Филатова: Проект по автоматизации документооборота стартовал в 2010 году, а

Conteq предложит своим клиентам комплексные решения на базе Vitro-CAD мпанией «Витро Софт», разработчиком Vitro-CAD — системы управления инженерными данными на платформе SharePoint. Об этом CNews сообщили в Conteq. Компания специализируется на создании и внедрени

EOS for SharePoint 4.2: гибкость, удобство и эффективность Учитывая потребности заказчиков в оптимизации бизнес-процессов и тренды рынка, разработчики при подготовке релиза EOS for SharePoint 4.2 сосредоточились на повышении «дружественности» интерфейса, а также добавили в систему некоторые дополнительные возможности, улучшающие ее удобство для пользователей. В целом все

«Сев. Р. Девелопмент» перешла на EOS for SharePoint С декабря 2015 г. компания «Сев. Р. Девелопмент» (г. Москва) перешла на новую систему управления корпоративным контентом — EOS for SharePoint. В компании автоматизирован управленческий документооборот, работа с проектами документов, задачами, управление совещаниями, а также ряд сопутствующих бизнес-процессов. Как сообщили

«Тройка РЭД» управляет проектами и документами с помощью EOS for SharePoint е. CNews: Какие требования предъявлялись к системе? Почему выбор был сделан именно в пользу EOS for SharePoint? Мария Хурамшина: Перечень требований к внедряемому решению был в значительной сте

Tops Consulting создала для Nordgold интранет-портал на базе Microsoft SharePoint дала для международной золотодобывающей компании Nordgold интранет-портал на базе системы Microsoft SharePoint 2013. Об этом CNews сообщили в «Консист Бизнес Групп». Общее количество сотруднико

Банк ВТБ (Азербайджан) автоматизирует документооборот на базе EOS for SharePoint CNews: Расскажите, по каким критериям была выбрана система EOS for SharePoint? Какие альтернативные продукты рассматривались? Вы самостоятельно внедряли систему