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Microsoft SharePoint Foundation Microsoft SharePoint Products and Technologies

Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies

21.06.2023 Knowledge management по-русски: создаем базу знаний без Confluence

омпании в России привыкли использовать в качестве базы знаний зарубежные решения вроде Confluence и Sharepoint. Однако сейчас это не лучшее решение. Рассмотрим причины и альтернативу среди росс
23.03.2023 «Лаборатории Касперского»: злоумышленники начали вставлять фишинговые ссылки в уведомления SharePoint

Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили новую фишинговую схему с использованием легитимных серверов SharePoint. Цель злоумышленников — украсть логины и пароли к различным почтовым аккаунтам, в том числе Yahoo!, AOL, Outlook, Office 365. Схема нацелена на сотрудников компаний по всему миру, в

04.07.2022 Суперпроект российских ядерщиков за 50 миллионов переедет с Microsoft SharePoint на независимое ПО

Переезд «Прорыва» Как выяснил CNews, кураторы российского амбициозного ядерного проекта «Прорыв» готовы потратить 51 млн руб. на замещение программной платформы его портала Microsoft SharePoint 2013 на импортонезависимое решение. Информацию об этом можно найти на сайте госзакупок. На сайте проекта говорится, что он реализуется госкорпорацией «Росатом» и нацелен на
20.09.2021 Softline помогает Bonava внедрять новые информационные системы для взаимодействия внутри и между подразделениями

мплексную поддержку работы бизнес-подразделений компании с информацией, выстроенной на базе решений Microsoft SharePoint Online и SharePoint Server. В рамках проекта уже разработаны системы упр
16.02.2021 «Корус консалтинг» поможет технологично управлять изменениями на производстве

решение категории Change Management System «КОРУС Five | Управление изменениями» на базе Microsoft SharePoint. Инструмент поможет производственным компаниям контролировать операционную и орган
23.07.2020 «КОРУС Консалтинг» перевел «Юнифарм» на облачный электронный документооборот на базе инфраструктуры «ИТ-ГРАД»

ана на базе модуля договорного документооборота «КОРУС Five Документооборот» на платформе Microsoft SharePoint и предоставляется по модели SaaS. Решение реализовано на основе инфраструктуры обл
29.06.2020 «Корус консалтинг» провел аудит корпоративной ИТ-системы на базе Sharepoint для Avito

«Корус консалтинг» завершил аудит системы Inavito на платформе Microsoft Sharepoint 2013 для компании «КEX Екоммерц», владельца торговой площадки частных объявлений A
10.02.2020 Softline помогла автоматизировать процесс ежегодной оценки персонала на заводе Nissan

дников в автоматизированном режиме. Подсистема разработана на базе портального решения на платформе Microsoft SharePoint 2013, реализованного ранее при участии компании Softline и расположенног
02.08.2019 Softline разработала для «Алерс» систему согласования договоров на основе MS Office365

стему согласования договоров, построенную на основе cloud-технологий Microsoft: PowerApps, MS Flow, Sharepoint Online. Уникальность решения заключается в том, что в России аналогичные проекты р
03.04.2019 Veeam обновила решение для резервного копирования под Microsoft Office 365

формацию в Office 365, обеспечивая безопасное резервное копирование для Office 365 Exchange Online, SharePoint Online OneDrive for Business и Microsoft Teams, позволяя восстанавливать отдельные
26.09.2018 «Корус консалтинг» занялся развитием корпоративного портала фармацевтической компании «Сервье»

ержке и развитию корпоративного портала компании «Сервье». Внутренний портал на платформе Microsoft SharePoint объединяет более тысячи сотрудников российского подразделения «Сервье». Внутренний
13.09.2018 «Корус консалтинг» автоматизировал тендерные процессы на базе Microsoft SharePoint 2016 в компании «Борец»

ной документацией в производственной компании «Борец». Доработка реализована на платформе Microsoft SharePoint 2016. Руководство производственной компании столкнулось с проблемой больших трудоз
14.08.2018 «ДЛЛ Лизинг» выполнила требования российского законодательства с помощью облака LanCloud

LanCloud предоставил сервис Cloud SharePoint для локализации персональных данных DLL. В результате DLL в кратчайшие сроки перен
04.07.2018 EOS for SharePoint пробует себя в пивоварении

теряться. Не было четко обозначено и не могло быть спрогнозировано время, необходимое для согласования. О решении Для автоматизации внутреннего документооборота в ЗАО «МПК» выбрали платформу EOS for SharePoint, разработку компании «Электронные Офисные Системы», руководствуясь несколькими критериями. «В первую очередь это должно было быть коробочное решение, которое можно приобрести и быстр
18.06.2018 «Аквион» снизил затраты на документооборот SharePoint на 40%

«Аквион», российская фармацевтическая компания, перенесла СЭД в облачный SaaS-сервис Cloud SharePoint LanCloud Долгое время компания использовала внутреннюю систему документооборота, р
05.06.2018 Портал на базе Microsoft SharePoint Online объединил сотрудников Bonava

Bonava, шведский девелопер, модернизировал корпоративный портал Bonava на платформе Microsoft SharePoint Online. Проект реализован специалистами «Диджитал Дизайн», одной из крупнейших рос
25.05.2018 Microsoft добавила в SharePoint возможность совместной работы в смешанной реальности

На мероприятии SharePoint Virtual Summit Microsoft объявила о новых функциях для бизнеса в SharePoint
12.03.2018 Компания «Заодно» автоматизировала бизнес-процессы при помощи DocTrix Platform

сей семьи, включающая 122 магазина в 20 регионах России, внедрила платформу DocTrix Platform for MS SharePoint, для автоматизации внутренних бизнес-процессов. В 2017 г. компания поставила перед
25.12.2017 Корпоративный портал на базе EOS for SharePoint для инжиниринговой компании

пании. Ранее при непосредственной поддержке поставщика решения по системе электронного документооборота «Северин девелопмент» осуществила переход на более удобную и функциональную ECM-систему на базе SharePoint, что дало положительные результаты (был автоматизирован процесс согласования документов, создано электронное хранилище, обеспечен удобный доступ в систему для внешних пользователей).
14.11.2017 Инжиниринговая компания «Северин» выбрала решение для корпоративного портала – EOS for SharePoint

оекта по автоматизации внутренних бизнес-процессов в «Северин». Так, в конце 2015 г. компания перешла на новую систему управления информационными ресурсами предприятия (ECM-системы) на базе платформы SharePoint. Поставщиком программного обеспечения выступила компания ЭОС, интегратором – ее партнер – компания «Юниксофт». Итогом запуска ECM-решений стали автоматизация процессов согласования д
07.11.2017 «Аплана.ЦР» и ЭОС будут совместно продвигать EOS for SharePoint

ГК «АйТи») заключили соглашение о сотрудничестве по продвижению на российском рынке решения EOS for SharePoint. Программный продукт создан на базе платформы Microsoft SharePoint и включа
22.08.2017 «ЭвриТег» интегрировала систему защиты от утечек ILD с Microsoft SharePoint

рующее утечки конфиденциальных документов, с платформой для организации совместной работы Microsoft SharePoint. Благодаря интеграции все функции системы защиты бумажных документов ILD становятс
07.08.2017 «Корус Консалтинг» автоматизировала управление проектами в «дочке» Росатома

ила проект по созданию методологии и автоматизации процессов проектного управления на базе платформ Microsoft SharePoint 2016 и Microsoft Project 2016 в Rusatom Overseas. Rusatom Overseas — доч
13.07.2017 «ЭОС» поставит Российской академии образования СЭД EOS for SharePoint

«Электронные офисные системы» (ЭОС) объявила о том, что ее система документооборота EOS for SharePoint выбрана ФГБУ «Российская академия образования». ФГБУ «Российская академия образования» – одна из четырех отечественных государственных академий наук. До недавнего времени подавляющее
10.07.2017 i-Sys представила редактор бизнес-процессов ZFlow на базе MS SharePoint

ии разработки нового продукта ZFlow – графического редактора рабочих процессов на базе платформы MS SharePoint.Продукт расширяет возможности по настройке бизнес-процессов в Microsoft SharePo
04.07.2017 i-Sys представила СЭД DocTrix DocFlow на SharePoint с доступом по сервисной модели

i-Sys представила систему электронного документооборота DocTrix DocFlow на SharePoint, доступную как сервис. Как рассказали CNews в компании, разработчики надеются, что
22.03.2017 Merz Russia создала новый внутренний портал на базе Microsoft SharePoint

Merz единое информационное пространство для хранения и доступа к информации на платформе Microsoft SharePoint. Об этом CNews сообщили в «Консист Бизнес Групп». Merz Russia — один из филиалов н
21.03.2017 Список Единого реестра российского ПО пополнила ЕСМ-система EOS for SharePoint

зации совместной работы с документами, которое может работать в том числе и на бесплатной платформе SharePoint Foundation.Всего на текущий момент в Реестр включены сведения о 34 программных про
03.02.2017 «Борец» внедрил решение для управления жизненным циклом продукта на базе Microsoft SharePoint

ых продуктов на рынок в производственной компании «Борец». Система, реализованная на базе Microsoft SharePoint, затрагивает все этапы управления жизненным циклом продукта — от идеи до производс
14.12.2016 i-Sys представила первый официальный релиз DocTrix Platform 2016

DocTrix Platform. Как рассказали CNews в компании, платформа для создания сложных бизнес-решений на SharePoint без программирования теперь совместима с Microsoft SharePoint 2016 и Nintex
08.12.2016 Softline модернизировала корпоративный портал в «Евразийском банке»

о переносу некоторых сервисов корпоративного портала «Евразийского банка» на новую версию Microsoft SharePoint. В результате заказчик упростил корпоративное взаимодействие, предоставив персонал
29.09.2016 Eset представила новое поколение защиты серверов совместной работы

Компания Eset представила новую версию продукта Eset Security для Microsoft SharePoint Server. Новый продукт специально разработан для антивирусной защиты серверов совме
23.06.2016 Олеся Филатова: Уже на начальных этапах внедрения EOS for SharePoint горы бумажных копий стали резко уменьшаться

которым даются различные поручения. CNews: Почему было принято решение в качестве платформы выбрать SharePoint? Олеся Филатова: Проект по автоматизации документооборота стартовал в 2010 году, а
11.05.2016 Conteq предложит своим клиентам комплексные решения на базе Vitro-CAD

мпанией «Витро Софт», разработчиком Vitro-CAD — системы управления инженерными данными на платформе SharePoint. Об этом CNews сообщили в Conteq. Компания специализируется на создании и внедрени
22.03.2016 EOS for SharePoint 4.2: гибкость, удобство и эффективность

Учитывая потребности заказчиков в оптимизации бизнес-процессов и тренды рынка, разработчики при подготовке релиза EOS for SharePoint 4.2 сосредоточились на повышении «дружественности» интерфейса, а также добавили в систему некоторые дополнительные возможности, улучшающие ее удобство для пользователей. В целом все

29.02.2016 «Сев. Р. Девелопмент» перешла на EOS for SharePoint

С декабря 2015 г. компания «Сев. Р. Девелопмент» (г. Москва) перешла на новую систему управления корпоративным контентом — EOS for SharePoint. В компании автоматизирован управленческий документооборот, работа с проектами документов, задачами, управление совещаниями, а также ряд сопутствующих бизнес-процессов. Как сообщили

08.02.2016 «Тройка РЭД» управляет проектами и документами с помощью EOS for SharePoint

е. CNews: Какие требования предъявлялись к системе? Почему выбор был сделан именно в пользу EOS for SharePoint? Мария Хурамшина: Перечень требований к внедряемому решению был в значительной сте
02.02.2016 Tops Consulting создала для Nordgold интранет-портал на базе Microsoft SharePoint

дала для международной золотодобывающей компании Nordgold интранет-портал на базе системы Microsoft SharePoint 2013. Об этом CNews сообщили в «Консист Бизнес Групп». Общее количество сотруднико
14.01.2016 Банк ВТБ (Азербайджан) автоматизирует документооборот на базе EOS for SharePoint

CNews: Расскажите, по каким критериям была выбрана система EOS for SharePoint? Какие альтернативные продукты рассматривались? Вы самостоятельно внедряли систему
24.12.2015 ТФОМС Свердловской области развивает EOS for SharePoint

дание контура ТФОМС+СМО+МО), контекстного поиска, организация согласования через портал до 99,9% документов, создание дополнительных отчетных форм и аналитики. Рассматривается возможность перехода на SharePoint Server 2013. «Можно ли назвать наш проект завершенным? На наш взгляд, окончательной точки завершения внедрения системы не существует, и это нужно понимать. Внедрить систему – это пол

Публикаций - 1434, упоминаний - 2486

Microsoft SharePoint Foundation и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24718 875
Docsvision - ДоксВижн 1011 152
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 136
Oracle Corporation 6728 127
SAP SE 5303 126
8322 119
IBM - International Business Machines Corp 9453 115
Softline - Софтлайн 2882 103
Корус Консалтинг ГК 1232 94
Directum - Директум 1104 74
TerraLink - ТерраЛинк 282 73
Google LLC 11866 72
OpenText 209 62
АйТи 1375 60
Dell EMC 5037 56
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 819 50
Broadcom - VMware 2385 49
InterTrust - ИнтерТраст 328 49
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 44
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 39
Системы документооборота 498 38
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 37
Alfresco Software 146 35
HP Inc. 5698 34
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 29
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Ростелеком 9806 23
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Apple Inc 12183 22
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8801 21
X Corp - Twitter 2869 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12905 18
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 18
Лента - Сеть розничной торговли 2098 39
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7433 23
Газпром ПАО 1349 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 17
Связной ГК 1372 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 12
Альфа-Банк 1783 11
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Лукойл ПАО - Нефтяная компания 485 10
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12872 212
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51479 198
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11733 192
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9492 170
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1272 169
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12695 168
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25645 167
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6736 164
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19897 164
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6896 151
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11525 147
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13996 138
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11181 137
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4792 127
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10220 122
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28150 119
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11216 114
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9257 110
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4057 102
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12099 102
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12284 101
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5789 98
Intranet - Интранет - Интрасеть 779 97
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7525 91
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3110 91
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24391 90
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10633 85
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11295 83
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8168 82
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5410 82
Microsoft Exchange 1747 346
Microsoft Office 3769 294
Microsoft Windows 15781 267
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 218
Microsoft Office 365 948 187
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1345 119
Microsoft Outlook 1394 118
Microsoft Azure 1415 101
Microsoft Dynamics CRM 542 96
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 121 94
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 91
Microsoft Dynamics 1178 89
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 473 86
Google Android 14121 83
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 790 81
Apple iOS 7879 74
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 763 72
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 72
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 245 71
Linux OS 10077 70
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 399 64
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 627 59
Microsoft Office Excel 1207 54
Microsoft Office 2010 143 54
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 53
Microsoft Visual Studio 411 52
Apple iPad 3873 51
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 994 48
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2070 47
Microsoft Teams - MS Teams 553 46
Microsoft Windows 7 1982 46
Microsoft Windows Server 2008 479 45
Microsoft Windows 2000 8661 43
Microsoft Edge - браузер 1998 41
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 41
Microsoft Office Word 781 41
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 37
Microsoft Windows XP 2403 37
Microsoft Skype for Business 179 35
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5306 34
Курьянов Сергей 162 64
Ипатов Вадим 84 27
Якимчук Сергей 30 26
Иванова Елена 81 24
Прянишников Николай 296 24
Бейдер Александр 75 22
Романов Дмитрий 66 18
Андреев Владимир 98 17
Орлик Сергей 83 17
Невинчаный Александр 20 16
Демидов Михаил 133 16
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 567 16
Щемелев Роман 21 16
Макаров Станислав 117 15
Потапенко Михаил 45 14
Сенкевич Виктор 30 14
Самойленко Максим 66 13
Аксельрод Александр 41 13
Рыжиков Сергей 111 13
Бушмелев Сергей 44 12
Кубликова Ирина 28 12
Стаханов Евгений 21 12
Баласанян Владимир 45 11
Кудрявцев Валентин 26 11
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 912 10
Satya Nadella - Сатья Наделла 201 9
Бейлезон Олег 32 9
Корюкин Юрий 29 9
Галимов Максим 33 9
Житнюк Павел 33 9
Семенов Александр 151 8
Кочуров Евгений 15 8
Будин Алексей 22 7
Червяков Евгений 7 7
Храмцовская Наталья 48 7
Афанасьев Алексей 25 7
Бабинцев Василий 24 7
Трефилов Алексей 45 6
Лосев Сергей 46 6
Степанов Антон 69 6
Россия - РФ - Российская федерация 146308 732
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43581 182
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52332 114
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14174 104
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17561 83
Европа 21840 60
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 54
Украина 7642 36
Казахстан - Республика 5587 35
Германия - Федеративная Республика 12733 34
Россия - УФО - Екатеринбург 3995 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13367 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17224 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7555 22
Европа Восточная 3103 22
Россия - СФО - Новосибирск 4349 21
Франция - Французская Республика 7871 21
Беларусь - Белоруссия 5748 17
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2772 17
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3011 15
Финляндия - Финляндская Республика 3614 15
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2691 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2972 13
Канада 4903 13
Швеция - Королевство 3632 13
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 12
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3115 12
Япония 13325 12
Азия - Азиатский регион 5573 12
Земля - планета Солнечной системы 10421 11
Индия - Bharat 5488 11
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1483 11
США - Вашингтон - Редмонд 228 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3144 10
Европа Западная 1482 10
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1389 10
Африка - Африканский регион 3499 9
Ближний Восток 2958 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1988 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51717 255
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48550 248
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13765 222
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14632 213
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11062 193
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5826 114
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5497 114
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29512 109
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24380 105
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7915 103
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11034 77
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6026 69
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6243 64
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3193 63
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16485 63
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8695 58
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7693 57
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2878 57
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7036 57
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2180 53
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5474 53
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18821 52
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2958 47
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1388 46
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2774 44
Страхование - Страховое дело - Insurance 5898 42
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1917 42
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2215 39
Английский язык 6685 36
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1253 34
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3460 33
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2340 32
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8128 30
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5142 29
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2450 29
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10045 29
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5021 29
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9960 29
Аренда 2449 29
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4895 28
ZDnet 660 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5935 7
The Register - The Register Hardware 1581 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11272 6
Ведомости 1041 6
InformationWeek 241 5
The Verge - Издание 563 4
Wikipedia - Википедия 519 4
TechnologyAdvice - eWeek 230 4
Ars Technica 425 3
AP - Associated Press 2004 3
ComputerWorld 144 3
IDG - International Data Group 115 3
TAdviser - Центр выбора технологий 397 3
NYT - The New York Times 1059 2
Neowin 144 2
Vnunet 224 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1220 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 2
CNews TV 747 2
NewsFactor 127 2
InterNetNews - InternetNews.com 218 2
VNUNet.com 214 2
Госрасходы - портал 69 2
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 199 1
BleepingComputer - Издание 355 1
VentureBeat 90 1
Деловой Петербург 31 1
ThreatPost 9 1
News Corp 187 1
MacWorld 133 1
Computer Weekly 375 1
WikiLeaks 119 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 48 1
Intelligent Enterprise 27 1
The Economist 45 1
Times 625 1
Independent 111 1
Gartner - Гартнер 3563 76
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 72
IDC - International Data Corporation 4912 53
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3243 29
Forrester Research 821 28
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 16
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 326 11
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 9
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 696 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 335 6
Fortune Global 500 286 5
Forrester Wave 45 5
IDC Russia - IDC Россия 160 5
Real Story Group 4 4
Juniper Research 529 3
Microsoft Research 139 3
CNews Инновация года - награда 111 3
Markets&Markets Research 112 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 988 2
Gartner ECM 4 2
CNews Рынок ИТ-услуг 167 2
Forrester Consulting 26 2
IDC Data Thrivers 2 1
CNews SaaS рейтинг 27 1
ARC Advisory Group 20 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 1
Allied Market Research 21 1
Technavio 27 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 226 1
Aberdeen Group 48 1
Gartner - AMR Research 48 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 76 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 194 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 17 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Content Management - Content Services Platforms 4 1
R2G - Research2Guidance 6 1
Gartner - Marketvisio Consulting 20 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 15 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 613 8
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 546 5
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 176 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1532 4
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 69 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 860 4
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 22 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1091 2
РАН - Российская академия наук 1897 2
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 2
РАО - Российская академия образования ФГБУ - Институт управления образованием - Институт информатизации образования, ИИО РАО ФГБНУ 23 2
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 54 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 210 2
СОГУ - Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова 6 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 122 2
БГПУ им. М. Акмуллы - Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы 5 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 47 2
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 13 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 537 2
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан - Университет имени Турара Рыскулова 4 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 93 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 171 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 85 1
ТГУ - Томский государственный университет 175 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 70 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 7 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 40 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 291 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 28 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 348 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 20 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 26
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2458 26
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2042 17
Docflow 147 16
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1120 9
CNews FORUM Кейсы 226 5
Microsoft Ignite 42 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1225 4
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 4
ЭОС Весенний документооборот 14 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 3
День молодёжи - 27 июня 910 3
CNews AWARDS - награда 521 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 322 2
ЭОС Осенний документооборот 24 2
Электронное государство XXI века 32 2
NetApp Directions 6 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
Microsoft Build - конференция 37 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 16 1
Autodesk University 9 1
Международный женский день - 8 марта 350 1
Microsoft Dynamics AX Forum 27 1
Docsvision Day 8 1
Softline Big Cloud Road Show 1 1
TerraLink IT-Summit 2 1
Связь-Экспокомм 113 1
SPM Conf - Software Project Management Conference 3 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
CeBIT 612 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 81 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 712 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 121 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
SAP Sapphire Now 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347681, в очереди разбора - 763246.
Создано именных указателей - 171203.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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Наука

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