Разработчик портала «Инкоманд» нашел способ защитить бизнес от ИТ-шока при замене Microsoft SharePoint

Российский ИТ-разработчик «Емдев» представил в своем продукте «Корпоративный портал Инкоманд» технологию двухсторонней синхронизации данных с платформой Microsoft SharePoint. Новое решение позволяет компаниям поэтапно переходить на отечественный технологический стек без остановки операционной деятельности и риска потери данных. Об этом CNews сообщили представители «Емдев».

Ключевой проблемой при отказе от ИТ-экосистем Microsoft остается сложный переходный период после переноса данных, когда требуется поэтапно переводить подразделения в новую систему. В этот момент особенно важно избегать ситуаций, когда разные команды работают с разными версиями информации или сталкиваются с временным ограничением доступа к корпоративным данным (рабочим реестрам, заявкам и прочее). «Емдев» решил эту проблему, внедрив двустороннюю синхронизацию данных между SharePoint и Инкоманд в режиме реального времени.

Новая возможность позволяет проводить миграцию с Microsoft SharePoint поэтапно, без резкого изменения рабочих процессов. Пока одна часть команды осваивает новый интерфейс, другая продолжает работать в привычной среде Microsoft. Любые изменения в данных синхронизируются между системами, что помогает сократить риски появления дубликатов, потери актуальных данных и операционных сбоев в переходный период.

«Миграция данных —это лишь часть успеха при импортозамещении. Главный вызов заключается в переводе тысяч сотрудников в новую среду без стресса, простоев и падения выручки, — сказал генеральный директор «Емдев» Алексей Какунин. — Наша технология создает безопасный гибридный режим работы. Миграция превращается из ИТ-шока в управляемый и прогнозируемый бизнес-процесс».