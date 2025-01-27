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EmDev ЕмДев

EmDev - ЕмДев

ЕМДЕВ является разработчиком интеграционных решений и платформ для управления данными. Компания разрабатывает B2B/B2C-решения для российских компаний в финансовом, нефтегазовом, производственном, розничном и других секторах. Решения ЕМДЕВ основаны на корпоративных продуктах с открытым исходным кодом.


27.01.2025 Подтверждена совместимость корпоративного портала Incomand и платформы контейнеризации Nova 1
14.08.2024 «Норбит» и «Емдев» объединят экспертизу в области портальных решений 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
11.07.2024 «Корус Консалтинг» расширяет портфель портальных решений продуктом Incomand 1
11.06.2024 Корпоративный портал Incomand интегрируется с решениями Directum 1
03.06.2024 «Флант» и ЕМДЕВ объявили о выпуске сертификата совместимости Deckhouse Kubernetes Platform и Incomand 1
01.02.2024 «Флант» и «Емдев» объявили о совместимости платформ Deckhouse и Entaxy ION 1
10.07.2023 Совместимость интеграционной платформы Entaxy и контейнерной платформы Imagenarium 1
25.04.2023 Axiom JDK Pro и Entaxу запущены в совместную промышленную эксплуатацию 1
10.04.2023 «Олли ИТ» пополнила дистрибьюторский портфель программными продуктами EmDev 1
07.07.2022 Российские компании выстроились в очередь, чтобы вернуть свои деньги за иностранное ПО 1
12.01.2022 Представлено решение на основе «Ред ОС», Libercat, Liberica JDK Pro и Postgres Pro для портала Incomand 1
03.03.2021 Как облака помогли бизнесу пережить пандемию 2
09.02.2021 Число пользователей Liberica JDK превысило 2,5 млн по итогам 2020 года 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

EmDev и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2362 4
Ред Софт - Red Soft 707 2
Bellsoft - БеллСофт 52 2
Merlion - Мерлион 798 2
8222 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 287 2
IBM - International Business Machines Corp 9442 2
Oracle Corporation 6692 2
Flant - Флант 95 2
Yandex - Яндекс 7353 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
LifeRay 12 1
Amazon Inc - Amazon.com 2999 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1884 1
Крок - Croc 1777 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4879 1
Ростелеком 9708 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8749 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 382 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
ICL ГК 381 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1013 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 323 1
Открытые технологии 701 1
Haulmont - Хоулмонт 109 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 51 1
Kairos Digital - Кайрос Диджитал 8 1
Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция 29 1
MuleSoft 6 1
Directum - Директум 1092 1
Microsoft Corporation 24633 1
Nginx - Энджайникс 167 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
SAP SE 5279 1
Nvidia Corp 3491 1
Diasoft - Диасофт 872 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
Почта России ПАО 2114 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 36 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1156 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Комус 94 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2350 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 458 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 148 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Лента - Сеть розничной торговли 2083 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 490 1
Газпром нефть 619 1
ПСБ - Промсвязьбанк 852 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
Газпром ПАО 1342 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 2
Судебная власть - Judicial power 2312 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4756 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 1
Федеральное казначейство России 1773 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 331 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 2
АЮР - Ассоциация юристов России 41 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 8
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1066 7
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1164 6
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Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 146 2
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EmDev Entaxy 6 5
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Linux OS 9957 2
BellSoft - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 38 2
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 114 2
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Microsoft SharePoint Products and Technologies 814 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 922 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 106 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 591 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 470 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 74 1
Kibana - программная панель визуализации данных 12 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 127 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 354 1
Microsoft Windows 15668 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2274 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 284 1
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 246 1
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 38 1
Apple M - ARM-процессор - чипсет на кристалле ARM-архитектуры 60 1
Linux Alpine 12 1
Умные коммуникационные технологии - Tada.team - мессенджер 9 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 84 1
Equiron Imagenarium 8 1
EmDev - WSO2-EmDev 1 1
Amazon Web Services - AWS RDS - AWS Relational Database Service - Amazon Aurora 14 1
Какунин Алексей 14 9
Панченко Иван 139 2
Белокрылов Александр 27 2
Рустамов Рустам 414 1
Иванов Сергей 388 1
Галкин Николай 104 1
Мольский Александр 15 1
Филиппов Андрей 4 1
Назаров Андрей 6 1
Предтеченский Петр 18 1
Зарьянов Алексей 11 1
Пермяков Константин 1 1
Иссинский Ярослав 2 1
Крещишин Павел 1 1
Парфенов Владимир 4 1
Катков Павел 29 1
Лашин Ренат 69 1
Сулин Алексей 4 1
Зеленюк Александр 2 1
Никитов Дмитрий 1 1
Кузнецов Александр 123 1
Смирнов Денис 24 1
Баталов Александр 25 1
Пермяков Артем 17 1
Занятнова Валерия 1 1
Легостаева Светлана 83 1
Титов Александр 24 1
Дегтярь Владислав 2 1
Мыскин Роман 37 1
Шенберг Дмитрий 16 1
Имнаишвили Георгий 1 1
Решетников Максим 31 1
Меледина Елизавета 1 1
Бессарабенко Александр 13 1
Бельченков Алексей 1 1
Терещенко Максим 20 1
Терещенко Денис 88 1
Винокуров Евгений 10 1
Хамидулин Ренат 1 1
Киселев Сергей 59 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52129 2
Европа 21774 1
Азия - Азиатский регион 5533 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14118 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8404 9
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2340 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14341 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51072 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13520 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3148 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5765 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29065 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24104 2
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5833 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9806 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10947 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7604 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5527 1
Айсберг - Eisberg 178 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 708 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 854 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2297 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5423 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4818 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 399 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3948 1
Льготы - Льготные кредиты 140 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4880 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3488 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18489 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 45 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336925, в очереди разбора - 772195.
Создано именных указателей - 166839.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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