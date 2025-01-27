EmDev - ЕмДев

ЕМДЕВ является разработчиком интеграционных решений и платформ для управления данными. Компания разрабатывает B2B/B2C-решения для российских компаний в финансовом, нефтегазовом, производственном, розничном и других секторах. Решения ЕМДЕВ основаны на корпоративных продуктах с открытым исходным кодом.