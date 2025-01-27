EmDev ЕмДев
ЕМДЕВ является разработчиком интеграционных решений и платформ для управления данными. Компания разрабатывает B2B/B2C-решения для российских компаний в финансовом, нефтегазовом, производственном, розничном и других секторах. Решения ЕМДЕВ основаны на корпоративных продуктах с открытым исходным кодом.
EmDev и организации, системы, технологии, персоны:
|Какунин Алексей 14 9
|Панченко Иван 139 2
|Белокрылов Александр 27 2
|Рустамов Рустам 414 1
|Иванов Сергей 388 1
|Галкин Николай 104 1
|Мольский Александр 15 1
|Филиппов Андрей 4 1
|Назаров Андрей 6 1
|Предтеченский Петр 18 1
|Зарьянов Алексей 11 1
|Пермяков Константин 1 1
|Иссинский Ярослав 2 1
|Крещишин Павел 1 1
|Парфенов Владимир 4 1
|Катков Павел 29 1
|Лашин Ренат 69 1
|Сулин Алексей 4 1
|Зеленюк Александр 2 1
|Никитов Дмитрий 1 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Смирнов Денис 24 1
|Баталов Александр 25 1
|Пермяков Артем 17 1
|Занятнова Валерия 1 1
|Легостаева Светлана 83 1
|Титов Александр 24 1
|Дегтярь Владислав 2 1
|Мыскин Роман 37 1
|Шенберг Дмитрий 16 1
|Имнаишвили Георгий 1 1
|Решетников Максим 31 1
|Меледина Елизавета 1 1
|Бессарабенко Александр 13 1
|Бельченков Алексей 1 1
|Терещенко Максим 20 1
|Терещенко Денис 88 1
|Винокуров Евгений 10 1
|Хамидулин Ренат 1 1
|Киселев Сергей 59 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 45 1
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