«Флант» и ЕМДЕВ объявили о выпуске сертификата совместимости Deckhouse Kubernetes Platform и Incomand

«Флант» и ЕМДЕВ объявили об успешном завершении тестирования совместимости своих программных продуктов. Сертификат, выданный после проведения исследований инженерами обеих компаний, подтверждает корректную работу Kubernetes-платформы Deckhouse и корпоративного портала Incomand.

Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) — это платформа с открытым исходным кодом для создания Kubernetes-кластеров и управления ими на любой инфраструктуре: на bare-metal-серверах, поверх любой виртуализации, в публичных и частных облаках, а также — в гибридной модели и edge-инсталляциях. Продукт включает в себя upstream-версию Kubernetes и дополнительные модули для автомасштабирования, мониторинга, балансировки трафика, безопасного доступа и других функций. DKP доступна в нескольких редакциях, что позволяет наиболее гибко подобрать решение под задачи каждого клиента. Платформа зарегистрирована в едином реестре российского ПО в категории «Системы контейнеризации и контейнеры».

Incomand — корпоративный портал для среднего и крупного бизнеса. Его задача — создать удобное и красивое цифровое пространство компании: корпоративные порталы, внешние информационные сайты, собственные приложения (B2B-, В2С-решения). Встроенный конструктор интерфейса позволяет настроить любую страницу интранета с помощью визуального редактора из готовых компонентов и виджетов без привлечения разработчиков. Модульная архитектура обеспечивает быструю настройку и доработку системы под задачи бизнеса. Решение кросс-платформенное, оно доступно на смартфонах, компьютерах и планшетах. Incomand разворачивается on-premise, обеспечивая надежную защиту данных и полный контроль предприятия.

Сотрудничество «Флант» и ЕМДЕВ значительно упрощает процесс выбора и внедрения ПО для клиентов. Благодаря DKP пользователи Incomand получают высокую доступность, масштабируемость и отказоустойчивость системы. В свою очередь, за счет Incomand Deckhouse расширяет экосистему продуктов, которые можно быстро развернуть на DKP.

Совместное решение «Флант» и ЕМДЕВ прошло тестирование в одной из крупнейших нефтяных компаний России. И в результате было рекомендовано для использования внутри в рамках реализации продуктовой стратегии «Горизонтальные корпоративные порталы».

«Совместно Incomand и Deckhouse представляют стабильное решение, которое уверенно можно применять для сложных бизнес-задач энтерпрайза. Мы выбрали компанию «Флант» в качестве технологического партнера благодаря экспертизе её инженеров в области Kubernetes, а также — безупречной репутации на российском ИТ-рынке. Вместе мы продолжаем создавать инновационные решения, которые не только обеспечивают независимость от зарубежных вендоров, но и предлагают высокую производительность и безопасность для КИИ наших клиентов», — отметил Алексей Какунин, генеральный директор ЕМДЕВ.

«Deckhouse вместе с Incomand — это унифицированная среда, в которой клиенты могут разворачивать отказоустойчивые кластера энтерпрайз-уровня за полчаса, а не полдня. Совместно с ЕМДЕВ мы предлагаем современный комплексный подход к решению задач по построению надежных и безопасных ИТ-инфраструктур. Уверен, мы продолжим движение в этой логике, ускоряя тем самым процессы цифровой трансформации для крупных компаний», — сказал Александр Титов, управляющий партнер «Флант».