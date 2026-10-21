Сегодня российские ИТ-компании, создавая новые продукты, руководствуются не одной задачей импортозамещения. На первый план уже выходит не уровень локализации отдельного решения, а то, какие бизнес-задачи заказчик сможет закрыть после реализации проекта по цифровизации ландшафта здесь и сейчас, а также в среднесрочной перспективе. Поэтому ИТ-поставщики системно развивают технологическую базу и пересматривают архитектуру продуктов.