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В 2028 г. российский ИТ-рынок может вернуться к интенсивному росту

Импортозамещение постепенно превращается в догоняющий, а не первичный фактор. На смену ускоренным миграциям приходит плановая модернизация ИТ-ландшафтов. Заказчики все чаще выбирают российские продукты не из-за «происхождения», а исходя из накопленной экспертизы разработчиков, высокого уровня зрелости и практической эффективности для бизнеса. По этой причине конкуренция между отечественными поставщиками сместилась в сторону функциональности и качества пользовательского опыта.

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«Хвосты» от быстрых миграций: как обстоят дела с техническим долгом у российских компаний

Отечественные организации продолжают выстраивать импортонезависимые цифровые контуры. Многие крупные предприятия, в особенности в государственном секторе, реализовали по несколько проектов перехода на российские продукты. Однако, чем больше таких миграций, тем чаще компании сталкиваются с одним серьезным барьером, который мешает комплексной модернизации, — технологическим долгом. Это — результат пожарного импортозамещения и большого количества самописных связок между различными продуктами, в том числи российскими и зарубежными.

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Задач больше, ИТ-бюджеты меньше: как российские компании перестраивают стратегии по цифровизации

Рынок отечественных цифровых продуктов в последние годы пережил несколько периодов трансформации. На первом этапе это часто были относительно поверхностные сценарии, которые позволяли закрывать наиболее очевидные задачи импортозамещения. Сейчас — ожидания от таких проектов куда выше. Опрошенные CNews Analytics лидеры отрасли уверены, что в перспективе нескольких лет отечественные организации полностью перейдут от процесса импортозамещения к комплексному технологическому обновлению, а затем — цифровому лидерству. 

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