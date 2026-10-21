Импортозамещение 2026: итоги и планы
Сегодня российские ИТ-компании, создавая новые продукты, руководствуются не одной задачей импортозамещения. На первый план уже выходит не уровень локализации отдельного решения, а то, какие бизнес-задачи заказчик сможет закрыть после реализации проекта по цифровизации ландшафта здесь и сейчас, а также в среднесрочной перспективе. Поэтому ИТ-поставщики системно развивают технологическую базу и пересматривают архитектуру продуктов.
Говорить о завершении процесса импортозамещения даже в ближайшем будущем по мнению опрошенных CNews Analytics экспертов пока преждевременно. Российским разработчикам еще предстоит закрыть бреши и вывести на рынок зрелые «тяжелые системы», а отечественным предприятиям — решить проблему технологического долга, который накопился из-за экстренных миграций на локальные продукты. Без преодоления этого барьера говорить о цифровом суверенитете невозможно.
21.10.2026
В 2028 г. российский ИТ-рынок может вернуться к интенсивному росту
Импортозамещение постепенно превращается в догоняющий, а не первичный фактор. На смену ускоренным миграциям приходит плановая модернизация ИТ-ландшафтов. Заказчики все чаще выбирают российские продукты не из-за «происхождения», а исходя из накопленной экспертизы разработчиков, высокого уровня зрелости и практической эффективности для бизнеса. По этой причине конкуренция между отечественными поставщиками сместилась в сторону функциональности и качества пользовательского опыта.Читать полностью
«Хвосты» от быстрых миграций: как обстоят дела с техническим долгом у российских компаний
Отечественные организации продолжают выстраивать импортонезависимые цифровые контуры. Многие крупные предприятия, в особенности в государственном секторе, реализовали по несколько проектов перехода на российские продукты. Однако, чем больше таких миграций, тем чаще компании сталкиваются с одним серьезным барьером, который мешает комплексной модернизации, — технологическим долгом. Это — результат пожарного импортозамещения и большого количества самописных связок между различными продуктами, в том числи российскими и зарубежными.Читать полностью
Задач больше, ИТ-бюджеты меньше: как российские компании перестраивают стратегии по цифровизации
Рынок отечественных цифровых продуктов в последние годы пережил несколько периодов трансформации. На первом этапе это часто были относительно поверхностные сценарии, которые позволяли закрывать наиболее очевидные задачи импортозамещения. Сейчас — ожидания от таких проектов куда выше. Опрошенные CNews Analytics лидеры отрасли уверены, что в перспективе нескольких лет отечественные организации полностью перейдут от процесса импортозамещения к комплексному технологическому обновлению, а затем — цифровому лидерству.Читать полностью