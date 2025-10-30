Разделы

On-premise Он-премис модель локального развёртывания программного обеспечения


СОБЫТИЯ

30.10.2025 Ключевые сервисы «Яндекс 360» станут доступны по модели on-premises

Yandex B2B Tech откроет доступ ко всем основным сервисам «Яндекс 360» по модели on-premises — компании смогут развернуть их на собственной инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360». «Документы» и «Диск» уже готовы к использованию в on-premises

15.10.2025 Платформа Cicada8 ETM теперь доступна в модели on-premise

Компания Cicada8 запустила поставки платформы для управления уязвимостями и цифровыми угрозами Cicada8 ETM (External Threat Management) по модели on-premise. Это делает решение универсальным вариантом для компаний, которые стремятся контролировать внешние киберриски, вне зависимости от типа инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представ
23.09.2025 EFSOL запускает on-premise-версию Metrika42 для мониторинга производительности «1С» с полным контролем над данными и безопасностью

и Metrika42 для мониторинга и анализа производительности системы «1С», предоставляя пользователям полный контроль над данными и их безопасностью. Об этом CNews сообщили представители EFSOL. Metrika42 On-Premise — это решение для отслеживания производительности и анализа работы платформы «1С». С помощью этого инструмента компании могут детально мониторить состояние своих систем, выявлять оши
Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS В мире современного бизнеса эффективные коммуникации — ключевой фактор успеха. Время, когда команды работали исключительно в офисе, давно ушло в прошлое. Сейчас компании ста
01.07.2025 Odyssey Consulting Group представила on-premise платформу клиентских данных Odyssey Persona

ьно нуждаются в маркетинговом воздействии, а какие совершат покупку без дополнительных стимулов. Таким образом, компания может оптимизировать расходы и сохранить маржу. Odyssey Persona поставляется в on-premise-формате, что обеспечивает хранение и обработку всех клиентских данных на стороне заказчика. Такой подход актуален для организаций с высокими требованиями к безопасности и внутреннему
19.06.2025 «МТС Линк» запускает серверную версию модуля для тестов и опросов

е «Формы» были доступны только пользователям SaaS-решения «МТС Линк». Запуск стал частью обновления on-premise-версии платформы. Сервис «Формы» предназначен для сбора обратной связи, повышения

29.04.2025 Оn-premise решения Servicepipe будут представлены в «Инфосистемы Джет»

зработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, и ИТ-компания «Инфосистемы Джет» объявили о стратегическом партнерстве. «Инфосистемы Джет» расширит свою продуктовую линейку за счет on-premise решений Servicepipe – DosGate, Cybert, FlowCollector. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe. DosGate — это адаптивная система защиты ИТ-инфраструктуры от DDoS-атак и сетев
10.04.2025 Объектные хранилища вместо классических СХД: почему российский бизнес выбирает on-premise

ой нагрузки, скрытых платежей и рисков. Здесь важно отметить, что выбор ПАК-поставки (как и простой on-premises инсталляции) для внедрения объектного хранилища не ограничивает бизнес в реализац
10.04.2025 «Контур» выпустил на рынок on-prem-решение сервиса двухфакторной аутентификации «Контур.ID» ​

ise (On-Prem) — это способ размещения программного обеспечения на собственных серверах организации. On-Premise решение теперь есть и у «Контур.ID» – оно позволяет организации сохранять контроль
23.12.2024 VK Tech: тенденции рынка коммуникационных решений: рост сегмента On-Premises

аслей: торговля, производство, ИТ, строительство, транспорт и логистика, образование, социальные услуги. Результаты опроса показали, что в ближайшие два-три года количество компаний, которые выбирают On-Premises версию коммуникационных сервисов увеличится (с 3% до 10%), переход на гибридные решения останется на том же уровне (34%). Тенденция размещать решения в закрытом контуре определяется
17.12.2024 Экосистема «МТС Линк» стала полностью доступна on-premise

работы «МТС Линк», представила серверную версию онлайн-досок для совместной работы «МТС Линк Доски». Теперь вся экосистема цифровых продуктов «МТС Линк» доступна для инсталляции в контуре заказчика (on-premise). Заказчики могут развернуть на собственных серверах все решения «МТС Линк»: «Встречи», «Вебинары», «Доски», платформу для организации обучения «Курсы» и корпоративный мессенджер «Ча
17.12.2024 Экосистема «МТС Линк» стала полностью доступна on-premise

работы «МТС Линк», представила серверную версию онлайн-досок для совместной работы «МТС Линк Доски». Теперь вся экосистема цифровых продуктов «МТС Линк» доступна для инсталляции в контуре заказчика (on-premise). Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк». Заказчики могут развернуть на собственных серверах все решения «МТС Линк»: «Встречи», «Вебинары», «Доски», платформу для организаци
11.12.2024 Yandex B2B Tech откроет доступ к онлайн-офису «Яндекс 360» по модели on-premise

Yandex B2B Tech, подразделение «Яндекса», которое развивает технологии для бизнеса, предоставит организациям возможность использовать сервисы «Яндекс 360 для бизнеса» по модели on-premise — то есть развернуть их на своей собственной инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Первым продуктом «Яндекс 360», доступным в on-premise, стал сервис
15.10.2024 Отечественный программный продукт «Л7.Мониторинг» доступен в версии On-Premise

Система раннего обнаружения информационных атак «Л7.Мониторинг» от отечественного разработчика ООО «ЛЭВЛ 7» вышла в версии On-Premise, может быть полностью развернута в инфраструктуре заказчика. Об этом CNews сообщили представители «ЛЭВЛ 7». «Л7.Мониторинг» проводит многократное ежедневное сканирование текстовых фр
18.07.2024 В on-premise версии корпоративного мессенджера Compass вышли конференции на 1000+ участников

п, так и в масштабах компании. Об этом CNews сообщили представители Compass. В последнем обновлении корпоративного мессенджера Compass разработчики в два раза увеличили вместимость видеоконференций в on-premise версии продукта. Теперь в конференции одновременно могут принять участие более тысячи пользователей с включенными камерами и микрофонами. Это позволит бизнесу проводить встречи не то
01.02.2024 Корпоративный мессенджер Compass выпустил on-premise версию и открыл исходный код

безопасность. Об этом CNews сообщили представители Compass. В последнем обновлении корпоративного мессенджера Compass появилась возможность бесплатно развернуть сервис на локальном сервере клиента. В on-premise версии продукта доступны все функции облачного мессенджера. Ближайшие планы разработчиков – добавить темную тему, регистрацию по почте, Active Directory, LDAP и улучшенные видеозвонк
10.07.2023 DION станет доступен по модели on-premise

остью проведения события в облаке или защищенном контуре. Однако для enterprise-бизнеса и компаний с госучастием установка системы на собственные сервера часто является приоритетным вариантом. Модель on-premise обеспечивает надежное шифрование трафика с использованием современных протоколов и предоставляет журнал аудита с полным логированием любых изменений. Помимо этого у пользователя есть
06.02.2023 Платформа Сloudmaster от ГК Softline теперь доступна в on-premise версии

Поставщик ИТ-решений и сервисов – ГК Softline – объявляет о выпуске собственной CMP (Cloud Management Platform) платформы Сloudmaster в версии on-premise. Теперь клиентам ГК Softline доступен альтернативный SaaS-модели вариант: установка системы управления гибридной инфраструктурой на своих серверах в соответствии с принятыми в компан
31.01.2023 Как выбрать модель организации ИТ-инфраструктуры? Мнение экспертов

тику построения ИТ-инфраструктуры. Подсветили не всегда очевидные затраты при создании собственной (on-premises) инфраструктуры, разобрали экономику облака и поняли, что в итоге основная ценнос
27.10.2022 Webinar Group представила SaaS и on-premise решения для организации ВКС и онлайн-обучения

фраструктуры российских компаний. На мероприятии выступили представители Уралсиба, ГСК «Югория», Уралхима и других крупных компаний страны. Свой доклад участникам представил руководитель бизнес-юнита On-premise и Meetings компании Webinar Group Владимир Карпенко. В своем выступлении он рассказал о преимуществах российского сервиса Webinar Meetings и вариантах его развертывания, а также поде
04.08.2022 Вышла on-premise-версия BPM-платформы Pyrus

Разработчик low-code BPM-платформы Pyrus объявил о выходе on-premise версии — Pyrus Datacenter. Систему можно разместить в собственном дата-центре или частном облаке и иметь все данные и процессы под своим полным контролем и управлением администраторо
19.07.2021 Webinar Group выпускает on-premise решение экосистемы сервисов для онлайн-коммуникаций

Webinar Group объявляет о запуске on-premise решения. Платформы Webinar, We.Study и Webinar Meetings теперь доступны для локальной установки внутри организации в качестве серверного или «коробочного» решения. Собственная разраб
24.03.2021 10 простых шагов: Как перейти на SD-WAN

ем, кому подходит SD-WAN 2 Выявляем преимущества SD-WAN для своего бизнеса 3 Выбираем интегратора 4 On-premise, облако, подписка на управляемые сервисы — какую модель выбрать? 5 Выбираем оптима
25.03.2015 Затраты на СЭД: SaaS-решение в сравнении с on-premise

лому и среднему бизнесу в 4–9% годового оборота. Сферический заказчик СЭД Тем не менее, любому руководителю для оценки финансовой эффективности хотелось бы видеть сравнение стоимости владения SaaS- и on-premise решений (то есть решений, разворачиваемых на локальных мощностях). Можно сравнить эти модели на примере оценки затрат на внедрение и содержание системы электронного документооборота.
02.09.2013 3CX представила on-premise решение для управления смартфонами

Компания 3CX объявила о запуске on-premise (локальной) версии 3CX Mobile Device Manager для Windows Server – приложение для у

Публикаций - 999, упоминаний - 1042

On-premise и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25236 109
8982 101
Yandex - Яндекс 8433 87
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 86
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 80
SAP SE 5425 66
Oracle Corporation 6867 63
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 500 59
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 56
Ростелеком 10306 53
Softline - Софтлайн 3261 51
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 393 51
Broadcom - VMware 2490 48
Telegram Group 2571 41
Cisco Systems 5222 39
Google LLC 12255 39
Amazon Inc - Amazon.com 3132 38
VK - Mail.ru Group 3532 37
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 34
Selectel - Селектел 439 30
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 520 28
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 421 28
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 313 27
Крок - Croc 1814 26
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 24
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 196 24
Yandex B2B Tech 80 23
Корус Консалтинг ГК 1334 23
IBM - International Business Machines Corp 9551 21
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 21
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 20
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 20
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 108 20
Flant - Флант 151 20
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 429 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 17
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 17
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 16
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 339 16
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 396 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8171 58
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 48
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 32
Почта России ПАО 2245 25
РЖД - Российские железные дороги 2001 22
Лента - Сеть розничной торговли 2267 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 19
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 18
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 17
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 17
Газпром ПАО 1416 15
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 13
Северсталь ПАО - Severstal 560 12
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 12
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 11
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 10
Альфа-Банк 1868 10
Русагро Группа Компаний 339 10
Газпром нефть 670 10
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 10
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 9
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 260 8
ВТБ - Почта Банк 503 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 7
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 7
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 7
ГПБ - Газпромбанк 1174 6
Ингосстрах СПАО 451 6
ПСБ - Промсвязьбанк 901 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1299 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 467 6
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 6
Фаберлик - Faberlic 98 6
Комус 104 6
МКБ - Московский кредитный банк 618 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 85
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 83
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 27
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5229 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3428 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2078 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6271 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 9
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 9
Федеральное казначейство России 1879 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 5
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3527 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 3
Роскачество - Российская система качества 41 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 161 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 278 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 13
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 7
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 48 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 3
OWASP - Open Web Application Security Project 118 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 2
Linux Foundation 189 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 80 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 2
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 9 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 137 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
OSI - Open Source Initiative 76 1
Free TON Community 6 1
Знание - Российское общество 7 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73167 693
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23033 607
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 530
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23159 387
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31959 387
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57342 386
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31734 331
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 316
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18133 311
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26082 202
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 200
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 195
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 193
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 175
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 167
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 160
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12375 154
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 143
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27181 141
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 135
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3055 133
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 132
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7608 128
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 127
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 126
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6686 125
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17104 124
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4667 122
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 119
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 113
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 111
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 107
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8728 105
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 103
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 100
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4035 99
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 98
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 97
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1252 96
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 94
Linux OS 10895 93
Microsoft Teams - MS Teams 618 72
Microsoft Windows 16326 56
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5180 52
Apple iOS 8242 50
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 50
Google Android 14679 49
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 207 48
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 653 45
Microsoft Office 3952 44
Microsoft Azure 1460 43
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 42
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 39
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 32
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 31
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 28
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 236 26
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 312 25
Microsoft Office 365 981 24
VK Teams 80 24
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 23
Новые облачные технологии - МойОфис 891 23
НКТ - Р7-Офис 478 22
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 21
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 310 21
OpenAI - ChatGPT 521 21
Apple macOS 2248 20
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 136 20
Oracle Java - язык программирования 3328 19
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 251 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 18
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 226 18
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2051 18
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 17
Atlassian - Confluence 154 17
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 146 17
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 16
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 623 16
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 108 16
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 403 16
Врацкий Андрей 165 20
Иодковский Станислав 100 15
Зинкевич Сергей 64 14
Шадаев Максут 1146 13
Гонтарев Павел 113 13
Карпенко Владимир 26 13
Перов Евгений 93 11
Ансимов Константин 35 10
Кальметов Игорь 23 10
Воронин Павел 179 9
Натрусов Артем 312 8
Чижиков Михаил 21 8
Колбин Евгений 80 7
Рустамов Рустам 513 7
Арлазаров Владимир 270 7
Назаров Александр 74 7
Березин Максим 131 7
Панченко Иван 172 7
Тен Антон 45 7
Щеглов Петр 74 7
Урусов Виктор 149 7
Сергеев Сергей 161 6
Ульянов Николай 162 6
Баталов Александр 27 6
Грудинин Дмитрий 26 6
Тульчинский Станислав 85 6
Кузякина Анна 28 6
Артюхов Сергей 62 6
Лучицкий Андрей 16 6
Глазков Александр 148 5
Нестеров Алексей 169 5
Галкин Николай 121 5
Халяпин Сергей 87 5
Бобров Антон 45 5
Кузнецова Ирина 30 5
Кирьянова Александра 155 5
Титов Александр 41 5
Афанасьев Денис 73 5
Джабиев Георгий 53 5
Наумов Сергей 34 5
Россия - РФ - Российская федерация 156825 777
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45702 78
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 69
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53456 65
Европа 24634 47
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18565 28
Беларусь - Белоруссия 6023 19
Казахстан - Республика 5792 16
Азия - Азиатский регион 5747 14
Германия - Федеративная Республика 12936 13
Земля - планета Солнечной системы 10658 10
Европа Восточная 3121 10
Индия - Bharat 5697 9
Ближний Восток 3030 9
Узбекистан - Республика 1869 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 8
Россия - СФО - Новосибирск 4649 8
Бразилия - Федеративная Республика 2450 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 8
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4091 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 7
Турция - Турецкая республика 2486 7
Япония 13547 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3254 6
Франция - Французская Республика 7975 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4269 5
Африка - Африканский регион 3570 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 5
Польша - Республика 2001 4
Сингапур - Республика 1906 4
Америка - Американский регион 2188 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1353 4
Израиль 2784 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51282 298
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 281
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55016 251
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 141
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15114 137
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 127
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31899 123
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 94
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6236 92
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 89
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 71
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20384 71
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 69
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17402 69
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 66
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 65
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 64
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8128 62
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 61
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 60
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 58
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3701 56
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 52
Аудит - аудиторский услуги 3110 52
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 51
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 51
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10741 48
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 47
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 40
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9671 40
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 34
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 33
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 31
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 30
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 30
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4410 29
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 29
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1544 28
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 28
Энергетика - Energy - Energetically 5524 28
Forbes - Форбс 910 10
TAdviser - Центр выбора технологий 425 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 7
The Register - The Register Hardware 1696 4
Harvard Business Review 21 3
Ведомости 1232 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 2
DB-Engines 7 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
Ars Technica 435 1
Fortune 210 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 131 1
Деловой Петербург 33 1
Мобильные системы 117 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
Bloomberg 1417 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
Wikipedia - Википедия 585 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 86 1
Frank Media - Фрэнк Медиа 9 1
Neowin 177 1
The Verge - Издание 591 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 45
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 42
Gartner - Гартнер 3607 41
IDC - International Data Corporation 4943 24
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 13
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 12
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 9
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 8
CNews Инновация года - награда 133 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 8
Forrester Research 828 6
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 6
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 5
Markets&Markets Research 113 4
Juniper Research 551 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 3
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 80 3
Fortune Business Insights 23 3
Fortune Global 500 287 2
BCG - Boston Consulting Group 111 2
Mordor Intelligence 33 2
IMARC Group 6 2
IDC Worldwide Big Data and Analytics Software Forecast 2 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 1
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 18 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 29 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 129 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
Forrester Wave 45 1
CNews SaaS рейтинг 27 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Synergy Research Group 47 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Integration Platform as a Service 2 1
Allied Market Research 22 1
Technavio 28 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 14
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 7
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1086 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1635 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 3
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 2
РАН - Российская академия наук 2014 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 2
МЭИ - Московский энергетический институт 157 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 2
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 2
ТОГУ ВО ФГБОУ - Тихоокеанский государственный университет - Хабаровский Государственный технический университет - Хабаровский государственный педагогический университет 17 2
РАН ЦЭМИ - Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук 17 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 51 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 63 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 25 1
JCU - James Cook University in Queensland - Университет Джеймса Кука 8 1
КГТУ - Калининградский государственный технический университет 8 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 40
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 24
CNews FORUM Кейсы 280 13
CNews AWARDS - награда 549 12
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 11
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 3
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 3
Oracle OpenWorld 65 2
Oracle Modern Cloud Day 10 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 2
Selectel TechDay 6 2
Docflow 147 2
День молодёжи - 27 июня 998 2
CDO/CDTO Summit & Awards 6 1
Winline - Медиалига - Медийная футбольная лига 7 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
CNews Баттл 73 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 15 1
NetApp Directions 6 1
Navicon DataTalks 2 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
ComNews Awards 8 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
Atmosphere Digital 1 1
Infosecurity - выставка 63 1
1С:Проект года 28 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 1
GITEX Technology - международная выставка 42 1
Сбер - Sber500 11 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406029, в очереди разбора - 733488.
Создано именных указателей - 186752.
