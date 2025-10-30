Ключевые сервисы «Яндекс 360» станут доступны по модели on-premises Yandex B2B Tech откроет доступ ко всем основным сервисам «Яндекс 360» по модели on-premises — компании смогут развернуть их на собственной инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360». «Документы» и «Диск» уже готовы к использованию в on-premises

Платформа Cicada8 ETM теперь доступна в модели on-premise Компания Cicada8 запустила поставки платформы для управления уязвимостями и цифровыми угрозами Cicada8 ETM (External Threat Management) по модели on-premise. Это делает решение универсальным вариантом для компаний, которые стремятся контролировать внешние киберриски, вне зависимости от типа инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представ

EFSOL запускает on-premise-версию Metrika42 для мониторинга производительности «1С» с полным контролем над данными и безопасностью и Metrika42 для мониторинга и анализа производительности системы «1С», предоставляя пользователям полный контроль над данными и их безопасностью. Об этом CNews сообщили представители EFSOL. Metrika42 On-Premise — это решение для отслеживания производительности и анализа работы платформы «1С». С помощью этого инструмента компании могут детально мониторить состояние своих систем, выявлять оши

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS В мире современного бизнеса эффективные коммуникации — ключевой фактор успеха. Время, когда команды работали исключительно в офисе, давно ушло в прошлое. Сейчас компании ста

Odyssey Consulting Group представила on-premise платформу клиентских данных Odyssey Persona ьно нуждаются в маркетинговом воздействии, а какие совершат покупку без дополнительных стимулов. Таким образом, компания может оптимизировать расходы и сохранить маржу. Odyssey Persona поставляется в on-premise-формате, что обеспечивает хранение и обработку всех клиентских данных на стороне заказчика. Такой подход актуален для организаций с высокими требованиями к безопасности и внутреннему

«МТС Линк» запускает серверную версию модуля для тестов и опросов е «Формы» были доступны только пользователям SaaS-решения «МТС Линк». Запуск стал частью обновления on-premise-версии платформы. Сервис «Формы» предназначен для сбора обратной связи, повышения

Оn-premise решения Servicepipe будут представлены в «Инфосистемы Джет» зработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, и ИТ-компания «Инфосистемы Джет» объявили о стратегическом партнерстве. «Инфосистемы Джет» расширит свою продуктовую линейку за счет on-premise решений Servicepipe – DosGate, Cybert, FlowCollector. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe. DosGate — это адаптивная система защиты ИТ-инфраструктуры от DDoS-атак и сетев

Объектные хранилища вместо классических СХД: почему российский бизнес выбирает on-premise ой нагрузки, скрытых платежей и рисков. Здесь важно отметить, что выбор ПАК-поставки (как и простой on-premises инсталляции) для внедрения объектного хранилища не ограничивает бизнес в реализац

«Контур» выпустил на рынок on-prem-решение сервиса двухфакторной аутентификации «Контур.ID» ​ ise (On-Prem) — это способ размещения программного обеспечения на собственных серверах организации. On-Premise решение теперь есть и у «Контур.ID» – оно позволяет организации сохранять контроль

VK Tech: тенденции рынка коммуникационных решений: рост сегмента On-Premises аслей: торговля, производство, ИТ, строительство, транспорт и логистика, образование, социальные услуги. Результаты опроса показали, что в ближайшие два-три года количество компаний, которые выбирают On-Premises версию коммуникационных сервисов увеличится (с 3% до 10%), переход на гибридные решения останется на том же уровне (34%). Тенденция размещать решения в закрытом контуре определяется

Экосистема «МТС Линк» стала полностью доступна on-premise работы «МТС Линк», представила серверную версию онлайн-досок для совместной работы «МТС Линк Доски». Теперь вся экосистема цифровых продуктов «МТС Линк» доступна для инсталляции в контуре заказчика (on-premise). Заказчики могут развернуть на собственных серверах все решения «МТС Линк»: «Встречи», «Вебинары», «Доски», платформу для организации обучения «Курсы» и корпоративный мессенджер «Ча

Yandex B2B Tech откроет доступ к онлайн-офису «Яндекс 360» по модели on-premise Yandex B2B Tech, подразделение «Яндекса», которое развивает технологии для бизнеса, предоставит организациям возможность использовать сервисы «Яндекс 360 для бизнеса» по модели on-premise — то есть развернуть их на своей собственной инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Первым продуктом «Яндекс 360», доступным в on-premise, стал сервис

Отечественный программный продукт «Л7.Мониторинг» доступен в версии On-Premise Система раннего обнаружения информационных атак «Л7.Мониторинг» от отечественного разработчика ООО «ЛЭВЛ 7» вышла в версии On-Premise, может быть полностью развернута в инфраструктуре заказчика. Об этом CNews сообщили представители «ЛЭВЛ 7». «Л7.Мониторинг» проводит многократное ежедневное сканирование текстовых фр

В on-premise версии корпоративного мессенджера Compass вышли конференции на 1000+ участников п, так и в масштабах компании. Об этом CNews сообщили представители Compass. В последнем обновлении корпоративного мессенджера Compass разработчики в два раза увеличили вместимость видеоконференций в on-premise версии продукта. Теперь в конференции одновременно могут принять участие более тысячи пользователей с включенными камерами и микрофонами. Это позволит бизнесу проводить встречи не то

Корпоративный мессенджер Compass выпустил on-premise версию и открыл исходный код безопасность. Об этом CNews сообщили представители Compass. В последнем обновлении корпоративного мессенджера Compass появилась возможность бесплатно развернуть сервис на локальном сервере клиента. В on-premise версии продукта доступны все функции облачного мессенджера. Ближайшие планы разработчиков – добавить темную тему, регистрацию по почте, Active Directory, LDAP и улучшенные видеозвонк

DION станет доступен по модели on-premise остью проведения события в облаке или защищенном контуре. Однако для enterprise-бизнеса и компаний с госучастием установка системы на собственные сервера часто является приоритетным вариантом. Модель on-premise обеспечивает надежное шифрование трафика с использованием современных протоколов и предоставляет журнал аудита с полным логированием любых изменений. Помимо этого у пользователя есть

Платформа Сloudmaster от ГК Softline теперь доступна в on-premise версии Поставщик ИТ-решений и сервисов – ГК Softline – объявляет о выпуске собственной CMP (Cloud Management Platform) платформы Сloudmaster в версии on-premise. Теперь клиентам ГК Softline доступен альтернативный SaaS-модели вариант: установка системы управления гибридной инфраструктурой на своих серверах в соответствии с принятыми в компан

Как выбрать модель организации ИТ-инфраструктуры? Мнение экспертов тику построения ИТ-инфраструктуры. Подсветили не всегда очевидные затраты при создании собственной (on-premises) инфраструктуры, разобрали экономику облака и поняли, что в итоге основная ценнос

Webinar Group представила SaaS и on-premise решения для организации ВКС и онлайн-обучения фраструктуры российских компаний. На мероприятии выступили представители Уралсиба, ГСК «Югория», Уралхима и других крупных компаний страны. Свой доклад участникам представил руководитель бизнес-юнита On-premise и Meetings компании Webinar Group Владимир Карпенко. В своем выступлении он рассказал о преимуществах российского сервиса Webinar Meetings и вариантах его развертывания, а также поде

Вышла on-premise-версия BPM-платформы Pyrus Разработчик low-code BPM-платформы Pyrus объявил о выходе on-premise версии — Pyrus Datacenter. Систему можно разместить в собственном дата-центре или частном облаке и иметь все данные и процессы под своим полным контролем и управлением администраторо

Webinar Group выпускает on-premise решение экосистемы сервисов для онлайн-коммуникаций Webinar Group объявляет о запуске on-premise решения. Платформы Webinar, We.Study и Webinar Meetings теперь доступны для локальной установки внутри организации в качестве серверного или «коробочного» решения. Собственная разраб

10 простых шагов: Как перейти на SD-WAN ем, кому подходит SD-WAN 2 Выявляем преимущества SD-WAN для своего бизнеса 3 Выбираем интегратора 4 On-premise, облако, подписка на управляемые сервисы — какую модель выбрать? 5 Выбираем оптима

Затраты на СЭД: SaaS-решение в сравнении с on-premise лому и среднему бизнесу в 4–9% годового оборота. Сферический заказчик СЭД Тем не менее, любому руководителю для оценки финансовой эффективности хотелось бы видеть сравнение стоимости владения SaaS- и on-premise решений (то есть решений, разворачиваемых на локальных мощностях). Можно сравнить эти модели на примере оценки затрат на внедрение и содержание системы электронного документооборота.