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НАФИ Национальное агентство финансовых исследований

НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований

НАФИ — многопрофильный аналитический центр. НАФИ проводит исследования рынков и общественного мнения для коммерческих компаний и государственных структур. Данные НАФИ регулярно используются государственными органами, всероссийскими общественными организациями, коммерческими компаниями и федеральными СМИ. На основе данных принимаются стратегические решения, направленные на повышение качества продуктов и услуг, оптимизацию издержек, привлечение клиентов и повышение их лояльности. Экспертиза НАФИ охватывает сферы финансов, высоких технологий, предпринимательства, социальную сферу, здравоохранение, HR и рынок труда, недвижимость, туризм.

СОБЫТИЯ


05.03.2026 НАФИ и «Ингосстрах»: 43% россиян готовы отказаться от ИИ-технологий навсегда

— сознательный отказ от использования возможностей искусственного интеллекта . Аналитический центр НАФИ, компания «Ингосстрах» и клиника «Будь Здоров» изучили, насколько велика доля россиян, о
02.03.2026 Россияне сдают позиции. В стране впервые за семь лет упала цифровая грамотность

катиться вниз уровень цифровой грамотности. Как сообщили CNews представители аналитического центра НАФИ («Национальное агентство финансовых исследований»), по итогам 2025 г. он упал на 3 проце
12.11.2025 От развлечений к выгоде: какие онлайн-подписки выбирают россияне

Аналитический центр НАФИ выяснил, какие подписки на сервисы и товары наиболее популярны у россиян и сколько они г
01.10.2025 Цифровой разрыв: каждый третий россиянин старше 55 лет боится остаться за бортом технологий

Исследование Аналитического центра НАФИ показало, что одной из наиболее уязвимых социальных групп в части цифровых компетенций с
22.05.2025 НАФИ: что мотивирует россиян повышать цифровую грамотность

Аналитический центр НАФИ с 2018 г. регулярно проводит комплексную оценку цифровых компетенций россиян с использов
20.05.2024 Каждый третий представитель МСП использует искусственный интеллект в работе

Согласно исследованию Аналитического центра НАФИ, почти половина представителей малого и среднего бизнеса в России (46%) считают полезным
02.04.2024 Цена личных данных: россияне рассказали, во сколько оценивают личную информацию и как защищают

ь: согласно исследованию ИТ-компании «Киберпротект», проведенному совместно с Аналитическим центром НАФИ, только пятая часть наших соотечественников вовсе не делает резервные копии данных. Одна
16.02.2024 Индекс цифровой грамотности - 2023: В России стало немного больше людей с продвинутым уровнем цифровых компетенций

Аналитический центр НАФИ на протяжении нескольких лет проводит комплексную оценку цифровых компетенций россиян. И
15.06.2023 «Яндекс маркет» и НАФИ составили портрет предпринимательницы в электронной торговле

«Яндекс маркет» и аналитический центр НАФИ провели исследование среди предпринимательниц и выяснили, почему они занялись интернет-т
24.06.2022 Треть российских компаний решили перевести свои бизнес-процессы полностью на отечественные ИТ-продукты

ругих в последнее время выросла. Таковы результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ совместно с компанией «Киберпротект». Использование иностранного и отечественного ПО в б
14.01.2021 Прогноз НАФИ: предприниматели станут больше тратить на сайты своих компаний

и и программного обеспечения. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра НАФИ. По состоянию на конец 2020 г. только каждый десятый представитель МСП (11%) планировал

28.09.2018 Исследование QIWI, НАФИ И АСИ: высоким уровнем цифровой грамотности обладают 15% российских подростков

ти, мы подтверждаем отличные знания и навыки российских подростков, – отметила генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева. – Когда же речь заходит об установках по отношению

Публикаций - 89, упоминаний - 177

НАФИ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 10
Ростелеком 10948 8
Google LLC 12690 7
SAP SE 5601 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
ИИ-Технологии 309 3
МегаФон 10742 3
Microsoft Corporation 25775 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 3
SAP CIS - САП СНГ 868 3
Logitech 437 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 2
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 59 2
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 229 2
Samsung Electronics 11065 2
Broadcom - VMware 2610 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Apple Inc 13156 2
9594 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 2
Актион МЦФЭР 56 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 106 1
AMT Group - АМТ-Груп 365 1
Омникомм - Omnicomm 172 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 71 1
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 41 1
Novardis - Новардис Консалтинг 68 1
Сател 186 1
TeamIdea - Тимидея Групп 25 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 59 1
Inline Group - Инлайн Груп 105 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Почта России ПАО 2370 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Альфа-Банк 1979 3
Ингосстрах СПАО 478 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Газпром нефть 725 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
Geely Group - Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 54 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 1
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 39 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 60 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Казахмыс - Kazakhmys 52 1
Desport - Decathlon - Декатлон 40 1
Синко-банк 6 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 22 1
Русполимет ПАО 11 1
Полимер Системс 1 1
Связной Банк 113 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 61 1
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф Капитал УК 24 1
Prytek 3 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 21 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 47 1
Level Group - Левел Груп 32 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 25 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
First International Bank of Israel - Первый Интернациональный Банк Израиля 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 5
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 91 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 1
Правительство Австрии - Österreichische Bundesregierung - Государственные органы власти Австрийской Республики 9 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 19 1
Bank of Israel - Центральный банк Государства Израиль 6 1
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Ассоциация специалистов по сертификации 7 1
РСО - Российские Студенческие Отряды - Ассоциация российских студенческих отрядов - Молодежная общероссийская общественная организация 1 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 35
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 19
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 10
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 9
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 7
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 275 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 5
Google Android 15244 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
Apple iOS 8583 6
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 4
OpenAI - ChatGPT 720 3
FreePik 1841 3
Новые облачные технологии - МойОфис 958 3
Microsoft Teams - MS Teams 670 3
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 94 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 2
ВТБ - Открытие ФК - Open Academy - образовательная платформа 5 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 299 2
Новые облачные технологии - МойОфис Документы Мобильные 5 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Microsoft Windows 16882 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 2
Samsung Galaxy 1035 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Apple Pay 519 2
Microsoft Outlook 1506 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 2
Samsung Pay 296 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 2
Apple iPhone 6 4861 2
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 2
Atos Bull Sequana 27 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
VK - Яндекс.Дзен 258 1
GetFinance - Единая факторинговая онлайн‑платформа 7 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 1
ДИАТЕХ - Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
Pravoved.ru - Робот-юрист - Юридический онлайн-сервис 11 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 32 1
ИКС - Гарда Аналитика 6 1
Имаева Гузелия 7 7
Аймалетдинов Тимур 5 5
Сельский Андрей 23 4
Подольский Олег 15 3
Баймуратова Лейсан 3 3
Галашева Екатерина 3 3
Черкасова Надия 23 2
Красюков Дмитрий 43 2
Бочерова Елена 46 2
Банчиков Георгий 3 2
Иодковский Станислав 104 2
Медведев Вячеслав 19 2
Чадов Андрей 5 2
Спиридонова Людмила 2 2
Бабаев Евгений 10 2
Колбин Евгений 87 2
Чугунов Никита 81 2
Петунин Алексей 58 1
Попов Сергей 166 1
Дергунова Ольга 120 1
Арсентьев Андрей 79 1
Сушко Андрей 6 1
Баринов Александр 44 1
Гревцев Александр 31 1
Колесов Александр 63 1
Романенко Андрей 94 1
Родионов Дмитрий 26 1
Седов Анатолий 6 1
Савченко Алла 15 1
Ляпунов Игорь 132 1
Фокин Валерий 49 1
Проскура Дмитрий 31 1
Колесников Дмитрий 24 1
Колескин Тимур 13 1
Тикуркин Максим 38 1
Кузнецов Дмитрий 75 1
Гольцов Александр 84 1
Нейронов Федор 6 1
Евтушенко Алексей 42 1
Лукацкий Алексей 140 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 84
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Европа Восточная 3138 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
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Израиль 2856 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Южная Корея - Сеул 375 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 41
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 32
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 28
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 20
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 15
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 10
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 471 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 5
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 4
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 3
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Известия ИД 770 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
РИА Новости 1033 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Gartner - Гартнер 3658 4
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 9 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CNews Fast рейтинг 55 1
RiskIQ 9 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
FMI - Future Market Insights 11 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
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ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Markets&Markets Research 113 1
Forrester Research 834 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 15
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 28 1
МГПУ ИЦО - Институт цифрового образования 2 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
Институт финансового планирования 4 1
РААСН - Российская академия архитектуры и строительных наук - Университет Минстроя - РААСН НИИСФ ФГБУ - НИИ строительной физики 8 1
IThub college - ИТ хаб - Образовательная экоситема 21 1
НПОО - Национальная платформа открытого образования 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
День молодёжи - 27 июня 1087 3
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 13 1
ПЛАС-Форум 14 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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