Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НАФИ
Национальное агентство финансовых исследований
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 34, упоминаний - 56
НАФИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 105 1
|Сельский Андрей 21 4
|Подольский Олег 15 3
|Имаева Гузелия 4 3
|Колбин Евгений 43 2
|Банчиков Георгий 2 2
|Юдин Егор 3 1
|Чадов Андрей 2 1
|Яшунский Андрей 2 1
|Сплат-Косметика - Splat 12 1
|Лавренова Екатерина 4 1
|Мешков Валерий 1 1
|Путин Владимир 1831 1
|Сазонов Дмитрий 3 1
|Безруков Валерий 10 1
|Истомин Дмитрий 4 1
|Аймалетдинов Тимур 1 1
|Сулейманов Руслан 5 1
|Sivan Doron - Сиван Дорон 1 1
|Зырянова Анастасия 3 1
|Луценко Елена 2 1
|Энфиаджян Рубен 21 1
|Медведев Вячеслав 16 1
|Черкасенко Никита 3 1
|Ильяшев Ренат 2 1
|Колесов Александр 19 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Гоц Роман 24 1
|Каюмов Шамиль 34 1
|Готовченков Дмитрий 6 1
|Петунин Алексей 58 1
|Дергунова Ольга 60 1
|Сушко Андрей 6 1
|Баринов Александр 23 1
|Гревцев Александр 28 1
|Рожков Алексей 3 1
|Родионов Дмитрий 20 1
|Седов Анатолий 6 1
|Черкасова Надия 21 1
|Савченко Алла 15 1
|Фокин Валерий 5 1
|RiskIQ 8 1
|BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 1 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований - Аналитический центр 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771218, в очереди разбора - 674900.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771218, в очереди разбора - 674900.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru