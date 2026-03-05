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НАФИ Национальное агентство финансовых исследований
НАФИ — многопрофильный аналитический центр. НАФИ проводит исследования рынков и общественного мнения для коммерческих компаний и государственных структур. Данные НАФИ регулярно используются государственными органами, всероссийскими общественными организациями, коммерческими компаниями и федеральными СМИ. На основе данных принимаются стратегические решения, направленные на повышение качества продуктов и услуг, оптимизацию издержек, привлечение клиентов и повышение их лояльности. Экспертиза НАФИ охватывает сферы финансов, высоких технологий, предпринимательства, социальную сферу, здравоохранение, HR и рынок труда, недвижимость, туризм.
СОБЫТИЯ
|05.03.2026
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НАФИ и «Ингосстрах»: 43% россиян готовы отказаться от ИИ-технологий навсегда
— сознательный отказ от использования возможностей искусственного интеллекта . Аналитический центр НАФИ, компания «Ингосстрах» и клиника «Будь Здоров» изучили, насколько велика доля россиян, о
|02.03.2026
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Россияне сдают позиции. В стране впервые за семь лет упала цифровая грамотность
катиться вниз уровень цифровой грамотности. Как сообщили CNews представители аналитического центра НАФИ («Национальное агентство финансовых исследований»), по итогам 2025 г. он упал на 3 проце
|12.11.2025
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От развлечений к выгоде: какие онлайн-подписки выбирают россияне
Аналитический центр НАФИ выяснил, какие подписки на сервисы и товары наиболее популярны у россиян и сколько они г
|01.10.2025
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Цифровой разрыв: каждый третий россиянин старше 55 лет боится остаться за бортом технологий
Исследование Аналитического центра НАФИ показало, что одной из наиболее уязвимых социальных групп в части цифровых компетенций с
|22.05.2025
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НАФИ: что мотивирует россиян повышать цифровую грамотность
Аналитический центр НАФИ с 2018 г. регулярно проводит комплексную оценку цифровых компетенций россиян с использов
|20.05.2024
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Каждый третий представитель МСП использует искусственный интеллект в работе
Согласно исследованию Аналитического центра НАФИ, почти половина представителей малого и среднего бизнеса в России (46%) считают полезным
|02.04.2024
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Цена личных данных: россияне рассказали, во сколько оценивают личную информацию и как защищают
ь: согласно исследованию ИТ-компании «Киберпротект», проведенному совместно с Аналитическим центром НАФИ, только пятая часть наших соотечественников вовсе не делает резервные копии данных. Одна
|16.02.2024
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Индекс цифровой грамотности - 2023: В России стало немного больше людей с продвинутым уровнем цифровых компетенций
Аналитический центр НАФИ на протяжении нескольких лет проводит комплексную оценку цифровых компетенций россиян. И
|15.06.2023
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«Яндекс маркет» и НАФИ составили портрет предпринимательницы в электронной торговле
«Яндекс маркет» и аналитический центр НАФИ провели исследование среди предпринимательниц и выяснили, почему они занялись интернет-т
|24.06.2022
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Треть российских компаний решили перевести свои бизнес-процессы полностью на отечественные ИТ-продукты
ругих в последнее время выросла. Таковы результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ совместно с компанией «Киберпротект». Использование иностранного и отечественного ПО в б
|14.01.2021
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Прогноз НАФИ: предприниматели станут больше тратить на сайты своих компаний
и и программного обеспечения. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра НАФИ. По состоянию на конец 2020 г. только каждый десятый представитель МСП (11%) планировал
|28.09.2018
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Исследование QIWI, НАФИ И АСИ: высоким уровнем цифровой грамотности обладают 15% российских подростков
ти, мы подтверждаем отличные знания и навыки российских подростков, – отметила генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева. – Когда же речь заходит об установках по отношению
НАФИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Имаева Гузелия 7 7
|Аймалетдинов Тимур 5 5
|Сельский Андрей 23 4
|Подольский Олег 15 3
|Баймуратова Лейсан 3 3
|Галашева Екатерина 3 3
|Черкасова Надия 23 2
|Красюков Дмитрий 43 2
|Бочерова Елена 46 2
|Банчиков Георгий 3 2
|Иодковский Станислав 104 2
|Медведев Вячеслав 19 2
|Чадов Андрей 5 2
|Спиридонова Людмила 2 2
|Бабаев Евгений 10 2
|Колбин Евгений 87 2
|Чугунов Никита 81 2
|Петунин Алексей 58 1
|Попов Сергей 166 1
|Дергунова Ольга 120 1
|Арсентьев Андрей 79 1
|Сушко Андрей 6 1
|Баринов Александр 44 1
|Гревцев Александр 31 1
|Колесов Александр 63 1
|Романенко Андрей 94 1
|Родионов Дмитрий 26 1
|Седов Анатолий 6 1
|Савченко Алла 15 1
|Ляпунов Игорь 132 1
|Фокин Валерий 49 1
|Проскура Дмитрий 31 1
|Колесников Дмитрий 24 1
|Колескин Тимур 13 1
|Тикуркин Максим 38 1
|Кузнецов Дмитрий 75 1
|Гольцов Александр 84 1
|Нейронов Федор 6 1
|Евтушенко Алексей 42 1
|Лукацкий Алексей 140 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
|Известия ИД 770 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
|РИА Новости 1033 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
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