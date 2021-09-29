Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

НАФИ
Национальное агентство финансовых исследований


29.09.2021 От конструктора VR-проектов до повышения цифровой грамотности: как в Москве тестируют инновации в образовании 3
30.07.2021 Смартфоны Samsung могут в ближайшие недели попасть в России под запрет 1
27.07.2021 В России запущен онлайн-сервис «Готов к цифре» 1
14.01.2021 Прогноз НАФИ: предприниматели станут больше тратить на сайты своих компаний 2
26.11.2020 «Синко банк» запустил удаленные услуги для клиентов 1
09.11.2020 Как масштабировать частное облако на весь бизнес и не навредить ИБ 1
30.06.2020 Школы и вузы на удаленке: какие ИТ помогают учить и учиться дома 1
23.06.2020 Банк «Открытие» предложил предпринимателям пройти цифровой чек-ап 1
06.05.2020 Как кризис повлияет на процесс цифровизации промышленности 2
26.02.2020 Облачный рынок окончательно стал рынком ИТ-сервисов 2
12.02.2020 SberCloud на конференции «Облака для бизнеса: будущее за новыми сервисами» расскажет о востребованности облачных технологий российскими компаниями 1
17.01.2020 «Яндекс.деньги» подключились к Системе быстрых платежей 1
25.12.2019 В России запущен онлайн-сервис по повышению цифровой грамотности 1
09.12.2019 Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью 1
25.06.2019 Начался прием заявок от регионов на участие в тестировании системы образовательных цифровых сертификатов 1
18.04.2019 Банк «Открытие» представил индекс цифровизации бизнеса 1
14.03.2019 Пилотные регионы для системы образовательных цифровых сертификатов определят в апреле 1
01.03.2019 Россиянам раздадут деньги на обучение ИТ 4
28.11.2018 Сервис для автоматического теста на проникновение выходит на российский рынок 1
28.09.2018 Исследование QIWI, НАФИ И АСИ: высоким уровнем цифровой грамотности обладают 15% российских подростков 2
11.09.2018 Киберпреступники похищают более $1 млн в минуту 2
21.06.2018 Порядка пяти миллионов россиян повысят свою цифровую грамотность к 2024 году в рамках программы «Цифровая экономика РФ» 3
08.02.2018 В России начал работать бесплатный робот-юрист, понимающий вопросы на естественном языке 2
02.11.2017 Парк «Сокольники» сделал свои услуги высокотехнологичными 1
25.04.2017 Миграция в облако: какой маршрут выбрать? 2
05.09.2016 Сервис мобильного эквайринга 2can&ibox снизил комиссию для малого и среднего бизнеса 2
08.12.2015 Через 3 года российские банки будут использовать «облака» в большинстве направлений деятельности 3
04.12.2015 Бюджеты на «облака» в банковском секторе увеличатся в 2 раза в 2016 г. 3
24.03.2015 «Протобэйз Лабораториз» и «Институт Финансового Планирования» совместно разработают комплексное решение для банков 1
10.09.2014 В Москве пройдет Плас-форум «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО 2014» 1
26.09.2013 26% держателей карт в России сталкивались с мошенничеством 3
23.09.2013 Инфраструктура УЭК станет основой е-паспорта 1
27.02.2013 53% россиян одобряют появление УЭК 2
20.02.2012 Какие способы оплаты услуг выбирают россияне: опрос 1

Публикаций - 34, упоминаний - 56

НАФИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 4
SAP SE 3228 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Yandex - Яндекс 4106 3
VK - Mail.ru Group 2490 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 2
SAP CIS - САП СНГ 758 2
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 1
Protobase Laboratories - Протобэйз Лабораториз 10 1
Biocad - Биокад 38 1
Samsung Electronics 5749 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
IBM 3575 1
Xiaomi 904 1
Omnicomm - Омникомм 148 1
Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
TeamIdea - Тимидея Групп 17 1
Академия Ростеха 5 1
ДИАТЕХ 5 1
Google LLC 7198 1
Masterdata - Мастердата 16 1
Mirantis - Мирантис 21 1
Смартфин - 2can&ibox 43 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
Qualtrics 20 1
McKinsey & Company 121 1
Rambler Group - Рамблер ГК 491 1
Selectel - Селектел 137 1
Инфосистемы Джет 677 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 148 1
Fortinet 288 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 1
3799 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
VMware 1832 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
РЖД - Российские железные дороги 1083 2
Почта России ПАО 1580 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 2
Открытие ФК 538 2
Сокольники - Парк культуры и отдыха 20 1
Prytek 3 1
Полимер Системс 1 1
Русполимет ПАО 6 1
Синко-банк 4 1
Decathlon - Декатлон 22 1
Казахмыс - Kazakhmys 24 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
Уралхим ОХК АО 43 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа 9 1
DB Schenker - Шенкер АО 11 1
Ак Барс Банк 174 1
X5 Group 601 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Qiwi 783 1
Альфа-Банк 1128 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
World Bank Group - Всемирный банк 132 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 3 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 105 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 223 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
OpenStack 347 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 24 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
Serverless - Сервис бессерверных вычислений 11 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 1
Private Cloud - Частные облака 44 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1269 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 242 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 353 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 773 1
Открытие ФК - Open Academy - образовательная платформа 5 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
Examus - Экзамус - Анализ поведения пользователей онлайн-сервисов 5 1
VMware NSX-T 7 1
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 16 1
SAP Business One - SAP B1 59 1
SAP App Center 9 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Pravoved.ru - Робот-юрист - Юридический онлайн-сервис 7 1
ДИАТЕХ Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 1
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 1
Atos BullSequana Edge 12 1
Microsoft Teams 214 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Google TensorFlow 67 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 1
SberCloud AI Cloud 17 1
SAP SuccessFactors 110 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
JavaScript - Язык программирования 637 1
Java - Язык программирования 1185 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft Azure 1171 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10752 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Сельский Андрей 21 4
Подольский Олег 15 3
Имаева Гузелия 4 3
Колбин Евгений 43 2
Банчиков Георгий 2 2
Юдин Егор 3 1
Чадов Андрей 2 1
Яшунский Андрей 2 1
Сплат-Косметика - Splat 12 1
Лавренова Екатерина 4 1
Мешков Валерий 1 1
Путин Владимир 1831 1
Сазонов Дмитрий 3 1
Безруков Валерий 10 1
Истомин Дмитрий 4 1
Аймалетдинов Тимур 1 1
Сулейманов Руслан 5 1
Sivan Doron - Сиван Дорон 1 1
Зырянова Анастасия 3 1
Луценко Елена 2 1
Энфиаджян Рубен 21 1
Медведев Вячеслав 16 1
Черкасенко Никита 3 1
Ильяшев Ренат 2 1
Колесов Александр 19 1
Ковнир Евгений 71 1
Гоц Роман 24 1
Каюмов Шамиль 34 1
Готовченков Дмитрий 6 1
Петунин Алексей 58 1
Дергунова Ольга 60 1
Сушко Андрей 6 1
Баринов Александр 23 1
Гревцев Александр 28 1
Рожков Алексей 3 1
Родионов Дмитрий 20 1
Седов Анатолий 6 1
Черкасова Надия 21 1
Савченко Алла 15 1
Фокин Валерий 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Индия - Республика 2184 1
Черкизон - Черкизовский рынок 61 1
Израиль 725 1
Великобритания - Лондон 831 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 1
Восточная Европа 1698 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Европа 3798 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 5
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 8 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 10 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 272 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
RiskIQ 8 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 1 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований - Аналитический центр 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 3
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 203 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 11 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 196 1
МГПУ ИЦО - Институт цифрового образования 2 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771218, в очереди разбора - 674900.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще