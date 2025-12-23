Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187910
ИКТ 14536
Организации 11268
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26515
Персоны 81261
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Мешков Валерий


СОБЫТИЯ


23.12.2025 38% российских HR-профессионалов опасаются неверных кадровых решений из-за ошибок ИИ 1
08.02.2018 В России начал работать бесплатный робот-юрист, понимающий вопросы на естественном языке 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мешков Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1098 1
MLOps - DNN - Deep Neural Network - Глубинные нейронные сети - Нейронная сеть глубокого обучения 47 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1316 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4118 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6918 1
БТиЭ - Хлебопечка - Bread Maker 32 1
Apple iOS 8267 1
Google TensorFlow 94 1
Google Android 14727 1
Pravoved.ru - Робот-юрист - Юридический онлайн-сервис 11 1
Нейронов Федор 6 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18642 1
Россия - РФ - Российская федерация 157297 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 296 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 638 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8382 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7278 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 82 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409589, в очереди разбора - 731058.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще