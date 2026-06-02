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MLOps DNN Deep Neural Network Глубинные нейронные сети Нейронная сеть глубокого обучения

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


02.06.2026 Realme объявляет о старте продаж в России TWS-наушников realme Buds Air8 Pro 1
29.09.2025 Как ИИ меняет производство, строительство и транспорт 1
23.07.2025 Умение применять ИИ — отныне обязательное требование к кандидатам на работу в Сбербанке 1
04.07.2025 Новые модели наушников Realme поступили в продажу в России 1
24.06.2025 Как сократить операционные издержки на 30% с помощью ИИ 1
28.04.2025 Edifier обновляет ассортимент беспроводных гарнитур 1
14.04.2025 ФКН ВШЭ и «Авито» запускают магистратуру по машинному обучению в цифровом продукте 1
19.11.2024 Новейшие графические процессоры Blackwell Nvidia перегреваются. Конструкцию серверов приходится переделывать 1
10.10.2024 ООО «Газпром трансгаз Томск» и Cognitive Pilot представили роботизированную мобильную платформу для работы на опасных производственных объектах 1
09.09.2024 Создана «лечебница» для нейронных сетей 1
16.02.2024 МВД, Минцифры и Роскомнадзор придумывают наказание за дипфейки 1
05.02.2024 Крупная международная компания перевела $25 млн мошенникам по распоряжению дипфейка финдиректора 1
12.12.2023 Creative Zen Air Plus и Creative Zen Air Pro: TWS гарнитуры с LE Audio 1
04.08.2023 ИТ, здравоохранение и финансы — россияне назвали сферы с самыми широкими соцпакетами 1
18.05.2023 Самые автономные TWS-наушники: выбор ZOOM 1
30.06.2022 Хакеры стали массово трудоустраиваться к своим жертвам с помощью подмены лица и голоса на онлайн-собеседованиях 1
10.10.2021 SAS Viya: аналитические модели можно сразу запускать в «продакшн» без написания дополнительного кода 1
22.06.2021 Назначен генеральный директор по исследованиям и разработкам Intel в России 1
18.05.2021 Western Digital расширила ассортимент накопителей для систем видеонаблюдения 1
09.12.2020 Coursera обозначила тренды в области корпоративного обучения на 2021 год 1
06.10.2020 Fujitsu представила новые серверы с поддержкой графических процессоров Nvidia 1
08.09.2020 Huawei представила Bluetooth-наушники FreeLace Pro в России. Цена. Фото 1
29.01.2020 «Мегафон» начинает продавать электронную замену юристов и бухгалтеров 1
19.12.2019 Nvidia представила DRIVE AGX Orin 1
02.12.2019 МТС продает российскому бизнесу своего робота-юриста 1
04.09.2019 В Сеть выложили бесплатное ПО для подмены лиц в видео с инструкцией на русском языке 1
22.07.2019 Хакеры украли миллионы долларов, подделывая голоса гендиректоров компаний 1
26.04.2019 Школьники из Tinkoff Generation победили во Всероссийской олимпиаде по информатике 1
12.04.2019 Россияне создали чат-бота техподдержки, проявляющего инициативу в разговоре 1
27.02.2019 Как и кому помогает искусственный интеллект 1
26.06.2018 Cognitive Technologies представит технологию моделирования интуиции 1
18.05.2018 Юрист-человек победил робота в первом в мире профессиональном баттле 1
03.05.2018 В России разрешат охотиться на интернет-троллей с онлайн-нотариусами 1
05.03.2018 ВШЭ открывает совместную лабораторию с Samsung Research 1
08.02.2018 В России начал работать бесплатный робот-юрист, понимающий вопросы на естественном языке 1
23.11.2017 Dell EMC представила решения для машинного и глубинного обучения 1
04.10.2017 Oracle наделяет искусственным интеллектом облачные приложения Oracle Cloud Applications 1
28.08.2017 Microsoft представила новый ускоритель искусственного интеллекта 1
24.07.2017 В Microsoft раскрыли устройство нового шлема HoloLens 2
16.06.2017 Mitsubishi Electric разработала алгоритм «умного» обучения для искусственного интеллекта 1

Публикаций - 48, упоминаний - 53

MLOps и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3910 8
Intel Corporation 12741 7
МегаФон 10500 3
Microsoft Corporation 25634 3
Fujitsu 2096 3
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 61 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 720 3
Google LLC 12556 2
Nlogic 7 2
Fujitsu Laboratories 46 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5506 2
Dell EMC 5157 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15372 2
Meta Platforms - Facebook 4599 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1722 2
IBM - International Business Machines Corp 9659 2
AMD - Advanced Micro Devices 4601 2
Oracle Corporation 7033 2
Microsoft Corporation - GitHub 1031 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9405 2
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 1
ЦРТ Инновации 71 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 144 1
Gexar 1 1
Intel IOTG - Internet of Things Group 12 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 55 1
Технопарк Русский - 3 1
ИИ-Технологии 291 1
Creative Technology 272 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 901 1
SAS Boemska 2 1
Пергам Инжиниринг 6 1
BBK OnePlus 288 1
РЖД Технологии - РЖД ЦПР - РЖД Цифровые пассажирские решения - Инновационная мобильность 17 1
Avito Tech - Авито Тех 33 1
T.Hunter 72 1
Рустам Курмаев и партнеры 32 1
ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 23 1
Системы документооборота 515 1
Entrust - Onfido 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8629 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Газпром трансгаз 157 1
Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 692 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 71 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1668 1
Amsterdam UMC - Amsterdam University Medical Center 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2053 1
Почта России ПАО 2320 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3110 1
Газпром ПАО 1457 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1475 1
Coursera 64 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 473 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1558 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 248 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 297 1
Target Global - Target Global Fintech Opportunities Fund - Target Global Growth Fund 10 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 188 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 109 1
Судебная власть - Judicial power 2463 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3378 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1202 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1394 2
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 52 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5896 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13487 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3551 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3037 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1693 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3633 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5372 1
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