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Лопатин Игорь



13.05.2025 Россияне создали сверхмощную машину баз данных для работы с СУБД 1
22.06.2021 Руководить разработками Intel в России станет экс-глава поглощенной ею компании 1
22.06.2021 Назначен генеральный директор по исследованиям и разработкам Intel в России 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Лопатин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12295 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2033 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 100 1
Intel Corporation - Интел А/О Россия - Интел Текнолоджиз 18 1
Intel IOTG - Internet of Things Group 11 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1643 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1651 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5276 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4947 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 2
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 1
MLOps - DNN - Deep Neural Network - Глубинные нейронные сети - Нейронная сеть глубокого обучения 40 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2072 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1086 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 33 2
Parallels Runtimes Engineering 1 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 743 1
Postgres Professional - Postgres Pro Machine 2 1
Кузьмин Иван 12 2
Мяков Алексей 7 2
Алексеева Марина 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3192 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52526 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16658 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5937 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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