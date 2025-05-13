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Лопатин Игорь
Лопатин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Intel Corporation 12295 2
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2033 1
|Delta Computers - Дельта Компьютерс 100 1
|Intel Corporation - Интел А/О Россия - Интел Текнолоджиз 18 1
|Intel IOTG - Internet of Things Group 11 1
|OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 33 2
|Parallels Runtimes Engineering 1 1
|Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 743 1
|Postgres Professional - Postgres Pro Machine 2 1
|Кузьмин Иван 12 2
|Мяков Алексей 7 2
|Алексеева Марина 22 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148266 3
|Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3192 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52526 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 1
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