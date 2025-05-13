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Postgres Professional Postgres Pro Machine


Postgres Pro Machine —   МБД, которая объединит 4 типа разных СУБД в рамках одной системы: высоконагруженные базы данных, обработка аналитических запросов, оркестрация большим количеством СУБД среднего размера и горизонтальное масштабирование (шардирование). При этом управлять всеми типами БД можно будет из единого интерфейса.


13.05.2025 Россияне создали сверхмощную машину баз данных для работы с СУБД 1
13.05.2025 Postgres Professional выводит на рынок машину баз данных Postgres Pro Machine 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Postgres Professional и организации, системы, технологии, персоны:

Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 416 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 100 2
Microsoft Corporation 24814 1
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