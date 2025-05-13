Postgres Pro Machine — МБД, которая объединит 4 типа разных СУБД в рамках одной системы: высоконагруженные базы данных, обработка аналитических запросов, оркестрация большим количеством СУБД среднего размера и горизонтальное масштабирование (шардирование). При этом управлять всеми типами БД можно будет из единого интерфейса.