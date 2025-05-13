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Postgres Professional Postgres Pro Machine
Postgres Pro Machine — МБД, которая объединит 4 типа разных СУБД в рамках одной системы: высоконагруженные базы данных, обработка аналитических запросов, оркестрация большим количеством СУБД среднего размера и горизонтальное масштабирование (шардирование). При этом управлять всеми типами БД можно будет из единого интерфейса.
|13.05.2025
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|Postgres Professional выводит на рынок машину баз данных Postgres Pro Machine 1
Postgres Professional и организации, системы, технологии, персоны:
|Панченко Иван 151 2
|Лопатин Игорь 3 1
|Яценко Вадим 62 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148266 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52526 1
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