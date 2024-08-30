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Delta Computers Бобёр ПК Бобёр BBiH2 Ворон ПК Ворон DC-VOi

  • «Бобёр» BBiH2 – это компактный компьютер форм-фактора SFF, предназначенный для стандартных офисных задач, и задач в областях здравоохранения и образования. ПК сочетает в себе современную платформу с эргономичным дизайном, который позволяет эффективно использовать рабочее пространство сотрудника. Гибкость подключения периферийного оборудования обеспечивается набором наружных интерфейсов.
  • «Ворон» VRiH2 – универсальный компьютер в классическом mini-Tower-корпусе. Устройство отличается исключительным разнообразием сценариев использования благодаря возможностям конфигурирования, модернизации и простоте эксплуатации. Модель подходит для работы и со стандартным, и ресурсоемким ПО. Так, поддержка установки графических карт через слот PCIe 5.0x16 и обилие внутренних отсеков под хранилище данных позволяют использовать ПК для решения задач в областях видеомонтажа, геоинформационного и САПР-моделирования.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.08.2024 Delta Computers представила обновленные ПК «Бобёр» и «Ворон» 1
28.03.2024 «Труконф» и Delta Computers запустили производство российского ВКС-терминала «ТруБобёр» 1
28.02.2024 Российский бизнес полюбил отечественные ПК. Закупки растут гигантскими темпами 1
15.01.2024 Delta Computers и «Код Безопасности» провели успешные тесты на совместимость ПАК «Соболь» с ПК «Бобер», ПК «Ворон» и APM «Лось» 2
15.11.2023 Новое поколение ПК «Бобер» и «Ворон» включено в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга 1
10.07.2023 Delta Computers выпустила новые ПК «Ворон» и «Бобёр» 1
06.03.2023 Выручка Delta Computers выросла в 2022 г. в 2,6 раза 2
02.11.2022 Готовое российское решение для образовательной сферы: ОС «Альт образование» 10 на ПК «Бобер» и «Ворон» 1
06.09.2022 Delta Computers получила новые заключения Минпромторга России 2
04.07.2022 Линейка персональных систем Delta Computers включена в реестр промышленной продукции, произведенной на территории России 1
11.05.2022 Российский сервер Delta Tioga Pass и ПК «Бобер» получили сертификат совместимости с отечественной ОС «Альт» 1
09.02.2022 ПК Delta Computers «Бобёр» прошел сертификацию в Минпромторге России 1

Публикаций - 14, упоминаний - 19

Delta Computers и организации, системы, технологии, персоны:

Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 14
Intel Corporation 12795 5
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 980 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 593 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5626 2
Dell Technologies - Dell Computer 2212 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3026 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 932 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 443 2
TrueConf - ТруКонф 451 2
Код Безопасности 805 2
Nvidia Corp 3975 2
Delta Solutions - Дельта солюшнс 22 2
ИнфТех 6 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 144 1
Orion soft - Орион софт - 304 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 428 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 726 1
Dell EMC 5172 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3448 1
Microsoft Corporation 25739 1
Lenovo Group 2441 1
Apple Inc 13110 1
HP Inc. 5879 1
Ред Софт - Red Soft 1220 1
DEXP 64 1
AMD - Advanced Micro Devices 4628 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2395 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 413 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1267 1
Schneider Electric 612 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 545 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 482 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 699 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1076 1
Merlion iRU - Деловой офис 352 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 776 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 79 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 82 1
ICL ГК - ICL Group 479 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 454 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3863 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13721 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5627 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6522 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2324 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 286 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 810 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22489 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12783 10
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5488 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64696 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33321 7
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1652 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25447 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4370 6
DDR - Double data rate 3074 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10274 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28155 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10611 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6451 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16942 4
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1655 4
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 481 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 2363 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6235 3
USB Type-A - USB-A 694 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4576 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14730 2
Компьютеризация - Компьютерная мышь - Computer mouse 274 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22146 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1833 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10571 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 902 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3764 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4193 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4451 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8604 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1644 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2033 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27310 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7643 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1364 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16085 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12135 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2683 1
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Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1103 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2391 9
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Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 187 4
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 358 4
Intel Core - Intel Raptor Lake 79 3
Delta Computers - Delta Bright Lake 6 3
Intel Core - Семейство процессоров 1249 3
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 174 3
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 253 3
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 110 2
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Delta Computers - Delta Sprut 14 2
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Delta Computers - Delta Serval 13 2
Delta Computers - Delta Spider 7 2
Postgres Professional - Postgres Pro Machine 6 2
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Delta Computers - Delta BIOS 6 2
Delta Computers - Delta BMC 18 2
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1032 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1576 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL VDI 68 2
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Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 241 2
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 28 1
TrueConf - ТруБобёр 1 1
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Delta Computers - Delta Sokol - Delta DCM 6 1
Delta Computers - Delta Marlin 2 1
Delta Computers - Delta Dragonfly 2 1
Delta Computers - Delta Firebird 2 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1042 1
Intel x86 - архитектура процессора 2143 1
Microsoft Windows 16849 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 992 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 457 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 206 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 138 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1672 1
Терещенко Максим 29 5
Чернышев Андрей 74 5
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Одинцов Дмитрий 119 1
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Россия - РФ - Российская федерация 165371 13
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11567 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33582 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3843 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3984 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3747 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5088 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5088 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18077 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7375 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3295 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1570 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7754 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21524 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27154 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5552 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 279 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2323 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 344 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11669 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15961 1
Ведомости 1451 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8585 1
ITResearch 123 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 218 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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