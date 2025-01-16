Delta Computers Delta Serval
Delta Computers и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 4
|Чернышев Андрей 69 3
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 1
|Дегтярь Владислав 2 1
|Мыскин Роман 37 1
|Шенберг Дмитрий 16 1
|Имнаишвили Георгий 1 1
|Решетников Максим 31 1
|Занятнова Валерия 1 1
|Бессарабенко Александр 13 1
|Бельченков Алексей 1 1
|Терещенко Максим 20 1
|Терещенко Денис 88 1
|Панченко Иван 138 1
|Винокуров Евгений 10 1
|Легостаева Светлана 82 1
|Хамидулин Ренат 1 1
|Киселев Сергей 59 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Иодковский Станислав 81 1
|Шалыгина Наталия 1 1
|Глазков Александр 137 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Шпак Василий 223 1
|Иванов Михаил 100 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
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