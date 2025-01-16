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Delta Computers Delta Serval



16.01.2025 Серверы Delta Serval и «Роса Хром 12 Сервер» прошли тестирование на совместимость 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
17.06.2024 Delta Computers расскажет про инфраструктурные решения для искусственного интеллекта на «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 1
23.05.2024 Андрей Чернышев, Delta Computers: Мы сделали первую российскую аппаратную платформу для искусственного интеллекта 1
17.04.2024 Delta Serval: первый сервер отечественного производства на базе процессоров последнего поколения 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Delta Computers и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3487 4
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 4
Intel Corporation 12197 2
Microsoft Corporation 24624 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Samsung Electronics 10254 1
Google LLC 11775 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Dell EMC 5027 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
OpenAI 217 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Supermicro 109 1
Nginx - Энджайникс 164 1
Oracle Corporation 6687 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
SAP SE 5276 1
Broadcom - VMware 2359 1
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Diasoft - Диасофт 870 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 245 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 45 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 1
Примо РПА 12 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Naumen - Наумен 625 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Почта России ПАО 2112 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Газпром нефть 618 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
Газпром ПАО 1342 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 4
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 4
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PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1254 3
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
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Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 340 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
Delta Computers - Delta Sprut 7 3
Intel Xeon Emerald Rapids - серия серверных процессоров 9 3
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 122 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 2
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 20 2
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 27 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
Nvidia RAPIDS 17 1
AMD Sapphire 72 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
HPE Synergy 57 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 38 1
Delta Computers - Delta Tioga Pass 20 1
Delta Computers - Delta Argut 11 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Технос-К - Сакура PRO 19 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Carbon Soft - EvaTeam 15 1
EmDev - Incomand - Инкоманд - кроссплатформенный инструмент создания корпоративных порталов 10 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 53 1
Apache ServiceMix 2 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 38 1
Фактор-ТС - Factor-ESB - FESB - Интеграционная платформа 4 1
EmDev Entaxy 6 1
Linux OS 9936 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Администрация Санкт-Петербурга - ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 16 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
Jume Platform 1 1
OpenAI ChatGPT 338 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Fuse 12 1
Microsoft SharePoint Server 705 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaProject - проект Carbon ERP 12 1
Atlassian - Confluence 113 1
Nvidia Blackwell 11 1
Лаб СП - Integration Gears 6 1
Чернышев Андрей 69 3
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 1
Дегтярь Владислав 2 1
Мыскин Роман 37 1
Шенберг Дмитрий 16 1
Имнаишвили Георгий 1 1
Решетников Максим 31 1
Занятнова Валерия 1 1
Бессарабенко Александр 13 1
Бельченков Алексей 1 1
Терещенко Максим 20 1
Терещенко Денис 88 1
Панченко Иван 138 1
Винокуров Евгений 10 1
Легостаева Светлана 82 1
Хамидулин Ренат 1 1
Киселев Сергей 59 1
Врацкий Андрей 135 1
Иодковский Станислав 81 1
Шалыгина Наталия 1 1
Глазков Александр 137 1
Мельникова Алиса 90 1
Шпак Василий 223 1
Иванов Михаил 100 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 409 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 482 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 399 1
Льготы - Льготные кредиты 140 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
CNews FORUM Кейсы 225 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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