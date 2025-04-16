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Intel Sapphire Rapids серия 10-нанометровых серверных чипов



16.04.2025 В России начался выпуск материнских плат для серверных процессоров Intel Xeon 4 и 5 поколений 1
03.12.2024 Delta Computers представила первый в России восьмипроцессорный сервер 1
03.10.2024 Delta Computers представила высокопроизводительную платформу для сетевых приложений Delta Octopus 1
19.09.2024 «Гравитон» увеличил производство серверов на процессорах Intel Xeon 5-го поколения 1
12.07.2024 «DатаРу» обновила модельный ряд СХД для искусственного интеллекта 1
03.07.2024 «DатаРу» представила новые модели СХД для крупных предприятий 1
23.05.2024 Андрей Чернышев, Delta Computers: Мы сделали первую российскую аппаратную платформу для искусственного интеллекта 1
17.04.2024 Delta Serval: первый сервер отечественного производства на базе процессоров последнего поколения 1
18.09.2023 Китай победил США в суперкомпьютерной гонке. Но держит это в тайне, опасаясь санкций 1
02.08.2023 Рынок заполонила б/у память для ПК, которую продают как новую 1
13.07.2023 Intel будет сбывать китайцам «бракованные» GPU, чтобы не попасть под санкции США 1
07.07.2023 Intel «убивает» свои супермощные процессоры Core i9. Замены им нет 1
05.06.2023 Популярные процессоры AMD «зависают» от долгой работы. Производитель не намерен устранять проблему 1
16.03.2023 «Dатару» обновит линейку серверов общего назначения 1
10.02.2023 AMD заняла рекордную долю рынка процессоров. Intel в большой опасности 2
23.11.2022 Intel разрешит программно разгонять свои процессоры за отдельную плату 1
08.09.2022 Глава Intel: «Компания на дне». Битва с AMD за сервера почти проиграна 1
02.08.2022 Новейшие серверные процессоры Intel задерживаются из-за небывалого числа аппаратных ошибок 1
14.02.2022 В Linux появится поддержка таинственной технологии Intel для разблокировки функций процессоров за деньги 1
29.09.2021 Intel будет разблокировать функции своих процессоров за отдельную плату 1
19.08.2021 Intel представила большие архитектурные изменения в новых поколениях процессоров 1
13.08.2021 AMD теснит Intel на процессорном рынке, отвоевав крупнейшую долю за 14 лет 1
27.07.2021 Intel решила догнать и перегнать конкурентов, отказавшись от слова нанометр 1
30.06.2021 Intel представила новые технологии для высокопроизводительных вычислений и ИИ 1
25.03.2021 Samsung разработала память DDR5 объемом 512 ГБ для суперкомпьютеров и ЦОД 1
06.10.2020 Начато производство «первой в мире» сверхскоростной памяти DDR5 1
17.08.2020 Intel придумала, как ускорить процессоры на 20% 1
17.07.2020 Господство Intel рушится на глазах. У компании новые проблемы с мобильными и серверными процессорами 1

Публикаций - 28, упоминаний - 29

Intel Sapphire Rapids и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12269 22
AMD - Advanced Micro Devices 4280 14
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 920 6
Nvidia Corp 3539 6
Samsung Electronics 10342 5
Delta Computers - Дельта Компьютерс 98 4
Lenovo Group 2302 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 3
Supermicro 121 3
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 123 3
Yandex - Яндекс 7597 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1489 2
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 435 2
IBM - International Business Machines Corp 9463 2
Qualcomm Technologies 1842 2
Microsoft Corporation 24776 2
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 121 2
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 76 2
Tsinghua Holdings - Unisplendour Corp - H3C Group - H3C Technologies 39 2
OpenAI 245 2
Apple Inc 12226 1
Dell Technologies - Dell Computer 2138 1
Oracle Corporation 6747 1
GlobalFoundries - GF 90 1
Quanta Computer 210 1
Red Hat 1322 1
Huawei 3992 1
MediaTek - Ralink 531 1
Ampere Computing 53 1
Canyon Technology Group 51 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 442 1
Tile 16 1
MediaTek Enpirion Power Solutions 7 1
Hygon 4 1
THATIC - Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co. Ltd 5 1
Sugon - Dawning Information Industry Company 26 1
Google LLC 11904 1
Dell EMC 5043 1
Meta Platforms - Facebook 4456 1
Amazon Inc - Amazon.com 3034 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7497 2
Tesla Motors 401 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 119 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 137 1
Меркури - Mercury 213 1
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2995 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 348 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11919 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4301 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 218 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 63 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21048 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30277 22
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7999 15
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14394 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24569 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8497 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11256 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9470 10
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Silicon 484 1
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Reddit 322 1
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TrendForce 114 4
Mercury Research 67 2
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IDC - International Data Corporation 4913 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 76 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 125 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 153 1
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 19 1
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