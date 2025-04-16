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Intel Sapphire Rapids серия 10-нанометровых серверных чипов
Intel Sapphire Rapids и организации, системы, технологии, персоны:
|Tom’s Hardware 423 8
|Phoronix 43 3
|The Register - The Register Hardware 1590 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5943 1
|SemiAccurate 13 1
|DidigtalTrends 1 1
|Silicon 484 1
|WCCFTech - Издание 64 1
|Reddit 322 1
|DigiTimes - Издание 1314 1
|South China Morning Post 61 1
|SCMP - South China Morning Post 20 1
|TrendForce 114 4
|Mercury Research 67 2
|Informa - Ovum - Omdia 134 1
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