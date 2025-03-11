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WCCFTech Издание


11.03.2025 Китай до конца года начнет тестовый выпуск EUV-литографов для производства чипов 1
14.11.2024 В борьбе за лидерство в производстве ИИ-чипов AMD увольняет 4% сотрудников 1
05.11.2024 Критические уязвимости в картах Nvidia позволяют перехватывать доступ к ПК 1
23.10.2024 Создатель Linux: «Я сыт по горло глючным оборудованием!» Линус Торвальдс обвинил «дырявые» чипы Intel в «кривости» операционных систем 1
29.07.2024 Ноутбук Huawei на уникальной ОС, «убийце» Windows и Android, будет работать на «комично медленном» процессоре 1
25.07.2024 Выдающаяся заявка на успех. Китай создал суверенный процессор на уникальной архитектуре с десятками ядер, «способный уничтожить Intel Xeon» 1
22.07.2024 Intel вернулась в «каменный век». Анонсированы странные процессоры, какие были в моде 20 лет назад 1
07.06.2024 Photoshop начинает грабить своих пользователей. Созданный контент будут отбирать и перепродавать. Несогласных заблокируют 1
24.04.2024 Закончен 14-летний кошмар владельцев iPad. В него наконец-то встроят «фишку», которая есть даже в звонилках за 700 рублей 1
02.04.2024 США и Корея кошмарят весь мир. Всего из-за двух жадных компаний цены на SSD взлетят на четверть после многолетнего падения 1
20.03.2024 Сначала создали дефицит, чтобы поднять цены, теперь разгоняют производство, чтобы поднять денег. Производители SSD опустошат кошельки пользователей 1
14.03.2024 Создан первый в мире процессор с 900 тыс. ядер. Intel и AMD до такого далеко. Видео 1
05.02.2024 Китайцы нашли новый ранее невиданный способ обхода санкций США 1
29.12.2023 Nvidia включила смекалку и обманула правительство США. Созданы супермощные видеокарты для Китая, которым нипочем санкции 1
04.12.2023 Времена почти бесплатной оперативной памяти закончились. Цены взлетели на 20% по вине производителей 1
24.11.2023 Чтобы прорваться сквозь санкции США, Китай уничтожает тысячи дефицитных игровых видеокарт Nvidia. Схема суперхитрая и мегатехнологичная 1
12.10.2023 Китай пожадничал. Самые современные процессор Loongson России не достанутся 1
07.09.2023 Обманувшая весь мир компания создала первый в истории процессор на 3 нанометра. Такого нет ни у кого, даже у Apple 1
22.08.2023 Раскрыта грандиозная схема обмана Apple. Новейшие iPhone собираются на чипах с «древним» техпроцессом 1
01.06.2023 Обнаружено «сообщение-убийца», заставляющее WhatsApp бесконечно «вылетать» 1
17.05.2023 Индия создала свой первый процессор, более продвинутый, чем чипы Intel. В нем почти 100 мощных ядер 1
31.03.2023 Китай завалил Россию и весь мир поддельными видеокартами GeForce. Nvidia начала жестоко мстить 1
10.02.2023 AMD заняла рекордную долю рынка процессоров. Intel в большой опасности 1
23.01.2023 Китай создал сверхэкономичный процессор на собственной архитектуре со встроенной графикой. Продавать его в Россию запрещено 1
15.12.2022 Ветераны Intel и AMD создали сверхсовременный процессор на RISC-V. Он быстрее Epyc и Xeon и уже готов к производству 1
23.11.2022 Сборщики iPhone, которых не выпускают с завода, подняли бунт. Их избили ногами и сдали в полицию. Видео 1
22.11.2022 Санкции США заставили Apple просить помощи у злейшего конкурента, которого она душила многомиллионными исками 1
02.11.2022 Давний враг Intel и AMD начал выпускать свои х86-процессоры в Китае. На их основе уже собирают ноутбуки 1
02.11.2022 AMD тонет вслед за Intel. Суперсовременные процессоры Ryzen никому не нужны, выручка просела на 40% 1
15.08.2022 Samsung убивает популярный стандарт оперативной памяти ради новомодного DDR5 1
26.10.2021 Современные процессоры Intel перегреваются, если не купить им новые кулеры. Старые полностью несовместимы 1
20.10.2021 Новейший процессор Intel Core i9 потребляет электричество, как советский утюг 1
18.10.2021 Apple до неузнаваемости изменит дизайн MacBook, взяв за основу фирменную внешность iPhone 1
06.10.2021 Samsung лишает гарантии дорогущий смартфон, если уронить его на подушку 1
17.09.2021 Самая интересная «фишка» новых iPhone 13 Pro искусственно отключена в дешевых комплектациях 1
28.07.2021 Открыта охота на пользователей iPhone: Создается приложение для легкого перехода на Android с сохранением всех данных 1
26.07.2021 Китай создал первый в мире 512-ядерный процессор. Intel и AMD далеко позади 1
22.07.2021 Новая онлайн-игра физически сжигает видеокарты ценой сотни тысяч рублей 1
01.07.2021 Android откажется от фундаментальной особенности, которая была в нем всегда. И это ударит по Windows 11 1
01.06.2021 Apple все сломала. Новая прошивка пожирает заряд аккумулятора на всех iPhone. Видео 1

Публикаций - 64, упоминаний - 64

WCCFTech и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12234 30
AMD - Advanced Micro Devices 4258 25
Apple Inc 12170 20
Samsung Electronics 10301 19
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 911 14
Nvidia Corp 3516 14
Qualcomm Technologies 1834 8
X Corp - Twitter 2851 6
Google LLC 11854 6
Amazon Inc - Amazon.com 3022 5
Microsoft Corporation 24703 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 5
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 432 5
Huawei 3968 4
Xiaomi 1761 4
Gigabyte Technology 368 4
Ampere Computing 50 4
Loongson Technology 50 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1476 3
Meta Platforms - Facebook 4447 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5684 2
HP Inc. 5697 2
BBK OPPO Electronics 385 2
Sony 6556 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 610 2
Adobe Systems 1556 2
Canyon Technology Group 51 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 406 2
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 43 2
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 58 2
Цифра ГК 2444 2
AMD Xilinx 95 2
Zhaoxin 32 2
Открытые технологии 702 2
MediaTek - Ralink 530 2
Western Digital Corporation - WDC 554 2
Yandex - Яндекс 7477 1
LG Electronics 3622 1
ZTE Corporation 750 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
Unsplash 862 6
Tesla Motors 401 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2732 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1010 2
Microsoft - LinkedIn 652 1
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 12 1
Nikola Corporation 9 1
Prysm Group 1 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 1
Лента - Сеть розничной торговли 2098 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
eBay Inc 1622 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 448 1
Visa International 1952 1
JD.com - Jingdong Mall 88 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4814 12
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 439 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Верховный суд Южной Кореи - Конституционный суд Республики Корея - Апелляционный суд Южной Кореи 3 1
Федеральное правительство Германии - FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 18 1
Судебная власть - Judicial power 2322 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5495 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 112 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 346 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 68 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 44 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20935 41
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7950 33
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24354 24
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3789 17
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14480 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30011 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9399 14
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3236 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 76 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 231 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
Microsoft Ignite 42 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 170 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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