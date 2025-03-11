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WCCFTech Издание
WCCFTech и организации, системы, технологии, персоны:
|XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 68 1
|RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 44 1
|TrendForce 114 3
|IDC - International Data Corporation 4912 2
|Hindenburg Research 3 1
|IC Insights 24 1
|Mercury Research 66 1
|Jon Peddie Research 39 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3236 1
|U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 76 1
|CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 231 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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