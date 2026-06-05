Ноутбуки по всему миру откатываются на 10 лет назад. Производители возвращаются к крошечному объему памяти, лишь бы не повышать цены

Производители ноутбуков вновь начали массово выпускать модели с 8 ГБ оперативной памяти. Для 2026 г. это очень мало – несколько вкладок в браузере полностью займут весь объем. Актуальным такое количество ОЗУ было 10 лет назад, но возвращение в прошлое – вынужденная мера, чтобы избежать резкого роста цен.

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Крупнейшие производители ноутбуков вернулись к выпуску моделей с 8 ГБ оперативной памяти, пишет Tom’s Hardware. Их собирают в больших количествах, несмотря на то, что 2026 г. – это время крайне неоптимизированного ПО и веб-сервисов, когда 10-15 вкладок в браузере могут занять весь свободный объем ОЗУ.

В 2024 и первой половине 2025 гг. пользователи успели привыкнуть к тому, что 16 ГБ RAM стали стандартом для ноутбуков. Но во втором полугодии 2025 г. из-за искусственного интеллекта цены на оперативную память резко взлетели и продолжают расти до сих пор, что сделало этот некогда один из самых дешевых компонентов ПК едва ли не роскошью.

Фото: pvproductions / FreePik Потребителей фактически вынуждают пользоваться ноутбуками с 8 ГБ RAM

Удорожание памяти приводит к росту цен на компьютеры и ноутбуки и сильно бьет по их продажам – мало кто готов переплачивать. Так что возвращение к 8 ГБ RAM в ноутбуках – это вынужденная мера. Производители стремятся удержать цены на мобильные ПК и потому идут на даунгрейд.

Без Apple не обошлось

Свою лепту в откат мирового рынка ноутбуков на 10 лет назад, когда 8 ГБ ОЗУ стандартом, внесла Apple. В марте 2026 г. она выпустила свой самый дешевый MacBook в истории под названием Neo, запросив за него всего $599 или около 43,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 5 июня 2026 г.

В Neo установлено именно 8 ГБ ОЗУ, но в macOS оперативная память расходуется эффективнее и экономичнее, нежели на Windows 11, для которой 4 ГБ – это минимальный допустимый объем. Более того, в некоторых ноутбуках с только что установленной Windows 11, имеющих всего 8 ГБ RAM, 70% этого объема заняты даже во время простоя, о чем в начале июня 2026 г. сообщал портал WCCFTech.

Между тем, именно Windows по-прежнему является самой популярной настольной ОС в мире. В мае 2026 г. ее доля составляла 62,06% (данные StatCounter). Впрочем, пользователи все активнее отказываются от нее, ведь годом ранее она занимала 70,21% рынка.

Массовость гарантирована

В начале июня 2026 г. в Тайбэе (Тайвань) стартовала ежегодная выставка Computex, на которой все крупнейшие производители ПК и электроники демонстрируют свои новинки. Среди участников – широко известные в России и мире вендоры компьютеров, и в 2026 г. их стенды завалены устройствами с 8 ГБ оперативной памяти.

Например, Dell показала ноутбук XPS 13, а Acer – Swift Air 14. Они оба построены на чипах Intel Wildcat Lake и работают на Windows 11. Как сообщал CNews, стоят они значительно дороже MacBook Neo, с которым они соревнуются за покупателя. Производители просят за них минимум $699 или около 51 тыс. руб.

Весной 2026 г. состоялся релиз китайского ноутбука Chuwi UniBook. Это тоже конкурент MacBook Neo, и у него тоже есть Windows 11 и 8 ГБ ОЗУ.

В мае 2026 г. свой мобильный ПК с 8 ГБ RAM представила и Microsoft, показав бизнес-ноутбук Surface Laptop for Business. Вот только если UniBook стоит около $449 или 32,8 тыс. руб., то Microsoft просит за свое творение от $1299 (94,8 тыс. руб.).

Это наглядно доказывает тот факт, что 8 ГБ RAM в 2026 г. – это вовсе не признак дешевизны ноутбука. Такой объем ОЗУ теперь запросто можно встретить и в очень дорогих устройствах.

Слишком мало памяти

Некоторые ноутбуки на Windows с 8 ГБ оперативной памяти по-прежнему оснащены клавишами Copilot, которая должна вызывать одноименного ИИ-помощника, встроенного в Windows. Но такие ноутбуки не относятся к семейству Copilot+, поскольку для них Microsoft определила минимальный объем ОЗУ, равный 16 ГБ.

Чтобы полноценно пользоваться компьютером на Windows 11 с 8 ГБ ОЗУ в 2026 г., придется как минимум потратить несколько часов своего времени на настройку этой ОС, притом при помощи стороннего ПО. По умолчанию в этой системе достаточно много компонентов, которые не нужны большинству пользователей, но загружаются вместе с ней и затем «висят» в оперативной памяти.

Также гарантированно придется ограничивать себя в количестве открытых вкладок в браузере. К слову, часть ОЗУ забирают себе интегрированные в браузер расширения. А для стабильной работы «тяжелых» программ наподобие видео- и 3D-редакторов 8 ГБ ОЗУ, с учетом того, что значительную часть этого объема заберет ОС, может не хватать.