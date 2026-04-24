Дефицит чипов возвращается: Samsung и Kingston уведомили о взлете цен на SSD

SSD станут менее доступными

Твердотельные накопители (SSD) ожидает новый виток роста цен, пишет Wccftech со ссылкой на китайское издание ITHome.

Южнокорейская Samsung Electronics уведомила клиентов об увеличении закупочных цен более чем на 10%, утверждает источник. Не собирается отставать от конкурента и американская Kingston Technology. Все представители линейки выпускаемых ей SSD, начиная с этой недели, стали дороже по крайней мере на 10%.

В результате такая популярная модель SSD как Samsung 990 Pro вместимостью 1 ТБ в США подорожает до $330-$360 (24,7-27 тыс. руб. по курсу ЦБ на 24 апреля 2026 г.) с нынешних $300-$330 (22,5-24,7 тыс. руб.). Для сравнения: еще в 2025 г. устройство с сопоставимыми характеристиками можно было приобрести менее чем за $100 (около 7,5 тыс. руб.), то есть в три-четыре раза дешевле, чем после нынешнего этапа повышения цен.

Samsung Memory / Unsplash

В настоящее время один из российских ритейлеров такой накопитель предлагает по цене в 18-22 тыс. руб. – в зависимости от комплектации.

Остальные подтянутся

Учитывая статус Samsung Electronics и Kingston, которые считаются ведущими производителями SSD, остальные вендоры, вероятно, пожелают подтянуть уровень собственных цен к планке, заданной этими компаниями, отмечает ITHome. В результате в рознице ценник на потребительские SSD может вновь поползти вверх, при том, что его и сейчас нельзя назвать низким.

На уровне оптовых закупок корректировка цен станет заметна практически сразу – как только дистрибьюторы начнут пополнять пустеющие склады за счет новых партий SSD. Ритейл в таких случаях, как правило, реагирует с некоторой задержкой: магазинам сперва необходимо распродать устройства, закупленные по старым ценам и лишь затем переходить к торговле продукцией из более «свежих» партий. Таким образом, подорожание SSD потребительского класса, вероятно, можно будет наблюдать в течение нескольких ближайших недель.

Как отмечает Wccftech, это уже второй раунд повышения цен на SSD в апреле 2026 г. В начале месяца вплоть до двух раз подорожали твердотельные накопители премиального уровня с интерфейсом M.2, произведенные Western Digital и все той же Samsung Electronics. За отдельные модели емкостью 8 ТБ покупателю теперь придется выложить более $4 тыс.

Рост цен привлекает мошенников

На фоне удорожания высокоскоростных накопителей на рынке начали всплывать контрафакт и довольно качественные подделки, имитирующие популярные SSD Samsung.

В частности, CNews ранее сообщил, что в Европе появились поддельные Samsung 990 Pro, хорошо упакованные с сохранением пломбы. На поверку девайс оказывается нерабочим и внешне отличается от оригинала – в частности, цветом платы.

В марте 2026 г. японское издание Akiba PC Hotline! описало похожий случай, в котором контрафактный Samsung 990 Pro все-таки работал.

Флеш-память продолжит дорожать

Рост цен на SSD обусловлен ситуацией, сложившейся на рынке флеш-памяти NAND, из которой производятся эти твердотельные накопители. По данным TrendForce, на рынок NAND продолжает оказывать давление колоссальный спрос со стороны операторов дата-центров, занятых развертыванием ИИ-инфраструктуры.

Аналитики ожидают, что контрактные цены на флеш-память NAND во II квартале 2026 г. вырастут на 70-75% к I кварталу.

Ранее Samsung Electronics уже повышала цены на свои чипы NAND – на 5-10% в зависимости от типа памяти и емкости микросхем.

Ситуация на рынке процессоров схожая

Как ранее сообщил CNews, процессоры для ПК и серверов уже подорожали на 5-20% с марта 2026 г., и на этом их производители не остановятся.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на данный вид электронной продукции в 2026-2027 гг. при условии сохранения бешенного спроса на ИИ-инфраструктуру и дефицит производственных мощностей в распоряжении ведущих чипмейкеров, таких как TSMC.