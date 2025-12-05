Абсолютный неликвид. Самый сенсационный iPhone нельзя продать за вменяемые деньги – за считанные недели он теряет половину цены

Владельцы смартфона iPhone Air не смогут продать его по выгодной цене на вторичном рынке. Мобильник теряет до половины стоимости за пару месяцев с момента покупки. Касается это пока только 1-терабайтной версии. Тем временем iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ за то же время обесценится всего на 26%, то есть он теряет в цене почти вдвое медленнее.

Крайне невыгодное приобретение

Смартфон iPhone Air, на который Apple делала ставку на презентации в сентябре 2025 г., установил новый антирекорд. Он успел провалиться в продаже через пару недель после выпуска, а теперь выяснилось, что он никому не нужен не только в рознице, но и на вторичном рынке.

iPhone Air – самый тонкий iPhone в истории. Его толщина – всего 5,6 мм.

Как пишет портал GizChina со ссылкой на отчет компании SellCell по продаже телефонов, iPhone Air стремительно теряет в цене после покупки. Так, его версия на 1 ТБ за 10 недель с момента приобретения обесценивается на 47,7%, то есть почти вдвое чуть больше, чем за два месяца. Из этого следует, что владельцы такого устройства не смогут выгодно перепродать его, в отличие от тех, кто купил вышедший одновременно с ним iPhone 17 Pro Max.

Этот флагманский смартфон в версии на 256 ГБ за тот же период времени потеряет лишь 26,1% своей первоначальной цены. А его модификация на 512 ГБ – 30,3%, что является лучшими показателями на фоне других представителей новой линейки.

Apple Потребители более чем наглядно продемонстрировали, что не собираются отказываться от основных функций смартфона ради его минимальной толщины

Можно было бы предположить, что все дело в большом объеме памяти – мало кому нужен смартфон с 1 ТБ внутри. Но даже iPhone Air на 512 ГБ за 10 недель со дня покупки подешевеет на 45%. Показатель версии на 256 ГБ лишь немного лучше – 40,3%.

Почему так

Новый iPhone Air нравится, по большей части, только самой Apple – недаром же она посвятила ему большую часть сентябрьской презентации. Потребители, напротив, прошли мимо этой модели, несмотря на то, что это первый по-настоящему новый iPhone за последние пять лет – с релиза iPhone 12 mini в 2020 г.

Претензий у пользователей к этой модели несколько, и основная – это слабая автономность. При толщине корпуса 5,6 мм в него уместилась литиевая батарея всего лишь на 3149 мАч, тогда как многие Android-смартфоны за 25-30 тыс. руб. поставляются с АКБ от 6000 мАч и выше.

И даже для такого аккумулятора в корпусе iPhone Air не хватало места. Apple пришлось убрать из смартфона слот для SIM-карты, быструю зарядку (20 Вт максимум) дополнительный динамик и все камеры, кроме одной фронтальной и единственной основной. Этим потребители тоже очень недовольны, потому что в КНР уже есть сверхтонкие смартфоны, производители которых не стали идти на такие жертвы.

Один из них вышел в ноябре 2025 г., и это 6,6-миллиметровый Huawei Mate 70 Air. В него уместили батарею 6600 мАч с зарядкой 66 Вт, два динамика и три камеры на тыльной панели.

Как у других

Стремительное снижение цены iPhone Air в процессе эксплуатации выглядит еще более быстрым, если сравнивать средние значения удешевления с другими смартфонами Apple. За 10 недель с начала продаж этот телефон теряет в цене в среднем 44,3%, а старый iPhone 14- 36,6%. Даже у прошлогоднего базового iPhone 16, который почти ничем не отличается от iPhone 15, показатели немного лучше – 39%.

Если рассматривать новую линейку iPhone 17 целиком, то у нее падение цены составляет 34,6% в среднем за 10 недель пользования.

Дизайнер сбежал

В начале ноября 2025 г. CNews писал, что из-за плохих продаж iPhone Air Apple почти полностью остановила его производство – спустя всего два месяца после премьеры. А еще через несколько дней из компании ушел специалист, отвечавший за внешний вид этого смартфона.

Дизайн iPhone Air создавал Абидур Чоудхури (Abidur Chowdhury), которого портал WCCFTech называет «восходящей звездой Apple» (a rising star within Apple). Судя по всему, компания возлагала на него большие надежды, как в свое время на легендарного Джонатана «Джони» Айва (Johnathan «Jony» Ive).

Провал iPhone Air ударил не только по Apple, но и по всему мировому рынку смартфонов. Китайские производители начали было разрабатывать свои сверхтонкие мобильники, но теперь все эти проекты или заморожены, или отменены.

Samsung выпустила тонкий Galaxy S25 Edge немного раньше iPhone Air и даже создала новый S26 Edge – его премьера ожидалась в начале 2026 г. Однако эту модель, несмотря на ее полную готовность, было решено не выпускать.