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Apple iPhone 12
СОБЫТИЯ
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|27.10.2023
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Правда ли, что iPhone 12 опасен для здоровья?
4Снятие с производства iPhone 12 вызвало немало волнений. Национальное агентство по частотам Франции (ANFR) провело
|04.08.2023
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Аналитика МТС: iPhone 12 стал самым востребованным смартфоном на вторичном рынке
ом полугодии 2023 г. более 90% продаж таких устройств пришлось на бренд Apple. Лидером стала модель iPhone 12 Pro 256 ГБ. Об этом CNews сообщили представители МТС. С января 2023 г. продажи подд
|14.09.2021
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Apple выпустила iPhone 13 и новый iPad mini, исполнивший мечту миллионов пользователей. Цены в России
, умные часы и смартфоны. Премьера линейки iPhone 13 состоялась на менее чем через год после показа iPhone 12 – их Apple представила в октябре 2020 г. В общей сложности Apple показала семь новы
|10.09.2021
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Apple приготовила неприятный сюрприз фанатам iPhone
Все iPhone 12 неожиданно устарели Компания Apple готовится признать смартфоны линейки iPhone 1
|12.08.2021
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Продажи смартфонов в России рванули вверх благодаря iPhone 12
News аналитический центр GS Group. Основной причиной значительного роста выручки рынка, по мнению аналитиков, стало увеличение отпускной цены модельного ряда iPhone – в среднем на 21%, за счет выхода iPhone 12. Второй и менее значительной причиной роста оборота аналитики называют процесс частичного замещения моделей Huawei более дорогими смартфонами Xiaomi и Realme. Xiaomi вышла в лидеры ры
|08.07.2021
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Россияне хитростью подключили iPhone к 5G вопреки воле Apple
Сколково подключило iPhone к 5G «Сколтех» в рамках собственной тестовой зоны сетей пятого поколения (5G) смог наладить работу в данных сетях смартфона iPhone 12. Об этом CNews сообщил Дмитрий Лаконцев, руководитель созданного на базе «Сколтеха» центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлениям технологиям беспро
|22.06.2021
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Apple безвременно «убила» уникальный и самый дешевый iPhone
Минус один iPhone Компания Apple прекратила производство смартфона iPhone 12 mini. Премьера модели состоялась в октябре 2020 г., и в итоге ее производство продл
|06.05.2021
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Раскрыт дизайн нового флагманского iPhone. Что в нем нового
чатлел высококачественный макет будущего флагмана в сравнении с нынешним топовым смартфоном Apple – iPhone 12 Pro Max. Со слов блогера Льюиса Хилсентегера (Lewis Hilsenteger), макет был сделан
|12.01.2021
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«М.Видео-Эльдорадо»: самым покупаемым 5G-смартфоном в России в 2020 году стал iPhone 12
компания Apple, представившая первые модели с поддержкой 5G только в IV квартале 2020 г. – продажи iPhone 12 и 12 Pro начались 23 октября, iPhone 12 mini и 12 Pro Max – 13 ноября. В чис
|03.12.2020
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Хозяева новых iPhone 12 массово остаются без мобильной связи
iPhone превратился в iPod Пользователи смартфонов Apple из новой линейки iPhone 12 стали массово жаловаться на регулярные проблемы с приемом сигнала. Гаджеты, пишет портал 9to5Mac, периодически перестают принимать сигнал от базовых станций, лишая владельцев возможно
|24.11.2020
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Россияне выпустили смартфон с гигантским экраном. Цена
agic L и самым большим экраном за всю историю смартфонов марки. По диагонали он больше, чем у Apple iPhone 12 Pro и 11 Pro, меньше в сравнении с iPhone 12 Pro Max и сопоставим с iPhone 1
|19.11.2020
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Apple призналась: У новых iPhone 12 массовая проблема с дисплеями
iPhone 12 массово поломались Компания Apple признала проблему с экранами в смартфонах iPhone 12, со дня премьеры которых прошло немногим больше месяца. Дисплеи этих мобильников мо
|13.11.2020
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«Связной»: 80% предзаказов на новые смартфоны Apple пришлось на iPhone 12 Pro Max
«Связной» объявил итоги предзаказов на новые смартфоны Apple – iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max. Покупатели «Связного» чаще выбирали iPhone 12
|11.11.2020
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Что такое LiDAR и зачем он нужен в iPhone?
. И теперь, после того, как LiDAR появился в iPad Pro в марте 2020 года, Apple оснастила им топовый iPhone 12 Pro. Принцип работы датчика тут тот же — отражение света для определения расстояния
|09.11.2020
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Обзор iPhone 12 Pro: самый мощный смартфон 2020 года?
Современные реалии рынка таковы, что iPhone 12 Pro нельзя назвать главным флагманом 2020 года – особенно если сравнивать его с топ
|26.10.2020
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Новые iPhone 12 калечат людей и моментально теряют товарный вид. Решения проблемы нет
Травмоопасные смартфоны Смартфоны Apple iPhone 12, увидевшие свет 13 октября 2020 г. могут в буквальном смысле травмировать своих вла
|23.10.2020
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Huawei выпустила суперсмартфон с первым 5 нм чипом для Android. Он стоит дороже новых iPhone 12. Видео
гим в линейке оказался Porsche Design Mate 40 RS. Он продается исключительно в версии 12/512 ГБ и стоит 2295 евро (209,7 тыс. руб.). Таким образом, новые флагманские смартфоны Huawei оказались дороже Apple iPhone 12 образца октября 2020 г. – в российской рознице они стоят от 80 тыс. руб. до 140 тыс. руб. Huawei Mate 40 Pro Доступные цвета корпуса для Mate 40 и 40 Pro. белый, черный, оранжев
|22.10.2020
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Anker Innovations представила СЗУ для быстрой зарядки iPhone 12
абариты. При схожем размере с оригинальным ЗУ от iPhone на 5 Вт Anker Nano (PowerPort III) заряжает iPhone 12 в три раза быстрее. iPhone 12 нарушает традиции и выпускается без собственно
|21.10.2020
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Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи смартфонов с поддержкой 5G в России ежеквартально увеличиваются втрое
растет втрое, в четвертом квартале динамика может увеличиться за счет выхода четырех моделей серии iPhone 12 и повышенного интереса к моделям с 5G других брендов. Регулярное расширение ассорти
|21.10.2020
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Батарея в новых iPhone 12 не выдерживает критики. В сетях 5G они разряжаются мгновенно
«Проводные» смартфоны Apple Смартфоны iPhone 12, премьера которых состоялась 13 октября 2020 г., демонстрируют очень низкие показат
|14.10.2020
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Apple взвинтила цены на гаджеты в России сразу после премьеры новых iPhone
ийских потребителей. Подорожание техники произошло сразу после премьеры ее новых смартфонов линейки iPhone 12 – их теперь четыре, и каждый, в отличие от показанной вместе с ними колонки HomePod
|14.10.2020
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Apple выпустила небывалое количество новых iPhone и «украла» у «Яндекса» идею миниатюрной колонки. Цена, видео
рамках которой показала пять своих новинок – умную колонку HomePod mini и четыре смартфона линейки iPhone 12. Премьера телефонов по давней традиции Apple должна была состояться в сентябре 2020
|14.10.2020
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Apple iPhone 12: новые цвета, 5G и странные аксессуары
ре по цене $99 - но не в России. До нас умные колонки Apple все еще не доехали, в отличие от iPhone.iPhone 12 и iPhone 12 mini Новый iPhone 12 представлен в двух размерах: стандар
|02.10.2020
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Впервые раскрыты итоговый дизайн и цены новых iPhone. Подорожания не избежать
-старый дизайн Крупный интернет-магазин Tmall начал прием предварительных заказов на смартфон Apple iPhone 12 Pro Max и попутно опубликовал его высококачественные изображения. Мобильник показан
|28.08.2020
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Новые iPhone станут хуже, но при этом подорожают
Apple сэкономит на пользователях Смартфоны линейки iPhone 12 компании Apple, которые она планирует выпустить осенью 2020 г., подорожают на фоне
|15.07.2020
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Новый iPhone 12 может стать одним из самых дешевых в истории
рогнозам аналитика инвестиционной компании Wedbush Securities Дэниела Айвза (DanielIves), стоимость iPhone 12 будет меньше $1000 (71 тыс. руб. по курсу ЦБ на 15 июля 2020 г.). Если прогнозы ока
|05.06.2020
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Поставщик Apple проговорился о беспрецедентной задержке выхода новых iPhone
Релиз iPhone 12 может быть сорван Новые iPhone в этом году могут выйти на рынок с существенной задержкой, пишет Bloomberg со ссылкой на главу Broadcom, одного из партнеров Apple. Хок Тан (Hock Tan),
|24.04.2020
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Рассекречена цена новых iPhone 12
Предсказуемые цены Стала известна стоимость новых смартфонов Apple серии iPhone 12, премьера которых предварительно запланирована на осень 2020 г. Об этом сообщил авт
|08.04.2020
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Apple готовит iPhone-кроху и iPhone-гиганта
Квартет новых iPhone Компания Apple собирается добавить в линейку iPhone 12 смартфон с диагональю экрана 5,4 дюйма. Он станет самым компактным iPhone среди современных моделей с безрамочными экранами и будет меньше чем 5,8-дюймовый iPhone 11 Pro. В последний
|13.01.2020
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Самые ожидаемые смартфоны 2020 года
Apple iPhone SE 2 и iPhone 12 Уже достоверно известно, что Apple не забросила идею бюджетной модели — продолжению
|23.12.2019
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В Сеть утекли параметры следующего iPhone. Возвращение к истокам или кризис идей? Видео
Первая масштабная утечка Рассекречен облик смартфона iPhone 12 Pro Max, который Apple выпустит в сентябре 2020 г. В его дизайне компания использов
Apple iPhone 12 и организации, системы, технологии, персоны:
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