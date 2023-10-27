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Apple iPhone 12

СОБЫТИЯ

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27.10.2023 Правда ли, что iPhone 12 опасен для здоровья?

4Снятие с производства iPhone 12 вызвало немало волнений. Национальное агентство по частотам Франции (ANFR) провело

04.08.2023 Аналитика МТС: iPhone 12 стал самым востребованным смартфоном на вторичном рынке

ом полугодии 2023 г. более 90% продаж таких устройств пришлось на бренд Apple. Лидером стала модель iPhone 12 Pro 256 ГБ. Об этом CNews сообщили представители МТС. С января 2023 г. продажи подд
14.09.2021 Apple выпустила iPhone 13 и новый iPad mini, исполнивший мечту миллионов пользователей. Цены в России

, умные часы и смартфоны. Премьера линейки iPhone 13 состоялась на менее чем через год после показа iPhone 12 – их Apple представила в октябре 2020 г. В общей сложности Apple показала семь новы
10.09.2021 Apple приготовила неприятный сюрприз фанатам iPhone

Все iPhone 12 неожиданно устарели Компания Apple готовится признать смартфоны линейки iPhone 1
12.08.2021 Продажи смартфонов в России рванули вверх благодаря iPhone 12

News аналитический центр GS Group. Основной причиной значительного роста выручки рынка, по мнению аналитиков, стало увеличение отпускной цены модельного ряда iPhone – в среднем на 21%, за счет выхода iPhone 12. Второй и менее значительной причиной роста оборота аналитики называют процесс частичного замещения моделей Huawei более дорогими смартфонами Xiaomi и Realme. Xiaomi вышла в лидеры ры
08.07.2021 Россияне хитростью подключили iPhone к 5G вопреки воле Apple

Сколково подключило iPhone к 5G «Сколтех» в рамках собственной тестовой зоны сетей пятого поколения (5G) смог наладить работу в данных сетях смартфона iPhone 12. Об этом CNews сообщил Дмитрий Лаконцев, руководитель созданного на базе «Сколтеха» центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлениям технологиям беспро
22.06.2021 Apple безвременно «убила» уникальный и самый дешевый iPhone

Минус один iPhone Компания Apple прекратила производство смартфона iPhone 12 mini. Премьера модели состоялась в октябре 2020 г., и в итоге ее производство продл
06.05.2021 Раскрыт дизайн нового флагманского iPhone. Что в нем нового

чатлел высококачественный макет будущего флагмана в сравнении с нынешним топовым смартфоном Apple – iPhone 12 Pro Max. Со слов блогера Льюиса Хилсентегера (Lewis Hilsenteger), макет был сделан

12.01.2021 «М.Видео-Эльдорадо»: самым покупаемым 5G-смартфоном в России в 2020 году стал iPhone 12

компания Apple, представившая первые модели с поддержкой 5G только в IV квартале 2020 г. – продажи iPhone 12 и 12 Pro начались 23 октября, iPhone 12 mini и 12 Pro Max – 13 ноября. В чис
03.12.2020 Хозяева новых iPhone 12 массово остаются без мобильной связи

iPhone превратился в iPod Пользователи смартфонов Apple из новой линейки iPhone 12 стали массово жаловаться на регулярные проблемы с приемом сигнала. Гаджеты, пишет портал 9to5Mac, периодически перестают принимать сигнал от базовых станций, лишая владельцев возможно
24.11.2020 Россияне выпустили смартфон с гигантским экраном. Цена

agic L и самым большим экраном за всю историю смартфонов марки. По диагонали он больше, чем у Apple iPhone 12 Pro и 11 Pro, меньше в сравнении с iPhone 12 Pro Max и сопоставим с iPhone 1
19.11.2020 Apple призналась: У новых iPhone 12 массовая проблема с дисплеями

iPhone 12 массово поломались Компания Apple признала проблему с экранами в смартфонах iPhone 12, со дня премьеры которых прошло немногим больше месяца. Дисплеи этих мобильников мо
13.11.2020 «Связной»: 80% предзаказов на новые смартфоны Apple пришлось на iPhone 12 Pro Max

«Связной» объявил итоги предзаказов на новые смартфоны Apple – iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max. Покупатели «Связного» чаще выбирали iPhone 12

11.11.2020 Что такое LiDAR и зачем он нужен в iPhone?

. И теперь, после того, как LiDAR появился в iPad Pro в марте 2020 года, Apple оснастила им топовый iPhone 12 Pro. Принцип работы датчика тут тот же — отражение света для определения расстояния
09.11.2020 Обзор iPhone 12 Pro: самый мощный смартфон 2020 года?

Современные реалии рынка таковы, что iPhone 12 Pro нельзя назвать главным флагманом 2020 года – особенно если сравнивать его с топ
26.10.2020 Новые iPhone 12 калечат людей и моментально теряют товарный вид. Решения проблемы нет

Травмоопасные смартфоны Смартфоны Apple iPhone 12, увидевшие свет 13 октября 2020 г. могут в буквальном смысле травмировать своих вла
23.10.2020 Huawei выпустила суперсмартфон с первым 5 нм чипом для Android. Он стоит дороже новых iPhone 12. Видео

гим в линейке оказался Porsche Design Mate 40 RS. Он продается исключительно в версии 12/512 ГБ и стоит 2295 евро (209,7 тыс. руб.). Таким образом, новые флагманские смартфоны Huawei оказались дороже Apple iPhone 12 образца октября 2020 г. – в российской рознице они стоят от 80 тыс. руб. до 140 тыс. руб. Huawei Mate 40 Pro Доступные цвета корпуса для Mate 40 и 40 Pro. белый, черный, оранжев
22.10.2020 Anker Innovations представила СЗУ для быстрой зарядки iPhone 12

абариты. При схожем размере с оригинальным ЗУ от iPhone на 5 Вт Anker Nano (PowerPort III) заряжает iPhone 12 в три раза быстрее. iPhone 12 нарушает традиции и выпускается без собственно
21.10.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи смартфонов с поддержкой 5G в России ежеквартально увеличиваются втрое

растет втрое, в четвертом квартале динамика может увеличиться за счет выхода четырех моделей серии iPhone 12 и повышенного интереса к моделям с 5G других брендов. Регулярное расширение ассорти
21.10.2020 Батарея в новых iPhone 12 не выдерживает критики. В сетях 5G они разряжаются мгновенно

«Проводные» смартфоны Apple Смартфоны iPhone 12, премьера которых состоялась 13 октября 2020 г., демонстрируют очень низкие показат
14.10.2020 Apple взвинтила цены на гаджеты в России сразу после премьеры новых iPhone

ийских потребителей. Подорожание техники произошло сразу после премьеры ее новых смартфонов линейки iPhone 12 – их теперь четыре, и каждый, в отличие от показанной вместе с ними колонки HomePod
14.10.2020 Apple выпустила небывалое количество новых iPhone и «украла» у «Яндекса» идею миниатюрной колонки. Цена, видео

рамках которой показала пять своих новинок – умную колонку HomePod mini и четыре смартфона линейки iPhone 12. Премьера телефонов по давней традиции Apple должна была состояться в сентябре 2020
14.10.2020 Apple iPhone 12: новые цвета, 5G и странные аксессуары

ре по цене $99 - но не в России. До нас умные колонки Apple все еще не доехали, в отличие от iPhone.iPhone 12 и iPhone 12 mini Новый iPhone 12 представлен в двух размерах: стандар
02.10.2020 Впервые раскрыты итоговый дизайн и цены новых iPhone. Подорожания не избежать

-старый дизайн Крупный интернет-магазин Tmall начал прием предварительных заказов на смартфон Apple iPhone 12 Pro Max и попутно опубликовал его высококачественные изображения. Мобильник показан
28.08.2020 Новые iPhone станут хуже, но при этом подорожают

Apple сэкономит на пользователях Смартфоны линейки iPhone 12 компании Apple, которые она планирует выпустить осенью 2020 г., подорожают на фоне

15.07.2020 Новый iPhone 12 может стать одним из самых дешевых в истории

рогнозам аналитика инвестиционной компании Wedbush Securities Дэниела Айвза (DanielIves), стоимость iPhone 12 будет меньше $1000 (71 тыс. руб. по курсу ЦБ на 15 июля 2020 г.). Если прогнозы ока
05.06.2020 Поставщик Apple проговорился о беспрецедентной задержке выхода новых iPhone

Релиз iPhone 12 может быть сорван Новые iPhone в этом году могут выйти на рынок с существенной задержкой, пишет Bloomberg со ссылкой на главу Broadcom, одного из партнеров Apple. Хок Тан (Hock Tan),

24.04.2020 Рассекречена цена новых iPhone 12

Предсказуемые цены Стала известна стоимость новых смартфонов Apple серии iPhone 12, премьера которых предварительно запланирована на осень 2020 г. Об этом сообщил авт
08.04.2020 Apple готовит iPhone-кроху и iPhone-гиганта

Квартет новых iPhone Компания Apple собирается добавить в линейку iPhone 12 смартфон с диагональю экрана 5,4 дюйма. Он станет самым компактным iPhone среди современных моделей с безрамочными экранами и будет меньше чем 5,8-дюймовый iPhone 11 Pro. В последний

13.01.2020 Самые ожидаемые смартфоны 2020 года

Apple iPhone SE 2 и iPhone 12 Уже достоверно известно, что Apple не забросила идею бюджетной модели — продолжению
23.12.2019 В Сеть утекли параметры следующего iPhone. Возвращение к истокам или кризис идей? Видео

Первая масштабная утечка Рассекречен облик смартфона iPhone 12 Pro Max, который Apple выпустит в сентябре 2020 г. В его дизайне компания использов

Публикаций - 243, упоминаний - 403

Apple iPhone 12 и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 208
Samsung Electronics 11064 119
Xiaomi - Сяоми 2231 93
Huawei 4676 66
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 44
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 29
BBK OPPO Electronics 484 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 20
Google LLC 12688 20
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 19
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 19
Intel Corporation 12811 18
Qualcomm Technologies 1974 17
МегаФон 10742 14
X Corp - Twitter 2938 14
BBK OnePlus 298 12
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 10
MediaTek - Ralink 595 10
AMD - Advanced Micro Devices 4641 9
BBK Electronics Corp 332 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 9
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 8
Yandex - Яндекс 9216 7
Lenovo Group 2446 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
ZTE Corporation 800 6
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 6
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 6
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 5
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Sony 6739 5
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 80 5
AT&T Inc 1725 5
Lenovo Motorola 3566 5
itel 34 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Microsoft Corporation 25775 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 20
Связной ГК 1401 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
SoftBank Group 284 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
ДамПродам - DamProdam 6 2
Россети Ленэнерго 1699 2
GF Securities 4 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
АльфаСтрахование СГ 394 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
TÜV Rheinland Group 181 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Ford 434 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Valeo 9 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Яндекс - Бери Заряд! 33 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
LoveFrom - дизайнерская студия 8 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 1
РЕСО Гарантия СК 53 1
Porsche Design GmbH 23 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 53
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 40 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 3
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 228
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 102
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 83
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 69
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 60
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 59
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 56
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 45
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 44
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USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 42
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Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 36
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Аксессуары 4282 25
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Lightning 240 18
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1512 18
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 17
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 17
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 168
Apple iPhone 11 290 92
Apple iPhone 13 193 68
Google Android 15243 51
Apple iPhone 14 157 41
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Apple iPad 4011 34
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 34
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Apple iOS 8583 31
Apple iPad Pro 320 29
Samsung Galaxy 1035 29
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 28
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 27
Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 26
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 24
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 22
Samsung Galaxy S20 - смартфон 102 21
Apple iPhone 8 189 20
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 136 19
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 18
Samsung Galaxy S21 - смартфон 62 18
Apple iPhone 15 187 17
Huawei Mate - серия смартфонов 453 17
Apple iPhone 6 4861 17
Apple iPhone 7 289 16
Apple iPhone 5 783 16
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 184 16
Samsung Galaxy Note 702 16
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 15
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Apple Mac - Apple Macintosh 3114 14
Apple iMac - Серия моноблоков 468 13
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Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 7
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 6
Prosser Jon - Проссер Джон 4 4
Агапова Ольга 4 4
Борзилов Давид 77 4
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 3
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 3
Губанов Андрей 117 3
Gurman Mark - Гурман Марк 22 3
Patel Nilay - Патель Нилай 10 3
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 2
Догадин Михаил 18 2
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 2
Pu Jeff - Пу Джефф 5 2
Lee Chung-Hoon - Ли Чон Хун 2 2
Jun Lei - Цзунь Лей 46 2
Икономов Арташес 6 2
Weinbach Max - Вайнбах Макс 5 2
Velasco Cris - Веласко Крис 3 2
Holland Patrick - Холланд Патрик 2 2
Chowdhury Abidur - Чоудхури Абидур 4 2
Чайка Владимир 29 2
Lirong Liu - Лоранг Лю 6 1
Эйгес Павел 108 1
Потапов Владимир 43 1
Гуцериев Михаил 114 1
Гостев Дмитрий 23 1
Дмитриев Алексей 85 1
Yu Richard - Ю Ричард 22 1
Следков Максим 11 1
Акиншина Алина 11 1
Лаконцев Дмитрий 26 1
Кашницкая Анна 21 1
Грибовский Алексей 4 1
Павлов Владимир 21 1
Сурков Александр 17 1
Маслянкин Алексей 8 1
Фрумусан Андрей 3 1
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