Apple безвременно «убила» уникальный и самый дешевый iPhone

Apple остановила выпуск смартфонов iPhone 12 mini на фоне нежелания покупателей приобретать его. Они недовольны его крошечным дисплеем и слабой автономностью,Это самый доступный аппарат в линейке iPhone 12 и единственный iPhone с экраном 5,4 дюйма. В то же время в линейке iPhone 13 с высокой степенью вероятности тоже будет mini-модель.

Минус один iPhone

Компания Apple прекратила производство смартфона iPhone 12 mini. Премьера модели состоялась в октябре 2020 г., и в итоге ее производство продлилось всего восемь месяцев с момента мирового анонса.

При этом другие свои недорогие смартфоны Apple выпускает годами. Например, iPhone 11, с премьеры которого прошло почти два года, по-прежнему доступен в рознице, как и почти трехлетний iPhone XR.

По данным исследовательской компании TrendForce, выпуск iPhone 12 mini Apple свернула из-за низкого спроса на этот аппарат. Этому предшествовало сокращение объемов его производства в марте 2021 г., вызванное тем же фактором.

iPhone 12 mini – это самый доступный смартфон линейки iPhone 12. В российской рознице он стоит 70 тыс. руб. в базовой конфигурации, тогда как следующий за ним iPhone 12 оценивается минимум в 80 тыс. руб.

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Также iPhone 12 mini считается уникальным для Apple устройством. Это единственный смартфон компании в нынешнем дизайне с «монобровью», получивший диагональ экрана 5,4 дюйма. Сейчас это самый маленький смартфон компании, если судить по физическим размерам. За счет тонких рамок экрана он оказался даже меньше, чем 4,7-дюймовый iPhone SE второго поколения, вышедший в апреле 2020 г. (размеры 132х64х7 мм у iPhone 12 mini против 138х67х7 мм у iPhone SE 2020). Проигрыш iPhone SE 2020 обусловлен его давно устаревшим дизайном и гигантскими рамками экрана сверху и снизу.

Почему пользователи недовольны iPhone 12 mini

От обычного iPhone 12 смартфон iPhone 12 mini отличается лишь габаритами, ценой и емкостью аккумулятора. По всем остальным параметрам, включая процессор, объем памяти и характеристики камеры, устройства полностью идентичны.

Против iPhone 12 mini сыграла его ключевая особенность, на которую Apple делала ставку. Выпуская устройство с небольшой по современным меркам диагональю экрана, она планировала привлечь внимание ценителей классических 4-дюймовых моделей 10-летней давности.

iPhone 12 mini (справа) в сравнении с флагманским iPhone 11 Pro Max

Однако небольшой дисплей может быть не всегда удобен в ряде приложений, например, в навигаторе. Мнения о том, что крошечный экран iPhone 12 mini негативно сказался на продажах устройства, придерживается, в том числе, аналитик компании GF Securities Джефф Пу (Jeff Pu). По его словам, пользователи, не желающие переплачивать за полноразмерный iPhone 12, предпочтут приобрести iPhone 11 вместо iPhone 12 mini. Этот аппарат больше (экран 6,1 дюйма) и дешевле. В официальной российской рознице цена iPhone 11 на момент публикации материала начиналась с 55 тыс. руб., то есть он на 15 тыс. руб. дешевле iPhone 12 mini.

Второй недостаток миниатюрного смартфона Apple является следствием первого. В компактный корпус при нынешнем уровне развития аккумуляторов физически невозможно установить батарею большой емкости. Это приводит к сверхбыстрой по современным меркам разрядке, потому что в iPhone 12 mini установлен аккумулятор всего лишь на 2227 мАч. В том же полноразмерном iPhone 12 используется АКБ емкостью 2815 мАч, в iPhone 11 – 3110 мАч.

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В этом плане iPhone 12 mini проигрывает не только другим iPhone, но и конкурентам из стана Android. Для примера, в 6,7-дюймовом флагмане 2020 модельного года Samsung S20+ стоимостью в России 65 тыс. руб. (то есть он немного дешевле iPhone 12 mini) используется батарея на 4500 мАч.

Прекращение продаж

Компания Apple не уточняет, когда она намерена прекратить распространение iPhone 12 mini, и сколько его экземпляров еще хранятся на складах. В российской рознице смартфон на момент публикации материала был доступен без задержек с поставками вне зависимости от объема памяти и продавался не только в стандартных цветах корпуса (красный, белый, синий, зеленый и черный), но и в новом фиолетовом оттенке. Его Apple показала весной 2021 г.

Покупка iPhone 12 mini на российском рынке труда пока не составляет

Аналогичная ситуация складывается и в США, одном из основных рынков для Apple. В этой стране iPhone 12 mini тоже есть на складах и тоже во всех шести оттенках и во всех конфигурациях. Разница лишь в стоимости – на родине аппарат оценивается в $730 (53,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 22 июня 2021 г.).

Преемнику быть

Несмотря на неудачу с iPhone 12 mini, Apple все же может выпустить его замену в лице iPhone 13 mini. Такого мнения придерживаются эксперты TrendForce, считающие, что новая линейка по-прежнему будет состоять из четырех моделей.

Премьера серии iPhone 13 (название может быть другим) предварительно назначена на сентябрь 2021 г. Аппараты, с высокой долей вероятности, получат идентичный линейке iPhone 12 дизайн и будут отличаться лишь внутренней электроникой. В частности, в них ожидается наличие 5-нанометрового процессора Apple A15.

В TrendForce считают, что все четыре грядущих устройства получат OLED-экраны, у двух старших моделей частота их обновления составит 120 Гц. Также Apple может добавить технологию стабилизации изображения за счет сдвига матрицы во все устройства серии. В серии iPhone 12 такая особенность есть лишь в iPhone 12 Pro Max. В то же время лидар младшим моделям опять не достанется.