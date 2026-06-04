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Мобильные системы Мобильные технологии Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация Mobile, portable devices, systems

Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems

СОБЫТИЯ

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04.06.2026 Hisense представила новые портативные колонки на российском рынке

Компания Hisense сообщает о поступлении в продажу в России новых портативных колонок Hisense Flexboom, Hisense Weboom и Hisense Voyageboom. Об этом CNews сообщили представители Hisense. Hisense Flexboom – младшая в семействе новых акустических систем. Мощнос
28.05.2026 Tecno: студенты выбирают компактность и дизайн, а родители навязывают мощность, исследование выявило конфликт поколений при выборе ноутбука

ли представители Tecno. Среди того, на что студенты обращают внимание при выборе ноутбука, лидируют компактность и лёгкость: их выбрали 58% опрошенных. Дизайн и внешний вид на втором месте с 52
20.05.2026 Россияне придумали гибридный способ охлаждения процессоров. Он позволит делать носимые устройства более мощными и более компактными

Охлаждение мощной компактной электроники Ученые из Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН нашли новый способ охлаждать высокотемпературные интегральные микросхемы, пишет официальное издание СО РАН «Н
29.04.2026 Trouver запускает в России портативный пылесос 4 в 1

й уборки, так и для ухода за техникой и интерьером. Пресс-служба Trouver Trouver запускает в России портативный пылесос В комплект входят щетка и щелевая насадка 2-в-1, длинная и короткая насад
14.04.2026 Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

ктивность 7483 Работа с графикой 6192 3DMARK Time Spy 2042 Graphics score 1845 CPU score 5187 Итоги и стоимость MSI Modern AM273QP AI 1UM-003XRU — 27-дюймовый моноблок с качественным четким экраном в компактном корпусе. Его производительности хватает для основных рабочих задач, а нейропроцессор помогает повысить продуктивность за счет поддержки ИИ-технологий. К тому же устройство позволяет

16.03.2026 В продаже появился Acer PM161QB1 — ультралёгкий портативный монитор, который помещается в любой рюкзак

На российском рынке представлен ультратонкий портативный монитор Acer PM161QB1, который подойдёт всем, кто ищет полноценный второй экран и
12.03.2026 Басовитые колонки-билингвы Sven G345 : свободно говорят на языке ПК и по Bluetooth со смартфоном

Компания Sven выпустила новинку в линейке настольной акустики — компактной, технологичной и с характером. Модель Sven G345 — это система формата 2.0, которая
10.03.2026 «М.Видео»: продажи портативных медиаплееров выросли на 83% в 2025 году

электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала рынок портативных медиаплееров в России. В 2025 г. продажи таких устройств показали заметный рост:

04.03.2026 На российском рынке появился 19-дюймовый портативный монитор Acer PM191QE

ания до 15 Вт и 1x HDMI 1.4, что делает его совместимым с ноутбуками, мини‑ПК, игровыми консолями и мобильными устройствами. При подключении по USB‑C передаются одновременно питание на монитор

27.02.2026 В МАИ создали первый отечественный миниатюрный гоночный дрон

модульную структуру: летательный аппарат состоит из трех отдельных заменяемых частей», – сказал участник проекта, студент третьего курса кафедры 102 «Проектирование вертолетов» МАИ Сергей Попрядухин. Миниатюрный гоночный дрон полностью готов к использованию — все летные испытания успешно завершены. Впереди – передача конструкторской документации заказчику.
19.02.2026 В России создана компактная антенна для ГЛОНАСС на основе керамики

ской электроники и технологии СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Анны Антоновой. Экспериментальные образцы во время испытаний в условиях реального навигационного поля по своим характеристика превзошли импортные аналоги. Компактная антенна универсальная и предназначена для наземных приемников спутниковых сигналов, которые используются на транспорте и в других сферах. АО «ГЛОНАСС» Российская ГЛОНАСС зависит от и
12.12.2025 МТС: из-за морозов в Сибири резко вырос спрос на портативные аккумуляторы

МТС проанализировала продажи внешних аккумуляторов в собственной розничной сети в начале декабря. С 1 по 10 декабря продажи портативных внешних аккумуляторов (пауэрбанков) показали значительный рост, в среднем на 32%, по сравнению с аналогичным периодом ноября. Наибольший спросом паурбэнки пользовались в регионах Си
21.11.2025 VK Tech выпустила платформу VK Private Cloud 4.3 с интегрированным VDI-решением и компактной редакцией

ивания частного облака с централизованным управлением пользователями и ролями. «Версия 4.3 значительно расширяет сценарии применения VK Private Cloud — от географически распределенных конфигураций до компактной редакции Light с минимальными требованиями к инфраструктуре. Интегрированное VDI-решение позволяет нам укрепить позиции на рынке виртуализации рабочих мест, предоставляя заказчикам к
19.11.2025 В России поступил в продажу портативный монитор Acer PM161QJ

На российском рынке появился новый портативный монитор Acer PM161QJ, предназначенный для тех, кому важна мобильность без компромиссов по качеству изображения. Это компактный экран, который можно легко брать с собой в поездки, в

19.11.2025 «М.Видео» фиксирует рост продаж портативных плееров за девять месяцев 2025 г. в 2,2 раза год к году

«М.Видео» фиксирует резкий рост популярности портативных медиаплееров. За январь-сентябрь 2025 г. в России было продано около 100 тыс. так
06.11.2025 Портативный проектор Wanbo Cube2Pro уже в продаже

сегмент вырос в среднем на 7%. Бренд Wanbo показал высокие результаты и стал одним из лидеров рынка портативных проекторов в первом полугодии. Wanbo Cube 2 Pro поддерживает технологию ToF — опт
30.10.2025 «М.видео» фиксирует рост продаж портативных консолей в 1,5 раза по итогам первых трех кварталов 2025 года

«М.видео» сообщает о том, что за первые три квартала 2025 г. россияне приобрели 1,1 млн консолей на общую сумму 20 млрд руб. При этом рост сегмента портативных консолей составил 1,5 раза в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Рост популярности портативных

28.10.2025 Adata запускает портативный SSD, совмещенный с пауэрбанком на 5000 мАч

й SSD оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen2 x2, обеспечивающим скорости чтения/записи до 2000 МБ/с — примерно в 20 раз быстрее традиционных внешних жестких дисков — и предлагает объем хранения до 2000 ГБ. Портативный аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, поддерживает быструю зарядку Type-C мощностью до 20 Вт по кабелю и магнитную беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Это не только реализует идеаль
08.09.2025 InfoDiode Smart light: новая компактная модель InfoDiode для защиты данных

обмена, UDP (syslog и иные типы трафика), SNMP trap, Modbus для взаимодействия с оборудованием АСУ ТП и RAW TCP для передачи сырого трафика, в том числе стриминг рабочего стола; простота внедрения и компактность: все компоненты интегрированы в единый корпус для монтажа на DIN-рейку, что позволяет быстро развернуть систему без создания сложной инфраструктуры. «До сих пор на рынке существует
03.09.2025 Inventive DLM и Orion soft предоставят рынку единую платформу для управления мобильными устройствами и виртуальными средами

опасность данных. Партнерство открывает новые возможности для создания защищенных рабочих мест, где мобильные устройства будут интегрированы в общую корпоративную инфраструктуру с соблюдением в
22.08.2025 «Яндекс Маркет» зафиксировал пик продаж портативных колонок в летний период

овал изменения в спросе на портативные и умные колонки с начала 2025 г. Выяснилось, что пик заказов портативных колонок приходится на лето, а умных — на весну и зиму в период праздников. Об это
05.08.2025 Бренд Baseus представил портативные аккумуляторы с сертификацией Qi2.2

ссуаров Baseus получил сертификат беспроводной зарядки Qi2.2 и объявил о выходе на глобальный рынок портативных аккумуляторов с поддержкой нового стандарта. Три модели с повышенной мощностью из
22.07.2025 TerraMaster выпустил D1 SSD Plus: портативный USB4-корпус для SSD с ультраскоростью 40 Гбит/с и бесшумной работой

две минуты. Нескользящие силиконовые ножки предотвращают случайные падения. D1 SSD Plus сопровождается двухлетней международной гарантией и пожизненной технической поддержкой. Широкая совместимость и портативность Поддержка SSD формата M.2 2280 NVMe и интерфейсов USB4, Thunderbolt 3/4/5, USB-C. Совместим с macOS, Windows, Linux и PS5. Поддерживает накопители объемом до 8 ТБ и готов к работе
18.07.2025 Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

е один мобильный экран не справляется. Именно для таких ситуаций Acer предлагает необычное решение: портативный монитор PD3, который складывается как книжка или ноутбук и разворачивается сразу

03.07.2025 Россиянам больше не до игр. Продажи приставок обвалились, Xbox стремительно теряет рынок

Играть не время Российский рынок игровых приставок, портативных и настольных, всего за год обрушился на 20% в натуральном выражении, пишет «Комме
27.06.2025 «Яндекс Фабрика» представила первые портативные колонки Commo Stage — с защитой от воды и функцией синхронного воспроизведения

«Яндекс Фабрика» выпустила первую линейку портативных Bluetooth-колонок от бренда Commo. В ассортимент вошли две новые модели: Stage 5

26.06.2025 Teamgroup выпустила карту памяти для хранения данных в портативных игровых системах

h 2), а также обеспечивает обратную совместимость с традиционными портативными игровыми системами и мобильными устройствами, оснащенными слотом для карт памяти microSD. Доступны варианты емкост
20.05.2025 Два дисплея в компактном корпусе: Acer PD193QE выводит продуктивность на новый уровень

Acer представляет PD193QE, портативный монитор с двумя 18,5-дюймовыми IPS-экранами с общим разрешением 1920 x 2160 пикселей (2хFull HD), предназначенный для профессионалов, которым необходима мобильность без ущерба для ф
07.05.2025 Аналитика МТС: в России вырос спрос на портативные колонки и пауэрбанки

r, Tronsmart и Xiaomi. Продажи пауэрбанков за отчетный период выросли на 42% в штуках и на 37% в деньгах. Самыми востребованными остаются модели с емкостью 10 000 мАч (50%). В топ брендов по продажам портативных зарядных устройств вошли Xiaomi, Akai и uBear. Наибольший спрос на портативную технику наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани.
28.04.2025 Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Линейка портативных колонок Hisense Party ориентирована на активное уличное использование. Все модели
21.04.2025 Два дисплея в компактном корпусе: монитор Acer PD163Q вышел в России

Компания Acer представила портативный монитор PD163Q, который оснащен двумя 15,6-дюймовыми IPS-экранами с разрешением Full HD. Устройство ориентировано на профессионалов, которым требуется многозадачность в любом месте:
10.04.2025 В Сеченовском университете испытали портативный биопринтер для заживления ран

влена на создание эффективного метода лечения незаживающих ран, включая диабетические язвы и ожоги. Использование биочернил, содержащих клетки самого пациента, снижает риск отторжения и осложнений, а портативность устройства позволяет применять его непосредственно в ходе хирургических вмешательств», – сказала заведующая лабораторией прикладной микрофлюидики Анастасия Шпичка, руководитель пр
07.04.2025 Новый портативный проектор Digma DP-FHD800A

оснащен автоматической и моторизованной ручной фокусировкой. Технология коррекции трапецеидальных искажений (4P/4D) позволяет устанавливать проектор на разной высоте и под разными углами. Digma Новый портативный проектор Digma DP-FHD800A Подключение источников сигнала возможно с помощью кабелей HDMI, USB-A, USB-C, LAN, а также по беспроводным интерфейсам – Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.0. Подкл
31.03.2025 «РОСА Центр управления» теперь поддерживает корпоративные мобильные устройства на «РОСА Мобайл»

IN-кода. Новая функциональность позволяет организациям централизованно контролировать корпоративные мобильные устройства, обеспечивая безопасность данных и удобное управление всей ИТ-инфраструк
18.03.2025 «Росэлектроника» и «Ростелеком» провели испытания решения для управления мобильными устройствами

ом мобильных устройств «Аврора Центр». Такое комплексное решение может обеспечить компаниям с разветвленной структурой стабильную и безопасную работу в едином ИТ-контуре и позволит удаленно управлять мобильными устройствами пользователей без риска утечки конфиденциальной информации. Тестовые испытания показали высокую гибкость масштабирования системы «Аврора Центр» компании «Открытая мобиль
13.03.2025 OSIO представляет российский мини-ПК BaseLine B51i в компактном корпусе

ров и позволяют использовать как проводное, так и беспроводное подключение к сети. Габариты устройства – 126х126х45 мм, вес – 400 грамм. ICL Техно OSIO представляет российский мини-ПК BaseLine B51i в компактном корпусе Важной отличительной особенностью является продуманный доступ к внутренним компонентам, позволяющий пользователю заменить оперативную память и SSD накопитель без утраты завод
07.03.2025 Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Пауэрбанк Baseus Qpow2 Портативный аккумулятор Baseus Qpow2  выполнен в прочном пластиковом корпусе белого или голуб
21.02.2025 Компания Accofris приступила к разработке неинвазивных карманных устройств для мониторинга состояния здоровья.

Компания Аккофриск анонсировала начало разработки карманных устройств неинвазивного мониторинга здоровья. Линейка будет выпущена в нескольких вариантах, отличающихся расположением датчика измерения пульсовой волны. Остальные характеристики уст
03.02.2025 Компактная, но мощная: Bloody представил новый дизайн игровой клавиатуры S87

ы выполнены из прочного PBT-материала, что продлевает срок их службы до 50 млн нажатий. Всего у устройства 87 клавиш, а также дополнительная Bloody Key. Отсутствие цифрового блока делает модель более компактной. Технология 100% N-клавишного нажатия позволяет устройству фиксировать сигнал каждой клавиши и предотвращает залипание. Клавиатура обладает широкими возможностями кастомизации, котор
21.01.2025 Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

олировать силу нажатия, что важно для рисования или работы с графикой.  Мы свели ключевые параметры портативных мониторов из подборки в таблицу, расположив их с учетом убывания цены. Модель Экр

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ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 10
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 10
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 10
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 9
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 8
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 8
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 8
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 8
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 7
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 7
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 7
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 7
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 7
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 7
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 7
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 6
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 3471
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2942
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 2745
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 2680
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 2449
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 2421
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 2348
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 2340
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2182
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 2061
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 2036
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 1757
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 1700
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1640
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1575
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 1530
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 1509
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1495
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 1462
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 1423
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5865 1403
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 1314
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1263
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 1116
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 1090
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1074
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 1047
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1042
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 1037
Наушники - Headphones 4478 1014
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 980
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 964
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 935
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 921
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 916
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 914
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 907
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 869
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 865
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 858
Google Android 15243 1919
Microsoft Windows 16882 1385
Apple iOS 8583 1054
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 817
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 753
Linux OS 11533 672
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 611
Apple iPad 4011 538
Microsoft Windows 2000 8678 419
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 388
Apple iPhone 6 4861 318
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 310
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 309
Apple iPod 1553 306
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 299
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 287
Apple - App Store 3109 287
Intel Core - Семейство процессоров 1251 276
Nokia Symbian OS 1411 274
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 246
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 244
Apple macOS 2419 237
Microsoft Windows 10 1938 228
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 226
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 225
Oracle Java - язык программирования 3469 221
Microsoft Office 4170 220
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 216
Intel x86 - архитектура процессора 2151 215
Microsoft Windows XP 2431 204
Google YouTube - Видеохостинг 3002 202
Intel Celeron - Серия процессоров 979 192
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 189
Microsoft Windows 7 2007 188
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 187
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 187
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 181
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 179
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 176
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 176
Ксенин Алекс 311 173
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 119
Путин Владимир 3454 64
Газаров Артур 77 55
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 49
Лаптева Марина 114 39
Эйгес Павел 108 34
Орлик Сергей 83 34
Шадаев Максут 1210 30
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 30
Наумов Максим 100 30
Сергеев Иван 74 28
Бровкин Дмитрий 55 26
Земков Сергей 159 23
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 23
Григорьева Евгения 60 23
Демидов Михаил 134 22
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 22
Виноградова Наталья 53 21
Солонин Виталий 90 21
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 20
Принцевская Людмила 34 19
Loverde Loren - Ловерд Лорен 34 19
Медведев Дмитрий 1665 18
Макаров Станислав 118 18
Ерофеева Мария 31 18
Hewlett Walter - Хьюлетт Уолтер 40 17
Астахов Константин 23 16
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 16
Комиссаров Дмитрий 248 15
Касперский Евгений 337 15
Дегтев Геннадий 271 15
Макарьин Сергей 33 15
Юсупов Ренат 125 15
Зенкин Денис 263 15
Симонов Игорь 103 15
Fiorina Carly - Фиорина Карли 99 15
Ширшов Павел 76 15
Maloney Sean - Малони Шон 50 15
Богданов Кирилл 112 14
Россия - РФ - Российская федерация 166164 5635
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 2301
Европа 24963 1231
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 1161
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 967
Япония 13807 965
Германия - Федеративная Республика 13221 574
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 526
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 526
Южная Корея - Республика 7051 516
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 501
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 431
Китай - Тайвань 4245 342
Земля - планета Солнечной системы 10865 313
Азия - Азиатский регион 5920 304
Франция - Французская Республика 8177 277
Финляндия - Финляндская Республика 3697 207
Канада 5081 192
США - Калифорния 4829 189
Индия - Bharat 5869 185
Украина 7928 183
Италия - Итальянская Республика 4508 181
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 177
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 177
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 176
Африка - Африканский регион 3640 166
Ближний Восток 3154 154
Испания - Королевство 3839 152
Европа Восточная 3138 151
Европа Западная 1496 142
Швеция - Королевство 3781 142
Казахстан - Республика 6047 139
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 130
Беларусь - Белоруссия 6289 125
Россия - СФО - Новосибирск 4875 121
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 116
Америка - Американский регион 2206 113
Нидерланды 3745 113
США - Нью-Йорк 3180 112
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 107
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1551
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 1286
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1270
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 978
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 952
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 833
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 611
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 605
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 598
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 564
Ergonomics - Эргономика 1755 550
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 526
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 470
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 462
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 445
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 440
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 433
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 426
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 422
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 414
Английский язык 7030 366
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 348
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 346
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 336
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 333
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 302
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 295
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 293
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 273
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 258
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 253
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 244
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 232
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 228
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 226
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 224
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 222
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 221
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 209
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 200
CNews - ZOOM.CNews 1866 546
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 181
DigiTimes - Издание 1331 98
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 92
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 79
Bloomberg 1627 55
New Scientist 1448 54
Tom’s Hardware 600 53
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 50
AP - Associated Press 2007 44
The Register - The Register Hardware 1784 43
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 43
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 40
The Verge - Издание 619 37
NYT - The New York Times 1100 37
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 36
CNET Networks - CNET News 1643 36
Phys.org 972 34
Engadget - Блог о технологиях 429 32
Ведомости 1466 31
Inquirer 463 31
AppleInsider 400 31
ZDnet 663 30
CNews RND - R&D.CNews 2274 29
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 27
HPC.ru 117 26
Times 661 26
Nature 832 25
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 24
Мобильные системы 118 24
РИА Новости 1033 23
N+1 - Издание 188 23
NE Asia Online 313 23
FT - Financial Times 1295 22
Известия ИД 770 22
Silicon 494 21
allNetDevices 160 21
Wikipedia - Википедия 650 21
Forbes - Форбс 1002 20
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 20
IDC - International Data Corporation 4975 474
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 370
Gartner - Гартнер 3658 269
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 86
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 80
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 56
Forrester Research 834 47
Fortune Global 100 142 43
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 37
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 35
Strategy Analytics 285 31
IDC Russia - IDC Россия 183 28
ABI Research 236 27
Gartner - Dataquest 353 27
Juniper Research 131 24
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 22
NPD DisplaySearch 285 21
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 20
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 20
ITResearch 123 20
Fortune Global 500 295 18
NPD Group 140 17
In-Stat 115 16
IBM Research 111 16
Frost & Sullivan 207 16
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 15
SmartMarketing 74 15
NDP 53 15
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 14
Counterpoint Research 110 14
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 14
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 13
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 13
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 13
TrendForce 187 13
Mercury Research 73 13
Informa - Ovum - Omdia 155 12
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 11
B2B International 50 11
In-Stat/MDR 74 10
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 65
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 62
РАН - Российская академия наук 2122 55
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 42
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 38
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 31
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 28
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 25
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 18
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 16
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 16
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 15
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 15
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 13
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 12
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 12
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 12
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 12
University of Manchester - Манчестерский университет 77 12
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 11
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 11
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 11
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 11
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 11
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 10
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 10
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 10
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 10
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 10
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 9
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 9
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 9
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 8
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 8
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 8
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 8
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 8
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 219
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 143
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 117
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 80
CeBIT 614 79
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 66
День молодёжи - 27 июня 1087 60
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 50
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 47
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 46
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Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 14
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 13
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 11
Black Hat - Конференция 120 11
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 11
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 11
CSTB Telecom & Media 83 10
Фотофорум 48 9
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 8
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 8
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 8
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 7
PC Expo 36 7
CNews FORUM Кейсы 313 7
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 7
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