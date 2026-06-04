Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems

Hisense представила новые портативные колонки на российском рынке Компания Hisense сообщает о поступлении в продажу в России новых портативных колонок Hisense Flexboom, Hisense Weboom и Hisense Voyageboom. Об этом CNews сообщили представители Hisense. Hisense Flexboom – младшая в семействе новых акустических систем. Мощнос

Tecno: студенты выбирают компактность и дизайн, а родители навязывают мощность, исследование выявило конфликт поколений при выборе ноутбука ли представители Tecno. Среди того, на что студенты обращают внимание при выборе ноутбука, лидируют компактность и лёгкость: их выбрали 58% опрошенных. Дизайн и внешний вид на втором месте с 52

Россияне придумали гибридный способ охлаждения процессоров. Он позволит делать носимые устройства более мощными и более компактными Охлаждение мощной компактной электроники Ученые из Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН нашли новый способ охлаждать высокотемпературные интегральные микросхемы, пишет официальное издание СО РАН «Н

Trouver запускает в России портативный пылесос 4 в 1 й уборки, так и для ухода за техникой и интерьером. Пресс-служба Trouver Trouver запускает в России портативный пылесос В комплект входят щетка и щелевая насадка 2-в-1, длинная и короткая насад

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе ктивность 7483 Работа с графикой 6192 3DMARK Time Spy 2042 Graphics score 1845 CPU score 5187 Итоги и стоимость MSI Modern AM273QP AI 1UM-003XRU — 27-дюймовый моноблок с качественным четким экраном в компактном корпусе. Его производительности хватает для основных рабочих задач, а нейропроцессор помогает повысить продуктивность за счет поддержки ИИ-технологий. К тому же устройство позволяет

В продаже появился Acer PM161QB1 — ультралёгкий портативный монитор, который помещается в любой рюкзак На российском рынке представлен ультратонкий портативный монитор Acer PM161QB1, который подойдёт всем, кто ищет полноценный второй экран и

Басовитые колонки-билингвы Sven G345 : свободно говорят на языке ПК и по Bluetooth со смартфоном Компания Sven выпустила новинку в линейке настольной акустики — компактной, технологичной и с характером. Модель Sven G345 — это система формата 2.0, которая

«М.Видео»: продажи портативных медиаплееров выросли на 83% в 2025 году электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала рынок портативных медиаплееров в России. В 2025 г. продажи таких устройств показали заметный рост:

На российском рынке появился 19-дюймовый портативный монитор Acer PM191QE ания до 15 Вт и 1x HDMI 1.4, что делает его совместимым с ноутбуками, мини‑ПК, игровыми консолями и мобильными устройствами. При подключении по USB‑C передаются одновременно питание на монитор

В МАИ создали первый отечественный миниатюрный гоночный дрон модульную структуру: летательный аппарат состоит из трех отдельных заменяемых частей», – сказал участник проекта, студент третьего курса кафедры 102 «Проектирование вертолетов» МАИ Сергей Попрядухин. Миниатюрный гоночный дрон полностью готов к использованию — все летные испытания успешно завершены. Впереди – передача конструкторской документации заказчику.

В России создана компактная антенна для ГЛОНАСС на основе керамики ской электроники и технологии СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Анны Антоновой. Экспериментальные образцы во время испытаний в условиях реального навигационного поля по своим характеристика превзошли импортные аналоги. Компактная антенна универсальная и предназначена для наземных приемников спутниковых сигналов, которые используются на транспорте и в других сферах. АО «ГЛОНАСС» Российская ГЛОНАСС зависит от и

МТС: из-за морозов в Сибири резко вырос спрос на портативные аккумуляторы МТС проанализировала продажи внешних аккумуляторов в собственной розничной сети в начале декабря. С 1 по 10 декабря продажи портативных внешних аккумуляторов (пауэрбанков) показали значительный рост, в среднем на 32%, по сравнению с аналогичным периодом ноября. Наибольший спросом паурбэнки пользовались в регионах Си

VK Tech выпустила платформу VK Private Cloud 4.3 с интегрированным VDI-решением и компактной редакцией ивания частного облака с централизованным управлением пользователями и ролями. «Версия 4.3 значительно расширяет сценарии применения VK Private Cloud — от географически распределенных конфигураций до компактной редакции Light с минимальными требованиями к инфраструктуре. Интегрированное VDI-решение позволяет нам укрепить позиции на рынке виртуализации рабочих мест, предоставляя заказчикам к

В России поступил в продажу портативный монитор Acer PM161QJ На российском рынке появился новый портативный монитор Acer PM161QJ, предназначенный для тех, кому важна мобильность без компромиссов по качеству изображения. Это компактный экран, который можно легко брать с собой в поездки, в

«М.Видео» фиксирует рост продаж портативных плееров за девять месяцев 2025 г. в 2,2 раза год к году «М.Видео» фиксирует резкий рост популярности портативных медиаплееров. За январь-сентябрь 2025 г. в России было продано около 100 тыс. так

Портативный проектор Wanbo Cube2Pro уже в продаже сегмент вырос в среднем на 7%. Бренд Wanbo показал высокие результаты и стал одним из лидеров рынка портативных проекторов в первом полугодии. Wanbo Cube 2 Pro поддерживает технологию ToF — опт

«М.видео» фиксирует рост продаж портативных консолей в 1,5 раза по итогам первых трех кварталов 2025 года «М.видео» сообщает о том, что за первые три квартала 2025 г. россияне приобрели 1,1 млн консолей на общую сумму 20 млрд руб. При этом рост сегмента портативных консолей составил 1,5 раза в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Рост популярности портативных

Adata запускает портативный SSD, совмещенный с пауэрбанком на 5000 мАч й SSD оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen2 x2, обеспечивающим скорости чтения/записи до 2000 МБ/с — примерно в 20 раз быстрее традиционных внешних жестких дисков — и предлагает объем хранения до 2000 ГБ. Портативный аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, поддерживает быструю зарядку Type-C мощностью до 20 Вт по кабелю и магнитную беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Это не только реализует идеаль

InfoDiode Smart light: новая компактная модель InfoDiode для защиты данных обмена, UDP (syslog и иные типы трафика), SNMP trap, Modbus для взаимодействия с оборудованием АСУ ТП и RAW TCP для передачи сырого трафика, в том числе стриминг рабочего стола; простота внедрения и компактность: все компоненты интегрированы в единый корпус для монтажа на DIN-рейку, что позволяет быстро развернуть систему без создания сложной инфраструктуры. «До сих пор на рынке существует

Inventive DLM и Orion soft предоставят рынку единую платформу для управления мобильными устройствами и виртуальными средами опасность данных. Партнерство открывает новые возможности для создания защищенных рабочих мест, где мобильные устройства будут интегрированы в общую корпоративную инфраструктуру с соблюдением в

«Яндекс Маркет» зафиксировал пик продаж портативных колонок в летний период овал изменения в спросе на портативные и умные колонки с начала 2025 г. Выяснилось, что пик заказов портативных колонок приходится на лето, а умных — на весну и зиму в период праздников. Об это

Бренд Baseus представил портативные аккумуляторы с сертификацией Qi2.2 ссуаров Baseus получил сертификат беспроводной зарядки Qi2.2 и объявил о выходе на глобальный рынок портативных аккумуляторов с поддержкой нового стандарта. Три модели с повышенной мощностью из

TerraMaster выпустил D1 SSD Plus: портативный USB4-корпус для SSD с ультраскоростью 40 Гбит/с и бесшумной работой две минуты. Нескользящие силиконовые ножки предотвращают случайные падения. D1 SSD Plus сопровождается двухлетней международной гарантией и пожизненной технической поддержкой. Широкая совместимость и портативность Поддержка SSD формата M.2 2280 NVMe и интерфейсов USB4, Thunderbolt 3/4/5, USB-C. Совместим с macOS, Windows, Linux и PS5. Поддерживает накопители объемом до 8 ТБ и готов к работе

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор е один мобильный экран не справляется. Именно для таких ситуаций Acer предлагает необычное решение: портативный монитор PD3, который складывается как книжка или ноутбук и разворачивается сразу

Россиянам больше не до игр. Продажи приставок обвалились, Xbox стремительно теряет рынок Играть не время Российский рынок игровых приставок, портативных и настольных, всего за год обрушился на 20% в натуральном выражении, пишет «Комме

«Яндекс Фабрика» представила первые портативные колонки Commo Stage — с защитой от воды и функцией синхронного воспроизведения «Яндекс Фабрика» выпустила первую линейку портативных Bluetooth-колонок от бренда Commo. В ассортимент вошли две новые модели: Stage 5

Teamgroup выпустила карту памяти для хранения данных в портативных игровых системах h 2), а также обеспечивает обратную совместимость с традиционными портативными игровыми системами и мобильными устройствами, оснащенными слотом для карт памяти microSD. Доступны варианты емкост

Два дисплея в компактном корпусе: Acer PD193QE выводит продуктивность на новый уровень Acer представляет PD193QE, портативный монитор с двумя 18,5-дюймовыми IPS-экранами с общим разрешением 1920 x 2160 пикселей (2хFull HD), предназначенный для профессионалов, которым необходима мобильность без ущерба для ф

Аналитика МТС: в России вырос спрос на портативные колонки и пауэрбанки r, Tronsmart и Xiaomi. Продажи пауэрбанков за отчетный период выросли на 42% в штуках и на 37% в деньгах. Самыми востребованными остаются модели с емкостью 10 000 мАч (50%). В топ брендов по продажам портативных зарядных устройств вошли Xiaomi, Akai и uBear. Наибольший спрос на портативную технику наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани.

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде Линейка портативных колонок Hisense Party ориентирована на активное уличное использование. Все модели

Два дисплея в компактном корпусе: монитор Acer PD163Q вышел в России Компания Acer представила портативный монитор PD163Q, который оснащен двумя 15,6-дюймовыми IPS-экранами с разрешением Full HD. Устройство ориентировано на профессионалов, которым требуется многозадачность в любом месте:

В Сеченовском университете испытали портативный биопринтер для заживления ран влена на создание эффективного метода лечения незаживающих ран, включая диабетические язвы и ожоги. Использование биочернил, содержащих клетки самого пациента, снижает риск отторжения и осложнений, а портативность устройства позволяет применять его непосредственно в ходе хирургических вмешательств», – сказала заведующая лабораторией прикладной микрофлюидики Анастасия Шпичка, руководитель пр

Новый портативный проектор Digma DP-FHD800A оснащен автоматической и моторизованной ручной фокусировкой. Технология коррекции трапецеидальных искажений (4P/4D) позволяет устанавливать проектор на разной высоте и под разными углами. Digma Новый портативный проектор Digma DP-FHD800A Подключение источников сигнала возможно с помощью кабелей HDMI, USB-A, USB-C, LAN, а также по беспроводным интерфейсам – Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.0. Подкл

«РОСА Центр управления» теперь поддерживает корпоративные мобильные устройства на «РОСА Мобайл» IN-кода. Новая функциональность позволяет организациям централизованно контролировать корпоративные мобильные устройства, обеспечивая безопасность данных и удобное управление всей ИТ-инфраструк

«Росэлектроника» и «Ростелеком» провели испытания решения для управления мобильными устройствами ом мобильных устройств «Аврора Центр». Такое комплексное решение может обеспечить компаниям с разветвленной структурой стабильную и безопасную работу в едином ИТ-контуре и позволит удаленно управлять мобильными устройствами пользователей без риска утечки конфиденциальной информации. Тестовые испытания показали высокую гибкость масштабирования системы «Аврора Центр» компании «Открытая мобиль

OSIO представляет российский мини-ПК BaseLine B51i в компактном корпусе ров и позволяют использовать как проводное, так и беспроводное подключение к сети. Габариты устройства – 126х126х45 мм, вес – 400 грамм. ICL Техно OSIO представляет российский мини-ПК BaseLine B51i в компактном корпусе Важной отличительной особенностью является продуманный доступ к внутренним компонентам, позволяющий пользователю заменить оперативную память и SSD накопитель без утраты завод

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM Пауэрбанк Baseus Qpow2 Портативный аккумулятор Baseus Qpow2 выполнен в прочном пластиковом корпусе белого или голуб

Компания Accofris приступила к разработке неинвазивных карманных устройств для мониторинга состояния здоровья. Компания Аккофриск анонсировала начало разработки карманных устройств неинвазивного мониторинга здоровья. Линейка будет выпущена в нескольких вариантах, отличающихся расположением датчика измерения пульсовой волны. Остальные характеристики уст

Компактная, но мощная: Bloody представил новый дизайн игровой клавиатуры S87 ы выполнены из прочного PBT-материала, что продлевает срок их службы до 50 млн нажатий. Всего у устройства 87 клавиш, а также дополнительная Bloody Key. Отсутствие цифрового блока делает модель более компактной. Технология 100% N-клавишного нажатия позволяет устройству фиксировать сигнал каждой клавиши и предотвращает залипание. Клавиатура обладает широкими возможностями кастомизации, котор