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Индексная книга CNews*
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Мобильные системы Мобильные технологии Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация Mobile, portable devices, systems

Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems


05.12.2022 МТС победила в номинациях премии «Лучшие решения для цифровой экономики – 2022» 1
05.12.2022 Цифровые технологии - экономический эффект и перспективы применения MDM, EMM, UEM-систем в России и мире 1
04.12.2022 Как работает Великий китайский файрвол 1
03.12.2022 Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM 1
02.12.2022 Рефакторинг датчиков умного дома Eltex 1
02.12.2022 Ридер ONYX BOOX Leaf 2 вышел в России 1
02.12.2022 Экспертный онлайн-вебинар: «Цифровые технологии — экономический эффект и перспективы применения MDM-, EMM-, UEM-систем в России и мире» 1
02.12.2022 Inferit стала новым резидентом особой экономической зоны «Исток» в подмосковном Фрязине 1
02.12.2022 Создана революционная система охлаждения для сверхтонких ноутбуков. О шумных вентиляторах можно забыть 2
02.12.2022 ВТБ запустил сервис оплаты для бизнеса на базе технологии SoftPOS 1
01.12.2022 TCL NXTPAPER 12 Pro – планшет для работы и развлечений 2
01.12.2022 «Газпром», «Росатом» и «Россети» заставят перейти на «Аврору» 1
29.11.2022 В ноутбуках топового мирового производителя стоят невидимые заводские «неудаляемые» трояны 1
28.11.2022 Легендарный производитель, познакомивший россиян с принтерами, уничтожает свое производство и готовит «революцию» на рынке 1
28.11.2022 Экспертный онлайн-вебинар: «Цифровые технологии — экономический эффект и перспективы применения MDM-, EMM-, UEM-систем в России и мире» 1
25.11.2022 Лучшие автомобильные пылесосы: выбор ZOOM 4
24.11.2022 В ОЭЗ «Технолполис Москва» разработали компактный рентгеновский аппарат 2
23.11.2022 Быстрый отклик и эргономика: новые игровые клавиатуры и игровой набор Bloody 1
22.11.2022 МТС запускает аналитику для облачного видеонаблюдения 1
22.11.2022 «Гравитон» выпустил серию новых ПК и АРМ на материнской плате «Кама» собственной разработки 1
22.11.2022 Мобильное приложение «БКС мир инвестиций» стало доступно в Xiaomi GetApps и Samsung Galaxy Store 1
22.11.2022 «Бери заряд!» утилизирует использованные портативные аккумуляторы 1
21.11.2022 Минздрав США шпионит за пользователями Android через приложения, которые нельзя удалить 1
18.11.2022 МТС разработала умную тревожную кнопку на базе технологии интернета вещей 1
17.11.2022 «ИБС экспертиза» и «Открытая мобильная платформа» подписали договор о сотрудничестве 1
16.11.2022 За рынок чипов для ПК на Windows поборется компания, пойманная на махинациях 1
16.11.2022 Стартовала новая волна сбора заявок в программе бета-тестирования ОС «Аврора» 1
16.11.2022 «Дом.ру» выпустил новую компактную смарт-приставку Movix Go 2
15.11.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором AVsoft 1
15.11.2022 Realme начинает продажу новых ТВ-продуктов в России 1
14.11.2022 В WhatsApp появится суперполезная «фишка», скопированная с Telegram. Пользователи ждут ее годами 1
14.11.2022 В России стартовали продажи ноутбуков и миникомпьютеров на процессоре x86 — замене Intel и AMD 1
14.11.2022 Компания-разработчик ОС «Аврора» открыла офис в Нижнем Новгороде 1
10.11.2022 Adata Technology анонсирует Legend 960 MAX PCIe 4.0 SSD for Creators 1
09.11.2022 Мобильный трафик в Рунете вырос до 90% 1
09.11.2022 Хакеры полностью захватывают ПК, используя как приманку давно мертвый Adobe Flash 1
08.11.2022 МТС модернизировала сеть в Мурманской области 1
04.11.2022 Лучшие электросамокаты для города: хиты продаж 1
02.11.2022 Объявлен старт программы тестирования ОС «Аврора» для детей 1
02.11.2022 Обзор платформы бизнес-аналитики PIX BI 1

Публикаций - 12419, упоминаний - 15005

Мобильные системы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 11104 348
Microsoft Corporation 23396 275
Samsung Electronics 9667 229
IBM - International Business Machines Corp 9168 129
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4100 109
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 101
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9324 100
Intel Corporation 11624 95
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6853 91
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9994 80
LG Electronics 3530 67
Элемент ГК - Elementec 25 66
Yandex - Яндекс 5553 53
Softline - Софтлайн 2033 48
Amazon Inc - Amazon.com 2779 44
Dr.Web - Доктор Веб 1208 44
Huawei 3459 42
Nvidia Corp 3203 41
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2532 35
Крок - Croc 1683 33
Lenovo Group 2151 31
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 771 27
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 25
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 355 25
HP - Hewlett-Packard 3597 23
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 21
AMD - Advanced Micro Devices 3836 21
Telegram Group 999 19
BSS - Банк Софт Системс - БСС 536 19
PayPal 644 18
Xiaomi 1255 15
ФОРС - Центр разработки 551 15
Meta Platforms - Facebook 4332 14
Информзащита 678 13
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1308 13
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 545 12
Vodafone Group 1341 11
1С-Битрикс - Bitrix 497 10
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 332 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7993 10
Лента - Сеть розничной торговли 1665 92
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 48
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 36
РЖД - Российские железные дороги 1598 27
Альфа-Банк 1580 26
Почта России ПАО 1973 23
ПСБ - Промсвязьбанк 727 17
Самолёт ГК 1649 10
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 315 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 7
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 37 6
En+ Group - Эн+ ГК 19 5
ВкусВилл - Избёнка 92 5
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 343 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 557 5
Газпром ПАО 1144 5
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 4
X5 Group 804 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 181 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг 322 3
Виктория - Сеть супермаркетов 171 3
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 49 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 2
Открытие ФК - Росгосстрах 291 2
Ренессанс Страхование 119 2
IKEA - ИКЕА 145 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 183 2
Мегаполис ТК 199 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 164 2
Sony Music Entertainment 154 2
Татнефть 206 2
Росводоканал 70 2
Татфондбанк АИКБ 80 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 75 2
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 14 1
Mary Kay - Мэри Кэй 90 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17685 163
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 128
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 60
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8918 49
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2331 45
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 37
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3629 32
Президент Российской Федерации 3492 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 13
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 13
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1579 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10301 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 8
Таможня - Таможенная служба 1022 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 5
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 314 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 518 3
Администрация Президента РФ 976 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 303 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 2
Верховный суд Российской Федерации 777 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 137 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 696 2
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 29 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 496 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 261 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 479 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 616 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 558 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 150 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 182 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8076 494
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 13079 336
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12788 328
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11452 321
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7667 318
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21921 303
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10814 289
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7357 246
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8152 245
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19124 239
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21159 208
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9282 185
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6819 171
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6674 159
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 154
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11443 151
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9615 146
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9404 143
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 138
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 134
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Гришин Дмитрий 190 1
Исаев Камиль 20 1
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Массух Илья 215 1
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Шамиль Темир 2 1
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Новиков Олег 7 1
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Россия - ПФО - Казань 2333 14
Нидерланды 3288 12
Австрия - Австрийская Республика 1110 11
Европа Восточная 2989 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 9
Россия - Сибирь 2004 8
Армения - Республика 1352 7
Россия - ЦФО - Тульская область 1051 7
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Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 28
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2518 26
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3240 24
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3084 23
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 20
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 19
Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1586 18
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 17
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 14
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АЗС - Автомобильная заправочная станция 463 12
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1737 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8850 7
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1294 7
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9319 6
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 429 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4225 6
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 6
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 5
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 247 4
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 271 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4072 4
Физика - Physics - область естествознания 2423 4
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 154 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 864 3
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 44 3
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 139 3
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1526 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10986 16
Thomson Reuters - Рейтер 5763 14
Forbes - Форбс 623 8
DigiTimes - Издание 1292 8
TAdviser - Центр выбора технологий 285 6
РИА Новости 800 6
FT - Financial Times 1159 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1167 4
The Register 1388 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 1
Juniper Research 501 24
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 11
BCG - Boston Consulting Group 97 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Reports and Data 3 1
VMR - Verified Market Research 4 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 214 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 3
ТГУ - Томский государственный университет 114 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 80 3
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 2
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 40 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 269 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 107 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 1
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 34 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 17
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 411 6
Gartner Symposium ITxpo 27 4
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 1
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