Компактная, но мощная: Bloody представил новый дизайн игровой клавиатуры S87

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новую расцветку механической клавиатуры S87 Pixels. Уже знакомая модель получила необычный дизайн, вдохновленный классическими пиксельными играми. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Ключевое преимущество S87 Pixels — фирменные свитчи Bloody BLMS Red Plus. Длина хода – четыре мм, торсионная пружина с высокой отдачей почти моментально возвращает клавишу в исходное положение. Клавиатура поддерживает горячую замену свитчей, совместима с 3-контактными и 5-контактными механическими переключателями. Частота опроса составляет 1000 Гц, скорость отклика — один мс.

Кейкапы игровой зоны выполнены из прочного PBT-материала, что продлевает срок их службы до 50 млн нажатий. Всего у устройства 87 клавиш, а также дополнительная Bloody Key. Отсутствие цифрового блока делает модель более компактной. Технология 100% N-клавишного нажатия позволяет устройству фиксировать сигнал каждой клавиши и предотвращает залипание.

Клавиатура обладает широкими возможностями кастомизации, которые удовлетворят даже требовательных геймеров. Для разных сценариев предусмотрено 7 игровых режимов, они переключаются через комбинацию клавиш Fn + F9 / F10. По умолчанию имеется 10 эффектов подсветки, переключение между ними происходит через сочетание Fn + 0 ~ 9. Благодаря стираемой Eeprom и 4 МБ встроенной памяти можно сохранять до семи конфигураций клавиш без драйверов, клавиатура запоминает настройки макросов и подсветки.

Также модель получила новый дизайн, главной особенностью которого стало использование узнаваемых пиксельных образов. Отсылки к видеоиграм и компьютерным иконкам оживляют внешний вид клавиатуры. Кабель длиной 1,8 метра и три варианта направления для его крепления позволяют удобно расположить S87 Pixels на любом рабочем столе. Ножки с регулируемым углом наклона 3° и 8° помогают подобрать комфортную высоту девайса.

Механическая клавиатура Bloody S87 Pixels отвечает самым важным запросам геймеров: фирменные свитчи BLMS Red Plus с быстрым откликом, надежные кейкапы, семь игровых режимов и новый яркий дизайн. Новинка поможет улучшить свои навыки и сформировать собственный стиль игры.

Новинка доступна для заказа в Merlion.