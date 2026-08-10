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EEPROM Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory блок энергонезависимой памяти

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


10.08.2026 «Ростелеком» запасается миллионами дешевых SIM-карт перед переделом рынка 1
04.06.2025 Создан «первый российский монитор на отечественном чипе-контроллере». Купить его смогут не все. Видео 1
28.03.2025 Новинка в линейке «Микрона» на Ozon: в продаже комплект «Амуров» 1
03.02.2025 Компактная, но мощная: Bloody представил новый дизайн игровой клавиатуры S87 1
25.12.2024 Российского «убийцу» Matlab запустили на отечественных чипах RISC-V 1
11.12.2024 Больше расцветок: игровые клавиатуры Bloody S87 Naraka и WS87 Pixels 1
18.04.2024 Новинка «Микрона»: ПЛК на Амуре для автоматизации критических инфраструктур 1
26.02.2024 «Микрон» выпустил в массовую продажу микроконтроллер на ядре RISC-V 1
20.11.2023 Механическая клавиатура Bloody S87 Energy: быстрая замена свитчей и компактный размер 1
10.11.2023 Как наладить производство телеком-оборудования в России и обеспечить отрасль кадрами 1
12.09.2023 В России найден источник финансирования отечественного телеком-оборудования 1
16.06.2023 Пароль ноутбука можно взломать с помощью отвертки 1
31.01.2020 Esmart Token сертифицирован на совместимость с «Ред ОС» 1
21.06.2018 «Аладдин Р.Д.» выпустила новое поколение USB-токенов JaCarta-2 для ЕГАИС 2
22.03.2018 НИИМЭ разработал новую ячейку энергонезависимой памяти для серийно выпускаемых микросхем 2
26.05.2017 Банковский чип «Микрона» рекомендован к использованию в платежной системе «Мир» 1
16.12.2016 «Актив» представил Рутокен ЭЦП 2.0 Flash 1
22.04.2016 Начался массовый выпуск банковских карт «Мир» на российском чипе «Микрона» 1
30.05.2014 Выпущен новый безопасный чип для смарт-карт, работающих с сервисами e-government 1
13.03.2014 Toshiba приступает к выпуску интегральных схем Bluetooth с низким потреблением энергии для интеллектуальных устройств 1
29.11.2012 NXP представила 32-разрядный микроконтроллер LPC800, созданный специально для 8-разрядных приложений 1
23.05.2012 В России началась война чипов для УЭК 1
28.06.2011 NXP раскрывает потенциал многофункциональных автомобильных ключей 1
06.04.2010 Гендиректор «Микрона» Геннадий Красников получил госпремию в области науки и техники 1
15.03.2010 STMicroelectronics передал «Ситрониксу» и «Роснано» технологию производства микросхем с нормами 90 нм 1
24.11.2009 Автобусы и троллейбусы заправили «Ситрониксом» 1
25.04.2008 «Ангстрем» покупает завод AMD в кредит 1
13.03.2008 Рейман пообещал российские процессоры и память для ПК 1
06.11.2007 NXP повысит безопасность электронных паспортов 1
01.10.2007 Texas Instruments анонсирует платформу для электронных паспортов 1
09.08.2007 Французы помогут сделать российское ТВ цифровым 1
07.12.2006 Epson создает FeRAM нового поколения 1
07.12.2006 Epson создает FeRAM нового поколения 1
24.05.2006 USB-токены: правила выбора 1
27.01.2006 Разработан комплекс системных средств для внедрения и контроля биометрических паспортов 1
15.06.2005 Fujitsu и Seiko Epson объединяются для создания памяти FRAM следующего поколения 1
15.06.2005 Fujitsu и Seiko Epson объединяются для создания памяти FRAM следующего поколения 1
04.11.2004 Infineon и Samsung выпустили смарткарты с высокой плотностью 1
02.03.2004 VIA сертифицировала экономичный процессор Vectro VT6205 1
22.04.2003 Samsung выходит на рынок карт памяти для мобильников 1

Публикаций - 54, упоминаний - 56

EEPROM и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1689 13
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 6
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 6
Seiko Epson Corporation 908 4
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 4
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Philips 2099 3
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 3
Microchip Technology - MicroCHIPS 56 2
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 64 2
Thales - Gemalto - GemPlus 52 2
ОРГА-Зеленоград 8 2
Samsung Electronics 11068 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15764 2
Intel Corporation 12812 2
AMD - Advanced Micro Devices 4644 2
Toshiba Corporation 2980 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 2
Fujitsu 2105 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 229 2
Ангстрем-М 31 1
Анкад - Ancud 50 1
A4tech 107 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
АТ бюро 7 1
Ситроникс СТ - Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 37 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 1
Casio 338 1
ИКОС - Индустриальные компьютерные системы 53 1
Atmel 49 1
RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies 113 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 77 1
Aladdin Software Security R.D. 118 1
Berkshire Hathaway - Mouser Electronics 2 1
Rosan Finance - Розан Файнэнс - Экспресс Кард 16 1
Атлас-Карт 15 1
Murata Manufacturing 27 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1829 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 2
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1132 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1758 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Организатор перевозок ГКУ 20 1
Visa International 1993 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1912 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 256 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13871 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3652 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5694 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6543 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 13 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3071 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3903 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1059 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6510 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8780 23
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25799 10
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 798 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10879 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Список системообразующих предприятий РФ 328 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5112 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8842 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4020 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6172 1
Паспорт - Паспортные данные 2850 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8843 1
TBS Television - JNN - Japan News Network - JCNN - Japan Corporate News Network 25 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
Российская газета 291 1
DarkReading.com 105 1
Computer Weekly 376 1
Nikkei Electronics 82 1
Briefing 29 1
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Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 1
Semiconductor Business News 14 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 4
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
ABI Research 236 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 6
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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