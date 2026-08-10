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EEPROM Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory блок энергонезависимой памяти
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 54, упоминаний - 56
EEPROM и организации, системы, технологии, персоны:
|Красников Геннадий 73 3
|Веремеенко Сергей 14 2
|Абагян Карина 23 2
|Кузьмин Евгений 28 2
|Хасьянова Гульнара 156 2
|Кузнецов Владимир 47 1
|Чирков Максим 4 1
|Романов Михаил 34 1
|Чумаков Павел 3 1
|Сергеев Юрий 20 1
|Дианов Алексей 17 1
|Шалманов Сергей 202 1
|Сухопаров Анатолий 19 1
|Момчилович Ирина 28 1
|Голушко Андрей 5 1
|Эннс Виктор 2 1
|Варшалович Дмитрий 3 1
|Гордин Дионис 20 1
|Тихонов Николай 1 1
|Атабеков Иосиф 3 1
|Грибанов Владимир 3 1
|Спирин Анатолий 3 1
|Рейман Леонид 1065 1
|Рустамов Рустам 548 1
|Касперский Евгений 337 1
|Панов Сергей 22 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 4
|Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
|ABI Research 236 1
|Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 6
|Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
|ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.