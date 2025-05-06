ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз

Завод ISBC выпустил специальный тираж транспортных карт к 80-летию Победы В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завод ISBC, российский эксперт в области разработки, производства и дистрибуции RFID-технологий, по

ISBC обеспечит космическую миссию «Бион-М» №2 RFID-технологиями Компания ISBC в области разработки, производства и дистрибуции RFID-технологий, стала участником масштабного научного проекта «Бион-М» №2, направленного на изучение воздействия микрогравитации и повышен

Технологии ISBC помогают улучшить качество жизни незрячих людей Компания ISBC выпустила «умные» паспорта, которые выдаются инвалидам по зрению на собаку-проводника в

Московская компания ISBC начала поставку RFID-продукции в центр обучения собак-поводырей Столичный производитель RFID-продукции ISBC начал поставлять свои изделия для чипирования животных в центр обучения собак-поводырей. Разработка поможет идентифицировать, сохранить и улучшить ветеринарное обслуживание. Об этом сообщи

ISBC и Московский политехнический университет подписали соглашение о партнерстве Группа компаний ISBC, российский эксперт в области разработки, производства RFID-продукции и Московский полит

ISBC разработала RFID-медальоны для ошейников домашних животных Группа компаний ISBC расширила линейку RFID-продукции для идентификации домашних животных стильными медальона

Банк «Русский стандарт» и ISBC запустили платежные NFC-таблички в магазинах «Буквоед» Банк «Русский стандарт» и группа компаний ISBC объявляют о том, что в части магазинов книжной сети «Буквоед» теперь можно бесконтактно

Банк «Русский стандарт» и ISBC внедрили платежные NFC-таблички в магазинах «Читай-город» Банк «Русский стандарт» и группа компаний ISBC запустили во флагманских магазинах сети «Читай-город» возможность приема бесконтактных п

4500 школьных карт на чипе «Микрона» для учащихся Сахалинской области Зеленоградский производитель RFID-продукции компания ISBC изготовила более 4500 школьных карт на чипах Микрона для учащихся Сахалинской области. П

ISBC расширила линейку корпусированных меток Зеленоградский производитель RFID-продукции – компания ISBC – расширила линейку корпусированных меток ISBC Tags Reflect для автоматизации и о

ISBC представила новый продукт для общественного транспорта транспортных средств, расход топлива и техническое состояние транспортного средства. Также при интеграции системы с АСОП перевозчик может определять категории пассажиров, вести учет выручки и льгот. «ISBC уже более 10 лет работает на транспортном рынке России и имеет большой опыт внедрения проектов различной сложности в 45 регионах РФ. Среди партнеров и клиентов компании – крупнейшие операт

Зеленоградский завод ISBC вдвое нарастил выпуск школьных карт на отечественном чипе Зеленоградский производитель RFID-продукции компания ISBC изготовила к новому учебному году более полмиллиона школьных карт «Москвенок» на отечест

ISBC и NewPay запустили новый сервис для бесконтактной оплаты смартфоном товаров и услуг Зеленоградский производитель RFID-продукции компания ISBC и NewPay — социально-финансовая сеть для компаний малого и среднего бизнеса, запустили и

C картой Mastercard в России доступен новый сервис бесконтактной оплаты брелоком ISBC Pay Mastercard, российский производитель бесконтактных платёжных устройств ISBC и европейский разработчик услуг по токенизации Fidesmo представили первый совместный продукт в России – брелок с функцией бесконтактной оплаты ISBC Pay. Новое платёжное устройство м

Esmart Token сертифицирован на совместимость с «Ред ОС» Esmart Token 64k и Esmart Token ГОСТ, разработанные и производимые в Зеленограде группой компаний ISBC, прошли сертификацию на совместимость с российской операционной системой «Ред ОС». Интег

Apple выкупила у россиян перспективный бренд, чтобы выпустить совершенно новый гаджет Поисковые метки Apple Российская группа компаний ISBC продала корпорации Apple принадлежавший ей бренд AirTag. ГК, зарегистрированная в Зелено

ISBC получила право на реализацию в России пилотных проектов по учету и идентификации животных Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) предоставила организации ISBC официальное право на идентификацию животных. В рамках пилотных проектов ISBC планируется создание электронных систем идентификации и учёта животных, обеспечивающих радиочастотную (R

«Микрон» и ISBC создали систему контроля доступа для критической инфраструктуры с криптографией на аппаратном уровне исков перехвата сигнала, клонирования и взлома карты. Система «ESMART Доступ ГОСТ», предназначенная для обеспечения безопасности и защиты от несанкционированного проникновения на объекты, разработана ISBC на базе отечественного микроконтроллера MIK51SC72DV6 производства «Микрона». Функциональность включает бесконтактную идентификацию по смарт-картам, интеграцию с двухфакторной аутентификаци

ISBC создала российскую UHF RFID-метку с дальностью 42 метра Российская компания ISBC запускает новую линейку RFID-меток ISBC Tags, работающих в частотном диапазоне UH

ISBC создала отечественную антикражную RFID-систему Anti-Theft ISBC создала новую отечественную антикражную систему. ISBC Anti-Theft основана на технологиях радиочастотной идентификации сверхвысокочастотного ст

ISBC создала российскую RFID-систему для отелей, ресторанов и кафе ятнее для гостей, когда их заказы летят на пол из-за неаккуратности уставшего персонала. Разработки ISBC легко решают проблему, повышают скорость и качество обслуживания. Обеспечивается лояльно

«Ригла» и ISBC создали кобренд-систему на RFID-брелоках AIRTAG «Ригла», федеральная аптечная сеть, совместно с группой компаний ISBC создала цифровую кобренд-систему с использованием RFID-брелоков AIRTAG. Решение на базе

Смартфон вместо пропуска: ISBC представила СКУД ESMART Reader ГК ISBC объявила о разработке новых отечественных считывателей СКУД ESMART Reader. Инновационное

«С-Терра Клиент» и Esmart Token ГОСТ протестированы на совместимость Компании «С-Терра СиЭсПи» и ISBC завершили тестирование совместимости VPN-продукта «С-Терра Клиент» и токена Esmart Token

Создан первый российский чип для ключа электронной подписи криптографии. Об этом CNews рассказали создатели чипа - завод «Микрон» и зеленоградская ИБ-компания ISBC. Электронные ключи (токены) - это небольшие устройства, созданные на основе чипованных п

«Сервионика» дополнит свои решения защищенными ключевыми носителями Esmart Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), российский ИТ-интегратор, и группа компаний ISBC, поставщик решений для обеспечения информационной безопасности и контроля доступа, решил

«БАРС Груп» и ISBC Group автоматизировали учёт собак в Псковской области данных сведений о владельце (ФИО, адрес, телефон) и животном (порода, возраст, факты вакцинации). Партию RFID-меток и считывателей для автоматизации ветеринарного контроля региону поставила компания ISBC Group, а формирование единой информационной базы данных на основе решения «БАРС.Сельское хозяйство-Ветеринария» обеспечила «БАРС Груп». Жители г. Псков, Псковского и Невельского районов об