ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз

Группа компаний ISBC – российский провайдер RFID технологий, систем безопасного доступа и смарт-карт. В основанной в 2002 году компании, с R&D центром и производством в Зеленограде, работают более 200 человек. В 2020 году открыты представительства в Сингапуре и Германии. Миссия компании — разрабатывать и поставлять персонализированные носимые устройства, считыватели, гаджеты, метки и решения на базе RFID технологий.
СОБЫТИЯ
|06.05.2025
|
Завод ISBC выпустил специальный тираж транспортных карт к 80-летию Победы
В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завод ISBC, российский эксперт в области разработки, производства и дистрибуции RFID-технологий, по
|16.04.2025
|
ISBC обеспечит космическую миссию «Бион-М» №2 RFID-технологиями
Компания ISBC в области разработки, производства и дистрибуции RFID-технологий, стала участником масштабного научного проекта «Бион-М» №2, направленного на изучение воздействия микрогравитации и повышен
|05.08.2024
|
Технологии ISBC помогают улучшить качество жизни незрячих людей
Компания ISBC выпустила «умные» паспорта, которые выдаются инвалидам по зрению на собаку-проводника в
|25.12.2023
|
Московская компания ISBC начала поставку RFID-продукции в центр обучения собак-поводырей
Столичный производитель RFID-продукции ISBC начал поставлять свои изделия для чипирования животных в центр обучения собак-поводырей. Разработка поможет идентифицировать, сохранить и улучшить ветеринарное обслуживание. Об этом сообщи
|21.09.2023
|
ISBC и Московский политехнический университет подписали соглашение о партнерстве
Группа компаний ISBC, российский эксперт в области разработки, производства RFID-продукции и Московский полит
|30.06.2023
|
ISBC разработала RFID-медальоны для ошейников домашних животных
Группа компаний ISBC расширила линейку RFID-продукции для идентификации домашних животных стильными медальона
|04.05.2023
|
Банк «Русский стандарт» и ISBC запустили платежные NFC-таблички в магазинах «Буквоед»
Банк «Русский стандарт» и группа компаний ISBC объявляют о том, что в части магазинов книжной сети «Буквоед» теперь можно бесконтактно
|26.04.2023
|
Банк «Русский стандарт» и ISBC внедрили платежные NFC-таблички в магазинах «Читай-город»
Банк «Русский стандарт» и группа компаний ISBC запустили во флагманских магазинах сети «Читай-город» возможность приема бесконтактных п
|27.02.2023
|
4500 школьных карт на чипе «Микрона» для учащихся Сахалинской области
Зеленоградский производитель RFID-продукции компания ISBC изготовила более 4500 школьных карт на чипах Микрона для учащихся Сахалинской области. П
|08.12.2022
|
ISBC расширила линейку корпусированных меток
Зеленоградский производитель RFID-продукции – компания ISBC – расширила линейку корпусированных меток ISBC Tags Reflect для автоматизации и о
|16.11.2022
|
ISBC представила новый продукт для общественного транспорта
транспортных средств, расход топлива и техническое состояние транспортного средства. Также при интеграции системы с АСОП перевозчик может определять категории пассажиров, вести учет выручки и льгот. «ISBC уже более 10 лет работает на транспортном рынке России и имеет большой опыт внедрения проектов различной сложности в 45 регионах РФ. Среди партнеров и клиентов компании – крупнейшие операт
|02.09.2022
|
Зеленоградский завод ISBC вдвое нарастил выпуск школьных карт на отечественном чипе
Зеленоградский производитель RFID-продукции компания ISBC изготовила к новому учебному году более полмиллиона школьных карт «Москвенок» на отечест
|15.07.2022
|
ISBC и NewPay запустили новый сервис для бесконтактной оплаты смартфоном товаров и услуг
Зеленоградский производитель RFID-продукции компания ISBC и NewPay — социально-финансовая сеть для компаний малого и среднего бизнеса, запустили и
|15.04.2021
|
C картой Mastercard в России доступен новый сервис бесконтактной оплаты брелоком ISBC Pay
Mastercard, российский производитель бесконтактных платёжных устройств ISBC и европейский разработчик услуг по токенизации Fidesmo представили первый совместный продукт в России – брелок с функцией бесконтактной оплаты ISBC Pay. Новое платёжное устройство м
|31.01.2020
|
Esmart Token сертифицирован на совместимость с «Ред ОС»
Esmart Token 64k и Esmart Token ГОСТ, разработанные и производимые в Зеленограде группой компаний ISBC, прошли сертификацию на совместимость с российской операционной системой «Ред ОС». Интег
|31.10.2019
|
Apple выкупила у россиян перспективный бренд, чтобы выпустить совершенно новый гаджет
Поисковые метки Apple Российская группа компаний ISBC продала корпорации Apple принадлежавший ей бренд AirTag. ГК, зарегистрированная в Зелено
|19.12.2018
|
ISBC получила право на реализацию в России пилотных проектов по учету и идентификации животных
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) предоставила организации ISBC официальное право на идентификацию животных. В рамках пилотных проектов ISBC планируется создание электронных систем идентификации и учёта животных, обеспечивающих радиочастотную (R
|29.11.2018
|
«Микрон» и ISBC создали систему контроля доступа для критической инфраструктуры с криптографией на аппаратном уровне
исков перехвата сигнала, клонирования и взлома карты. Система «ESMART Доступ ГОСТ», предназначенная для обеспечения безопасности и защиты от несанкционированного проникновения на объекты, разработана ISBC на базе отечественного микроконтроллера MIK51SC72DV6 производства «Микрона». Функциональность включает бесконтактную идентификацию по смарт-картам, интеграцию с двухфакторной аутентификаци
|24.09.2018
|
ISBC создала российскую UHF RFID-метку с дальностью 42 метра
Российская компания ISBC запускает новую линейку RFID-меток ISBC Tags, работающих в частотном диапазоне UH
|31.07.2018
|
ISBC создала отечественную антикражную RFID-систему Anti-Theft
ISBC создала новую отечественную антикражную систему. ISBC Anti-Theft основана на технологиях радиочастотной идентификации сверхвысокочастотного ст
|02.07.2018
|
ISBC создала российскую RFID-систему для отелей, ресторанов и кафе
ятнее для гостей, когда их заказы летят на пол из-за неаккуратности уставшего персонала. Разработки ISBC легко решают проблему, повышают скорость и качество обслуживания. Обеспечивается лояльно
|12.03.2018
|
«Ригла» и ISBC создали кобренд-систему на RFID-брелоках AIRTAG
«Ригла», федеральная аптечная сеть, совместно с группой компаний ISBC создала цифровую кобренд-систему с использованием RFID-брелоков AIRTAG. Решение на базе
|06.03.2018
|
Смартфон вместо пропуска: ISBC представила СКУД ESMART Reader
ГК ISBC объявила о разработке новых отечественных считывателей СКУД ESMART Reader. Инновационное
|25.04.2017
|
«С-Терра Клиент» и Esmart Token ГОСТ протестированы на совместимость
Компании «С-Терра СиЭсПи» и ISBC завершили тестирование совместимости VPN-продукта «С-Терра Клиент» и токена Esmart Token
|16.03.2015
|
Создан первый российский чип для ключа электронной подписи
криптографии. Об этом CNews рассказали создатели чипа - завод «Микрон» и зеленоградская ИБ-компания ISBC. Электронные ключи (токены) - это небольшие устройства, созданные на основе чипованных п
|30.07.2014
|
«Сервионика» дополнит свои решения защищенными ключевыми носителями Esmart
Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), российский ИТ-интегратор, и группа компаний ISBC, поставщик решений для обеспечения информационной безопасности и контроля доступа, решил
|29.07.2014
|
«БАРС Груп» и ISBC Group автоматизировали учёт собак в Псковской области
данных сведений о владельце (ФИО, адрес, телефон) и животном (порода, возраст, факты вакцинации). Партию RFID-меток и считывателей для автоматизации ветеринарного контроля региону поставила компания ISBC Group, а формирование единой информационной базы данных на основе решения «БАРС.Сельское хозяйство-Ветеринария» обеспечила «БАРС Груп». Жители г. Псков, Псковского и Невельского районов об
|08.11.2013
|
ISBC Group выпустила новый защищенный ключевой носитель Esmart Token
Группа компаний ISBC, российский производитель смарт-карт и решений в области RFID и NFC-технологий, сообщила
