ISBC Group ИСУБ Интеллектуальные системы управления бизнесом Интеллектуальные Бизнес-Системы Смарт Системз

ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз

Группа компаний ISBC – российский провайдер RFID технологий, систем безопасного доступа и смарт-карт. В основанной в 2002 году компании, с R&D центром и производством в Зеленограде, работают более 200 человек. В 2020 году открыты представительства в Сингапуре и Германии. Миссия компании — разрабатывать и поставлять персонализированные носимые устройства, считыватели, гаджеты, метки и решения на базе RFID технологий.

СОБЫТИЯ

06.05.2025 Завод ISBC выпустил специальный тираж транспортных карт к 80-летию Победы

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завод ISBC, российский эксперт в области разработки, производства и дистрибуции RFID-технологий, по
16.04.2025 ISBC обеспечит космическую миссию «Бион-М» №2 RFID-технологиями

Компания ISBC в области разработки, производства и дистрибуции RFID-технологий, стала участником масштабного научного проекта «Бион-М» №2, направленного на изучение воздействия микрогравитации и повышен
05.08.2024 Технологии ISBC помогают улучшить качество жизни незрячих людей

Компания ISBC выпустила «умные» паспорта, которые выдаются инвалидам по зрению на собаку-проводника в

25.12.2023 Московская компания ISBC начала поставку RFID-продукции в центр обучения собак-поводырей

Столичный производитель RFID-продукции ISBC начал поставлять свои изделия для чипирования животных в центр обучения собак-поводырей. Разработка поможет идентифицировать, сохранить и улучшить ветеринарное обслуживание. Об этом сообщи
21.09.2023 ISBC и Московский политехнический университет подписали соглашение о партнерстве

Группа компаний ISBC, российский эксперт в области разработки, производства RFID-продукции и Московский полит
30.06.2023 ISBC разработала RFID-медальоны для ошейников домашних животных

Группа компаний ISBC расширила линейку RFID-продукции для идентификации домашних животных стильными медальона
04.05.2023 Банк «Русский стандарт» и ISBC запустили платежные NFC-таблички в магазинах «Буквоед»

Банк «Русский стандарт» и группа компаний ISBC объявляют о том, что в части магазинов книжной сети «Буквоед» теперь можно бесконтактно

26.04.2023 Банк «Русский стандарт» и ISBC внедрили платежные NFC-таблички в магазинах «Читай-город»

Банк «Русский стандарт» и группа компаний ISBC запустили во флагманских магазинах сети «Читай-город» возможность приема бесконтактных п
27.02.2023 4500 школьных карт на чипе «Микрона» для учащихся Сахалинской области

Зеленоградский производитель RFID-продукции компания ISBC изготовила более 4500 школьных карт на чипах Микрона для учащихся Сахалинской области. П
08.12.2022 ISBC расширила линейку корпусированных меток

Зеленоградский производитель RFID-продукции – компания ISBC – расширила линейку корпусированных меток ISBC Tags Reflect для автоматизации и о
16.11.2022 ISBC представила новый продукт для общественного транспорта

транспортных средств, расход топлива и техническое состояние транспортного средства. Также при интеграции системы с АСОП перевозчик может определять категории пассажиров, вести учет выручки и льгот. «ISBC уже более 10 лет работает на транспортном рынке России и имеет большой опыт внедрения проектов различной сложности в 45 регионах РФ. Среди партнеров и клиентов компании – крупнейшие операт
02.09.2022 Зеленоградский завод ISBC вдвое нарастил выпуск школьных карт на отечественном чипе

Зеленоградский производитель RFID-продукции компания ISBC изготовила к новому учебному году более полмиллиона школьных карт «Москвенок» на отечест
15.07.2022 ISBC и NewPay запустили новый сервис для бесконтактной оплаты смартфоном товаров и услуг

Зеленоградский производитель RFID-продукции компания ISBC и NewPay — социально-финансовая сеть для компаний малого и среднего бизнеса, запустили и
15.04.2021 C картой Mastercard в России доступен новый сервис бесконтактной оплаты брелоком ISBC Pay

Mastercard, российский производитель бесконтактных платёжных устройств ISBC и европейский разработчик услуг по токенизации Fidesmo представили первый совместный продукт в России – брелок с функцией бесконтактной оплаты ISBC Pay. Новое платёжное устройство м
31.01.2020 Esmart Token сертифицирован на совместимость с «Ред ОС»

Esmart Token 64k и Esmart Token ГОСТ, разработанные и производимые в Зеленограде группой компаний ISBC, прошли сертификацию на совместимость с российской операционной системой «Ред ОС». Интег
31.10.2019 Apple выкупила у россиян перспективный бренд, чтобы выпустить совершенно новый гаджет

Поисковые метки Apple Российская группа компаний ISBC продала корпорации Apple принадлежавший ей бренд AirTag. ГК, зарегистрированная в Зелено
19.12.2018 ISBC получила право на реализацию в России пилотных проектов по учету и идентификации животных

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) предоставила организации ISBC официальное право на идентификацию животных. В рамках пилотных проектов ISBC планируется создание электронных систем идентификации и учёта животных, обеспечивающих радиочастотную (R
29.11.2018 «Микрон» и ISBC создали систему контроля доступа для критической инфраструктуры с криптографией на аппаратном уровне

исков перехвата сигнала, клонирования и взлома карты. Система «ESMART Доступ ГОСТ», предназначенная для обеспечения безопасности и защиты от несанкционированного проникновения на объекты, разработана ISBC на базе отечественного микроконтроллера MIK51SC72DV6 производства «Микрона». Функциональность включает бесконтактную идентификацию по смарт-картам, интеграцию с двухфакторной аутентификаци
24.09.2018 ISBC создала российскую UHF RFID-метку с дальностью 42 метра

Российская компания ISBC запускает новую линейку RFID-меток ISBC Tags, работающих в частотном диапазоне UH
31.07.2018 ISBC создала отечественную антикражную RFID-систему Anti-Theft

ISBC создала новую отечественную антикражную систему. ISBC Anti-Theft основана на технологиях радиочастотной идентификации сверхвысокочастотного ст
02.07.2018 ISBC создала российскую RFID-систему для отелей, ресторанов и кафе

ятнее для гостей, когда их заказы летят на пол из-за неаккуратности уставшего персонала. Разработки ISBC легко решают проблему, повышают скорость и качество обслуживания. Обеспечивается лояльно
12.03.2018 «Ригла» и ISBC создали кобренд-систему на RFID-брелоках AIRTAG

«Ригла», федеральная аптечная сеть, совместно с группой компаний ISBC создала цифровую кобренд-систему с использованием RFID-брелоков AIRTAG. Решение на базе

06.03.2018 Смартфон вместо пропуска: ISBC представила СКУД ESMART Reader

ГК ISBC объявила о разработке новых отечественных считывателей СКУД ESMART Reader. Инновационное
25.04.2017 «С-Терра Клиент» и Esmart Token ГОСТ протестированы на совместимость

Компании «С-Терра СиЭсПи» и ISBC завершили тестирование совместимости VPN-продукта «С-Терра Клиент» и токена Esmart Token
16.03.2015 Создан первый российский чип для ключа электронной подписи

криптографии. Об этом CNews рассказали создатели чипа - завод «Микрон» и зеленоградская ИБ-компания ISBC. Электронные ключи (токены) - это небольшие устройства, созданные на основе чипованных п
30.07.2014 «Сервионика» дополнит свои решения защищенными ключевыми носителями Esmart

Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), российский ИТ-интегратор, и группа компаний ISBC, поставщик решений для обеспечения информационной безопасности и контроля доступа, решил
29.07.2014 «БАРС Груп» и ISBC Group автоматизировали учёт собак в Псковской области

данных сведений о владельце (ФИО, адрес, телефон) и животном (порода, возраст, факты вакцинации). Партию RFID-меток и считывателей для автоматизации ветеринарного контроля региону поставила компания ISBC Group, а формирование единой информационной базы данных на основе решения «БАРС.Сельское хозяйство-Ветеринария» обеспечила «БАРС Груп». Жители г. Псков, Псковского и Невельского районов об
08.11.2013 ISBC Group выпустила новый защищенный ключевой носитель Esmart Token

Группа компаний ISBC, российский производитель смарт-карт и решений в области RFID и NFC-технологий, сообщила

ISBC Group и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 6
КриптоПРО - Крипто-ПРО 432 5
АТ бюро 7 4
Apple Inc 12628 4
ЦФТ Золотая Корона 361 3
ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 3
PayRing 3 3
Открытые технологии 715 3
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 57 3
TietoEVRY - TietoEnator - ТиетоЭнатор - Tieto Kont 35 3
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 60 3
ОРГА-Зеленоград 8 3
Böwe Systec 3 3
OneSpan VASCO Data Security 23 3
Hypercom 14 3
Информзащита 852 3
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 257 2
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 122 2
Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 59 2
Google LLC 12255 2
Терн ГК - Tern Group 78 2
IBA Group - ИБА Групп 55 2
GPS Avion LLC 2 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
ПрограмБанк 95 2
Ростелеком 10306 2
Intel Corporation 12541 2
Криста НПО 69 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 505 2
Diasoft - Диасофт 1021 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 667 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 435 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 699 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 522 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 622 2
Thales - Gemalto - SafeNet 137 2
БАРС Груп 559 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 789 2
МегаФон 9892 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 4
Rosan Diamond 3 3
Global Payments - Total System Services 16 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 3
Лента - Утконос 178 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 534 3
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 2
Corporation Trust Company 2 2
Читай-город–Буквоед - Гоголь-Моголь 30 2
Альфа-Банк 1868 2
Visa International 1972 2
Почта России ПАО 2245 2
Северсталь ПАО - Severstal 560 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 2
ПСБ - Промсвязьбанк 901 2
Абсолют Банк 240 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 2
Русский стандарт Банк 472 2
Zenden Group - Дом одежды 65 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Сургутнефтегаз - СНГ 278 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 56 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 87 1
Capital Group 76 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 33 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 56 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 292 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 107 1
Radisson Collection Hotel - Рэдиссон Ройал 7 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 24 1
Главстрой 18 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 80 1
РФИ Банк 12 1
O’STIN - Остин 12 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 16 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 10
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 431 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 5
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 256 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 3
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 210 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 546 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
Правительство Москвы - ДНПиП - МФППиП - Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства 17 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 679 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 187 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 17 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 11 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 171 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 138 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 183 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 3
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 2
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 12 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1152 34
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 24
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3126 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 21
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 20
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 17
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 931 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 8
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1012 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 8
Электроника - Chipping - Чипирование - технология по электронной идентификации 29 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 7
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1445 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 6
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1081 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4776 6
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2692 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 6
Умные платформы 1865 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 5
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 833 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5341 5
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 42 16
Apple iOS 8242 8
Google Android 14679 7
ISBC AirTag Pay - многофункциональный RFID-брелок 6 6
Apple AirTag 28 6
Linux OS 10896 6
ISBC Tags - ISBC Tags Reflect - UHF RFID-метка 5 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 5
Apple iPhone 11 275 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 3
MasterCard MDES - MasterCard Digital Enablement Service 21 3
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 37 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 1013 3
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 621 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 802 3
Microsoft Windows 16327 3
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 2
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 2
Apple Локатор 84 2
Apple iPad Pro 307 2
Apple MacBook Pro 536 2
НСПК - СБПэй 48 2
ISBC VETTAG Подкожные RFID-микрочипы 2 2
Apple AirPods - Наушники 157 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 2
Apple iPad 3936 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 936 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 252 2
Intel x86 - архитектура процессора 1982 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 133 2
TrustZone VPN 12 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 78 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 227 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Access - Avanpost IDM - Avanpost IGA - Avanpost Identity Governance & Administration - Avanpost FAM/MFA - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator 100 1
Diasoft Flextera 57 1
BSS e-Government Gate 26 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost PKI 28 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 98 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 240 1
Кожемякин Никита 7 5
Овчинский Владислав 229 4
Горыня Кирилл 25 3
Панов Сергей 18 3
Красовский Андрей 12 3
Якичев Александр 3 3
Бояров Николай 3 3
Гарбузов Анатолий 122 3
Тартышев Дмитрий 19 2
Трухан Александр 8 2
Висящев Андрей 64 2
Демидов Иван 4 2
Сытин Дмитрий 59 2
Адмиральский Сергей 39 2
Широких Алексей 72 2
Потапенко Дмитрий 18 2
Глухов Михаил 2 2
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 91 2
Кирюшин Сергей 90 2
Пегасов Сергей 55 2
Новиков Павел 107 1
Ермолаев Артем 379 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Соколов Артем 52 1
Селютин Александр 60 1
Федосеев Михаил 13 1
Волков Алексей 53 1
Федечкин Эдуард 55 1
Филиппов Александр 15 1
Веселов Александр 10 1
Казарцев Алексей 27 1
Антонов Алексей 15 1
Ликсутов Максим 180 1
Тюркин Михаил 45 1
Гегамов Николай 18 1
Назипов Дмитрий 85 1
Корниенко Дмитрий 1 1
Евсеенков Олег 5 1
Лазарев Сергей 9 1
Грудцына Алена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 21
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 13
Европа 24634 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 4
Германия - Федеративная Республика 12936 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 3
Украина 7793 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 986 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 3
Бельгия - Королевство 1169 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 3
Нидерланды 3631 3
Казахстан - Республика 5792 3
США - Делавэр 172 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1668 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 2
Россия - Крайний Север 316 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 2
Франция - Французская Республика 7975 2
Россия - СЗФО - Псковская область 670 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1392 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 860 2
Беларусь - Белоруссия 6023 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1509 1
Россия - ЦФО - Брянская область 381 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Курильский архипелаг - Кунашир - Итуруп - Парамушир 103 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 322 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1305 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 117 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 134 1
Канада - Ньюфаундленд и Лабрадор 25 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Корсаковский район - Корсаковский городской округ 11 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 19
Зоология - наука о животных 2791 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 9
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 688 7
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1059 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 5
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 101 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 4
Паспорт - Паспортные данные 2734 4
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 662 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 3
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 596 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1015 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1825 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 2
MacRumors 143 3
9to5Mac 70 2
SlashGear 134 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
НМГ - Медиалогия 34 1
Strategy Analytics 284 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3608 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
ТГУ - Томский государственный университет 209 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 72 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 24 1
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 1
ИКАТ и ДС ГБПОУ ИО - Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства 1 1
Базальт СПО - Альт академия 31 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 282 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 24 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 84 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 229 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 3
MIPS Securika 9 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
