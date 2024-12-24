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Ангстрем-М



24.12.2024 Российского разработчика спецсредств связи завалили исками. У него в 10 раз вырос заказ, но поставки американских чипов оказались сорваны 1
25.07.2024 Экс-министру связи Рейману отказано в иске на 50 миллионов к «Ангстрему» 1
21.03.2023 У «Ангстрема» отсудили 1,3 млрд евро из-за чужих долгов 1
17.06.2022 Банкротство хозяев «Ангстрема» отменилось из-за внезапно возникшего спонсора 1
30.06.2020 Власти США запретили продавать российским военным и полицейским ОС Windows и iPhone 1
06.02.2020 Рейман не получит от «Ангстрема» 2,1 миллиарда. Власти запретили платить 2
11.11.2019 Владельцев «Ангстрема» признали банкротами из-за крошечных долгов 1
07.10.2019 Экс-министр связи Рейман отсудил у «Ангстрема-Т» 423 миллиона 1
20.08.2019 Рейман требует 6 миллиардов у принадлежащего ему «Ангстрема» 1
13.08.2018 Банкротство «Ангстрем-Т» спасло ему 164 миллиона 1
23.01.2018 Глава Минкомсвязи пригрозил Microsoft потерей миллиардов долларов в России 1
05.12.2017 Oracle из-за санкций ужесточила условия работы с ВЭБ, ВТБ, Сбербанком, «Газпромом», «Лукойлом», «Ростехом» 1
07.09.2016 США ввели санкции против «Ангстрема» и «Микрона» 1
04.04.2016 «Ангстрем» вышел на прибыль, но попал под угрозу банкротства 1
08.02.2016 Разработчик чипов для новых российских паспортов попал под банкротство 2
29.07.2013 Расследование: кому достался поставщик «питерской группы связистов» 1
29.10.2012 Рейман скупает «Ангстремы» 1
12.03.2012 Сколько «Ангстремов» у Реймана. СХЕМА 1
08.06.2011 Рейман объявил себя акционером «Ангстрема» 1
26.04.2010 Дмитрию Милованцеву больше не интересен «Ангстрем» и ИТ-бизнес 2
07.08.2009 «Ангстрем» ответил на публикацию CNews 2
05.08.2009 «Питерские связисты» купили «Ангстрем». Доказано 1
15.07.2009 «Ангстрем» заставляют продавать чипы всем 1
23.12.2008 Дмитрий Милованцев возглавил «Ангстрем» 2
23.12.2008 Дмитрий Милованцев возглавил «Ангстрем» 2
15.09.2008 «Ангстрем» залез в карман к акционерам 1
22.07.2008 «Ангстрем»: русские чипы вернут себе лидерство 1
08.07.2008 У «Ангстрема» сменилось руководство 1
17.06.2008 «Ангстрему» назначили смотрящего 1
25.04.2008 «Ангстрем» покупает завод AMD в кредит 2

Публикаций - 30, упоминаний - 37

Ангстрем-М и организации, системы, технологии, персоны:

Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 30
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 135 30
AMD - Advanced Micro Devices 4231 18
Питерская группа связистов 434 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 7
Ростелеком - Связьинвест 1707 6
АФК Система ПАО 1797 5
Ангстрем НПО 20 5
РТИ 145 4
ПНППК - Пермская научно-производственная приборостроительная компания 17 4
Газпром Тех - Микран НПФ - научно-производственная фирма 44 4
Horizon Global - Хорайзон глобал консалтинг 6 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 3
Microsoft Corporation 24625 2
Oracle Corporation 6688 2
Корус Консалтинг ГК 1217 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 91 2
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 21 2
СмартПарк 7 2
СТЦ - Специальный Технологический Центр 11 2
Цифровое оружие и защита 4 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 2
МегаФон 8805 2
Merlion - Мерлион 793 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Autodesk 608 1
Cisco Systems 5114 1
Ростелеком 9701 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Huawei 3933 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Red Hat 1305 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 56 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 20
Контрактфинансгрупп МФО 14 8
Runica Investments 11 7
Ангстрем Инвест 13 7
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 7
Альтернатива Капитал 14 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 5
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Коал Трейдинг 3 3
Россети Ленэнерго 1700 3
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 3
Газпром ПАО 1342 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Газпром нефть 618 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Транснефть 299 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 2
Сургутнефтегаз - СНГ 269 2
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 2
Альтренатива капитал 3 2
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 2
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
Новатэк Новафининвест 54 2
ALUMNI partners - Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 8 1
Почта России ПАО 2112 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 139 1
NGI Fund 35 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 18 1
БФГ-кредит - БФГ-Банк 6 1
МДК - Межрегиональная Депозитарная Компания 1 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
СевЗапФинанс - Северо-Западная Финансовая Компания 5 1
SSCP - Sloane Square Capital Partners 7 1
Mint Global - Mint Capital 27 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 10
Судебная власть - Judicial power 2310 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 4
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 7 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 3
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 46 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
ТПП РФ МКАС - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 11 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Федеральное собрание Российской Федерации 303 1
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NYT - The New York Times 1054 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Federal Register 7 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Ведомости 996 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 31 1
ГИЭФПТ - Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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