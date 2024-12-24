Ангстрем-М
Ангстрем-М и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1049 19
|Веремеенко Сергей 13 10
|Сухопаров Анатолий 18 8
|Милованцев Дмитрий 110 7
|Вуколов Всеволод 12 6
|Бровман Григорий 6 4
|Цуприк Григорий 6 4
|Дшхунян Валерий 4 4
|Никотина Елена 3 3
|Боксер Андрей 5 2
|Черников Алексей 53 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 2
|Соколов Алексей 134 2
|Сердюков Анатолий 83 2
|Алексеев Антон 32 2
|Иванков Михаил 7 2
|Абагян Карина 23 2
|Спирин Анатолий 3 2
|Лисай Николай 2 2
|Мишкина Мария 3 2
|Любимцев Александр 3 2
|Путин Владимир 3171 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Афанасьев Юрий 3 1
|Савицкий Павел 4 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Желонкин Владимир 17 1
|Колесников Олег 20 1
|Киселев Александр 114 1
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 60 1
|Знаменский Дмитрий 10 1
|Авдонин Борис 6 1
|Рогозин Дмитрий 100 1
|Огнянников Глеб 17 1
|Акопьян Артур 24 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Арышев Виталий 5 1
|Дмитриев Владимир 37 1
|Вукулов Всеволод 2 1
|Богданов Александр 20 1
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