Рейман не получит от «Ангстрема» 2,1 миллиарда. Власти запретили платить

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Суд отклонил иск «Альтернативы Капитал» к «Ангстерму»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск принадлежащей бывшему министру связи Леониду Рейману компании «Альтернатива Капитал» к зеленоградскому микроэлектронному заводу АО «Ангстрем» о взыскании задолженности на общую сумму 2,17 млрд руб. Решение опубликовано на сайте суда.

«Альтернатива Капитал» - правопреемник другой принадлежавшей Рейману компании, ООО «Группа Ангстрем». Это структура собирала задолженность АО «Ангстрем» путем уступки прав требований от НПО «Ангстрем» (которая также принадлежит Рейману), лично Реймана и некой «РТКЛ-Финанс».

Взлеты и падения «Ангстрема»

Исторически АО «Ангстрем» было основным предприятием одноименной зеленоградской микроэлектронной группы. В 2007 г. кипрский оффшор Eventis Telecom Holdings (ETH), связанный с «питерской группой связистов», установил контроль над предприятиями группы «Ангстрем». Сама «питерская группа связистов» считалась связанной с Рейманом, занимавшим тогда пост министра связи.

ETH установила контроль над компаниями «КонтрактФинансГрупп» и «Коал Трейдинг», владевшими по 25% акций и в АО «Ангстрем», и в другом предприятии группы – дизайн-центре «Ангстрем-М». Вместе АО «Ангстрем» и «Ангстрем-М» владели наиболее перспективным предприятием группы – «Ангстрем-Т».

«Ангстрем-Т» должен был построить современный завод по выпуску чипов топологии 110 нм. С этой целью госбанк ВЭБ под гарантии Правительства предоставил заводу кредитную линию объемом до 815 млн евро.

Позднее 25% акций в АО «Ангстрем» перешли от «Коал Трейдинг» к «Ангстрем-Инвест». В 2011-2012 гг. Рейман, уйдя с госслужбы, признал наличие у него различных долей в различных предприятиях группы «Ангстрем». В том числе через кипрский оффшор Runica Investments он стал единоличным владельцем «Ангстрем-Т».

Однако проект «Ангстрем-Т» застопорился. Оборудование AMD сначала долго лежало на складе в Голландии, затем его все-таки завезли в Россию и смонтировали. Но завод не смог расплатиться с кредиторами и в конце 2018 г. ВЭБ забрал его акции за долги. Следом был запущен процесс банкротства предприятия.

Рейман против «Ангстремов»

Со своей стороны, Рейман пытается взыскать задолженность как с АО «Ангстрем», так и - путем включения своих требований в кредиторскую массу – и с «Ангстрем-Т». Помимо упомянутого иска на 2,17 млрд руб к АО «Ангстрем», «Альтернатива Капитал» потребовала включения себя в реестр кредиторов «Ангстрем-Т» с общей суммой задолженности 3,8 млрд руб. В реестр кредиторов предприятия включен и лично Рейман с суммой задолженности 423 млн руб.

В случае с иском «Альтернатива Капитал» к АО «Ангстрем» ответчик не возражал против удовлетворения исковых требований. Однако сомнения возникли у самого суда, который привлек к делу третью сторону – Росфинмониторинг.

Почему суд усомнился в наличии у Реймана прав требований долгов «Ангстрема»?

Суд обратил внимание, что, согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», между истцом и ответчиком есть аффилированность. Рейман является совладельцем четырех компаний, в названии которых есть слово «Ангстрем». А гендиректор «Альтернатива Капитал» Алексей Черников входил ранее в совет директоров АО «Ангстрем».

Кроме того, в процессе банкротства «Ангстрем-Т» имеет задолженность данного предприятия на общую сумму 98 млрд руб. В связи с этим Рсофинмониторинг посчитал необходимым «применить повышенные требования к доказательствам, представленным в обоснование позиций сторон».

Суд запросил у истца представить распоряжение на перечисление денежных средств согласно договору займа на счета третьих лиц и платежные поручения, подтверждающие выдачу займов в полном объеме. Представленные доказательства не смогли убедить суд в том, что у «Альтернатива Капитал» действительно есть переуступленная задолженность АО «Ангстрем».

Например, задолженность АО «Ангстрем», уступленная НПО «Ангстрем», образовалась в результате перечисления данным предприятием средств непосредственно контрагентам АО «Ангстрем» в соответствие с его запросами. Однако доказательства наличия у АО «Ангстрем» финансовых обязательств перед этими контрагентами представлено не было.

Другая задолженность АО «Ангстрем» образовалась аналогичным образом – путем перечисления денежных средств контрагентам «Ангстрем-Т». Но пояснений относительно того, какие обязательства были у АО «Ангстрем» перед «Ангстрем-Т», представлено не было.

В то же время суд в своем решении процитировал Определение Верховного суда о том, что в условиях банкротства должника и конкуренции его кредиторов возможны ситуации, когда дружественный с должником кредитор инициирует судебный спор по мнимой задолженности с целью получения внешне безупречного судебного акта для включения в реестр требований кредиторов.

«Подобные споры характеризуются предоставлением минимально необходимого набора доказательств, пассивностью сторон при опровержении позиций друг друга, признанием сторонами обстоятельств дела или признанием ответчиком иска и т.п., - говорится в решении суда. - В связи с тем, что интересы «дружественного» кредитора и должника совпадают, их процессуальная деятельность направлена не на установлением истины, а на иные цели».

В итоге суд пришел к выводу, что заявленные «Альтернатива Капитал» требования указывают на «высокую вероятность мнимого характера задолженности, в связи с чем минимальных доказательств наличия задолженности недостаточно для удовлетворения заявленных требований». Поэтому иск «Альтернатива Капитал» к АО «Ангстрем» был отклонен.

Банк «Зенит» против «Ангстрема»

С АО «Ангстрем» судится и другой кредитор – банк «Зенит». Банку удалось выиграть иск к заводу о взыскании задолженности на сумму 1 млрд руб. Банк «Зенит» также просил включить его в качестве третьего лица по иску «Альтернатива Капитал» к АО «Ангстрем», опасаясь, что в случае банкротства АО «Ангстрем» требования «Альтернатива Капитал» будут включены в реестр кредиторов без проверки. Но суд в этом отказал.

Кроме того, ВЭБ пытается взыскать с АО «Ангстрем» 98 млрд руб. Это сумма задолженности перед банком, образовавшаяся у «Ангстрем-Т» (АО «Ангстрем» было поручителем по кредитному соглашению «Ангстрем-Т» с ВЭБ).