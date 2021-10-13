«Питерским связистам» не вернули сотового оператора, обвинив в коррупции Бакиева, сына тогдашнего президента республики Курманбека Бакиева. ETH был связан с так называемой «питерской группой связистов», которую, в свою очередь, связывали с занимавшим в тот период вр

Компания «питерских связистов» не позволила запустить государственного сотового оператора мпания предлагала заплатить на 5 млн сомов ($70 тыс.) меньше. Разногласия между Megacom, созданным «питерской группой связистов», и «Кыргызтелекомом» не позволили последнему запустить свою сото

Российские лесорубы хотят купить сотового оператора «питерских связистов» адлежал кипрскому оффшору с российским корнями Eventis Telecom Holding (ETH, считается связанным с «питерской группой связистов»), 49% - структурам Максима Бакиева, сына тогдашнего президента К

Экс-генпрокурора Киргизии осудили из-за участия в краже сотового оператора «питерских связистов» надлежал кипрскому офшору с российскими корнями EventisTelecomHoldings (ETH, считается связанным с «питерской группой связистов»), 49% — людям из окружения Максима Бакиева. Экс-генпрокурор Кирг

«Питерские связисты» коррумпировали киргизских политиков «в особо крупных размерах» лиз об офшорах, связанных с Megacom. В частности, ГКНБ установило, что компания Penwell Business – «дочка» кипрского офшора с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, считается связанным с «питерской» группой связистов) – передавала деньги «в особо крупных размерах» высокопоставленным чиновникам в качестве вознаграждения за установление контроля над Megacom. Россияне финансировали

Как силовики не дали «питерским связистам» вернуть себе сотового оператора изии сотовой сети Megacom началось в 2005 г. Сеть оператора была построена компанией «Бимоком», созданной кипрским оффшором с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, считается связанным с «питерской» группой связистов). У россиян было 51% акций «Бимокома», остальные 49% принадлежали людям из окружения Максима Бакиева, сына тогдашнего президента Киргизии Курманбека Бакиева.Коррупц

Экс-боссы сотового оператора «питерских связистов» получили десятки лет тюрьмы тогдашнего президента Киргизии Курманбека Бакиева.Бывшее руководство оператора Megacom, созданного «питерской группой связистов», приговорено в Киргизии к срокам заключения от 8 до 25 лет В 200

«Питерские связисты» нечистоплотно обанкротили сотового оператора в по займам, выданным Eventis Mobile, поскольку россияне были обязаны финансировать Eventis Mobile.«Питерских связистов» обвинили в спланированном банкротствемолдавского сотового оператора Кром

Сотовый оператор «питерских связистов» выставлен на продажу заработал в Киргизии в 2006 г. Сотовая сеть была построена компанией «Бимоком», которая на 51% принадлежала кипрскому офшору с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, считается близкой к «питерской группе связистов»), на 49% - людям из окружения Максима Бакиева, сына прежнего президента Киргизии Курманбека Бакиева. В 2008-2009 г.г. окружение Максима Бакиева лишило россиян их дол

«Питерские связисты» не смогли опротестовать продажу их сотового оператора инева - по иску относительно обанкротившегося сотового оператора Eventis Mobile. В иске основатель оператора - кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, считается близкой к «питерской группе связистов») - пытался опротестовать продажу имущества оператора молдавской компании «Юлерум». Напомним, Eventis Mobile была создана в 2006 г., 51% акций оператора получила ETH,

Поставщик оборудования «питерских связистов» ликвидируется неров: «Ростелеком» возвращает себе 25% акций компании, остальные уходят структурам так называемой «питерской группы связистов», которую связывали с тогдашним министром связи Леонидом Рейманом.

Власти национализировали сотового оператора «питерских связистов» ударства. В тот момент полной национализации не произошло, так как за права на контроль над Megacom борется кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH), считающийся близким к «питерской группе связистов». История Megacom начинается с компании «Бимоком». Она построила свою сотовую сеть в 2006 г, а 51% пакетом акций компании владел ETH. Оставшийся пакет акций был перед

В Финляндии арестован партнер «питерских связистов» ую известность в ходе длительного корпоративного конфликта вокруг акций «Мегафона». В 2000-х годах «питерские связисты» контролировали такие телекоммуникационные компании, как «Мегафон», «Скай

Власти отобрали лицензию у сотового оператора «питерских связистов» оответствующих документов, мы будем его обжаловать». Eventis Mobile был создан в 2006 г. 51% его акций получил кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, считается близким к «питерской группе связистов»), 49% - местный предприниматель Юрий Чебан. В 2010 г. оператор стал банкротом и прекратил свою деятельность, но лицензия и частоты остались за компанией. С момента о

«Питерские связисты» заблокировали продажу своего оператора у управляющему оператора Вячеславу Тимотину – совершать какие-либо еще аналогичные сделки. Напомним, Eventis Mobile был создан в 2006 г., 51% акций оператора получил ETH (холдинг считается близким к «питерской группе связистов»), а 49% - местный предприниматель Юрий Чебан. В 2010 г. оператор обанкротился, после чего было несколько неудачных попыток его продажи. В прошлом году комитет кредит

Расследование: кому достался поставщик «питерской группы связистов» екоммуникационного оборудования. В начале 2000-х годов контроль над компанией перешел к структурам «питерской группы связистов», считавшейся близкой к тогдашнему министру связи Леониду Рейману

У «питерских связистов» увели сотового оператора Mobile должен россиянам $80 млн. Другая российская компания – «РТК-Лизинг» (также считается частью «питерской группы связистов») - поставила оператору телекоммуникационное оборудование на $5 мл

«Питерским связистам» не дали проконтролировать банкротство своего сотовика ист Eventis Mobile Андрей Иосип. Напомним, Eventis Mobile был создан в 2006 г. 51% акций оператора получил кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, считается дружественным «питерской группе связистов»), 49% - местный предприниматель Юрий Чебан. В 2010 г оператор объявил о банкротстве и прекратил свою деятельность. Управляющим несостоятельности сначала был назначен

Леонид Рейман забрал остатки империи «питерских связистов» у директоров компании. МТТ, «Старт-Телеком» и ETH традиционно ассоциировались у участников рынка с «питерской группой связистов». Так было принято называть компании, которые, предположительно,

«Почта России» отдала мега-контракт поставщику «питерских связистов» я поставок телекоммуникационного оборудования в лизинг. В 2001 г. контроль над компанией перешел к «питерской группе связистов», считавшейся дружественной тогдашнему министру связи Леониду Рейм

«Питерские связисты» сдали «Центральный телеграф» ременно стало известно, что у ЦТ сменился третий по величине акционер: свою долю продали структуры «питерской группы связистов». С начала 2000-х годов «питерские» владели 10,5% акций ЦТ (8,5% г

TeliaSonera испугалась покупать скандальный актив «питерских связистов» с этим должна разобраться Генпрокуратура, - пояснил Бабанов. – Но в Киргизии все знают, что Megacom создавался Eventis Telecom Holding (ETH, кипрский офшор в российскими корнями, считается близким к «питерской группе связистов», - прим. CNews). Россияне вкладывали средства, завозили оборудование и являются добросовестными инвесторами, а потому имеют право на получение компенсации». По мнени

В преддверии больших перемен «МегаФон» сменил гендиректора 2002 г. Солдатенков стал руководителем «Грос». Эта структура создавалась для консолидации активов «питерской группы связистов», считавшейся близкой к Рейману. «МегаФоном» Солдатенков руководил

Киргизского чиновника наказывают за дела «питерских связистов» же перешел в «Альфа-телеком». Азамат Мурзалиев рискует пострадать за бонусы, полученные в Киргизии «питерской группой связистов» Изначально у Saima Telecom был договор с «Бимокомом», но после о

«Питерские связисты» поделили Киргизию с сыном свергнутого президента ма» длится уже несколько лет. Изначально 51% акций оператора принадлежали ETH, которую связывают с «питерской группой связистов», а 49% было у структур Максима Бакиева – сына тогдашнего президе

Бывший друг «питерских связистов» отнимает у них сотового оператора ажданством Казахстана, который давно знаком ETH. Он был управляющим директором фонда IPOC, от лица «питерской группы связистов» судившегося с «Альфой-групп» за четверть акций «Мегафона», и вход

«Система» и «питерские связисты» потеряли на «Скай Линке» 5,6 млрд руб умму 8,5 млрд руб. Сделке предшествовало приобретение «Системой» 50% акций «Скай Линка» у структур «питерской группы связистов» за $168,5 млн (4,66 млрд руб), включая погашение части долгов сот

Киргизские власти атаковали украденный актив «питерских связистов» елу еще не предъявлялось. Складывающаяся вокруг киргизского Megacom ситуация может сыграть на руку «питерской группе связистов» Происходящие события стали еще одним поворотом в драматической ис

В Киргизии арестовали экс-партнера “питерских связистов” и организациями. По словам Рыкуновой, ее пригласил в компании Артур Акопьян, представитель кипрского офшора с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH). Как минимум до 2008 г. ETH входила в "питерскую группу связистов" и основала в Киргизии компанию "Бимоком", которая построила сеть Megacom. В 2008-09 гг. Максим Бакиев - сын тогдашнего президента республики Курманбека Бакиева - лиш

Экс-партнер «питерских связистов» рассказал о многомиллионных взятках и сообщила о намерение проверить заявления о фактах дачи взяток киргизским чиновникам со стороны кипрского оффшора с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, как минимум до 2008 г входил в «питерскую группу связистов»). Соответствующую информацию сообщила членам специально созданной парламентской комиссии Раушан Рыкунова, которая в прошлом году работала советником гендиректора сот

Партнера «питерских связистов» пытались запереть в Молдавии онных обязательств и подозревали в отмывании денег через молдавского сотового оператора Eventis Mobile. Оператор был создан в 2006 г., 51% его акций принадлежат ETH (как минимум до 2008 г. входила в «питерскую группу связистов»), 49% - предпринимателю Юрию Чебану. В начале прошлого года Eventis Mobile приостановил свою деятельность и начал процедуру банкротства. Ситуация вокруг сотового опе

Украинцы подобрали разорившегося оператора «питерских связистов» дет доплатить в течении 20 дней. Оператор Eventis Mobile начал работать в 2007 г., его основал кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, по крайней мере до 2008 г. входил в «питерскую группу» связистов) в партнерстве с местным предпринимателем Юрием Чебаном. В начале 2010 г. оператор был признан банкротом и прекратил свою работу. Признанный долг Eventis Mobile сост

Молдавии не удается продать обанкротившегося оператора «питерской группы связистов» вается В ETH, подтвердив факт сотрудничества Eventis Mobile с «РТК-Лизинг» и ICN Consulting, опровергли свою афилированность с этими структурами. Отметим, что «РТК-Лизинг» относится к так называемой «питерской группе связистов», к которой как минимум до 2008 г. эксперты относили и ETH. Сейчас обе структуры пытаются добиться включения их в состав кредиторов Eventis Mobile, которым, по их утв

«Питерским» не доплатили за «Скай Линк» ай Линку» («питерской» группе связистов), говорит Абугов. Дело в том, что долги «Скай Линка» перед «питерскими» также выкупались с дисконтом. Каким именно, в «Системе» не раскрывают. Известно л

«Скай Линк» «очистили» для передачи «Связьинвесту» 0 млн, из них примерно половина – долги перед акционерами. «Скай Линк» финансировался «Системой» и «питерскими» связистами через займы, причем изначально планировался паритет между акционерами

«Питерские» связисты атакуют «Скай Линк» 0% акций «Скай Линка», - напоминает аналитик. - Вопрос о том, каким образом будут расплачиваться с «питерскими», так и остается открытым, поэтому неудивительно, что группа пытается заявить о св

«Скай Линк» прощается с «питерскими» связистами ать не стали. Источник, близкий к сделке, пояснил CNews, что речь идет о необходимости выкупа доли «питерской» группы связистов в операторе для дальнейшей передачи «Связьинвесту» (сейчас «Систе

«Питерские» связисты продали Qwerty за бесценок snet владел входящий в «питерскую группу» связистов бермудский фонд ComTel Eastern. Через Crossnet «питерские» владели также 10% акций самого ЦТ. Гендиректор аналитического агентства «Рустелеко

«Ангстрем» ответил на публикацию CNews Напомним, в среду, 5 августа, CNews опубликовал статью «Питерские связисты» купили «Ангстрем». Доказано", проливающую свет на нынешнюю структуру собс