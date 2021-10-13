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Питерская группа связистов

СОБЫТИЯ

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13.10.2021 «Питерским связистам» не вернули сотового оператора, обвинив в коррупции

Бакиева, сына тогдашнего президента республики Курманбека Бакиева. ETH был связан с так называемой «питерской группой связистов», которую, в свою очередь, связывали с занимавшим в тот период вр
16.05.2019 Компания «питерских связистов» не позволила запустить государственного сотового оператора

мпания предлагала заплатить на 5 млн сомов ($70 тыс.) меньше. Разногласия между Megacom, созданным «питерской группой связистов», и «Кыргызтелекомом» не позволили последнему запустить свою сото
22.02.2018 Российские лесорубы хотят купить сотового оператора «питерских связистов»

адлежал кипрскому оффшору с российским корнями Eventis Telecom Holding (ETH, считается связанным с «питерской группой связистов»), 49% - структурам Максима Бакиева, сына тогдашнего президента К
11.10.2017 Экс-генпрокурора Киргизии осудили из-за участия в краже сотового оператора «питерских связистов»

надлежал кипрскому офшору с российскими корнями EventisTelecomHoldings (ETH, считается связанным с «питерской группой связистов»), 49% — людям из окружения Максима Бакиева. Экс-генпрокурор Кирг
31.01.2017 «Питерские связисты» коррумпировали киргизских политиков «в особо крупных размерах»

лиз об офшорах, связанных с Megacom. В частности, ГКНБ установило, что компания Penwell Business – «дочка» кипрского офшора с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, считается связанным с «питерской» группой связистов) – передавала деньги «в особо крупных размерах» высокопоставленным чиновникам в качестве вознаграждения за установление контроля над Megacom. Россияне финансировали
15.11.2016 Как силовики не дали «питерским связистам» вернуть себе сотового оператора

изии сотовой сети Megacom началось в 2005 г. Сеть оператора была построена компанией «Бимоком», созданной кипрским оффшором с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, считается связанным с «питерской» группой связистов). У россиян было 51% акций «Бимокома», остальные 49% принадлежали людям из окружения Максима Бакиева, сына тогдашнего президента Киргизии Курманбека Бакиева.Коррупц
14.10.2016 Экс-боссы сотового оператора «питерских связистов» получили десятки лет тюрьмы

тогдашнего президента Киргизии Курманбека Бакиева.Бывшее руководство оператора Megacom, созданного «питерской группой связистов», приговорено в Киргизии к срокам заключения от 8 до 25 лет В 200
26.07.2016 «Питерские связисты» нечистоплотно обанкротили сотового оператора

в по займам, выданным Eventis Mobile, поскольку россияне были обязаны финансировать Eventis Mobile.«Питерских связистов» обвинили в спланированном банкротствемолдавского сотового оператора Кром
16.02.2016 Сотовый оператор «питерских связистов» выставлен на продажу

заработал в Киргизии в 2006 г. Сотовая сеть была построена компанией «Бимоком», которая на 51% принадлежала кипрскому офшору с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, считается близкой к «питерской группе связистов»), на 49% - людям из окружения Максима Бакиева, сына прежнего президента Киргизии Курманбека Бакиева. В 2008-2009 г.г. окружение Максима Бакиева лишило россиян их дол
15.09.2015 «Питерские связисты» не смогли опротестовать продажу их сотового оператора

инева - по иску относительно обанкротившегося сотового оператора Eventis Mobile. В иске основатель оператора - кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, считается близкой к «питерской группе связистов») - пытался опротестовать продажу имущества оператора молдавской компании «Юлерум». Напомним, Eventis Mobile была создана в 2006 г., 51% акций оператора получила ETH,
25.12.2014 Поставщик оборудования «питерских связистов» ликвидируется

неров: «Ростелеком» возвращает себе 25% акций компании, остальные уходят структурам так называемой «питерской группы связистов», которую связывали с тогдашним министром связи Леонидом Рейманом.
31.07.2014 Власти национализировали сотового оператора «питерских связистов»

ударства. В тот момент полной национализации не произошло, так как за права на контроль над Megacom борется кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH), считающийся близким к «питерской группе связистов». История Megacom начинается с компании «Бимоком». Она построила свою сотовую сеть в 2006 г, а 51% пакетом акций компании владел ETH. Оставшийся пакет акций был перед
16.10.2013 В Финляндии арестован партнер «питерских связистов»

ую известность в ходе длительного корпоративного конфликта вокруг акций «Мегафона». В 2000-х годах «питерские связисты» контролировали такие телекоммуникационные компании, как «Мегафон», «Скай

19.08.2013 Власти отобрали лицензию у сотового оператора «питерских связистов»

оответствующих документов, мы будем его обжаловать». Eventis Mobile был создан в 2006 г. 51% его акций получил кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, считается близким к «питерской группе связистов»), 49% - местный предприниматель Юрий Чебан. В 2010 г. оператор стал банкротом и прекратил свою деятельность, но лицензия и частоты остались за компанией. С момента о
13.08.2013 «Питерские связисты» заблокировали продажу своего оператора

у управляющему оператора Вячеславу Тимотину – совершать какие-либо еще аналогичные сделки. Напомним, Eventis Mobile был создан в 2006 г., 51% акций оператора получил ETH (холдинг считается близким к «питерской группе связистов»), а 49% - местный предприниматель Юрий Чебан. В 2010 г. оператор обанкротился, после чего было несколько неудачных попыток его продажи. В прошлом году комитет кредит
29.07.2013 Расследование: кому достался поставщик «питерской группы связистов»

екоммуникационного оборудования. В начале 2000-х годов контроль над компанией перешел к структурам «питерской группы связистов», считавшейся близкой к тогдашнему министру связи Леониду Рейману

01.07.2013 У «питерских связистов» увели сотового оператора

Mobile должен россиянам $80 млн. Другая российская компания – «РТК-Лизинг» (также считается частью «питерской группы связистов») - поставила оператору телекоммуникационное оборудование на $5 мл
20.05.2013 «Питерским связистам» не дали проконтролировать банкротство своего сотовика

ист Eventis Mobile Андрей Иосип. Напомним, Eventis Mobile был создан в 2006 г. 51% акций оператора получил кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, считается дружественным «питерской группе связистов»), 49% - местный предприниматель Юрий Чебан. В 2010 г оператор объявил о банкротстве и прекратил свою деятельность. Управляющим несостоятельности сначала был назначен
27.02.2013 Леонид Рейман забрал остатки империи «питерских связистов»

у директоров компании. МТТ, «Старт-Телеком» и ETH традиционно ассоциировались у участников рынка с «питерской группой связистов». Так было принято называть компании, которые, предположительно,

07.12.2012 «Почта России» отдала мега-контракт поставщику «питерских связистов»

я поставок телекоммуникационного оборудования в лизинг. В 2001 г. контроль над компанией перешел к «питерской группе связистов», считавшейся дружественной тогдашнему министру связи Леониду Рейм
09.06.2012 «Питерские связисты» сдали «Центральный телеграф»

ременно стало известно, что у ЦТ сменился третий по величине акционер: свою долю продали структуры «питерской группы связистов». С начала 2000-х годов «питерские» владели 10,5% акций ЦТ (8,5% г
24.05.2012 TeliaSonera испугалась покупать скандальный актив «питерских связистов»

с этим должна разобраться Генпрокуратура, - пояснил Бабанов. – Но в Киргизии все знают, что Megacom создавался Eventis Telecom Holding (ETH, кипрский офшор в российскими корнями, считается близким к «питерской группе связистов», - прим. CNews). Россияне вкладывали средства, завозили оборудование и являются добросовестными инвесторами, а потому имеют право на получение компенсации». По мнени
20.04.2012 В преддверии больших перемен «МегаФон» сменил гендиректора

2002 г. Солдатенков стал руководителем «Грос». Эта структура создавалась для консолидации активов «питерской группы связистов», считавшейся близкой к Рейману. «МегаФоном» Солдатенков руководил
21.03.2012 Киргизского чиновника наказывают за дела «питерских связистов»

же перешел в «Альфа-телеком». Азамат Мурзалиев рискует пострадать за бонусы, полученные в Киргизии «питерской группой связистов» Изначально у Saima Telecom был договор с «Бимокомом», но после о
28.02.2012 «Питерские связисты» поделили Киргизию с сыном свергнутого президента

ма» длится уже несколько лет. Изначально 51% акций оператора принадлежали ETH, которую связывают с «питерской группой связистов», а 49% было у структур Максима Бакиева – сына тогдашнего президе
14.02.2012 Бывший друг «питерских связистов» отнимает у них сотового оператора

ажданством Казахстана, который давно знаком ETH. Он был управляющим директором фонда IPOC, от лица «питерской группы связистов» судившегося с «Альфой-групп» за четверть акций «Мегафона», и вход
07.02.2012 «Система» и «питерские связисты» потеряли на «Скай Линке» 5,6 млрд руб

умму 8,5 млрд руб. Сделке предшествовало приобретение «Системой» 50% акций «Скай Линка» у структур «питерской группы связистов» за $168,5 млн (4,66 млрд руб), включая погашение части долгов сот
31.01.2012 Киргизские власти атаковали украденный актив «питерских связистов»

елу еще не предъявлялось. Складывающаяся вокруг киргизского Megacom ситуация может сыграть на руку «питерской группе связистов» Происходящие события стали еще одним поворотом в драматической ис
10.10.2011 В Киргизии арестовали экс-партнера “питерских связистов”

и организациями. По словам Рыкуновой, ее пригласил в компании Артур Акопьян, представитель кипрского офшора с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH). Как минимум до 2008 г. ETH входила в "питерскую группу связистов" и основала в Киргизии компанию "Бимоком", которая построила сеть Megacom. В 2008-09 гг. Максим Бакиев - сын тогдашнего президента республики Курманбека Бакиева - лиш
05.09.2011 Экс-партнер «питерских связистов» рассказал о многомиллионных взятках

и сообщила о намерение проверить заявления о фактах дачи взяток киргизским чиновникам со стороны кипрского оффшора с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, как минимум до 2008 г входил в «питерскую группу связистов»). Соответствующую информацию сообщила членам специально созданной парламентской комиссии Раушан Рыкунова, которая в прошлом году работала советником гендиректора сот
16.05.2011 Партнера «питерских связистов» пытались запереть в Молдавии

онных обязательств и подозревали в отмывании денег через молдавского сотового оператора Eventis Mobile. Оператор был создан в 2006 г., 51% его акций принадлежат ETH (как минимум до 2008 г. входила в «питерскую группу связистов»), 49% - предпринимателю Юрию Чебану. В начале прошлого года Eventis Mobile приостановил свою деятельность и начал процедуру банкротства. Ситуация вокруг сотового опе
16.03.2011 Украинцы подобрали разорившегося оператора «питерских связистов»

дет доплатить в течении 20 дней. Оператор Eventis Mobile начал работать в 2007 г., его основал кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, по крайней мере до 2008 г. входил в «питерскую группу» связистов) в партнерстве с местным предпринимателем Юрием Чебаном. В начале 2010 г. оператор был признан банкротом и прекратил свою работу. Признанный долг Eventis Mobile сост
02.03.2011 Молдавии не удается продать обанкротившегося оператора «питерской группы связистов»

вается В ETH, подтвердив факт сотрудничества Eventis Mobile с «РТК-Лизинг» и ICN Consulting, опровергли свою афилированность с этими структурами. Отметим, что «РТК-Лизинг» относится к так называемой «питерской группе связистов», к которой как минимум до 2008 г. эксперты относили и ETH. Сейчас обе структуры пытаются добиться включения их в состав кредиторов Eventis Mobile, которым, по их утв
16.09.2010 «Питерским» не доплатили за «Скай Линк»

ай Линку» («питерской» группе связистов), говорит Абугов. Дело в том, что долги «Скай Линка» перед «питерскими» также выкупались с дисконтом. Каким именно, в «Системе» не раскрывают. Известно л
30.04.2010 «Скай Линк» «очистили» для передачи «Связьинвесту»

0 млн, из них примерно половина – долги перед акционерами. «Скай Линк» финансировался «Системой» и «питерскими» связистами через займы, причем изначально планировался паритет между акционерами

01.03.2010 «Питерские» связисты атакуют «Скай Линк»

0% акций «Скай Линка», - напоминает аналитик. - Вопрос о том, каким образом будут расплачиваться с «питерскими», так и остается открытым, поэтому неудивительно, что группа пытается заявить о св
29.01.2010 «Скай Линк» прощается с «питерскими» связистами

ать не стали. Источник, близкий к сделке, пояснил CNews, что речь идет о необходимости выкупа доли «питерской» группы связистов в операторе для дальнейшей передачи «Связьинвесту» (сейчас «Систе
15.01.2010 «Питерские» связисты продали Qwerty за бесценок

snet владел входящий в «питерскую группу» связистов бермудский фонд ComTel Eastern. Через Crossnet «питерские» владели также 10% акций самого ЦТ. Гендиректор аналитического агентства «Рустелеко
07.08.2009 «Ангстрем» ответил на публикацию CNews

Напомним, в среду, 5 августа, CNews опубликовал статью «Питерские связисты» купили «Ангстрем». Доказано", проливающую свет на нынешнюю структуру собс
05.08.2009 «Питерские связисты» купили «Ангстрем». Доказано

ра ни разу не упоминался. Смотреть видео: В интервью CNewsTV Григорий Бровман рассказал о том, как «питерские связисты» стали владельцами «Ангстрема» Зато в ходе беседы говорится о «главном чел

Публикаций - 441, упоминаний - 713

Питерская группа связистов и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 166
Ростелеком - Связьинвест 1719 91
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 84
Ростелеком 10948 72
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 70
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 67
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 59
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 58
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 58
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 42
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 42
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 40
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 57 37
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 31
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 29
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 23
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 23
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 22
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 21
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 21
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 20
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 18
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 18
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 17
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 17
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 16
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 16
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 15
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 15
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 14
Microsoft Corporation 25775 14
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 14
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 13
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 13
Oracle Corporation 7074 13
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н 143 13
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 12
Intel Corporation 12811 12
AMD - Advanced Micro Devices 4641 12
МТС - Система Телеком 239 11
Альфа-Групп 745 82
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 74
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 62
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 35
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 27
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 20
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 17
ПромСвязьКапитал 85 16
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 16
Comtel Eastern 19 15
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 15
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 14
Евросеть 1421 14
First National Holdings 40 13
Почта России ПАО 2370 13
Convergence Capital Managment - Convergence Capital - Gamma Capital 11 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
Связной ГК 1401 10
Cukurova 97 9
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 9
Гумма Групп - Гамма Инвест - Гамма Капитал 12 8
Альфа-Банк 1979 8
Fellowes 32 7
Контрактфинансгрупп МФО 14 7
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 7
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 6
Dixis - Диксис - Dиксис 371 6
Телефорум 93 6
Сумма - Сумма Капитал 13 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Альтернатива Капитал 19 6
Runica Investments 11 6
Ангстрем Инвест 15 6
Цифроград 171 6
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 5
Альфа-Эко 55 5
NGI Fund 36 5
Менатеп - Menatep 39 5
ИНС - Институт национальной стратегии 31 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 57
Судебная власть - Judicial power 2500 51
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 41
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 28
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 26
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 20
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 17
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 17
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 12
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 10
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 8
Районный суд Бишкек 27 8
Правительство Молдавии - НАРЭКИТ - НАРЭИ - Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий Республики Молдова 42 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Петербургский метрополитен ГУП 150 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 5
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 4
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 4
Международный арбитраж 32 4
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 3
Правительство Молдавии - органы государственной власти 10 3
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 3
Администрация Санкт-Петербурга - КУГИ Санкт-Петербурга - Комитет по управлению госимуществом Санкт-Петербурга - Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга 20 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 66
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
ЛДПР 116 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
Eclipse Foundation 26 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
ВЛКСМ - Всероссийский Ленинский коммунистический союз молодежи - Союз коммунистической молодежи - Комсомол 3 1
Ассоциация менеджеров 107 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
Родина - Российская национально-консервативная партия 2 1
Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 4 1
Клуб профессионалов АСУ Урала 7 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
Демократическая политическая партия США 122 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 6 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 186
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 151
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 61
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 26
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 25
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 25
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 23
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 23
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 19
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 19
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 18
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 18
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 17
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 16
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 13
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 12
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 11
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 10
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 10
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 10
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 9
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 49
Microsoft Windows 2000 8678 24
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 15
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 13
Linux OS 11533 11
Apple iPhone 6 4861 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 5
Mandriva Linux 87 5
Google Android 15244 5
Microsoft Windows 16882 5
Яндекс Agnitum Outpost 49 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 3
Apple iOS 8583 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
Microsoft Office 4170 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 3
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 3
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
HPE ProLiant 409 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 2
Microsoft Dynamics 1197 2
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 2
Рейман Леонид 1065 93
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 41
Брюквин Юрий 300 32
Бакиев Курманбек 51 30
Бакиев Максим 42 28
Ивантер Дмитрий 36 23
Рожецкин Леонид 48 22
Усманов Алишер 311 21
Андросик Владимир 33 19
Путин Владимир 3454 15
Маевский Леонид 57 15
Фридман Михаил 146 13
Королев Игорь 65 12
Силич Андрей 24 12
Евтушенков Владимир 217 12
Маевский Игорь 39 12
Чебан Юрий 14 11
Кусков Денис 221 11
Овчинников Борис 129 10
Огнянников Глеб 17 10
Текебаев Омурбек 10 9
Бабанов Омурбек 16 9
Кочетков Владислав 248 9
Акопьян Артур 27 8
Морошкин Александр 118 8
North Michael - Норт Майкл 12 8
Солдатенков Сергей 162 8
Веремеенко Сергей 14 8
Елисеев Алексей 15 7
Мурзалиев Азамат 21 7
Матвиенко Валентина 117 7
Киселев Александр 115 7
Медведев Дмитрий 1665 7
Кирюшин Геннадий 91 6
Милованцев Дмитрий 110 6
Акаев Аскар 28 6
Магомедов Зиявутдин 8 6
Бровман Григорий 6 6
Осеевский Михаил 350 6
Резникович Алексей 60 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 341
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 248
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 174
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 93
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 58
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 49
Германия - Федеративная Республика 13221 46
Финляндия - Финляндская Республика 3697 41
Европа 24964 40
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 40
Кипр - Республика 636 32
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 31
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 28
Турция - Турецкая республика 2620 28
Швеция - Королевство 3782 27
Украина 7928 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 25
Дания - Королевство 1337 25
Казахстан - Республика 6048 24
Молдавия - Республика Молдова 738 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 23
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 23
Грузия 1332 20
Великобритания - Виргинские Острова 245 20
Киргизия - Бишкек 139 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 19
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 19
Норвегия - Королевство 1858 18
Индия - Bharat 5870 18
Нидерланды 3746 18
Франция - Французская Республика 8177 16
Россия - СФО - Новосибирск 4876 15
Швейцария - Цюрих 279 14
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 14
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 13
Европа Восточная 3138 12
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 11
Великобритания - Лондон 2432 11
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 11
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 167
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 108
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 96
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 95
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 52
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 50
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 43
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 39
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 37
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 37
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 33
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 32
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 32
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 31
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 30
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 29
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 27
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 26
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 26
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 25
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 22
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 22
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 21
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 21
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 20
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 19
Приватизация - форма преобразования собственности 543 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 17
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 476 17
Аудит - аудиторский услуги 1265 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 16
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 15
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 14
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 14
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 13
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 13
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 7
CNews Северо-Запад 24 6
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 5
Вечерний Бишкек - газета 4 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
РБК Daily 91 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
Деловой Петербург 40 3
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 2
АиФ - Аргументы и факты 52 2
Росбалт ИА 60 2
Инфобизнес 24 2
Компьютерное обозрение 3 2
Петербург Online 7 2
Forbes - Форбс 1002 2
Bloomberg 1627 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
Известия ИД 770 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 2
Фонтанка 39 2
Компьютерра 45 1
Мобильные системы 118 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
CNews TV 747 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 1
NEWSru.com 229 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
Economic Times 43 1
Times 661 1
РБК Украина 12 1
Dagens Industri 11 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 43
Рустелеком ТК 305 32
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 19
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 9
IDC - International Data Corporation 4975 4
Gartner - Dataquest 353 2
Ритейл аудит - Retail audit 11 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
comScore 379 1
Moody's Investors Service 136 1
Mobile Research Group 87 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
StockCharts 19 1
АСИ - Агентство социальной информации 7 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
Российский рынок ERP 24 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews Мишень 186 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 8
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 22 1
СПБЦЭ - Санкт-Петербургский центр электросвязи 2 1
РГДБ - Российская государственная детская библиотека 11 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 1
NTU - National Taiwan University - Национальный университет Тайваня 21 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 29 1
СПбГУ - Восточный факультет 8 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 1
Астраханская лингвистическая гимназия ГБОУ АО 1 1
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 14 1
СПбГТИ ТУ - Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 12 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 62 1
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
ФМБА России - СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФГБУ - Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л. Г. Соколова 4 1
University of Strathclyde - Университет Стратклайда 7 1
КСОБ СПб - Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 9 1
ГИЭФПТ - Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 8 1
University of Zagreb - Загребский университет 7 1
Ulster University - Ольстерский университет - Университет Ольстера 4 1
Univerzita Komenského v Bratislave - Universitas Comeniana Bratislavensis - Universita Komenského v Bratislave - Университет Коменского в Братиславе 2 1
Baylor University - Университет Бэйлора 8 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МГУ - СУНЦ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 14
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
Связь-Экспокомм 276 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
CIO Congress - Уральские самоцветы 9 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
ДВИФ - Дальневосточный интернет-форум 6 1
Intel ISEF - Intel International Science and Engineering Fair - Конкурс научно-технического творчества школьников - Всемирный смотр научного и инженерного творчества юных 14 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
CeBIT 614 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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