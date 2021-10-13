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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Питерская группа связистов
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Публикаций - 114, упоминаний - 172
Питерская группа связистов упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейман Леонид 411 46
|Бакиев Курманбек 44 20
|Бакиев Максим 33 18
|Брюквин Юрий 196 16
|Усманов Алишер 241 13
|Ивантер Дмитрий 19 11
|Рожецкин Леонид 17 8
|Маевский Леонид 24 7
|Морошкин Александр 106 7
|Маевский Игорь 23 7
|Солдатенков Сергей 113 6
|Елисеев Алексей 15 5
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 11 5
|Кочетков Владислав 136 5
|Акопьян Артур 14 5
|Евтушенков Владимир 130 4
|Веремеенко Сергей 9 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Киселев Александр 60 4
|Стрешинский Иван 33 3
|Фридман Михаил 54 3
|Модин Алексей 4 3
|Мамут Александр 109 3
|Черников Алексей 22 3
|Щеголев Игорь 676 2
|Ермаков Валерий 71 2
|Пестерева Ольга 11 2
|Нагорная Елена 2 2
|Малис Александр 111 2
|Ананьев Дмитрий 53 2
|Алексеев Антон 20 2
|Саакашвили Михаил 12 2
|Кусков Денис 150 2
|Боксер Андрей 4 2
|Путин Владимир 1824 2
|Юрченко Евгений 75 2
|Таврин Иван 83 2
|Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 20 2
|Иманкадыр Эрназар 2 2
|Абылгазиев Мухаммедкалый 8 2
|CNews Analytics 1988 7
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
|AC&M Consulting 55 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761658, в очереди разбора - 665347.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761658, в очереди разбора - 665347.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru