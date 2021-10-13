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Питерская группа связистов


13.10.2021 «Питерским связистам» не вернули сотового оператора, обвинив в коррупции 1
30.06.2021 МТС купила телеком-оператора экс-министра связи 3
18.02.2021 Экс-главу спецслужбы арестовали по делу «питерских» связистов 1
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 6
23.10.2020 «Ростелеком» купил свою бывшую «дочку» за полтора миллиарда 5
26.05.2020 Арестована постсоветский министр связи 1
21.02.2020 Акционеру «Ангстрема» в 30 раз снизили долги перед экс-министром связи 1
06.02.2020 Рейман не получит от «Ангстрема» 2,1 миллиарда. Власти запретили платить 2
12.11.2019 Хозяева «Билайна» расстались с ветераном легендарных корпоративных войн 2
11.11.2019 Владельцев «Ангстрема» признали банкротами из-за крошечных долгов 1
20.08.2019 Рейман требует 6 миллиардов у принадлежащего ему «Ангстрема» 1
30.07.2019 «Ростелеком» покупает пенсионный фонд у структур своего бывшего директора 1
24.05.2019 Правительственные чиновники ушли в отставку из-за угроз сотовому оператору 1
16.05.2019 Компания «питерских связистов» не позволила запустить государственного сотового оператора 3
13.12.2018 Арестован экс-редактор российского PC Week 3
17.11.2018 Арестован экс-акционер «Мегафона» 3
03.09.2018 Huawei спас «Мегафон» от «политической блокады» со стороны Nokia 1
22.02.2018 Российские лесорубы хотят купить сотового оператора «питерских связистов» 1
17.11.2017 Российской «чайной королеве» передумали отдавать сотового оператора 1
13.11.2017 Высокопоставленный разведчик из Южной Осетии арестован после попытки создания сотового оператора 1
31.10.2017 Газпромбанк в обход санкций США купил акции «Мегафона» на 60 миллиардов 1
11.10.2017 Экс-генпрокурора Киргизии осудили из-за участия в краже сотового оператора «питерских связистов» 1
17.08.2017 Политика посадили в тюрьму на 8 лет из-за взятки от «российского связиста» 1
14.06.2017 Совладелец «Мегафона» избавится от его акций на $500 млн 1
27.02.2017 Политика из СНГ арестовали из-за взятки экс-совладельца «Мегафона» 2
31.01.2017 «Питерские связисты» коррумпировали киргизских политиков «в особо крупных размерах» 1
15.11.2016 Как силовики не дали «питерским связистам» вернуть себе сотового оператора 1
14.10.2016 Экс-боссы сотового оператора «питерских связистов» получили десятки лет тюрьмы 1
01.07.2016 Совладельцем абхазского сотового оператора оказался российский бизнесмен 1
23.06.2016 Миноритарии «Центрального телеграфа» дадут бой «Ростелекому» 1
03.06.2016 Расследование: с кем «не поделил» активы новый партнер российского спутникового оператора 1
27.04.2016 «Мегафон» сделал шаг в прошлое: Компанию возглавил прежний гендиректор 1
04.03.2016 Топ-менеджера ВТБ объявили в розыск из-за захвата сотового оператора 1
08.02.2016 Разработчик чипов для новых российских паспортов попал под банкротство 1
25.08.2015 ВЭБ меняет руководство «Ангстрема» 2
07.08.2015 МТТ избавляется от своих ШПД-активов 1
25.12.2014 Поставщик оборудования «питерских связистов» ликвидируется 2
20.08.2013 «Мегафон» отдал собственный офис за долги 1
29.07.2013 Расследование: кому достался поставщик «питерской группы связистов» 2
01.07.2013 У «питерских связистов» увели сотового оператора 1

Публикаций - 114, упоминаний - 172

Питерская группа связистов упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 54
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 37
Ростелеком Связьинвест 696 36
Альфа-Телеком ГК - Megacom 73 27
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 49 26
АФК Система ПАО 994 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 24
Синтерра - Synterra 565 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 21
Скай Линк - Skylink 501 21
Рустелеком ТК 197 18
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 86 17
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 17
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 444 15
Telia Company 348 13
Ангстрем-Т 95 11
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 11
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 10
Альфа-Групп - Altimo 226 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 9
AMD - Advanced Micro Devices 1670 9
Turkcell 179 9
Ангстрем-М 21 8
Сумма Телеком - Sumtel 68 8
Синтерра Медиа - Телеком-центр 78 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 6
Veon - Beeline - Sky Mobile 36 6
Центел - Центральный телеграф 163 6
Yota - Скартел 623 6
Остелеком 18 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 5
Bitel - Бител - сотовый оператор Киргизии 28 5
Mandriva - Mandrake 105 5
МегаФон ПетерСтар 145 5
СМАРТС Компания 207 4
Huawei 2730 4
Аквафон 11 4
Telenor 299 4
ZTE Corporation 550 3
Кыргызтелеком - Кыргызстандагы эң ири телекоммуникациялык компания 10 3
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 28
Альфа-Групп 319 20
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 16
IPOC 28 13
ПромСвязьКапитал 61 9
Контрактфинансгрупп МФО 12 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 6
Synterra Cyprus 11 5
Runica Investments 10 5
Альтернатива Капитал 7 5
Ангстрем Инвест 9 5
Банк Зенит 131 4
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 4
Почта России ПАО 1572 4
Евросеть 885 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Альтренатива капитал 2 2
Commerzbank AG - Коммерцбанк 13 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Интер РАО ПАО 158 2
Меркури - Mercury 29 2
Юнитайл - Unitile 5 2
Трансаэро - авиакомпания 42 2
Лента - Сеть розничной торговли 189 2
Сибирский агрохолдинг 2 2
Коал Трейдинг 3 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 68 1
Шоколадница - сеть кофеен 34 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Black Sea Telecom 3 1
Открытие Брокер 13 1
Merrill Lynch 32 1
Access Industries 20 1
MIG - Metromedia International Group 6 1
Эйприл групп 1 1
Alternativa Capital 2 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 13
Арбитражный суд города Москвы 339 9
ГКНБ КР - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики - Государственный комитет национальной безопасности Киргизской Республики 19 9
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Верховный суд Российской Федерации 174 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 19 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 2
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court 7 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 2
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 12 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 12 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
Главная военная прокуратура Российской Федерации 11 1
Первомайский районный суд города Бишкек 5 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 490 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Администрация Президента РФ 267 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 9
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 9
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 9
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 7
3G - Стандарт мобильной связи 3731 5
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 482 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 480 1
CPaaS - Cloud Communication Platform-as-a-Service - коммуникационные платформы как сервис 13 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 9 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 55 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 32
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Linux OS 4257 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 369 1
MTT Telecom API 6 1
МТТ VoiceBox - Голосовой бот 14 1
TechMedia Мой Круг 30 1
Рейман Леонид 411 46
Бакиев Курманбек 44 20
Бакиев Максим 33 18
Брюквин Юрий 196 16
Усманов Алишер 241 13
Ивантер Дмитрий 19 11
Рожецкин Леонид 17 8
Маевский Леонид 24 7
Морошкин Александр 106 7
Маевский Игорь 23 7
Солдатенков Сергей 113 6
Елисеев Алексей 15 5
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 11 5
Кочетков Владислав 136 5
Акопьян Артур 14 5
Евтушенков Владимир 130 4
Веремеенко Сергей 9 4
Медведев Дмитрий 1433 4
Киселев Александр 60 4
Стрешинский Иван 33 3
Фридман Михаил 54 3
Модин Алексей 4 3
Мамут Александр 109 3
Черников Алексей 22 3
Щеголев Игорь 676 2
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Пестерева Ольга 11 2
Нагорная Елена 2 2
Малис Александр 111 2
Ананьев Дмитрий 53 2
Алексеев Антон 20 2
Саакашвили Михаил 12 2
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Боксер Андрей 4 2
Путин Владимир 1824 2
Юрченко Евгений 75 2
Таврин Иван 83 2
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 20 2
Иманкадыр Эрназар 2 2
Абылгазиев Мухаммедкалый 8 2
Россия - Российская федерация - РФ 57350 62
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 31
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Молдавия - Республика Молдова 428 10
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Нидерланды 973 6
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Казахстан - Республика 2629 5
Таджикистан - Республика 434 5
Южная Осетия - Республика 81 5
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Африка 1489 3
Узбекистан - Республика 822 3
Кипр - Республика 247 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
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Армения - Республика 688 2
Швеция - Королевство 752 2
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Иран - Исламская Республика Иран 375 2
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Австрия - Австрийская Республика 527 2
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ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 2
Радио Свобода - радиостанция 23 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
НТВ - Телекомпания 164 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
Bloomberg 785 1
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Мобильные системы 3 1
Компьютерра 11 1
Муз-ТВ - телеканал 26 1
Eurovision 4 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Sputnik 10 1
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LeMagIT 2 1
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