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Питерская группа связистов
СОБЫТИЯ
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|13.10.2021
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«Питерским связистам» не вернули сотового оператора, обвинив в коррупции
Бакиева, сына тогдашнего президента республики Курманбека Бакиева. ETH был связан с так называемой «питерской группой связистов», которую, в свою очередь, связывали с занимавшим в тот период вр
|16.05.2019
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Компания «питерских связистов» не позволила запустить государственного сотового оператора
мпания предлагала заплатить на 5 млн сомов ($70 тыс.) меньше. Разногласия между Megacom, созданным «питерской группой связистов», и «Кыргызтелекомом» не позволили последнему запустить свою сото
|22.02.2018
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Российские лесорубы хотят купить сотового оператора «питерских связистов»
адлежал кипрскому оффшору с российским корнями Eventis Telecom Holding (ETH, считается связанным с «питерской группой связистов»), 49% - структурам Максима Бакиева, сына тогдашнего президента К
|11.10.2017
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Экс-генпрокурора Киргизии осудили из-за участия в краже сотового оператора «питерских связистов»
надлежал кипрскому офшору с российскими корнями EventisTelecomHoldings (ETH, считается связанным с «питерской группой связистов»), 49% — людям из окружения Максима Бакиева. Экс-генпрокурор Кирг
|31.01.2017
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«Питерские связисты» коррумпировали киргизских политиков «в особо крупных размерах»
лиз об офшорах, связанных с Megacom. В частности, ГКНБ установило, что компания Penwell Business – «дочка» кипрского офшора с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, считается связанным с «питерской» группой связистов) – передавала деньги «в особо крупных размерах» высокопоставленным чиновникам в качестве вознаграждения за установление контроля над Megacom. Россияне финансировали
|15.11.2016
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Как силовики не дали «питерским связистам» вернуть себе сотового оператора
изии сотовой сети Megacom началось в 2005 г. Сеть оператора была построена компанией «Бимоком», созданной кипрским оффшором с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, считается связанным с «питерской» группой связистов). У россиян было 51% акций «Бимокома», остальные 49% принадлежали людям из окружения Максима Бакиева, сына тогдашнего президента Киргизии Курманбека Бакиева.Коррупц
|14.10.2016
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Экс-боссы сотового оператора «питерских связистов» получили десятки лет тюрьмы
тогдашнего президента Киргизии Курманбека Бакиева.Бывшее руководство оператора Megacom, созданного «питерской группой связистов», приговорено в Киргизии к срокам заключения от 8 до 25 лет В 200
|26.07.2016
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«Питерские связисты» нечистоплотно обанкротили сотового оператора
в по займам, выданным Eventis Mobile, поскольку россияне были обязаны финансировать Eventis Mobile.«Питерских связистов» обвинили в спланированном банкротствемолдавского сотового оператора Кром
|16.02.2016
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Сотовый оператор «питерских связистов» выставлен на продажу
заработал в Киргизии в 2006 г. Сотовая сеть была построена компанией «Бимоком», которая на 51% принадлежала кипрскому офшору с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, считается близкой к «питерской группе связистов»), на 49% - людям из окружения Максима Бакиева, сына прежнего президента Киргизии Курманбека Бакиева. В 2008-2009 г.г. окружение Максима Бакиева лишило россиян их дол
|15.09.2015
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«Питерские связисты» не смогли опротестовать продажу их сотового оператора
инева - по иску относительно обанкротившегося сотового оператора Eventis Mobile. В иске основатель оператора - кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, считается близкой к «питерской группе связистов») - пытался опротестовать продажу имущества оператора молдавской компании «Юлерум». Напомним, Eventis Mobile была создана в 2006 г., 51% акций оператора получила ETH,
|25.12.2014
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Поставщик оборудования «питерских связистов» ликвидируется
неров: «Ростелеком» возвращает себе 25% акций компании, остальные уходят структурам так называемой «питерской группы связистов», которую связывали с тогдашним министром связи Леонидом Рейманом.
|31.07.2014
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Власти национализировали сотового оператора «питерских связистов»
ударства. В тот момент полной национализации не произошло, так как за права на контроль над Megacom борется кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH), считающийся близким к «питерской группе связистов». История Megacom начинается с компании «Бимоком». Она построила свою сотовую сеть в 2006 г, а 51% пакетом акций компании владел ETH. Оставшийся пакет акций был перед
|16.10.2013
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В Финляндии арестован партнер «питерских связистов»
ую известность в ходе длительного корпоративного конфликта вокруг акций «Мегафона». В 2000-х годах «питерские связисты» контролировали такие телекоммуникационные компании, как «Мегафон», «Скай
|19.08.2013
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Власти отобрали лицензию у сотового оператора «питерских связистов»
оответствующих документов, мы будем его обжаловать». Eventis Mobile был создан в 2006 г. 51% его акций получил кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, считается близким к «питерской группе связистов»), 49% - местный предприниматель Юрий Чебан. В 2010 г. оператор стал банкротом и прекратил свою деятельность, но лицензия и частоты остались за компанией. С момента о
|13.08.2013
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«Питерские связисты» заблокировали продажу своего оператора
у управляющему оператора Вячеславу Тимотину – совершать какие-либо еще аналогичные сделки. Напомним, Eventis Mobile был создан в 2006 г., 51% акций оператора получил ETH (холдинг считается близким к «питерской группе связистов»), а 49% - местный предприниматель Юрий Чебан. В 2010 г. оператор обанкротился, после чего было несколько неудачных попыток его продажи. В прошлом году комитет кредит
|29.07.2013
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Расследование: кому достался поставщик «питерской группы связистов»
екоммуникационного оборудования. В начале 2000-х годов контроль над компанией перешел к структурам «питерской группы связистов», считавшейся близкой к тогдашнему министру связи Леониду Рейману
|01.07.2013
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У «питерских связистов» увели сотового оператора
Mobile должен россиянам $80 млн. Другая российская компания – «РТК-Лизинг» (также считается частью «питерской группы связистов») - поставила оператору телекоммуникационное оборудование на $5 мл
|20.05.2013
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«Питерским связистам» не дали проконтролировать банкротство своего сотовика
ист Eventis Mobile Андрей Иосип. Напомним, Eventis Mobile был создан в 2006 г. 51% акций оператора получил кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, считается дружественным «питерской группе связистов»), 49% - местный предприниматель Юрий Чебан. В 2010 г оператор объявил о банкротстве и прекратил свою деятельность. Управляющим несостоятельности сначала был назначен
|27.02.2013
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Леонид Рейман забрал остатки империи «питерских связистов»
у директоров компании. МТТ, «Старт-Телеком» и ETH традиционно ассоциировались у участников рынка с «питерской группой связистов». Так было принято называть компании, которые, предположительно,
|07.12.2012
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«Почта России» отдала мега-контракт поставщику «питерских связистов»
я поставок телекоммуникационного оборудования в лизинг. В 2001 г. контроль над компанией перешел к «питерской группе связистов», считавшейся дружественной тогдашнему министру связи Леониду Рейм
|09.06.2012
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«Питерские связисты» сдали «Центральный телеграф»
ременно стало известно, что у ЦТ сменился третий по величине акционер: свою долю продали структуры «питерской группы связистов». С начала 2000-х годов «питерские» владели 10,5% акций ЦТ (8,5% г
|24.05.2012
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TeliaSonera испугалась покупать скандальный актив «питерских связистов»
с этим должна разобраться Генпрокуратура, - пояснил Бабанов. – Но в Киргизии все знают, что Megacom создавался Eventis Telecom Holding (ETH, кипрский офшор в российскими корнями, считается близким к «питерской группе связистов», - прим. CNews). Россияне вкладывали средства, завозили оборудование и являются добросовестными инвесторами, а потому имеют право на получение компенсации». По мнени
|20.04.2012
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В преддверии больших перемен «МегаФон» сменил гендиректора
2002 г. Солдатенков стал руководителем «Грос». Эта структура создавалась для консолидации активов «питерской группы связистов», считавшейся близкой к Рейману. «МегаФоном» Солдатенков руководил
|21.03.2012
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Киргизского чиновника наказывают за дела «питерских связистов»
же перешел в «Альфа-телеком». Азамат Мурзалиев рискует пострадать за бонусы, полученные в Киргизии «питерской группой связистов» Изначально у Saima Telecom был договор с «Бимокомом», но после о
|28.02.2012
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«Питерские связисты» поделили Киргизию с сыном свергнутого президента
ма» длится уже несколько лет. Изначально 51% акций оператора принадлежали ETH, которую связывают с «питерской группой связистов», а 49% было у структур Максима Бакиева – сына тогдашнего президе
|14.02.2012
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Бывший друг «питерских связистов» отнимает у них сотового оператора
ажданством Казахстана, который давно знаком ETH. Он был управляющим директором фонда IPOC, от лица «питерской группы связистов» судившегося с «Альфой-групп» за четверть акций «Мегафона», и вход
|07.02.2012
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«Система» и «питерские связисты» потеряли на «Скай Линке» 5,6 млрд руб
умму 8,5 млрд руб. Сделке предшествовало приобретение «Системой» 50% акций «Скай Линка» у структур «питерской группы связистов» за $168,5 млн (4,66 млрд руб), включая погашение части долгов сот
|31.01.2012
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Киргизские власти атаковали украденный актив «питерских связистов»
елу еще не предъявлялось. Складывающаяся вокруг киргизского Megacom ситуация может сыграть на руку «питерской группе связистов» Происходящие события стали еще одним поворотом в драматической ис
|10.10.2011
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В Киргизии арестовали экс-партнера “питерских связистов”
и организациями. По словам Рыкуновой, ее пригласил в компании Артур Акопьян, представитель кипрского офшора с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH). Как минимум до 2008 г. ETH входила в "питерскую группу связистов" и основала в Киргизии компанию "Бимоком", которая построила сеть Megacom. В 2008-09 гг. Максим Бакиев - сын тогдашнего президента республики Курманбека Бакиева - лиш
|05.09.2011
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Экс-партнер «питерских связистов» рассказал о многомиллионных взятках
и сообщила о намерение проверить заявления о фактах дачи взяток киргизским чиновникам со стороны кипрского оффшора с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, как минимум до 2008 г входил в «питерскую группу связистов»). Соответствующую информацию сообщила членам специально созданной парламентской комиссии Раушан Рыкунова, которая в прошлом году работала советником гендиректора сот
|16.05.2011
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Партнера «питерских связистов» пытались запереть в Молдавии
онных обязательств и подозревали в отмывании денег через молдавского сотового оператора Eventis Mobile. Оператор был создан в 2006 г., 51% его акций принадлежат ETH (как минимум до 2008 г. входила в «питерскую группу связистов»), 49% - предпринимателю Юрию Чебану. В начале прошлого года Eventis Mobile приостановил свою деятельность и начал процедуру банкротства. Ситуация вокруг сотового опе
|16.03.2011
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Украинцы подобрали разорившегося оператора «питерских связистов»
дет доплатить в течении 20 дней. Оператор Eventis Mobile начал работать в 2007 г., его основал кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, по крайней мере до 2008 г. входил в «питерскую группу» связистов) в партнерстве с местным предпринимателем Юрием Чебаном. В начале 2010 г. оператор был признан банкротом и прекратил свою работу. Признанный долг Eventis Mobile сост
|02.03.2011
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Молдавии не удается продать обанкротившегося оператора «питерской группы связистов»
вается В ETH, подтвердив факт сотрудничества Eventis Mobile с «РТК-Лизинг» и ICN Consulting, опровергли свою афилированность с этими структурами. Отметим, что «РТК-Лизинг» относится к так называемой «питерской группе связистов», к которой как минимум до 2008 г. эксперты относили и ETH. Сейчас обе структуры пытаются добиться включения их в состав кредиторов Eventis Mobile, которым, по их утв
|16.09.2010
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«Питерским» не доплатили за «Скай Линк»
ай Линку» («питерской» группе связистов), говорит Абугов. Дело в том, что долги «Скай Линка» перед «питерскими» также выкупались с дисконтом. Каким именно, в «Системе» не раскрывают. Известно л
|30.04.2010
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«Скай Линк» «очистили» для передачи «Связьинвесту»
0 млн, из них примерно половина – долги перед акционерами. «Скай Линк» финансировался «Системой» и «питерскими» связистами через займы, причем изначально планировался паритет между акционерами
|01.03.2010
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«Питерские» связисты атакуют «Скай Линк»
0% акций «Скай Линка», - напоминает аналитик. - Вопрос о том, каким образом будут расплачиваться с «питерскими», так и остается открытым, поэтому неудивительно, что группа пытается заявить о св
|29.01.2010
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«Скай Линк» прощается с «питерскими» связистами
ать не стали. Источник, близкий к сделке, пояснил CNews, что речь идет о необходимости выкупа доли «питерской» группы связистов в операторе для дальнейшей передачи «Связьинвесту» (сейчас «Систе
|15.01.2010
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«Питерские» связисты продали Qwerty за бесценок
snet владел входящий в «питерскую группу» связистов бермудский фонд ComTel Eastern. Через Crossnet «питерские» владели также 10% акций самого ЦТ. Гендиректор аналитического агентства «Рустелеко
|07.08.2009
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«Ангстрем» ответил на публикацию CNews
Напомним, в среду, 5 августа, CNews опубликовал статью «Питерские связисты» купили «Ангстрем». Доказано", проливающую свет на нынешнюю структуру собс
|05.08.2009
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«Питерские связисты» купили «Ангстрем». Доказано
ра ни разу не упоминался. Смотреть видео: В интервью CNewsTV Григорий Бровман рассказал о том, как «питерские связисты» стали владельцами «Ангстрема» Зато в ходе беседы говорится о «главном чел
Питерская группа связистов и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1065 93
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 41
|Брюквин Юрий 300 32
|Бакиев Курманбек 51 30
|Бакиев Максим 42 28
|Ивантер Дмитрий 36 23
|Рожецкин Леонид 48 22
|Усманов Алишер 311 21
|Андросик Владимир 33 19
|Путин Владимир 3454 15
|Маевский Леонид 57 15
|Фридман Михаил 146 13
|Королев Игорь 65 12
|Силич Андрей 24 12
|Евтушенков Владимир 217 12
|Маевский Игорь 39 12
|Чебан Юрий 14 11
|Кусков Денис 221 11
|Овчинников Борис 129 10
|Огнянников Глеб 17 10
|Текебаев Омурбек 10 9
|Бабанов Омурбек 16 9
|Кочетков Владислав 248 9
|Акопьян Артур 27 8
|Морошкин Александр 118 8
|North Michael - Норт Майкл 12 8
|Солдатенков Сергей 162 8
|Веремеенко Сергей 14 8
|Елисеев Алексей 15 7
|Мурзалиев Азамат 21 7
|Матвиенко Валентина 117 7
|Киселев Александр 115 7
|Медведев Дмитрий 1665 7
|Кирюшин Геннадий 91 6
|Милованцев Дмитрий 110 6
|Акаев Аскар 28 6
|Магомедов Зиявутдин 8 6
|Бровман Григорий 6 6
|Осеевский Михаил 350 6
|Резникович Алексей 60 6
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