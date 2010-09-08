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Телефорум



08.09.2010 МТС представила новый брендированный телефон МТС Business 840 1
21.07.2010 МТС представила брендированный телефон с QWERTY-клавиатурой 1
01.06.2010 В «Комстаре» назначен новый вице-президент по экономике и финансам 1
29.06.2009 Mobile WiMAX-устройства для сети Yota: в Уфе с 6 июля 1
28.11.2008 Телефон НТС МАХ 4G: премьера 30 ноября в розничных сетях 1
20.10.2008 Кризис: когда начнут увольнять ИТ-специалистов 1
02.09.2008 Мобильный ритейл: как быть с разборчивыми покупателями? 1
12.08.2008 «Телефорум» и «Билайн» открыли три новых салона связи в Петербурге 1
06.08.2008 Питер: сотовым ритейлерам не хватает телефонов 2
04.08.2008 Сотовые операторы подминают интернет-рынок 1
01.08.2008 Tele2 теснит МТС и «Билайн» 1
30.07.2008 Ноутбуки штурмуют салоны связи 2
25.07.2008 «Телефорум» начал продавать субноутбуки 1
21.07.2008 «Беталинк» ограбили собственные сотрудники 1
18.07.2008 «Телефорум» поможет «Билайну» с продажами в Петербурге 2
30.06.2008 «Евросеть» и «Связной» изготовились к ценовой войне 1
26.06.2008 Сотовые операторы растят абонентскую базу себе в убыток 1
20.06.2008 «Мегафон» хочет стать интернет-провайдером 1
10.06.2008 «Телефорум» и «Билайн» открыли новый салон связи в Петербурге 1
04.06.2008 Tele2 готова достать абонентов из-под земли 1
04.06.2008 «Телефорум» начал продажи «Мегафон-Модем +» 1
13.05.2008 «Русские фонды» выставили «Телефон.ру» на продажу? 1
12.05.2008 «Телефорум» начал продавать «Авангард» 1
28.04.2008 Продажи SIM-карт: МТС платит за лидерство вдвойне 1
15.04.2008 «Билайн» ввязался в ценовые войны 1
31.03.2008 «Билайн» открыл два новых салона связи на Северо-Западе 1
25.03.2008 Сотовые салоны станут игральными 1
20.03.2008 МТС и «Билайн»: гонка за питерское «серебро» продолжится еще квартал 1
19.03.2008 Ритейлеры в Петербурге продали в феврале около 170 тыс. контрактов «сотовиков» 1
18.03.2008 «Билайн» будет торговать мобильниками 2
07.03.2008 «Билайн» и «Телефорум» открыли салон связи в Сестрорецке 1
13.02.2008 Питер: МТС и «Билайн» уходят в отрыв 1
11.02.2008 В Петербурге к сотовым операторам подключилось около 160 тыс. человек 1
09.02.2008 Питер: бюджетные плееры теснят iPod 2
05.02.2008 Сеть «Телефорум»: 50% продаж составили MP3-плееры 1
31.01.2008 Питерский «Билайн» хочет занять место МТС 1
22.01.2008 ГИБДД заставило граждан скупать Bluetooth 1
12.12.2007 «Эльдорадо» хочет 100 сотовых салонов в Петербурге 1
07.12.2007 «Манго телеком» дарит петербургским клиентам бесплатный диалап-доступ в интернет 1
27.11.2007 В октябре на один салон связи в Петербурге пришлось от 332 до 229 подключений 1

Публикаций - 71, упоминаний - 82

Телефорум упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 15
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 14
Рустелеком ТК 255 7
Samsung Electronics 6088 6
Nokia Corporation 2699 6
Скай Линк - Skylink 650 4
АФК Система ПАО 1148 3
Yota - Скартел 623 2
Alcatel 248 2
Lenovo Motorola 1154 2
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 150 2
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 64 2
Explay - Эксплей 165 2
МТС Северо-Запад 46 2
TeXet 43 2
Sony Ericsson 554 2
Белый Ветер Цифровой 128 2
Huawei 2791 2
LG Electronics 2030 2
ZTE Corporation 560 1
I-Free 88 1
SAP SE 3347 1
Microsoft Corporation 12409 1
Apple Inc - Эппл Рус 8073 1
VVP Group - Центр дистрибьюции 11 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 523 1
Nokia Siemens Networks 196 1
Антарес 26 1
Vertu 60 1
Vivacell - МТС Армения 26 1
HTC Corporation 1234 1
Telefonica - Telefónica España 193 1
Fly 133 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 887 1
Шахты 41 1
Philips 832 1
ОБИТ 43 1
Ростелеком Связьинвест 819 1
Евросеть 1062 34
Связной ГК 935 25
Телефон.Ру 73 17
Dixis - Диксис 78 16
Цифроград 94 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 63 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 108 2
Балтика - Пивоваренная компания 115 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Точка 126 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет 22 1
X5 Group - Перекресток 209 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 91 1
X5 Group - Пятерочка 565 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 147 1
Газпромбанк - ГПБ 706 1
Уралсиб Банк 396 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 1
Арбитражный суд города Москвы 376 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 288 1
Руссофт - Russoft 271 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 18
3G - Стандарт мобильной связи 3920 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5703 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 537 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3955 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 375 2
FM-радиовещание - FM-тюнер 556 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 733 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 146 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 919 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 193 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 519 1
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 23 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 1
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 184 1
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 185 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3033 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3128 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 726 2
Symbian OS 834 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1387 1
ICQ 551 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 447 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1120 1
Opera Mini 194 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 257 1
Tele2 SIM-карты 11 1
Кусков Денис 184 18
Брюквин Юрий 253 6
Дунаев Сергей 32 4
Савин Сергей 76 4
Солдатенков Сергей 127 2
Чичваркин Евгений 102 2
Кочетков Владислав 156 2
Герчук Михаил 87 2
Петров Кирилл 22 1
Кузьменко Валерия 58 1
Демидов Михаил 132 1
Никитина Татьяна 3 1
Комаров Павел 2 1
Пестерева Ольга 18 1
Кудряшов Владимир 7 1
Васильев Андрей 11 1
Смирнов Андрей 24 1
Маслов Алексей 4 1
Васильев Александр 29 1
Янчевская Анна 8 1
Манджиков Очир 53 1
Смирнов Дмитрий 59 1
Воробьев Андрей 128 1
Макаров Валентин 117 1
Хасьянова Гульнара 109 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 47
Россия - Российская федерация - РФ 61456 21
Россия - СФО - Ленинградская область 1332 18
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1231 13
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 253 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1208 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 6
Россия - СЗФО - Архангельская область 416 5
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 173 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 907 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1123 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 683 3
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Нарьян-Мар 17 2
Украина 3765 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6156 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 112 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 327 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 323 1
Россия - СЗФО - Псковская область 366 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 349 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 532 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 116 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 735 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 347 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 977 1
Китай - Шэньчжэнь 91 1
Украина - Полтава 14 1
Россия - Новочеркасск 47 1
Россия - Тихвин 18 1
Россия - Гатчина 27 1
Россия - Азов 33 1
Россия - Белая Калитва 8 1
Россия - Батайск 28 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 638 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6203 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 1
Казахстан - Республика 2834 1
Европа 4102 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 692 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 974 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 406 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 73 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 29 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 1
Коммерсантъ - Издательский дом 485 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 374 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 620 3
AC&M Consulting 89 3
CNews Analytics 2239 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 74 1
GfK - ГФК-Русь 124 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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