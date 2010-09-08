Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Телефорум
Публикаций - 71, упоминаний - 82
Телефорум упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 2
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 1
|Арбитражный суд города Москвы 376 1
|СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 288 1
|Кусков Денис 184 18
|Брюквин Юрий 253 6
|Дунаев Сергей 32 4
|Савин Сергей 76 4
|Солдатенков Сергей 127 2
|Чичваркин Евгений 102 2
|Кочетков Владислав 156 2
|Герчук Михаил 87 2
|Петров Кирилл 22 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Демидов Михаил 132 1
|Никитина Татьяна 3 1
|Комаров Павел 2 1
|Пестерева Ольга 18 1
|Кудряшов Владимир 7 1
|Васильев Андрей 11 1
|Смирнов Андрей 24 1
|Маслов Алексей 4 1
|Васильев Александр 29 1
|Янчевская Анна 8 1
|Манджиков Очир 53 1
|Смирнов Дмитрий 59 1
|Воробьев Андрей 128 1
|Макаров Валентин 117 1
|Хасьянова Гульнара 109 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 620 3
|AC&M Consulting 89 3
|CNews Analytics 2239 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru