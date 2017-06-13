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HSCSD High Speed CSD улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|13.06.2017
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Власти обвиняют МТС, «Мегафон» и «Билайн» в одновременном многократном росте цен на 4G-модемы
ФАС разберется с ценами на 4G-модемы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приняла к рассмотрению дело, которое ранее было возбуждено территориальным управлением службы по Ярославской области в отношении трех крупнейш
|23.07.2013
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Новые 3G-модемы «Билайн» поддерживают Windows 8
Оператор связи «Билайн» (Unitel и СП Buzton) сообщил о новых возможностях 3G-модемов, представленных в собственных салонах продаж и дилерской торговой сети компании по всей стране. Теперь USB-модемы «Билайн» поддерживают новейшую операционную систему Windows 8, что у
|15.05.2013
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Специалисты 2ГИС будут использовать 3G-модемы «МегаФона» для доступа в интернет
Сибирский филиал «МегаФона» и разработчик справочно-картографических сервисов, компания 2ГИС, заключили соглашение о партнерстве. Специалисты 2ГИС будут использовать 3G-модемы «МегаФона» для доступа в интернет. Карты-справочники 2ГИС сегодня охватывают более 200 городов: это Россия от Калининграда до Владивостока, а также ряд городов за рубежом (Италия, Укр
|08.04.2011
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Навигатор с 3G-модемом Ritmix RGP-590 появился в продаже
ии мобильного телефона. С помощью RGP-590 возможны: звонки, прием и отправка SMS, подключение к интернету, загрузка информации о пробках для программы «Навител», совершение USSD запросов. Навигатор с 3G-модемом Ritmix RGP-590 появился в продаже Новая модель навигатора имеет 5-дюймовый дисплей с разрешением 800x480 пикселей, 128 МБ оперативной памяти, 2 ГБ памяти, на которой записана навигац
|31.08.2010
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Московский «МегаФон» предлагает корпоративным клиентам 3G-модемы за 1 руб.
Московский «МегаФон» выступил с предложением, адресованным представителям столичного бизнеса. В рамках специальной акции корпоративные клиенты компании могут приобрести 3G-модемы для беспроводного доступа в интернет за 1 руб. В период проведения акции при заключении договора на корпоративное обслуживание и подключении к любым действующим тарифным планам бизнес
|15.09.2009
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«МегаФон» начинает продажи нетбука с 3G-модемом
т оперативно выходить в интернет, чтобы проверить почту или посмотреть последние новости, и хранить электронные документы всегда под рукой. Помимо работы в существующих 2G-сетях (GPRS/EDGE), нетбук с 3G-модемом осуществляет высокоскоростную передачу данных в сетях третьего поколения. В комплект входит полностью настроенное и готовое к использованию устройство, а также приложение «Мультифон
|15.03.2002
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Услуги высокоскоростной передачи данных HSCSD доступны сейчас в 27 странах
Ассоциация GSM Association сообщила, что услуга высокоскоростной передачи данных (HSCSD) в данный момент доступна свыше 107 млн. клиентов в 27 странах по всему миру - в Европе, азиатско-тихоокеанском регионе, Южной Африке и Израиле. Роб Конуэй (Rob Conway), исполнительный ди
|15.08.2000
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Orange запустил в эксплуатацию систему высокоскоростного мобильного доступа в интернет HSCSD
Британский оператор сотовой связи Orange запустил в эксплуатацию систему высокоскоростного мобильного доступа в интернет HSCSD (high speed circuit switched data), ориентированную в первую очередь на бизнес-абонентов компании, использующих PC-карты. Новые PC-карты Nokia позволяют пользоваться интернетом, e-mail, ф
|22.05.2000
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Infineon и Mobilink объединились для разработки новых решений в области GPRS, HSCSD и GSM систем
rp., специализирующаяся на производстве радиочастотных чипов, сообщили о предстоящем партнерстве. Целью сотрудничества является разработка решений в области многосегментной (multi-slot) GPRS, а также HSCSD и GSM систем. Mobilink предложит новые разработки сотовых телефонов с использованием технологий "трансивер на одном чипе", т.е. всё ВЧ-цепи будут реализованы в виде единой микросхемы. С и
|01.12.1999
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Nokia поставила клиентам свыше 20 сетей HSCSD
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia заявила, что она поставила клиентам во всем мире свыше 20 сетей с высокоскоростной коммутацией данных HSCSD (High Speed Circuit-Switched Data). В заявлении говорится, что многие операторы мобильной связи в стандарте GSM теперь могут предоставлять новые расширенные услуги беспроводной связи. Сре
HSCSD и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 6
|Набоков Сергей 27 5
|Хасьянова Гульнара 156 4
|Кондраков Денис 11 3
|Наумов Станислав 30 3
|Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 3
|Кусков Денис 221 3
|Москалева Татьяна 73 3
|Константинов Константин 32 2
|Алехин Игорь 8 2
|Шомрин Владимир 4 2
|Jackson Michael - Джексон Майкл 49 2
|Ollila Jorma - Оллила Йорма 50 2
|Imbruglia Natalie - Имбрулья Натали 3 2
|Чубайс Анатолий 223 2
|Майстренко Игорь 46 2
|Демидов Михаил 134 2
|Морошкин Александр 118 2
|Менькова Татьяна 62 1
|Геклер Алена 30 1
|Ворыхалов Антон 41 1
|Голубева Надежда 43 1
|Астафьева Ирина 37 1
|Клинаичев Андрей 33 1
|Клягин Максим 29 1
|Марков Константин 27 1
|Карпович Владимир 10 1
|Колотовичев Юрий 3 1
|Торгов Игорь 42 1
|Снытко Игорь 20 1
|Заскалет Михаил 12 1
|Курданов Андрей 16 1
|Невская Екатерина 19 1
|Камытбаева Зарина 16 1
|Сафронюк Андрей 11 1
|Ляпин Андрей 10 1
|Абдуразаков Ораз 10 1
|Анашкин Иван 10 1
|Иванов Даниил 8 1
|Шипулин Сергей 8 1
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