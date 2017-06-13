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HSCSD High Speed CSD улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


13.06.2017 Власти обвиняют МТС, «Мегафон» и «Билайн» в одновременном многократном росте цен на 4G-модемы

ФАС разберется с ценами на 4G-модемы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приняла к рассмотрению дело, которое ранее было возбуждено территориальным управлением службы по Ярославской области в отношении трех крупнейш
23.07.2013 Новые 3G-модемы «Билайн» поддерживают Windows 8

Оператор связи «Билайн» (Unitel и СП Buzton) сообщил о новых возможностях 3G-модемов, представленных в собственных салонах продаж и дилерской торговой сети компании по всей стране. Теперь USB-модемы «Билайн» поддерживают новейшую операционную систему Windows 8, что у
15.05.2013 Специалисты 2ГИС будут использовать 3G-модемы «МегаФона» для доступа в интернет

Сибирский филиал «МегаФона» и разработчик справочно-картографических сервисов, компания 2ГИС, заключили соглашение о партнерстве. Специалисты 2ГИС будут использовать 3G-модемы «МегаФона» для доступа в интернет. Карты-справочники 2ГИС сегодня охватывают более 200 городов: это Россия от Калининграда до Владивостока, а также ряд городов за рубежом (Италия, Укр
08.04.2011 Навигатор с 3G-модемом Ritmix RGP-590 появился в продаже

ии мобильного телефона. С помощью RGP-590 возможны: звонки, прием и отправка SMS, подключение к интернету, загрузка информации о пробках для программы «Навител», совершение USSD запросов. Навигатор с 3G-модемом Ritmix RGP-590 появился в продаже Новая модель навигатора имеет 5-дюймовый дисплей с разрешением 800x480 пикселей, 128 МБ оперативной памяти, 2 ГБ памяти, на которой записана навигац
31.08.2010 Московский «МегаФон» предлагает корпоративным клиентам 3G-модемы за 1 руб.

Московский «МегаФон» выступил с предложением, адресованным представителям столичного бизнеса. В рамках специальной акции корпоративные клиенты компании могут приобрести 3G-модемы для беспроводного доступа в интернет за 1 руб. В период проведения акции при заключении договора на корпоративное обслуживание и подключении к любым действующим тарифным планам бизнес
15.09.2009 «МегаФон» начинает продажи нетбука с 3G-модемом

т оперативно выходить в интернет, чтобы проверить почту или посмотреть последние новости, и хранить электронные документы всегда под рукой. Помимо работы в существующих 2G-сетях (GPRS/EDGE), нетбук с 3G-модемом осуществляет  высокоскоростную передачу данных в сетях третьего поколения. В комплект входит полностью настроенное и готовое к использованию устройство, а также приложение «Мультифон
15.03.2002 Услуги высокоскоростной передачи данных HSCSD доступны сейчас в 27 странах

Ассоциация GSM Association сообщила, что услуга высокоскоростной передачи данных (HSCSD) в данный момент доступна свыше 107 млн. клиентов в 27 странах по всему миру - в Европе, азиатско-тихоокеанском регионе, Южной Африке и Израиле. Роб Конуэй (Rob Conway), исполнительный ди
15.08.2000 Orange запустил в эксплуатацию систему высокоскоростного мобильного доступа в интернет HSCSD

Британский оператор сотовой связи Orange запустил в эксплуатацию систему высокоскоростного мобильного доступа в интернет HSCSD (high speed circuit switched data), ориентированную в первую очередь на бизнес-абонентов компании, использующих PC-карты. Новые PC-карты Nokia позволяют пользоваться интернетом, e-mail, ф
22.05.2000 Infineon и Mobilink объединились для разработки новых решений в области GPRS, HSCSD и GSM систем

rp., специализирующаяся на производстве радиочастотных чипов, сообщили о предстоящем партнерстве. Целью сотрудничества является разработка решений в области многосегментной (multi-slot) GPRS, а также HSCSD и GSM систем. Mobilink предложит новые разработки сотовых телефонов с использованием технологий "трансивер на одном чипе", т.е. всё ВЧ-цепи будут реализованы в виде единой микросхемы. С и
01.12.1999 Nokia поставила клиентам свыше 20 сетей HSCSD

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia заявила, что она поставила клиентам во всем мире свыше 20 сетей с высокоскоростной коммутацией данных HSCSD (High Speed Circuit-Switched Data). В заявлении говорится, что многие операторы мобильной связи в стандарте GSM теперь могут предоставлять новые расширенные услуги беспроводной связи. Сре

Публикаций - 250, упоминаний - 266

HSCSD и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5826 59
МегаФон 11031 52
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16240 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9591 23
Samsung Electronics 11167 22
Intel Corporation 12891 18
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 18
Sony 6763 15
Huawei 4733 14
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3092 14
Apple Inc 13324 13
Acer Group - Acer Inc 2828 13
Lenovo Motorola 3576 13
Google LLC 12836 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 2206 11
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1597 11
Siemens AG - Siemens Group 2677 10
ZTE Corporation 803 10
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 9
Nvidia Corp 4119 9
LG Electronics 3750 8
HTC Corporation 1425 8
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 8
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 8
Microsoft Corporation 25900 7
Xiaomi - Сяоми 2302 7
Toshiba Corporation 2988 7
D-Link - Д-Линк Трейд 399 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3398 6
Qualcomm Technologies 1993 6
HP Inc. 5911 6
TP-Link - ТП-Линк 235 6
MediaTek - Ralink 602 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1579 6
Vodafone Group 1414 6
Dell EMC 5210 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ComStar United Telesystems 1376 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 5
HP - Hewlett-Packard 3667 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1785 5
Евросеть 1421 7
Связной ГК 1406 6
Dixis - Диксис - Dиксис 371 6
Carl Zeiss AG 309 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3018 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 3
Совкомбанк Совесть 279 3
Ferrari NV 159 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Белый Ветер 365 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9140 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 198 2
Yamaha - Ямаха 110 2
Телефон.Ру 92 2
Телефорум 93 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
TSX - Toronto Stock Exchange - Фондовая биржа Торонто 11 1
Swarovski AG 74 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
Scuderia Ferrari Formula 1 21 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 290 1
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Bharti Enterprises Group 57 1
Magna Science Adventure Centre 1 1
Вольное дело - Благотворительный фонд 9 1
Равелин 5 1
Yoga Masters 1 1
Uffizi Galleries - Galleria degli Uffizi - Галерея Уффици 5 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
Почта России ПАО 2402 1
НСПК - Национальная система платежных карт 965 1
Coursera 65 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1095 1
Hyundai Motor Company 439 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 257 1
Boeing 1032 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6037 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1454 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13973 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3629 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5484 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 694 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2917 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 234 2
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
Районные суды РФ 198 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Судебная власть - Judicial power 2532 1
Правительство Тайваня 48 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3708 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5799 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3101 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6720 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2100 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1906 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2355 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1553 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3476 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 655 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1433 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 284 1
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 66
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 542 8
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 299 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 158 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29984 104
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7567 97
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13646 87
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27254 81
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26667 73
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10454 69
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9766 64
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13406 61
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8024 61
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28676 61
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6936 61
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10825 59
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13166 58
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 57
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10700 49
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22874 49
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10885 48
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15581 47
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9872 46
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8632 44
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18394 42
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5461 42
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4028 40
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10560 40
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23297 39
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 38
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9425 37
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14927 35
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6305 35
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6490 32
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1094 30
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13848 29
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 28
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6645 26
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3677 26
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17140 25
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5950 24
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2500 23
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1162 23
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3928 23
Google Android 15403 39
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5281 30
Oracle Java - язык программирования 3508 18
Microsoft Windows 17059 17
Nokia Symbian OS 1411 16
Linux OS 11712 14
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1229 12
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 12
Apple iOS 8672 11
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2430 11
ZyXEL Keenetic 53 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3002 10
Nokia Sseries - серия телефонов 149 10
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 110 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7731 9
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 1000 8
Intel Core - Семейство процессоров 1255 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2579 8
Microsoft Windows 2000 8675 8
Samsung SVR-диктофон 466 8
Apple iPad 4028 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2287 7
ZTE MF - ZTE Link - серия роутеров 28 7
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 482 7
Nokia Nseries 539 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3596 6
MediaTek MT - Mediatek MTK - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 725 6
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 778 6
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 430 6
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 446 6
Nvidia Tegra - серия процессоров 455 6
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 6
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 6
Huawei E - серия роутеров 37 5
Nokia Communicator - Nokia 9000 - Nokia 9500 - Nokia 9210 - Nokia 9100 78 5
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 5
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 106 5
Nokia 7260 16 5
Microsoft Office 4251 5
Samsung Galaxy 1045 5
Ксенин Алекс 311 6
Набоков Сергей 27 5
Хасьянова Гульнара 156 4
Кондраков Денис 11 3
Наумов Станислав 30 3
Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 3
Кусков Денис 221 3
Москалева Татьяна 73 3
Константинов Константин 32 2
Алехин Игорь 8 2
Шомрин Владимир 4 2
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 2
Ollila Jorma - Оллила Йорма 50 2
Imbruglia Natalie - Имбрулья Натали 3 2
Чубайс Анатолий 223 2
Майстренко Игорь 46 2
Демидов Михаил 134 2
Морошкин Александр 118 2
Менькова Татьяна 62 1
Геклер Алена 30 1
Ворыхалов Антон 41 1
Голубева Надежда 43 1
Астафьева Ирина 37 1
Клинаичев Андрей 33 1
Клягин Максим 29 1
Марков Константин 27 1
Карпович Владимир 10 1
Колотовичев Юрий 3 1
Торгов Игорь 42 1
Снытко Игорь 20 1
Заскалет Михаил 12 1
Курданов Андрей 16 1
Невская Екатерина 19 1
Камытбаева Зарина 16 1
Сафронюк Андрей 11 1
Ляпин Андрей 10 1
Абдуразаков Ораз 10 1
Анашкин Иван 10 1
Иванов Даниил 8 1
Шипулин Сергей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 169203 110
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48257 44
Европа 25052 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19443 24
Финляндия - Финляндская Республика 3711 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19851 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55176 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8716 16
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13885 13
Южная Корея - Республика 7127 13
Азия - Азиатский регион 5965 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5531 12
Германия - Федеративная Республика 13318 11
Китай - Тайвань 4294 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3393 10
Африка - Африканский регион 3652 7
Россия - СФО - Новосибирск 4963 7
Украина 7979 7
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1349 7
Швеция - Королевство 3802 6
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1838 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2921 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1794 6
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 761 6
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 513 6
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1479 5
Беларусь - Белоруссия 6378 5
Италия - Итальянская Республика 4528 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3082 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1830 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2560 4
Канада 5098 4
Франция - Французская Республика 8217 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3639 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1829 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3253 4
Чехия - Чешская Республика 1353 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2430 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2888 24
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7121 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27780 23
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3149 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22152 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11021 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58705 14
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6208 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34458 13
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6115 13
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7751 12
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5593 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54319 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11797 10
Ergonomics - Эргономика 1772 9
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2796 9
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5899 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12480 8
Английский язык 7091 7
Дача - Дачный сезон - Дачники 1185 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5699 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18490 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9314 6
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3257 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4786 6
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1923 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6245 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7611 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6294 5
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 324 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6916 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3414 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3343 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2762 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3232 4
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2186 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1549 4
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1645 4
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 536 4
CNews - ZOOM.CNews 1913 21
ZDnet 666 2
РИА Новости 1046 2
Inquirer 463 2
Commercial Times 110 2
CNews Северо-Запад 24 1
New York Post 64 1
ТАСС Телеком 38 1
Times 674 1
Hot Hardware - HotHardware 29 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
pressetext.europe 52 1
Electonista 3 1
Wikipedia - Википедия 662 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1304 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 330 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1159 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 695 1
VentureBeat 90 1
9to5Google 61 1
GSM Arena 81 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 317 1
SlashGear 134 1
PC Magazine - PCMag 104 1
New Scientist 1448 1
9to5Mac 70 1
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Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Ananova 250 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
Maeil Business Newspaper 91 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1089 5
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NPD DisplaySearch 285 2
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Berg Insight 19 1
IDC - International Data Corporation 5001 1
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GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - ICMR, АйСиЭмАр - GfK Rus, ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 299 1
Microsoft Research 145 1
Frost & Sullivan 208 1
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 652 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 127 2
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 48 2
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 1
Ultimate Education - Bang Bang Education 10 1
ХГУ - Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова 8 1
PolyU, HKPU - Hong Kong Polytechnic University - Xianggang Ligong Daxue - Гонконгский политехнический университет 3 1
Stevens Institute of Technology - Технологический институт Стивенса 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1553 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 308 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 660 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 217 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 123 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7634 10
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День молодёжи - 27 июня 1120 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 665 1
PC Expo 36 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1296 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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