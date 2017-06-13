Власти обвиняют МТС, «Мегафон» и «Билайн» в одновременном многократном росте цен на 4G-модемы ФАС разберется с ценами на 4G-модемы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приняла к рассмотрению дело, которое ранее было возбуждено территориальным управлением службы по Ярославской области в отношении трех крупнейш

Новые 3G-модемы «Билайн» поддерживают Windows 8 Оператор связи «Билайн» (Unitel и СП Buzton) сообщил о новых возможностях 3G-модемов, представленных в собственных салонах продаж и дилерской торговой сети компании по всей стране. Теперь USB-модемы «Билайн» поддерживают новейшую операционную систему Windows 8, что у

Специалисты 2ГИС будут использовать 3G-модемы «МегаФона» для доступа в интернет Сибирский филиал «МегаФона» и разработчик справочно-картографических сервисов, компания 2ГИС, заключили соглашение о партнерстве. Специалисты 2ГИС будут использовать 3G-модемы «МегаФона» для доступа в интернет. Карты-справочники 2ГИС сегодня охватывают более 200 городов: это Россия от Калининграда до Владивостока, а также ряд городов за рубежом (Италия, Укр

Навигатор с 3G-модемом Ritmix RGP-590 появился в продаже ии мобильного телефона. С помощью RGP-590 возможны: звонки, прием и отправка SMS, подключение к интернету, загрузка информации о пробках для программы «Навител», совершение USSD запросов. Навигатор с 3G-модемом Ritmix RGP-590 появился в продаже Новая модель навигатора имеет 5-дюймовый дисплей с разрешением 800x480 пикселей, 128 МБ оперативной памяти, 2 ГБ памяти, на которой записана навигац

Московский «МегаФон» предлагает корпоративным клиентам 3G-модемы за 1 руб. Московский «МегаФон» выступил с предложением, адресованным представителям столичного бизнеса. В рамках специальной акции корпоративные клиенты компании могут приобрести 3G-модемы для беспроводного доступа в интернет за 1 руб. В период проведения акции при заключении договора на корпоративное обслуживание и подключении к любым действующим тарифным планам бизнес

«МегаФон» начинает продажи нетбука с 3G-модемом т оперативно выходить в интернет, чтобы проверить почту или посмотреть последние новости, и хранить электронные документы всегда под рукой. Помимо работы в существующих 2G-сетях (GPRS/EDGE), нетбук с 3G-модемом осуществляет высокоскоростную передачу данных в сетях третьего поколения. В комплект входит полностью настроенное и готовое к использованию устройство, а также приложение «Мультифон

Услуги высокоскоростной передачи данных HSCSD доступны сейчас в 27 странах Ассоциация GSM Association сообщила, что услуга высокоскоростной передачи данных (HSCSD) в данный момент доступна свыше 107 млн. клиентов в 27 странах по всему миру - в Европе, азиатско-тихоокеанском регионе, Южной Африке и Израиле. Роб Конуэй (Rob Conway), исполнительный ди

Orange запустил в эксплуатацию систему высокоскоростного мобильного доступа в интернет HSCSD Британский оператор сотовой связи Orange запустил в эксплуатацию систему высокоскоростного мобильного доступа в интернет HSCSD (high speed circuit switched data), ориентированную в первую очередь на бизнес-абонентов компании, использующих PC-карты. Новые PC-карты Nokia позволяют пользоваться интернетом, e-mail, ф

Infineon и Mobilink объединились для разработки новых решений в области GPRS, HSCSD и GSM систем rp., специализирующаяся на производстве радиочастотных чипов, сообщили о предстоящем партнерстве. Целью сотрудничества является разработка решений в области многосегментной (multi-slot) GPRS, а также HSCSD и GSM систем. Mobilink предложит новые разработки сотовых телефонов с использованием технологий "трансивер на одном чипе", т.е. всё ВЧ-цепи будут реализованы в виде единой микросхемы. С и